COVID-Patienten: Entführt und mit „Euthanasie-Cocktails“ gefüttert? Wie COVID-Patienten bis zum Tod übertherapiert wurden

Überall in den USA werden COVID-19-Patienten durch unangemessene medizinische Protokolle getötet, und sie haben kein Mitspracherecht bei der Behandlung, die sie erhalten. Sie wurden buchstäblich ihrer Patientenrechte beraubt.

COVID-Patienten werden grundlegende Medikamente wie Antibiotika und Steroide verweigert. Es wird ihnen sogar die Grundversorgung mit Nahrung und Flüssigkeit verweigert, was einem Kriegsverbrechen gleichkommt. Stattdessen werden COVID-Patienten mit Remdesivir, Narkotika und mechanischer Beatmung übertherapiert, eine Kombination, die in den meisten Fällen zum Tod führt

Die Krankenhäuser werden von der Regierung für COVID-Tests, COVID-Diagnosen, die Aufnahme von COVID-Patienten, den Einsatz von Remdesivir und Beatmung sowie für COVID-Todesfälle bezahlt. Dieses Bezahlungssystem hat eine Art institutionalisierte Tötungsmaschine geschaffen, bei der die Einnahmen der Krankenhäuser an Patienten gebunden sind, die im Krankenhaus mit einem COVID-Siegel sterben, egal ob es stimmt oder nicht

Die kanadische Presse berichtet, dass COVID-19-Patienten oft überhöhte Dosen von Medikamenten wie Opioiden, Benzodiazepinen und Anticholinergika erhalten, die zu einer tödlichen Überdosis führen können, und in Großbritannien wurden Altenpflegeheime beschuldigt, COVID-Patienten mit Midazolam, einem starken Beruhigungsmittel, zu töten

Insgesamt haben Vernachlässigung, Misshandlung und Überbehandlung von Patienten sowie die COVID-Spritzen zu massiven Behinderungen und Todesfällen geführt. Die Zahl der Todesfälle bei Amerikanern im erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) lag im dritten Quartal 2021 um 40 % höher als vor der Pandemie. Vergleichen Sie das mit dem Anstieg von 15,4 % zwischen 2019 und 2020, der als der höchste Anstieg der Lebensversicherungsauszahlungen in 100 Jahren gemeldet wurde.

In Amerikas Krankenhäusern geschieht etwas wirklich Unvorstellbares. Überall im Land werden COVID-19-Patienten durch unangemessene medizinische Protokolle getötet, und sie haben kein Mitspracherecht bei der Behandlung, die sie erhalten. Sie wurden buchstäblich ihrer Patientenrechte beraubt.

Man verweigert ihnen grundlegende Medikamente wie Antibiotika und Steroide. Ihnen wird sogar die Grundversorgung mit Nahrung und Flüssigkeit verweigert, was nach den Regeln 531 und 1182 der Genfer Konvention, die besagen, dass man eine Person nicht verhungern lassen darf und sogar Gefangene mit dem Nötigsten versorgen muss, ein Kriegsverbrechen darstellt.

Stattdessen werden COVID-Patienten mit gefährlichen und unwirksamen Therapien wie Remdesivir, Narkotika und mechanischer Beatmung überbehandelt, eine Kombination, die in den meisten Fällen zum Tod führt. Viele Ärzte, die wissen, wie wichtig eine frühzeitige und angemessene Behandlung ist, sind perplex und entsetzt über das, was sie sehen, und das aus gutem Grund. Es ist wirklich unfassbar, was hier geschieht.

Ein Fall von medizinischem Kidnapping für COVID-Kopfgeld?

Das vielleicht schockierendste Beispiel, auf das ich gestoßen bin, ist der Fall eines völlig gesunden Mannes, der in einen Autounfall verwickelt war. In einem Gespräch mit Stew Peters auf Rumble behauptet Benjamin Gord, dass ihm der behandelnde Sanitäter ein unbekanntes K.O.-Medikament verabreicht hat und er an den lebenserhaltenden Maßnahmen in einer COVID-Station aufgewacht ist.

Er hat das Beatmungsgerät ganz allein herausgezogen, da er bei dem Unfall nicht verletzt wurde. Als er wissen wollte, warum er mechanisch beatmet wurde, erklärte ihm das schockierte Personal, dass er wegen COVID behandelt wurde.

