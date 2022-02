Whistleblower Brook Jackson reicht Klage gegen Pfizer wegen falscher Angaben zum COVID-Impfstoff ein

Die wiederholte Unfähigkeit des Unternehmens, die Einrichtungen für die COVID-19-Impfstudie von Pfizer angemessen zu betreiben, wurde eindeutig dokumentiert. Dies hat dazu geführt, dass der Whistleblower der COVID-Impfstudie, Brook Jackson, eine Klage gegen Pfizer wegen falscher Angaben eingereicht hat.

Trotz der Weigerung der US-Regierung, sie zu unterstützen, hat eine ehemalige Beauftragte für klinische Studien eines Auftragnehmers, der COVID-19-Impfstudien durchführt, eine Klage gegen Pfizer und ihre ehemalige Firma angestrengt.

Im Jahr 2020 entließ der Auftragnehmer, die Ventavia Research Group, Brook Jackson. Im Jahr 2021 meldete sie sich als Whistleblowerin.

Jackson verklagt Pfizer, Ventavia und ICON, ein an der Studie beteiligtes Unternehmen, nach dem False Claims Act. Dies war mehr als ein Jahr lang unter Verschluss gehalten worden, wurde aber schließlich öffentlich gemacht, nachdem das US-Justizministerium nicht für Jackson interveniert hatte.

Die Entscheidung, nicht zu intervenieren, wurde von den Anwälten der Regierung nicht erläutert, und die FDA, die potenzielles Fehlverhalten bei klinischen Studien untersucht, antwortete nicht auf eine Anfrage zur Klärung.

Der Whistleblower hat sich durch diese Entscheidung jedoch nicht entmutigen lassen.

„Wir werden den Fall auch ohne die Hilfe der Regierung weiterverfolgen“, erklärte Jackson gegenüber den Medien.

Sie war nicht einmal erschrocken, sondern äußerte „totale Enttäuschung“, als die Regierung sich nach mehr als einem Jahr der Überlegungen weigerte, zu handeln.

Die Erfolgsaussichten sind nicht gut, aber „es ist einfach ein Risiko, das ich eingehen muss“, sagte Jackson. „Ich habe einfach das Gefühl, dass jemand zur Verantwortung gezogen werden muss“.

Als das British Medical Journal im November 2021 einen Artikel abdruckte, der sich auf Aufzeichnungen, Videos und andere Informationen von Jackson stützte, dokumentierte er die wiederholte Unfähigkeit von Ventavia, die Einrichtungen für die COVID-19-Impfstudie von Pfizer angemessen zu betreiben, bevor die US-Arzneimittelbehörden eine Notfallgenehmigung erteilten.

Obwohl keines der Papiere in den Unterlagen enthalten war, wurden mehrere bei Gericht eingereicht und erworben, insbesondere E-Mails, die Probleme beschreiben, mit denen nicht nur Jackson, sondern auch viele andere Ventavia-Mitarbeiter konfrontiert waren.

So schrieb Lovica Downs am 18. September 2020 an Jackson und einen anderen Mitarbeiter, sie habe Pakete mit Patientendaten auf dem Tresen liegen sehen, „die jeder, der den Raum betrat, sehen konnte.“

In weiteren Mitteilungen wurden verschiedene Probleme beschrieben. Eine Untersuchung ergab, dass an zahlreichen Standorten Akten offen herumlagen, darunter ein Terminplanungssystem mit Patientenidentitäten; unerwünschte Ereignisse wurden „nicht korrekt oder überhaupt nicht gemeldet“; der Impfstoff und das Placebo wurden in „unorganisierten“ Räumen „nicht verschlossen“ aufbewahrt; und es gab Unstimmigkeiten bei der Einverständniserklärung, so Marnie Fisher, die damalige Betriebsdirektorin von Ventavia.

Die Dokumente zeigen, dass sich die Mitarbeiter von Ventavia der großen Probleme, die während der Studie auftraten, durchaus bewusst waren, wie z. B. die Impfungsverwalter, die in den Dokumenten als „nicht ausgebildet“ und „sehr wenig beaufsichtigt“ bzw. als nicht medizinisch qualifiziert oder ausgebildet bezeichnet wurden. Ein Pfizer-Mitarbeiter erhielt eine Kopie der E-Mails und antwortete auf einige von ihnen.

Fisher konnte nicht kontaktiert werden, und Downs weigerte sich, zu antworten. Anfragen zur Klärung von ICON und Pfizer wurden nicht beantwortet. Jackson arbeitete bei Ventavia, aber „kein Teil ihrer beruflichen Verantwortung betraf die fraglichen klinischen Studien“, sagte Sprecherin Lauren Foreman der Presse.

Am 11. Februar revidierte Foreman seine Aussage und sagte: „Obwohl Jackson eingestellt wurde, um bestimmte Standorte und Aspekte klinischer Studien zu beaufsichtigen, war sie nur 18 Tage bei Ventavia beschäftigt und verfügte daher nicht über die nötige Langlebigkeit im Unternehmen, um die Ausbildung für die Rolle zu absolvieren, für die sie eingestellt wurde.“

Jacksons Anwalt hat Berichten zufolge damit gedroht, Ventavia wegen Verleumdung zu verklagen, weil die Publikation ihre Arbeit so dargestellt hat.

Letztes Jahr gab die FDA per E-Mail eine Erklärung ab, in der es hieß: „Obwohl die Behörde zu diesem Zeitpunkt in dieser laufenden Angelegenheit keinen weiteren Kommentar abgeben kann, hat die FDA volles Vertrauen in die Daten, die zur Unterstützung der Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech und der Zulassung der Comirnaty verwendet wurden.“ Auf die Bitte um ein Update am Montag antworteten die Sprecher nicht.

Jackson wurde nur wenige Stunden nach der Einreichung einer Petition bei der Food and Drug Administration entlassen. Laut den erhaltenen Textnachrichten hat ein Pfizer-Mitarbeiter Jackson innerhalb weniger Wochen persönlich kontaktiert, um weitere Informationen zu erhalten.

Nach Angaben der Regierung wurde die Klage unter dem False Claims Act eingereicht, der es Amerikanern erlaubt, im Namen des Staates „gegen diejenigen zu klagen, die die Regierung betrogen haben“. Bis zum Herbst 2021 wurden durch Klagen auf der Grundlage dieses Gesetzes mehr als 5,6 Mrd. Dollar zurückgefordert.

In der Klage heißt es, dass Pfizer, ICON und Ventavia „den Vereinigten Staaten absichtlich entscheidende Informationen vorenthalten haben, die die Sicherheit und Wirksamkeit ihres Impfstoffs in Frage stellen“.

„Die Beklagten haben Verstöße gegen ihr klinisches Versuchsprotokoll und gegen Bundesvorschriften verschwiegen, einschließlich der Fälschung von klinischen Versuchsunterlagen“, heißt es weiter. „Aufgrund der Machenschaften der Beklagten haben Millionen von Amerikanern eine falsch gekennzeichnete Impfung erhalten, die möglicherweise nicht so wirksam ist wie dargestellt.“

Jackson beantragt, dass das Gericht ihr Schadensersatz und Gehaltsnachzahlungen zuspricht und sie wieder in ihre Position bei Ventavia versetzt.

Lesen Sie die Beweisstücke in diesem Fall direkt auf der Webseite hier am Ende des Artikels: