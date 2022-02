Wie die mRNA-Covid-19-Impfstoffe das angeborene Immunsystem unterdrücken

In einer neuen wissenschaftlichen Studie, die Ende Januar veröffentlicht wurde, beschreibt Stephanie Seneff, Ph.D., einen Mechanismus der COVID-Impfungen, der zur Unterdrückung Ihres angeborenen Immunsystems führt, indem der

Typ-1-Interferon-Weg gehemmt wird.

In einem Interview mit Dr. Mercola sprach der wiederkehrende Gast Stephanie Seneff, Ph.D., eine leitende Forschungswissenschaftlerin am MIT, die seit über fünf Jahrzehnten am MIT ist, über ihre neueste Veröffentlichung „Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations . The Role of G-quadruplexes, Exosomes and MicroRNAs“, zusammen mit Dr. Peter McCullough und zwei weiteren Autoren, Dr. Greg Nigh und Dr. Anthony Kyriakopoulos, verfasst.

Zuvor haben Nigh und Seneff gemeinsam eine ganze Arbeit geschrieben, in der die Unterschiede zwischen dem Spike-Protein und dem COVID-Impf-Spike-Protein detailliert beschrieben wurden. In einem nicht von Fachleuten begutachteten Forschungsbericht, der erst diese Woche auf dem Preprint-Service authorea veröffentlicht wurde, tauchen sie und ihre anderen Co-Autoren tief in die Mechanismen der COVID-Schüsse ein und zeigen, wie sie absolut, in keiner Weise, Gestalt oder Form haben , sicher oder wirksam sind.

Die Spritzen unterdrücken tatsächlich Ihr angeborenes Immunsystem.



„Ich finde McCullough fantastisch und freue mich sehr, dass er mit mir zusammenarbeitet“ , sagt Seneff. „Ich hoffe wirklich, dass wir in der Lage sein werden, eine Zeitschrift zu finden, die bereit ist, sie zu veröffentlichen. Möglicherweise müssen wir nach alternativen Medien suchen, um es zu veröffentlichen.

Es ist wirklich unglaublich, wie viel Zensur derzeit stattfindet. Ich bin die ganze Zeit in einem Schockzustand. Ich denke nur, dass es nicht schlimmer werden wird, und es wird wirklich besser werden, und es scheint einfach immer schlimmer zu werden.

Ich weiß nicht, wo das Ende ist. Es ist sehr entmutigend … Pharma hat so viel Geld hinter sich und sie haben alles vorbereitet, um sicherzustellen, dass ihnen nichts entgeht …

Wir hoffen, es als Preprint veröffentlichen zu können, aber … bemerkenswerterweise können sie es auch auf der Ebene des Preprints ablehnen. Wir arbeiten an diesem Winkel, aber es ist nicht einfach. Wenn du etwas so Radikales schreibst, kämpfen sie wirklich hart dafür, es vom Internet fernzuhalten.“

Außergewöhnlich starke (Un-)Sicherheitssignale

Wie Seneff feststellte, sieht man, wenn man sich die verschiedenen Datenbanken nach unerwünschten Wirkungen ansieht, ein außergewöhnlich starkes Sicherheitssignal – und die Entwickler von COVID-Schüssen wissen das. „Die Zahlen sind außer Sichtweite“, sagt Seneff, und das gilt für alle Nebenwirkungen, von mild bis katastrophal.

Dr. Seneff hat sich beispielsweise die Krebsdaten angesehen, und im Durchschnitt gibt es nach den COVID-Impfungen doppelt so viele Berichte über Krebs im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen zusammen in den letzten 31 Jahren.

„Es ist einfach unglaublich, weil es insgesamt zweimal [höher] ist. Brustkrebs zum Beispiel ist bei diesen Impfstoffen in einem Jahr dreimal so hoch wie bei allen anderen Impfstoffen in 31 Jahren. Das ist ein enorm starkes Signal “, sagt Seneff.

„Lymphome treten bei diesen [COVID-Aufnahmen] auch viel häufiger auf. Es gibt dort einfach ein erstaunliches Signal in VAERS [dem US-amerikanischen Vaccine Adverse Events Reporting System].“

Die Tatsache, dass das Signal so stark ist, ist noch bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen nicht glauben, dass die COVID-Impfung eine Variable für ihre Krebsentstehung sein könnte, und sie es daher nie melden. „Es ist mir ein Rätsel, dass sie bereit sind, der Gesundheit der gesamten Weltbevölkerung solchen Schaden zuzufügen. Ich verstehe dieses Ausmaß an Bösartigkeit nicht“, sagt Seneff.