In anderen Fällen wurden Patienten auf COVID-Standardbehandlung gesetzt, obwohl sie wegen etwas anderem eingeliefert wurden. Den Patienten wird auch die Entlassung verweigert, und sie werden im Grunde wie Gefangene im Krankenhaus gehalten. Vielen wird das Recht verweigert, die Behandlung zu verweigern.

Andererseits werden sie gezwungen, Anordnungen zur Nicht-Wiederbelebung zu akzeptieren, die sie nicht wollen. Es gibt auch Berichte darüber, dass COVID-Patienten starke, die Atmung dämpfende Mittel für das zentrale Nervensystem verabreicht werden, die auch als „Euthanasie-Cocktails“ bekannt sind – Kombinationen von Beruhigungsmitteln wie Morphin, Fentanyl und Midazolam.

Die medizinische Entführung und Misshandlung von Patienten gegen ihren Willen ist so weit verbreitet, dass der Menschenrechtsanwalt Thomas Renz die Truth for Health Foundation gebeten hat, ein medizinisches Beratungsteam, das sogenannte COVID Care Strategy Team, einzurichten, um Familien dabei zu helfen, ihre Angehörigen physisch aus Krankenhäusern zu befreien, in denen sie gefangen gehalten werden.

Anreize für die Tötung von Patienten

Man kann zwar den ganzen Tag über die Ethik von Krankenhausverwaltern und Ärzten spekulieren, aber eine der naheliegendsten Antworten auf die Frage, wie es dazu kommen konnte, ist, dass die Krankenhäuser massive Anreize erhalten, COVID-Patienten zu Tode zu behandeln. Vereinfacht ausgedrückt, ist auf jeden Patienten ein Kopfgeld von über 100.000 Dollar ausgesetzt. Die Krankenhäuser erhalten Bonuszahlungen für:

COVID-Tests und COVID-Diagnosen – Krankenhäuser erhalten einen „Bonus“ von 20 % auf die Standardkosten für die Behandlung eines COVID-Patienten7

Aufnahme eines „COVID-Patienten“

Einsatz von Remdesivir – Die US-Regierung zahlt Krankenhäusern einen zusätzlichen Bonus, wenn sie Remdesivir einsetzen und zwar zusätzlich zu den 20 % Aufschlag. Remdesivir wurde als antivirales Medikament entwickelt und während des Ebola-Ausbruchs im Jahr 2014 getestet. Die Ergebnisse waren mehr als enttäuschend. In den ersten Monaten des Jahres 2020 wurde das Medikament in COVID-Studien eingesetzt.

Auch diese Versuche waren mehr als enttäuschend. Das Medikament war nicht nur unwirksam gegen die Infektion, sondern hatte auch erhebliche und lebensbedrohliche Nebenwirkungen, darunter Nierenversagen und Leberschäden. Trotz der offensichtlichen Gefahren und der mangelnden Wirksamkeit genehmigte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration Remdesivir im Mai 2020 für den Notfalleinsatz gegen COVID und erteilte ihm dann im Oktober 2020 die volle Zulassung.

Auch diese Versuche waren mehr als enttäuschend. Das Medikament war nicht nur unwirksam gegen die Infektion, sondern hatte auch erhebliche und lebensbedrohliche Nebenwirkungen, darunter Nierenversagen und Leberschäden. Trotz der offensichtlichen Gefahren und der mangelnden Wirksamkeit genehmigte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration Remdesivir im Mai 2020 für den Notfalleinsatz gegen COVID und erteilte ihm dann im Oktober 2020 die volle Zulassung. Mechanische Beatmung, an der nach Angaben von CMS-Whistleblowern 84,9 % der COVID-Patienten innerhalb von nur 96 Stunden sterben, in der Regel aufgrund eines Barotraumas (Trauma der Lunge durch den erhöhten Druck).

COVID-Todesfälle – Im August 2020 stimmte der ehemalige Direktor der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, zu, dass Krankenhäuser einen finanziellen Anreiz hätten, COVID-Todesfälle zu hochzuzählen.

