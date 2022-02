Massenverhaftungen beim Freiheit-Konvoi in Kanada stehen kurz bevor

Die Polizei in Ottawa ist von Lastwagen zu Lastwagen gegangen und hat Flugblätter an die Demonstranten des Freiheitskonvois verteilt, in denen sie aufgefordert werden, die Demonstrationszone sofort zu verlassen, da sie sonst verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden.

„Sie müssen das Gebiet jetzt verlassen“, heißt es in der Mitteilung. „Jeder, der Straßen blockiert oder anderen dabei hilft, begeht eine Straftat und kann verhaftet werden“, heißt es im Wall Street Journal.

Apparently Ottawa police are handing out this notice in Ottawa. pic.twitter.com/m3V1JGeg9c — Viva Frei (@thevivafrei) February 16, 2022

Die Mitteilung ist eine Eskalation der Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, da der Protest gegen Impfvorschriften und soziale Beschränkungen in seinen 20. Tag geht. Der Schritt erfolgt, nachdem Premierminister Justin Trudeau diese Woche Notstandsbefugnisse ausgerufen hat, um die Demonstrationen zu beenden.

In einer Mitteilung der Polizei von Ottawa heißt es, dass es mit den neuen Befugnissen, die im Rahmen der Notstandsverordnung des Bundes zur Verfügung gestellt wurden, für neue Demonstranten oder ihre Unterstützer nun illegal ist, die Innenstadt von Ottawa zu betreten und sich an der Demonstration zu beteiligen. Die Polizei wies auch darauf hin, dass gemäß einer separaten Notstandsanordnung der Provinz Ontario Führerscheine eingezogen werden könnten. -WSJ

Im Laufe des Tages haben wir festgestellt, dass 13 Demonstranten, die an einer „Coutts-Blockade“ beteiligt waren, verhaftet wurden, doch die heutige Anordnung ist eine offizielle Warnung vor Massenverhaftungen.

Trudeaus Anordnungen, die zum Teil darauf abzielen, den Demonstranten den Geldhahn zuzudrehen, haben einen größeren Umfang als zuvor berichtet – was „Portfoliomanager und Wertpapierfirmen dazu zwingt, genauer zu prüfen, mit wem sie Geschäfte machen“, so Bloomberg.

Die neuen Regeln stellen Anforderungen an eine breite Liste von Unternehmen – darunter Banken, Investmentfirmen, Kreditgenossenschaften, Kreditgesellschaften, Wertpapierhändler, Fundraising-Plattformen, Versicherungsgesellschaften und gemeinnützige Vereine. Sie müssen feststellen, ob sie sich im „Besitz oder unter der Kontrolle von Eigentum“ einer Person befinden, die an einer illegalen Demonstration teilnimmt oder Demonstranten versorgt, heißt es in den am späten Dienstagabend von der Regierung veröffentlichten Anordnungen. Wenn sie eine solche Person in ihrer Kundenliste finden, müssen sie ihre Konten einfrieren und dies der Royal Canadian Mounted Police oder dem kanadischen Nachrichtendienst melden, heißt es in den Vorschriften. Alle verdächtigen Transaktionen müssen auch der kanadischen Agentur zur Bekämpfung der Geldwäsche (Fintrac) gemeldet werden. -Bloomberg

Kanadas neue Rasterfahndung wird praktisch alle Bereiche des Finanzsystems (einschließlich Wertpapierhändler) erfassen, um die Trucker von der Finanzierung abzuschneiden.

It's not just banks.



Canada's new dragnet, will encompass basically every part of the financial system (including securities dealers) in order to cut off the truckers from funding. https://t.co/YyQrzmjZAG pic.twitter.com/kIuLpNl7B7 — Joe Weisenthal (@TheStalwart) February 16, 2022

„Ich glaube, das hat gestern Abend alle überrascht, als es veröffentlicht wurde“, sagte Greg Taylor, CIO von Purpose Investments Inc. CIO Greg Taylor auf Bloomberg TV. „Es gibt jetzt eine Menge Fragen, um herauszufinden, auf wen wir abzielen und worauf wir achten müssen.