Typ-1-Interferon-Störung

Die Spritzen unterdrücken Ihr angeborenes Immunsystem, indem sie Typ-1-Interferon hemmen. Eine der ersten Studien, die Seneff und McCullough darauf aufmerksam machten, war eine indische Studie, in der menschliche Zellen, die in einer Kultur gezüchtet wurden, den DNA-Nanopartikeln ausgesetzt wurden, die sie anweisen, SARS-CoV-2-Spike-Protein herzustellen, ähnlich wie die COVID-Impfungen tun.

Der Zellstamm heißt HEK-293. Das sind Zellen, die in den 1980er Jahren aus den Nieren eines abgetriebenen Fötus entnommen wurden und häufig in der Forschung verwendet werden. Während sie aus den Nieren entnommen werden, haben diese Zellen neuronenähnliche Eigenschaften. Wenn diese Zellen darauf programmiert sind, Spike-Protein herzustellen, setzen sie dieses Spike-Protein in Exosomen frei – Lipid-Nanopartikel, in denen das Spike-Protein verpackt ist.

Exosomen fungieren als Kommunikationsnetzwerk für Zellen. Wenn eine Zelle unter Stress steht, setzt sie Exosomen frei, die einige der Moleküle enthalten, die sie stressen. Im Fall der COVID-Aufnahmen enthalten die Exosomen also Spike-Protein und Mikro-RNA. MicroRNAs sind Signalmoleküle, die in der Lage sind, die Zellfunktion zu beeinflussen. Sie bewirken, dass die Zelle ihr Verhalten oder ihren Stoffwechsel ändert. Typischerweise tun sie dies, indem sie bestimmte Enzyme unterdrücken.

Die indische Studie fand zwei spezifische microRNAs in den Exosomen, die von diesen neuronenähnlichen Zellen freigesetzt werden: miR-148a und miR-590. Die Forscher setzten dann Mikroglia (Immunzellen in Ihrem Gehirn) diesen Exosomen aus. Wie von Seneff erklärt, haben Sie also Neuronen in Ihrem Gehirn, die Spike-Protein produzieren oder im Umlauf befindliches Spike-Protein aufnehmen und darauf reagieren, indem sie Exosomen freisetzen.

Die Exosomen werden dann von Mikroglia, den Immunzellen in Ihrem Gehirn, aufgenommen. Wenn die Immunzellen diese Exosomen erhalten, schalten sie eine Entzündungsreaktion ein. Dies ist in erster Linie eine Reaktion auf diese microRNAs, miR-148a und miR-590. Natürlich ist auch das toxische Spike-Protein dabei.

Zusammen verursachen sie eine Entzündung im Gehirn, die Neuronen schädigt. Diese Entzündung wiederum kann zu einer Reihe von degenerativen Hirnerkrankungen beitragen. Die Lipidpartikel im COVID-Schuss, die die mRNA enthalten, sind Exosomen ähnlich, aber nicht identisch. Sie sind auch den Low-Density-Lipid (LDL)-Partikeln sehr ähnlich.

„Ich denke, die Exosomen sind wahrscheinlich etwas kleiner. Die Impfstoffpartikel sind größer. Sie sind eher wie ein LDL-Partikel. Die Impfstoffpartikel haben Cholesterin in ihrer Membran und sie haben Lipoprotein. Sie sehen also aus wie ein LDL-Partikel.

Aber dann werfen sie dieses kationische Lipid hinein, das wirklich, wirklich giftig ist – ein synthetisches kationisches Lipid, das es positiv auflädt. Experimentell haben sie herausgefunden, dass dieses Lipid, wenn das Partikel von der Zelle aufgenommen wird, in das Zytoplasma freigesetzt wird, [wo] diese mRNA dann Spike-Protein bildet.

[Die COVID-Spritzen] sind sehr clever konzipiert, sowohl in Bezug auf den Schutz der RNA vor dem Abbau als auch in Bezug darauf, dass die RNA sehr effizient bei der Herstellung von Spike-Protein ist. Sie unterscheidet sich stark von der mRNA, die das Virus herstellt, obwohl sie für dasselbe Protein kodiert.“

Seneff hat zusammen mit Greg Nigh ein ganzes Papier geschrieben, in dem die Unterschiede zwischen dem viralen Spike-Protein und dem COVID-Jab-Spike-Protein beschrieben werden, das im Mai 2021 im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research veröffentlicht wurde. Es dient im Grunde als Grundlage um zu verstehen, was wir hier diskutieren. Zwei microRNAs, miR-148a und miR-590, die zusammen mit dem Spike-Protein in den Exosomen ausgeschieden werden, stören die Typ-1-Interferon-Antwort in jeder Zelle, einschließlich Immunzellen, erheblich.

Um auf die oben zitierte indische Arbeit zurückzukommen, stellten sie fest, dass die Mikroglia letztendlich Entzündungen im Gehirn hervorrief und die beiden microRNAs in diesem Prozess von zentraler Bedeutung waren. Die miR-148a und miR-590 wurden in diese Exosomen mit dem Spike-Protein eingebracht, und diese beiden microRNAs sind in der Lage, die Typ-1-Interferon-Antwort in jeder Zelle, einschließlich Immunzellen, signifikant zu stören.

