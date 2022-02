Kritik am Bericht des Weltwirtschaftsforums zur digitalen Identität: „Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben“.

Laut Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum hat die Covidpandemie dazu genutzt, dass die Bedeutung medizinischer Daten, insbesondere der sogenannten Impfpässe, stärker in den Vordergrund gerückt ist. Diese Pässe dienen als eine Form der digitalen Identität, so das Forum in einem neuen Bericht.

In dem Bericht fordert die Organisation eine digitale Agentur für eine „sicherere und integrativere Online-Welt“.

Eine solche digitale Identität kann unter anderem für den Zugang zu Ihrer Krankenversicherung, zu Behandlungen, aber auch zur Eröffnung eines Bankkontos und zur Durchführung von Finanztransaktionen verwendet werden.

Es soll auch für die Buchung von Reisen und für die Zollabfertigung verwendet werden. Sie sollten eine solche digitale ID auch für Einkäufe, soziale Medien, Wahlen, Steuererklärungen und Sozialleistungen verwenden können.

Auch das Weltwirtschaftsforum sieht eine wichtige Rolle für die Telekommunikation. Mit einer digitalen Identität können die Geräte und Daten im Netz überwacht werden.

Der Bericht ist auf kritische Resonanz gestoßen. Redakteur und Kolumnist Michael Ziesmann sagt, dass dieser Wahnsinn aufhören muss. Der ehemalige Fox News-Produzent Kyle Becker fügt hinzu: „Das hat nichts mit Gesundheit zu tun.“

NEW – Klaus Schwab's World Economic Forum says "the COVID 19 pandemic has led to a heightened focus on the power of medical data, specifically so-called vaccine passports. These passports by nature serve as a form of digital identity."https://t.co/gl6luJ77bX pic.twitter.com/bVcm0HvucK