Dr. Robert Malone – Ansichten und Nachrichten heute: Wie die CDC die Wissenschaft im Stich ließ

Dieser Artikel (hier von Google übersetzt) ist eine wichtige Lektüre. Er enthält Beispiele aus dem wirklichen Leben, die zeigen, wie voreingenommen und politisiert die CDC geworden ist. Leider ist dies auch ein Indiz dafür, wie das gesamte Gesundheitssystem in Mitleidenschaft gezogen wurde. Obwohl die Analyse auf höchster Ebene unten zitiert wird, sollten Sie den Artikel lesen – er ist überwältigend.

Während der gesamten Pandemie hat die CDC dieses Gleichgewicht schlecht verwaltet und eine Reihe wissenschaftlicher Ergebnisse gefördert, die äußerst mangelhaft sind. Diese Forschung ist mit klassischen Fehlern und Verzerrungen behaftet und stützt nicht die in der Presse veröffentlichten Schlussfolgerungen, die oft folgen. In allen Fällen sind die Papiere eindeutig auf die Förderung politischer Ziele abgestimmt; daher erscheinen diese Papiere eher als Propaganda denn als Wissenschaft. Die Anwendung dieser Technik durch die CDC hat ihrem Ruf schwer geschadet und dazu beigetragen, dass das Vertrauen in die Wissenschaft je nach politischer Partei immer mehr schwindet. Die Wissenschaft läuft nun Gefahr, in eine Todesspirale zu geraten, in der sie sich zunehmend in untergeordnete Bereiche der politischen Parteien aufspaltet. Das können wir als Gesellschaft nicht zulassen. Eine unparteiische, ehrliche Bewertung ist heute nötiger denn je, aber es ist unklar, wie wir sie erreichen können…

Warum also fördert die angeblich unparteiische CDC schwache oder fehlerhafte Studien, um die pandemiepolitischen Ziele der Regierung zu unterstützen? Die zynische Antwort lautet, dass die Behörde in Wirklichkeit nicht unparteiisch (und damit nicht ausreichend wissenschaftlich) ist, sondern vom nationalen politischen System des Landes beherrscht wird. Diese Antwort ist immer schwerer zu vermeiden. Dies ist eine prekäre Situation, denn sie untergräbt das Vertrauen in die Bundesbehörden und führt natürlich zu einem Vertrauensvakuum, in dem sich die Amerikaner gezwungen sehen, auf der Suche nach alternativen Informationsquellen verwirrt umherzugehen.