Typ-1-Interferon hält auch latente Viren wie Herpes- und Varicella-Viren (die Gürtelrose verursachen) in Schach. Wenn Ihr Interferon-Signalweg also unterdrückt wird, können diese latenten Viren ebenfalls auftauchen. Die VAERS-Datenbank zeigt, dass viele, die gespritzt wurden, diese Art von Infektionen melden. Unterdrücktes Interferon erhöht auch Ihr Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Typ-1-Interferon-Antwort ist entscheidend bei Virusinfektionen

Wie von Seneff erklärt, ist die Typ-1-Interferon-Antwort als erste Reaktion auf eine Virusinfektion absolut entscheidend. Wenn eine Zelle von einem Virus befallen wird, setzt sie Typ-1-Interferon-Alpha und Typ-1-Interferon-Beta frei. Sie fungieren als Signalmoleküle, die der Zelle mitteilen, dass sie infiziert wurde.

Das wiederum startet die Immunantwort und bringt sie früh in der Virusinfektion in Gang. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die mit einer schweren SARS-CoV-2-Infektion enden, eine beeinträchtigte Typ-1-Interferon-Reaktion haben. Wie von Seneff bemerkt:

„Es ist ironisch, dass die Impfstoffe verabreicht werden, um Sie vor COVID zu schützen, aber sie erzeugen eine Situation, in der Ihre Immunzellen schlecht gerüstet sind, um SARS-CoV-2 zu bekämpfen, wenn es in die Zelle gelangt. Der Trick ist, dass der Impfstoff eine enorme Antikörperreaktion hervorruft, und das ist typisch für eine schwere Krankheit.

Der [COVID-Schuss] täuscht also Ihr Immunsystem vor, dass Sie glauben, Sie hätten einen schweren Fall von COVID. Auf diese Weise ist es wirklich interessant, weil es die Schleimhautbarriere der Lunge passiert hat, es ist durch die Gefäßbarriere des Blutes in den Muskel gelangt. Außerdem wurde es getarnt.

Die RNA sieht nicht wie eine Virus-RNA aus, sie sieht aus wie ein menschliches RNA-Molekül. Ein Teil der Modifikationen [die an der mRNA im Stich vorgenommen wurden] bestand darin, sie sehr robust zu machen, damit sie nicht abgebaut werden kann. Es ist auch sehr gut darin, [spike] Proteine schnell zu machen, was auch ein Problem ist, weil es zu vielen Fehlern führt, was ein anderes Problem ist …

Die Immunzellen nehmen die Nanopartikel auf und transportieren sie über das Lymphsystem in die Milz. Mehrere Studien haben gezeigt, dass es in der Milz landet … in den Eierstöcken, in der Leber, im Knochenmark … Die Milz ist natürlich sehr wichtig für die Produktion von Antikörpern.“

Wichtig ist, dass die Antikörperreaktion, die Sie durch die COVID-Impfung erhalten, exponentiell höher ist als die, die Sie durch eine natürliche Infektion erhalten, und die Forschung hat gezeigt, dass das Ausmaß der Antikörperreaktion mit der Schwere der Krankheit ansteigt. Der Schuss ahmt also im Grunde eine schwere Infektion nach. Bei einer leichten Infektion produzieren Sie möglicherweise überhaupt keine Antikörper, da die angeborenen Immunzellen stark genug sind, um die Infektion ohne sie abzuwehren.

Wenn Ihr angeborenes Immunsystem schwach ist, geraten Sie in Schwierigkeiten, und ein Teil dieser Schwäche ist eine unterdrückte Typ-1-Interferon-Reaktion. Wenn Ihre Typ-1-Interferon-Reaktion unzureichend ist, sind Ihre Immunzellen nicht sehr gut in der Lage, die Ausbreitung des Virus in Ihrem Körper zu stoppen.

Laut Seneff wurde die Typ-1-Interferon-Supplementierung bisher nicht empfohlen, weil man sie perfekt timen muss, damit die Immunkaskade richtig funktioniert. Typ-1-Interferon spielt nur im allerfrühesten Stadium der Infektion eine entscheidende Rolle. Sobald Sie in ein mittelschweres oder schweres Infektionsstadium eingetreten sind, ist es zu spät, es zu verwenden.

COVID-Schüsse verwirren Ihr Immunsystem

Wie Seneff feststellte, sind die COVID-Impfungen so unnatürlich, dass Ihr Immunsystem nicht mehr genau weiß, was es tun soll.

