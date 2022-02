Video: Premierminister von Ontario bringt das Kartenhaus des „grausamen Herrschers“ Trudeau zum Einsturz

Es spielt keine Rolle, ob man einen oder zehn Impfungen abbekommen hat, man kann immer Covid bekommen, sagte Doug Ford, der Premierminister der kanadischen Provinz Ontario, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. „Schauen Sie sich den Premierminister an, er ist dreimal geimpft worden. Ich kenne Hunderte von Menschen, die mit drei Spritzen Corona bekommen haben.“

Wir müssen lernen, damit zu leben und mit unserem Leben weiterzumachen, betonte Ford. Ich wette, alle Leute hier wollen diese verdammten Gesichtsmasken nicht mehr tragen, sagte er. „Jeder will wieder zur Normalität zurückkehren.“