Laut Renz kassieren die Krankenhäuser für jeden einzelnen „COVID-Patienten“ mindestens 100.000 Dollar zusätzlich, wenn sie die Richtlinie befolgen, nur mit Remdesivir und Beatmung zu behandeln. Andererseits verlieren Krankenhäuser, die sich weigern, dieses tödliche Protokoll zu befolgen und Dinge wie Ivermectin, Antibiotika und Steroide einsetzen, alle staatlichen Zahlungen.

Finanzielle Anreize, die die medikamentöse Behandlung diktieren, erklären jedoch nicht, warum einige Krankenhäuser den Patienten die Grundversorgung mit Nahrung und Flüssigkeit vorenthalten und sie buchstäblich zu Tode quälen – aushungern -. Solche Fälle machen deutlich, dass der Tod einfach das gewünschte Ergebnis sein muss. Warum sonst sollte man Nahrung und Wasser vorenthalten?

Ursprünglich wurden diese COVID-Anreize damit begründet, dass die Krankenhäuser durch die Pandemie nicht finanziell ruiniert würden, da sie Einnahmen aus Routinebehandlungen und elektiven Operationen, die sie nicht mehr anbieten konnten, verloren hätten.

Jetzt scheint es jedoch, dass dieses Zahlungssystem eine Art institutionalisierte Tötungsmaschine geschaffen hat, bei der die Einnahmen der Krankenhäuser an Patienten gebunden sind, die im Krankenhaus mit einem COVID-Siegel sterben, ob es nun stimmt oder nicht.

Übermäßige Verabreichung von Medikamenten an COVID-Patienten

Andere Länder berichten über ähnliche Tendenzen. Die kanadische Presse berichtet, dass COVID-19-Patienten häufig überhöhte Dosen von Medikamenten wie Opioiden, Benzodiazepinen und Anticholinergika erhalten, die zu einer tödlichen Überdosierung führen können.

In Großbritannien wurden Altenpflegeheime beschuldigt, COVID-Patienten mit Midazolam, einem starken Beruhigungsmittel, zu töten. Im April 2020 wurden 38.352 Verschreibungen für Midazolam außerhalb des Krankenhauses ausgestellt, während der monatliche Durchschnitt in den fünf Jahren zuvor bei nur 15.000 lag, was im obigen Video ausführlich erläutert wird.

„Midazolam unterdrückt die Atmung und beschleunigt den Tod. Es verwandelt die Pflege am Lebensende in Euthanasie“, sagte der pensionierte Neurologe Dr. Patrick Pullicino gegenüber MailOnline.

Apropos Euthanasie: Ende 2021 genehmigte die neuseeländische Regierung die „freiwillige Euthanasie“ durch eine tödliche Injektion für COVID-Patienten, wenn der Arzt der Meinung ist, dass der COVID-Patient sich nicht mehr erholen wird. Der Arzt, der die Euthanasie durchführt, wird von der Regierung für diese Dienstleistung mit 1.087 Dollar bezahlt.

Tödliche Prävention

Überall, wo man hinschaut, scheint der Schwerpunkt auf der Maximierung der Todesrate zu liegen, nicht auf der Rettung von Leben. Das gilt auch für die COVID-Impfungen, die als einzige Möglichkeit angepriesen werden, um schwere Infektionen und den Tod zu verhindern. Daten des US-Verteidigungsministeriums deuten jedoch darauf hin, dass die Impfungen zu Verletzungen und Todesfällen in noch nie da gewesenem Ausmaß führen. Die Daten der Defense Medical Epidemiology Database (DMED) wurden von Renz von Whistleblowern des Verteidigungsministeriums erhalten und auf der Website von Renz Law veröffentlicht.

Lassen Sie mich das ganz klar sagen. Diese Impfstoffe verletzen und töten manchmal sogar unser Militär und diejenigen in der Öffentlichkeit, die das „sichere und wirksame“ Marketing kaufen. Diese Zahlen beweisen es ohne den Schatten eines Zweifels. ~ Thomas Renz, Rechtsanwalt