„Mein Eindruck ist, dass die Immunzellen nicht wissen, was los ist. Dieses toxische Protein wird in großen Mengen von den Immunzellen produziert. Das ist extrem ungewöhnlich. Es gibt keine Anzeichen für eine Virusinfektion, da diese RNAs wie menschliche RNAs aussehen.

Es ist, als hätten die menschlichen Immunzellen plötzlich beschlossen, ein wirklich giftiges Protein herzustellen, und zwar jede Menge davon – was genau das ist, was sie tun – und das Immunsystem ist davon völlig verwirrt. Die Immunzellen wissen nichts damit anzufangen.

Natürlich sagen diese Immunzellen, die mit all diesem Spike-Protein überladen sind: „Ich muss dieses Zeug loswerden“, also versenden sie es als diese Exosomen. Die microRNAs [in den Exosomen] denken, dass die Empfängerzellen diese speziellen Signalmoleküle brauchen werden, um ihnen zu helfen, alles zu tun, was sie tun müssen, um mit dieser toxischen Belastung fertig zu werden.

Sie verteilen das Spike-Protein also im Rest des Körpers, nur um die Toxizität, mit der Sie in der Milz fertig werden, zu zerstreuen, denke ich. Diese Exosomen eignen sich auch sehr gut zum Training von Antikörpern. Es gab eine schöne Arbeit, die zeigte, dass die freigesetzten Exosomen Spike-Protein in ihrer Membran, dem Äußeren des Exosoms, haben.

Es ist ziemlich cool, dass das Spike-Protein dort angezeigt wird, weil dies den Immunzellen – den B-Zellen und den T-Zellen, die ihm nahe und persönlich kommen müssen – ermöglicht, herauszufinden, wie sie ihre Antikörper formen. Die Antikörper werden so geformt, dass sie zu dem toxischen Protein passen, das auf der Oberfläche der Exosomen freigelegt ist.

Nach ungefähr 14 Tagen der zweiten [Impfung] induzierten die Exosomen eine Antikörperantwort. Die Forscher waren der Ansicht, dass die Exosomen eine entscheidende Rolle bei dieser extremen Antikörperreaktion spielten, die von den B-Zellen und den T-Zellen, dem adaptiven Immunsystem, produziert wurde.

Aber ich denke, die Art und Weise, wie der Impfstoff funktioniert, ist, dass man kein anderes Spiel wählen kann, als Antikörper herzustellen. Nur so kannst du dagegen ankämpfen. Es ist ein toxisches Protein, das von diesen Immunzellen produziert und freigesetzt wird, und das einzige, was Sie tun können, um es zu stoppen, ist die Herstellung von Antikörpern.

Sie versuchen, viele, viele Antikörper herzustellen, die an diese toxischen Spike-Proteine ​​kleben und sie daran hindern, durch den ACE2-Rezeptor einzudringen. Das ist die Aufgabe der Antikörper. Anfangs machen sie einen guten Job … Es stimmt, dass sie dich vor Krankheiten schützen. Leider sinken die Antikörperspiegel ziemlich schnell ziemlich dramatisch.“

Es gibt auch Antikörper, die Krankheiten verstärken, anstatt sie zu bekämpfen, und der Spiegel dieser Antikörper nimmt langsamer ab als der der schützenden Antikörper. Nach einigen Monaten haben Sie also eine NEGATIVE Immunantwort. Mit anderen Worten, Sie sind jetzt anfälliger für Infektionen als je zuvor. Wie von Seneff erklärt:

„Es gibt einen Übergangspunkt, an dem die verstärkenden Antikörper stärker sein können als die schützenden Antikörper, und dann können Sie diese Antikörper-abhängige Verstärkung (ADE) erhalten, die die Menschen in der Vergangenheit bei [anderen] Coronavirus-Impfstoffen gesehen haben. Wir versuchen immer noch herauszufinden, ob das bei [den COVID-Spritzen] der Fall ist. Es gibt hier und da einige Beweise, aber es ist noch nicht schlüssig.“

Die Bedeutung zytotoxischer T-Zellen

Nachdem die Indien-Studie Seneff und McCullough auf das Interferon-Problem aufmerksam gemacht hatte, stießen sie auf eine chinesische Studie, die die Wirkung der COVID-Impfung auf das Immunsystem im Laufe der Zeit verfolgte. Hier entdeckten sie, dass die Infektion eine Zunahme von CD8+ T-Zellen verursachte, wichtige zytotoxische T-Zellen, die tatsächlich infizierte Zellen entfernen.

Wie Seneff feststellte, sind die CD8+-Zellen ein wichtiger Teil der Abwehr gegen SARS-CoV-2. Wichtig ist, dass die CD8+ T-Zellen als Reaktion auf eine natürliche Infektion verstärkt wurden, aber nicht als Reaktion auf die COVID-Impfung. Auch sie fanden eine Typ-1-Interferon-Unterdrückung nach der Impfung. Nach der Impfung ist also nicht nur Ihre First-Line-Reaktion – die Typ-1-Interferon-Reaktion – gedämpft, sondern Ihnen fehlt auch der Teil der Immunantwort, der infizierte Zellen entfernt.

Die microRNA, die das Myokarditis-Risiko beeinflusst

Eine dritte microRNA (mRNA), die durch eine natürliche SARS-CoV-2-Infektion entsteht, ist miR-155, die eine wichtige Rolle für die Herzgesundheit spielt. Zu Beginn der Pandemie gab es Berichte über COVID-19, die Herzprobleme verursachten.

Seneff vermutet, dass die miR-155-haltigen Exosomen auch nach der Impfung vorhanden sein könnten und eine Rolle bei den gemeldeten Herzschäden spielen könnten. Insbesondere wird miR-155 mit Myokarditis in Verbindung gebracht. Wie bereits erwähnt, unterdrückt microRNA bestimmte Proteine, die dann eine komplizierte Kaskadenreaktion hervorrufen. Wenn ein bestimmtes Protein, das ein kritischer Akteur ist, durch eine microRNA unterdrückt wird, findet eine ganz andere Kaskade statt.

Warum Autoimmunprobleme nach der Impfung auftreten können

Die durch den Stich produzierten Antikörper enthalten auch mehrere kurze Peptidsequenzen, die zuvor in mehreren menschlichen Zellen gefunden wurden, die mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung stehen. Seneff erklärt:

„Kanduc hat viel darüber geschrieben. Sie ist eine Expertin für diese Antikörper … Das [SARS-CoV-2]-Spike-Protein überschneidet sich stark mit menschlichem Protein. Das bedeutet, wenn Sie eine wirklich starke Antikörperreaktion auf das Spike-Protein aufbauen, können diese Antikörper verwirrt werden und ein menschliches Protein angreifen, das eine ähnliche Sequenz hat.

Das ist eine klassische Form der Autoimmunerkrankung. Es heißt molekulare Mimikry. Es gab viele verschiedene Proteine, die zusammenpassten. Es war ziemlich überraschend … Es scheint sehr gut darauf ausgelegt zu sein, Autoimmunerkrankungen auszulösen, wenn man Antikörper gegen diese Sequenzen im Spike-Protein produziert.“

Neurologische Probleme bei Frauen

Die Schüsse sind auch eng mit neurologischen Problemen wie unkontrollierbarem Zucken und Zittern verbunden. Seltsamerweise betrifft diese Nebenwirkung Frauen überproportional. An dem Mechanismus sind auch hier wieder die Exosomen beteiligt. Seneff erklärt:

„Ich glaube, es gibt ein sehr starkes Signal für die Idee, die ich vorantreibe, dass Sie diese Immunzellen in der Milz haben, die Spike-Protein produzieren und es in Exosomen freisetzen. In Studien zur Parkinson-Krankheit wurde gezeigt, dass diese Exosomen entlang von Nervenfasern wandern.

Sie werden entlang des Splanchnikus gehen, sie werden sich mit dem Vagusnerv verbinden, sie werden zum Gehirn hinaufgehen und in all diese verschiedenen Nerven im Gehirn gelangen. Wenn Sie sich die VAERS-Datenbank ansehen, sehen Sie enorme Signale für alle möglichen Dinge, die darauf hindeuten, dass verschiedene Nerven entzündet sind.

Zum Beispiel gibt es 12.000 Fälle von Tinnitus im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff, und das ist nur das, was gemeldet wird. Tinnitus ist ein starkes Signal. Tinnitus wird eine Entzündung des Hörnervs sein. Dies bedeutet, dass Sie den ganzen Weg von der Milz bis zum Vagusnerv gehen und sich dann mit dem Hörnerv verbinden müssen, um Tinnitus zu verursachen.

Dann haben Sie Bell-Lähmung, eine Entzündung des Gesichtsnervs. Sie haben Migränekopfschmerzen. Es gibt über 8.000 Fälle von Migränekopfschmerzen, die mit einer Entzündung des Trigeminusnervs verbunden sind.

Wahrscheinlich verläuft es auch entlang der Nervenfasern der Wirbelsäule, was einige dieser Fälle verursachen kann, in denen sie Lähmungen feststellen. Die Menschen haben viele Mobilitätsprobleme im Zusammenhang mit diesen Impfstoffen.

Ich sehe die Möglichkeit, viele Störungen der Myelinscheide zu verursachen, und wir sprechen darüber in der Zeitung. Es beinhaltet wiederum eine komplexe Signalisierung. Sie können zum Problem der Myelinscheide durch die Typ-1-Interferon-Störung gelangen.