Aus den Daten geht hervor, dass im Vergleich zu den vorherigen Fünfjahresdurchschnitten Fehlgeburten bei den Angehörigen des Verteidigungsministeriums im Jahr 2021 um 279 %, Brustkrebs um 487 %, Störungen des Nervensystems um 1.048 %, männliche Unfruchtbarkeit um 350 %, weibliche Unfruchtbarkeit um 471 %, Störungen der Eierstöcke um 437 % und so weiter angestiegen sind. Wie Renz während des von US-Senator Ron Johnson veranstalteten „COVID-19: A Second Opinion“ Panel:

Die Whistleblower-Daten, diese DMED-Datenbank, hat eine Art Kontrollgruppe geliefert. Es handelt sich um Militäraufzeichnungen, die mehrere Jahre zurückreichen und medizinische Codes für verschiedene medizinische Probleme liefern, mit denen unsere Soldaten konfrontiert sind, wie Krebs, Fehlgeburten, neurologische Störungen usw. Diese Aufzeichnungen, die von drei Militärärzten zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, wie der Gesundheitszustand des amerikanischen Militärs vor 2021 war, dem Jahr, in dem der COVID-Impfstoff eingeführt wurde. Was Sie sehen, ist ziemlich beunruhigend.

Von 2016 bis 2020 bleiben alle Variationen der medizinischen Bedingungen konstant. Aber im Jahr 2021, wenn die Variable des Impfstoffs vorgeschrieben wird, springt die Zahl der Krebserkrankungen, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit, was auch immer, um Faktoren von Hunderten bis Tausenden von Prozent in die Höhe. Lassen Sie mich das ganz klar sagen. Diese Impfstoffe verletzen und töten manchmal sogar unser Militär und diejenigen in der Öffentlichkeit, die das „sichere und wirksame“ Marketing kaufen. Diese Zahlen beweisen das ohne den Schatten eines Zweifels.

Die Antwort des Pentagons – eine noch größere Geschichte

Als Reaktion auf die durchgesickerten DMED-Daten behauptet das Pentagon nun, dass eine „Panne“ in der Datenbank dazu führte, dass unvollständige Datensätze für die fünf Jahre angezeigt wurden, die Renz als Basiswert verwendet. Die tatsächlichen medizinischen Diagnosen für die Jahre 2016 bis 2020 seien weitaus höher, so dass die Zahlen für 2021 fälschlicherweise erhöht erschienen.

Laut Major Charlie Dietz, einem Beauftragten für öffentliche Angelegenheiten des Verteidigungsministeriums, wurde die DMED offline genommen, „um die Ursache der Datenverfälschung zu ermitteln und zu korrigieren“. Nachdem die vermeintlich „fehlenden“ medizinischen Diagnosen wieder hinzugefügt worden waren, war die gemeldete Zahl der Krankheiten und Verletzungen für 2021 um 3 % NIEDRIGER als 2020 und so niedrig wie seit sechs Jahren nicht mehr. Wie von The Blaze berichtet:

Wo diese wahren Zahlen existierten, warum sie fünf Jahre lang nicht im System waren, was genau im System war und warum die Zahlen für 2021 laut dem DOD-Konto korrekt waren, bleibt ein Rätsel. Doch nach und nach haben die Beamten des Militärgesundheitsamtes die Zahlen für die Jahre 2016 bis 2020 nach dem Zufallsprinzip wieder hinzugefügt. Renz und zwei der Whistleblower haben mir berichtet, dass sie in der vergangenen Woche dieselben Daten erneut abgefragt haben, und in den meisten ICD-Kategorien haben sie festgestellt, dass die Zahlen von 2016 bis 2020 exponentiell „erhöht“ wurden, um den Anschein zu erwecken, dass 2021 kein anormales Jahr war.

Dies geschah ohne jegliche Transparenz, ohne Pressemitteilung, ohne jegliche Erklärung und schlampig auf eine Art und Weise, die die ohnehin schon unglaubwürdige Darstellung schlichtweg unglaubwürdig macht. Zusätzlich zu der Annahme, dass jeder epidemiologische Bericht über fünf Jahre hinweg irgendwie mit falschen Daten verfälscht wurde … müssten wir glauben, dass sie in dem Moment, in dem sie dies bei Renz entdeckten, plötzlich die genauen Zahlen entdeckten. Ein fünfjähriger Fehler über Nacht korrigiert!

Inkompetenz, Korruption, beides – oder schlimmer?