Das wiederum beinhaltet etwas, das als Interferon-Response-Faktor 9 IRF9 bezeichnet wird. Dieses Protein löst die Produktion von Sulfatid in der Leber aus, und dieses Protein wird durch diese zuvor erwähnten microRNAs unterdrückt.“

Sulfatid, ein wichtiger Lipidträger, ist das einzige sulfonierte Lipid im menschlichen Körper. Ihre Leber stellt den größten Teil des Sulfatids her, das dann von Ihren Blutplättchen (Blutzellen) in andere Bereiche Ihres Körpers transportiert wird. Die Myelinscheide enthält hohe Mengen an Sulfatid. Es ist Teil dessen, was die Myelinscheide schützt. Bei demyelinisierenden Krankheiten erodiert dieses Sulfatid, wodurch letztendlich das Myelin angegriffen werden kann.

Seneff glaubt, dass die COVID-Impfung dank dieser entzündlichen Exosomen zu erheblichen Myelinschäden führt. Dieser Schaden zeigt sich nicht unbedingt sofort, obwohl einige Impfempfänger akut verheerende Auswirkungen erfahren. Es kann 10 Jahre oder länger dauern, bis eine demyelinisierende Krankheit einsetzt.

„Ich denke, wir werden sehen, dass Menschen diese neurodegenerativen Krankheiten immer früher in ihrem Leben bekommen als man es kannte“ , sagt Seneff, „und ich denke, jeder, der bereits an einer dieser Krankheiten leidet, wird ein beschleunigtes Fortschreiten haben.“

Wir könnten bald eine Explosion von Parkinson-Fällen sehen

Beunruhigenderweise sind Geruchsverlust und Dysphagie, die Unfähigkeit zu schlucken, beides Anzeichen der Parkinson-Krankheit, und diese beiden Zustände werden nach der Impfung zu Tausenden gemeldet. In den kommenden Jahren könnten wir also mit einer Explosion von Parkinson rechnen.

„Parkinsons Studien haben gezeigt, dass man Krankheitserreger in den Darm bekommen kann, die ein Prionen-ähnliches Protein produzieren, was das Spike-Protein ist. Die Immunzellen nehmen es dann auf und bringen es zur Milz. Das verursacht natürlich Stress.

Eine gestresste Immunzelle in der Milz reguliert hoch und produziert mehr Alpha-Synuclein. Alpha-Synuclein ist ein Molekül, das Infektionen bekämpft, und das ist das Molekül, das im Zusammenhang mit der Parkinson-Krankheit falsch gefaltet wird.

Ich bin fasziniert von all diesen Molekülen, die Prionen ähnlich sind. Es gibt das Prion-Protein selbst, das mit CJD, der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, in Verbindung gebracht wird, aber dann gibt es das Alpha-Synuclein und Amyloid Beta, es gibt TDP-43, das mit ALS in Verbindung gebracht wird.

Alle diese Krankheiten sind in der VAERS-Datenbank für die COVID-Impfungen im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen über 31 Jahre hinweg überrepräsentiert. Es ist einfach völlig aus der Reihe.

Es gibt 58 Fälle von Alzheimer in Verbindung mit den COVID-Impfstoffen und 13 Fälle in Verbindung mit allen anderen Impfstoffen über 31 Jahre. Das ist ein Vielfaches – 58 gegenüber 13.

CJD ist auch viel häufiger. Es ist fast siebenmal so häufig in den COVID-Impffällen. CJD ist eine schreckliche Krankheit. Sie werden sehr verkrüppelt und sterben nach ein paar Jahren. Das ist das klassische Prionenprotein [Krankheit]. Es ist extrem selten. Nur 1 von 1 Million bekommt CJD.

Es gab eine Person, die mich aus Frankreich kontaktierte, deren Frau nur wenige Wochen nach der zweiten Impfung an CJD erkrankte. Er war absolut davon überzeugt, dass der Impfstoff dafür verantwortlich war. Es gibt tatsächlich 27 Fälle [von CJD], die in VAERS für die COVID-19-Impfstoffe gemeldet wurden, gegenüber nur vier Fällen in der gesamten Geschichte aller anderen Impfstoffe zusammen.“

Gesundheitsprobleme, von denen wir mehr erwarten können

Dr. Seneff sagt voraus, dass wir mit der Zeit einen dramatischen Anstieg von Infektionen und Krebserkrankungen aller Art, Autoimmunerkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen und Fortpflanzungsproblemen sehen werden. Wie bereits erwähnt, hat die Forschung gezeigt, dass sich das Spike-Protein in der Milz und den Eierstöcken der Frau ansammelt.

Ohne Zweifel ist eine Entzündung in den Eierstöcken keine gute Sache. Männer berichten auch von geschwollenen Hoden, was ebenfalls auf eine Entzündung hindeuten könnte. Vorläufige Daten zeigen, dass Frauen, die die Impfung innerhalb der ersten 20 Wochen der Schwangerschaft erhalten, eine Fehlgeburtsrate von

82 % bis 91 % haben. Es gibt auch VAERS-Berichte, die fetale Schäden beschreiben. Natürlich könnte es auch die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Wie bereits beschrieben, können einige durch die Impfung produzierte Antikörper auf menschliche Proteine ​​reagieren. Ein Protein, das dem von den Antikörpern angegriffenen Spike-Protein ähnlich ist, ist Syncytin, das für die Befruchtung der Eizelle unerlässlich ist. Die Sorge ist, dass die Antikörper Syncytin angreifen und zerstören könnten, wodurch die Einnistung in die Plazenta gestört und verhindert wird.

Omicron – ein verkappter Segen?

Die Impfungen verewigen auch COVID mit immer neuen Varianten des Virus.

„In der ersten Arbeit, die Greg und ich geschrieben haben, sagten wir voraus, dass die Impfstoffe unter dem Druck des Impfstoffs zu einem verstärkten Auftreten von Varianten des Spike-Proteins, veränderten Versionen des Virus, führen würden“ , sagt Seneff.

„Tatsächlich sieht es für mich so aus, als würde genau das passieren. Aber ich bin wirklich hoffnungsvoll mit Omicron, weil Omicron aussieht, als wäre es ein milderes Virus, aber unglaublich ansteckend. Es wird durch die Bevölkerung blitzen und jedem im Wesentlichen einen Impfstoff geben. Es ist eine Art natürlicher Impfstoff, denke ich.

[Forschung] hat gezeigt, dass … nachdem Sie Omicron hatten, Sie bis zu einem gewissen Grad vor Delta geschützt waren. Delta verschwindet sowieso, weil Omicron es jagt. Es ist wirklich großartig. Ich denke, Omicron ist Gottes Geschenk des Himmels.“

Dieser Segen kann jedoch bei denen aufgehoben werden, die mehrere COVID-Impfungen erhalten haben. Jede Dosis untergräbt Ihre Immunantwort, so dass sie mit jedem Stich zunehmend beeinträchtigt wird. Auch dies hat mit der zuvor diskutierten Unterdrückung von Typ-1-Interferon zu tun.

Was katalysiert Schäden bei Sportlern?

Mehr als 400 Fälle von schweren Herzproblemen und Todesfällen wurden auch unter Profisportlern gemeldet, die zu den gesündesten Menschen der Welt gehören. Welcher Mechanismus kann für dieses Phänomen verantwortlich sein? Wie kommt es, dass die COVID-Spritzen genug Schaden anrichten können, um junge Menschen mit optimierter Biologie auszuschalten?

Seneff vermutet, dass Fitness dazu führen könnte, dass Sie mehr ACE2-Rezeptoren im Herzen haben, und der S1-Teil des SARS-CoV-2-Spike-Proteins bindet an den ACE2-Rezeptor. Sie glaubt, dass das Spike-Protein über Exosomen über den Vagusnerv zum Herzen transportiert wird, und auch hier wird das miR-155-Exosom mit Herzproblemen in Verbindung gebracht.

Wenn das S1-Spike-Protein an den ACE2-Rezeptor bindet, deaktiviert es außerdem den Rezeptor. Wenn Sie ACE2 deaktivieren, kommt es zu einem Anstieg von ACE, was Bluthochdruck verursacht und Angiotensin 2 erhöht. Wenn Angiotensin 2 überexprimiert wird, können Sie eine starke Entzündung im Herzen bekommen. Wenn Sie sich intensiv anstrengen und Ihr Herz entzündet ist, können Sie einen Herzstillstand auslösen, was wir in vielen dieser Sportlerfälle sehen. Sie brechen auf dem Feld zusammen.

G-Quadruplexe

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von Seneff und McCullough ist etwas, das G4 oder G-Quadruplexe genannt wird.

„G-Quadruplexe sind wirklich faszinierend, und ich habe überhaupt keine Ahnung davon“ , sagt Seneff. „Es ist harte Biologie, noch schwieriger als viele andere Sachen, die ich gelesen habe …

G4s sind im Grunde eine Anordnung von [Guaninen]. Guanine sind eines der vier Nukleotide, aus denen DNA oder RNA bestehen. Guanin ist das G im G4. Was passiert ist, dass eine Sequenz von Nukleotiden auf einer DNA- oder einer RNA-Kette sich in sich selbst falten und G-Quadruplexe bilden kann. Es sind vier Guanine, die sich an verschiedenen Stellen des Proteins zurückwickeln und zusammenkleben.