Noch unhaltbarer wird diese Clownshow dadurch, dass das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der Centers for Disease Control and Prevention zugegeben hat, dass es die DMED-Daten von Anfang an überwacht hat.

Wie auch immer man es dreht und wendet, wir haben ein ernstes Problem. Wenn das Verteidigungsministerium erst jetzt fehlerhafte Daten in der DMED entdeckt hat, dann gibt es Inkompetenz in seinen Reihen. Und wenn der ACIP sich die DMED-Daten ansah und trotz alarmierender Sicherheitssignale weiter auf die Impfung drängte, dann ist der ACIP inkompetent – oder schlimmer.

Wenn mit der Datenbank alles in Ordnung ist und die Zahlen, die Renz ursprünglich erhalten hat, korrekt waren, dann haben Leute im Verteidigungsministerium Daten gefälscht, um Verletzungen durch COVID-Impfungen zu vertuschen und unser Militär zu opfern, um die Profite von Big Pharma zu schützen – eine Handlung, die, wenn sie wahr ist, gefährlich nahe am Verrat liegt.

Wie Steve Kirsch, Gründer des COVID-19 Early Treatment Fund, feststellte, ist die „Erklärung“ des Verteidigungsministeriums für die Diskrepanz in den Verletzungsstatistiken für das Jahr 2021 einfach löchrig. Erstens wurde nicht erklärt, warum die Daten für 2016 bis 2020 betroffen waren, die für 2021 jedoch nicht.

Zweitens wurde nicht erklärt, wie die „Untererfassung“ von Gesundheitsproblemen in den Jahren 2016 bis 2020 korrigiert werden konnte. Woher wussten sie, dass es eine Untererfassung gab? Und warum haben sie das nicht früher korrigiert? Drittens, und das ist vielleicht am wichtigsten:

Nur Symptome, die durch den Impfstoff verstärkt wurden, waren betroffen; das kann unmöglich durch eine Computerpanne verursacht worden sein … Das macht ihre ‚Korruptions‘-Erklärung schwer zu erklären. Sehr schwer zu erklären.

Pfizer warnt Investoren vor möglichen Auswirkungen auf das Geschäft

In der Zwischenzeit scheint Pfizer auf schlechte Nachrichten gefasst zu sein. In seiner Gewinnmitteilung für das vierte Quartal und in seiner Risikoberichterstattung, räumt das Unternehmen ein, dass „die Möglichkeit ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten und weiterer Analysen vorhandener präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter Daten oder weiterer Informationen über die Qualität der präklinischen, klinischen oder sicherheitsrelevanten Daten, einschließlich durch Audits oder Inspektionen“ die Gewinne beeinträchtigen könnte.

Als weitere potenzielle Risiken werden Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit, Bedenken hinsichtlich der Integrität klinischer Daten und der Ausbildung von Verschreibern und Apothekern genannt, und zwar zusätzlich zu der Möglichkeit, dass COVID-19 „in seinem Schweregrad oder seiner Prävalenz zurückgehen oder ganz verschwinden könnte.“

Anstieg der Gesamttodesfälle im Jahr 2021

Vernachlässigung, Fehl- und Überbehandlung von Patienten und die COVID-Impfung haben zusammengenommen zu massiven Behinderungen und Todesfällen geführt. Anfang Januar 2022 meldete OneAmerica, eine nationale Lebensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Indianapolis, dass die Todesfälle unter Amerikanern im arbeitsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) im dritten Quartal 2021 um 40 % höher waren als vor der Pandemie – und sie starben nicht an COVID.

Vergleichen Sie dies mit dem Anstieg von 15,4 % zwischen 2019 und 2020. Im Dezember 2021 meldete das Magazin Fortune, dass dies der höchste Anstieg der Lebensversicherungsauszahlungen seit 100 Jahren war. Nun, wie man so schön sagt, sie haben noch nichts gesehen. Scott Davidson, CEO von OneAmerica, sagte:

Wir erleben derzeit die höchsten Sterberaten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica. Die Daten sind konsistent für alle Akteure in diesem Geschäft. Und was wir gerade im dritten Quartal gesehen haben und was sich im vierten Quartal fortsetzt, ist, dass die Sterblichkeitsraten um 40 % höher sind als vor der Pandemie. Damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie schlimm das ist: Eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren auftritt, würde einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten. 40 % sind also ein unerhörter Wert.