In der Mitte befindet sich ein Metall – oft Kalium oder Kalzium – das hilft, diese G4s zu stabilisieren. Das Interessante an ihnen ist, dass sie das Wasser um sich herum strukturieren. Sie machen geliertes Wasser [auch bekannt als Sperrzonenwasser (EZ)] …

Diese G4s können sich in der DNA bilden, und das hält sie tatsächlich davon ab, aktiv zu werden. [Die DNA] wird nicht in RNA umgewandelt, und es stellt kein Protein her, wenn es diese G4s hat. Wahrscheinlich lässt das EZ-Wasser nichts in die Nähe kommen. Betrachten Sie es als in einem Gel stecken.

Es gibt viele G4s in den Promotorregionen dieser DNA-Sequenzen, und es gibt viele Proteine, die diese G4s in ihrer Promotorregion haben. Interessanterweise gibt es bestimmte Proteine, die sie auflösen können. Es gibt Proteine, die an sie binden und das G4 zum Auflösen bringen können, und die das Protein aktivieren oder exprimieren lassen.

Es ist ein regulatorisches Element, das kontrolliert, welche Proteine ​​von der DNA exprimiert werden. Viele der Proteine, die diese G4s in ihrem Promotor haben, sind Krebsonkogene. Solange sie geliert bleiben, sind sie inaktiv, aber wenn sie nicht geliert werden, werden sie aktiv.

Es stellt sich heraus, dass Prionproteine ​​… aus RNA hergestellt [werden], und die RNA hat diese G4s. Das Protein kann an die G4s in der RNA binden und beide reagieren. Die Theorie besagt, dass das Protein prionartig wird. Diese Prionproteine ​​haben zwei Möglichkeiten zu sein, eine ist sicher und eine ist nicht sicher, und die G4s erhöhen das Risiko einer Fehlfaltung von Prionproteinen.

Das Vorhandensein dieser G4s und das Zusammentreffen mit diesen G4s erhöht das Risiko einer Fehlfaltung in der Prionen-ähnlichen Konfiguration. Das Interessante daran ist, dass Spike-Protein ein Prionen-ähnliches Protein ist. Die RNA, die sie für den [COVID-Jab] gebaut haben, sie haben eine sogenannte Codon-Optimierung durchgeführt, bei der viel mehr Guanine in die RNA eingebaut wurden als im ursprünglichen [Virus]. Sie verstärkten das Guanin.

Die Verstärkung des Guanins bedeutet, die Anzahl der G4s zu erhöhen, was bedeutet, dass das Risiko einer Fehlfaltung des Spike-Proteins in ein Prion-ähnliches Protein erhöht wird. Ich denke, dass die G4s das Risiko erhöhen, die Gefahr, dass Spike-Protein als Prionen-ähnliches Protein [agiert].

Aber wir wissen nicht wirklich, welche Folgen es haben wird, all diese G4-RNAs im Zytoplasma zu haben. Wir haben eine riesige Anzahl dieser RNAs, die dort mit ihren G4s sitzen. Was wird das mit dem Rest des G4-Regulierungsprozesses tun? Wir wissen nicht. Niemand weiß. Niemand hat eine Ahnung.“

Zusammenfassung

Um den zentralen Punkt von Seneffs neuestem Papier zusammenzufassen, verursacht die COVID-Impfung eine Alpha-Interferon-Unterdrückung, die Ihr Immunsystem schwächt. Tatsächlich warnen die Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union jetzt davor, dass wiederholte COVID-Impfungen die allgemeine Immunität schwächen können.

Der primäre Mechanismus ist die Beeinträchtigung der Alpha-Interferon-Reaktion, die für die ordnungsgemäße Aktivierung Ihres angeborenen Immunsystems, Ihrer zellulären Immunität, hauptsächlich Ihrer T-Zellen und Killerzellen, unerlässlich ist. Wenn die Zelle richtig funktioniert, löst sie die Typ-1-Interferon-Reaktion aus, sobald sie mit einem Virus infiziert ist.

Es löst die Immunzellen aus, um hereinzukommen, das Virus abzutöten und die Trümmer zu entfernen. Dies aktiviert die humorale Komponente Ihres Immunsystems, die Antikörperproduktion, die länger dauert. (Deshalb sagen sie, dass Sie bis 14 Tage nach der Injektion nicht geschützt sind.)

Wie wird Typ-1-Interferon durch die Impfung unterdrückt? Es wird unterdrückt, weil Typ-1-Interferon auf virale RNA reagiert und virale RNA im COVID-Schuss nicht vorhanden ist. Die RNA wird so modifiziert, dass sie wie ein menschliches RNA-Molekül aussieht, sodass der Interferonweg nicht ausgelöst wird. Schlimmer noch, der Interferonweg wird aktiv durch die große Anzahl von Spike-Proteinen unterdrückt, die von der mRNA im Schuss produziert werden, und durch die microRNAs in den Exosomen, die von den gestressten Immunzellen freigesetzt werden.