Gleichzeitig hat OneAmerica auch einen Anstieg der Invaliditätsansprüche festgestellt. Ursprünglich gab es einen Anstieg bei den kurzfristigen Invaliditätsansprüchen, aber jetzt sind die meisten Ansprüche für langfristige Behinderungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anstieg der Ansprüche es „weit über 100 Millionen Dollar“ kosten wird, eine unerwartete Ausgabe, die an die Arbeitgeber, die Gruppenlebensversicherungen kaufen, weitergegeben wird.

Weltweit wurde die Lebensversicherungsbranche in den ersten neun Monaten des Jahres 2021, als die COVID-Impfungen am aggressivsten eingeführt wurden, mit Schäden in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar konfrontiert. Im gesamten Jahr 2020, dem Höhepunkt der Pandemie, beliefen sich die Schäden nur auf 3,5 Milliarden Dollar. Einem von Reuters zitierten Versicherungsmakler zufolge wurde die Branche überrascht, da sie erwartete, dass die Massenimpfkampagne im Jahr 2021 zu geringeren Auszahlungen führen würde. Reuters berichtet auch, dass:

Der niederländische Versicherer Aegon, der zwei Drittel seines Geschäfts in den USA tätigt, sah einen Anstieg der US-Schäden von 31 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf 111 Millionen Dollar 2021

Die US-Versicherer MetLife und Prudential Financial meldeten für 2021 ebenfalls einen Anstieg der Schäden im Vergleich zu 2020 und den Jahren vor der Pandemie.

Der Rückversicherer Munich Re erhöhte seine Schätzung für COVID-19-Schäden im Bereich Leben und Gesundheit für 2021 von 400 Millionen Euro auf 600 Millionen Euro.

COVID-Symptome sofort und aggressiv behandeln

Wir leben in herzzerreißenden Zeiten – so viel unnötiger Schmerz, Leid und Tod. Die Tatsache, dass sich so viele dieser Gräueltaten in unseren Krankenhäusern ereignen, macht die Situation noch beunruhigender. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, um ins Krankenhaus zu gehen, es sei denn, Ihr Leben hängt davon ab.

Das ist der letzte Ort, an dem man im Moment sein möchte, egal aus welchem Grund. Es ist mehr als tragisch, aber Sie können sich einfach nicht darauf verlassen, dass die Krankenhäuser Sie so unbekümmert behandeln wie in der Vergangenheit, und das könnte zu Ihrem vorzeitigen Ableben führen.

Ihre beste Alternative ist es, vorbereitet zu sein. Stellen Sie ein „COVID Survival Kit“ zusammen, ähnlich wie ein Tornado- oder Hurrikan-Kit, damit Sie bei den ersten Symptomen sofort handeln und sich selbst behandeln können. Vielleicht handelt es sich um eine gewöhnliche Erkältung oder eine normale Grippe, vielleicht aber auch um die viel mildere Omicron-Erkrankung. Da es jedoch schwierig ist, die beiden zu unterscheiden, sollten Sie alle Erkältungs-/Grippesymptome so behandeln, wie Sie auch frühere Formen von COVID behandeln würden.

Und denken Sie daran, dass dieser Rat auch für diejenigen gilt, die die Impfung erhalten haben, da die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung genauso hoch ist – vielleicht sogar noch höher. Zu den frühen Behandlungsprotokollen mit nachgewiesener Wirksamkeit gehören:

Das Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) zur Vorbeugung und frühen Behandlung zu Hause. Außerdem gibt es ein Protokoll für die Behandlung im Krankenhaus und einen Leitfaden für die langfristige Behandlung des COVID-19-Syndroms auf Langstreckenflügen. Auf der Website der FLCCC finden Sie eine Liste von Ärzten, die Ivermectin und andere notwendige Medikamente verschreiben können.

Das AAPS-Protokoll

Das Protokoll des World Council for Health von Tess Lawrie

Amerikas Ärzte an vorderster Front

Auf der Grundlage meiner Prüfung dieser Protokolle habe ich die folgende Zusammenfassung der Behandlungsspezifika entwickelt, die ich für die einfachsten und wirksamsten halte. Klick hier.

