Hillary Clinton reagierte auf die jüngste Feststellung von Special Counsel John Durham, dass ein Anwalt, der für ihre Kampagne 2016 arbeitete, eine Tech-Firma bezahlt hatte, die verdeckt die Trump-Kampagne und sogar seine Präsidentschaft ausspionierte.

Sie beschuldigte Donald Trump und Fox News, „verzweifelt einen falschen Skandal zu erfinden, um von seinen echten Skandalen abzulenken“.

„Trump und Fox versuchen verzweifelt, einen falschen Skandal zu erfinden, um von seinen echten Skandalen abzulenken“, erklärte sie auf Twitter. „Also ist es ein Tag, der mit Y endet“.

Trump & Fox are desperately spinning up a fake scandal to distract from his real ones. So it's a day that ends in Y.



The more his misdeeds are exposed, the more they lie.



For those interested in reality, here's a good debunking of their latest nonsense.https://t.co/iYY8Uxuogx — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 16, 2022

„Je mehr seine Missetaten aufgedeckt werden, desto mehr lügen sie“, fuhr sie fort. „Für diejenigen, die an der Realität interessiert sind, gibt es hier eine gute Entlarvung ihres neuesten Unsinns“.

Hillary Clinton verwies auf einen Artikel in der Vanity Fair, in dem die Kontroversen, die durch die illegale und verdeckte Sammlung von Daten über die offizielle und private Kommunikation ihres Rivalen ausgelöst wurden, geflissentlich vermieden werden. Diese Daten wurden verwendet, um den US-Geheimdiensten zu unterstellen, dass Trump einen „geheimen“ Rückkanal zu einer mit Putin verbundenen russischen Bank unterhielt.

Clinton wurde vor kurzem in der Öffentlichkeit mit der neuesten Durham-Bombe konfrontiert, dass sie Geheimdienstunternehmen dafür bezahlte, Donald Trump während seines Wahlkampfs und während seiner Amtszeit im Weißen Haus auszuspionieren.

Dies war ihre unbeholfene Reaktion, als die Daily Mail sie mit dem Bericht konfrontierte.

Die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton bezahlte das Technologieunternehmen Neustar, um Daten aus der privaten Kommunikation und der Wahlkampfkommunikation des damaligen Kandidaten Donald Trump auszuspionieren. Diese Spionage ging auch weiter, als Trump Präsident wurde.

Special Counsel John Durham hob diese Erkenntnisse in einem Antrag zur Untersuchung möglicher Interessenkonflikte mit dem Anwalt Michael Sussmann hervor, der für die Kampagne von Hillary Clinton gearbeitet hatte.

„Wie in der Anklageschrift dargelegt, traf sich der Angeklagte, ein Anwalt einer großen internationalen Anwaltskanzlei (‚Law Firm-1‘), die damals als Berater der Clinton-Kampagne fungierte, am 19. September 2016 – weniger als zwei Monate vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016 – mit dem General Counsel des FBI im FBI-Hauptquartier in Washington, D.C.“, heißt es in der Anklageschrift. Der Angeklagte übergab dem FBI General Counsel angebliche Daten und ‚Whitepapers‘, die angeblich einen verdeckten Kommunikationskanal zwischen der Trump Organisation und einer in Russland ansässigen Bank (‚Russian Bank-1‘) belegten.

Dies bezieht sich auf die entlarvte Verleumdung, dass Donald Trump eine geheime Bankverbindung mit einer Putin-verbundenen Moskauer Bank namens Alfa Bank hatte. Clintons Anwalt Michael Sussmann nutzte die falschen Anschuldigungen, um zu argumentieren, dass die Bundesregierung die Trump-Kampagne überwachen sollte. Sussmann ging mit dieser haltlosen Behauptung sogar beim FBI und der Central Intelligence Agency hausieren.

„In der Anklageschrift wird behauptet, dass der Angeklagte bei diesem Treffen gelogen hat, indem er dem General Counsel gegenüber fälschlicherweise erklärte, dass er dem FBI die Anschuldigungen nicht im Namen eines Klienten vorlegte“, heißt es in der Anklageschrift weiter. „Tatsächlich hatte der Angeklagte die Anschuldigungen im Namen von mindestens zwei bestimmten Kunden zusammengestellt und an das FBI weitergeleitet, darunter (i) eine Führungskraft aus dem Technologiebereich (‚Tech Executive-1‘) bei einem Internetunternehmen mit Sitz in den USA (‚Internet Company-1‘) und (ii) die Clinton-Kampagne.“

Sussmann hat also das FBI über seine Arbeit für die Clinton-Kampagne sowie über seine Verbindungen zu einer technischen Führungskraft belogen, die als Rodney Joffe, Senior Vice President von Neustar, identifiziert wurde.

Die Anhänger der Demokratischen Partei folgen in der Regel dem, was ihre Führer ihnen zu denken geben. Aber die Zeiten könnten sich ändern, wenn eine neue TIPP-Umfrage, an der Hillary Clinton beteiligt ist, ein Hinweis darauf ist.

„Immer mehr Demokraten sind der Meinung, dass die Präsidentschaftskandidatin 2016, Hillary Clinton, von ihrem Sonderberater John Durham wegen ihrer angeblichen Rolle im russischen Geheimserverskandal befragt werden sollte. Die Umfrage wurde vor den Enthüllungen durchgeführt, dass ihr Team Donald Trumps Wahlkampf ausspioniert hat“, berichtete die Daily Mail am Sonntag.

„In einer Umfrage im letzten Monat wollten 66 Prozent der Demokraten, dass Clinton befragt wird, das sind satte 22 Prozentpunkte mehr als die Zahl derer in ihrer Partei, die im Oktober letzten Jahres eine Untersuchung forderten, so eine Untersuchung des TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP)“, heißt es in dem Bericht.

„Auch die Zahl der Republikaner, die Antworten fordern, steigt von 80 Prozent im vergangenen Oktober auf 91 Prozent im Januar“, heißt es in dem Bericht weiter. Bei den Unabhängigen stieg die Zahl derer, die eine Untersuchung des ehemaligen Außenministers wünschen, von 65 auf 74 Prozent.

Jetzt kommt ein noch verheerenderer Teil: Es war vor den jüngsten vernichtenden Enthüllungen, dass das Team Hillary mit einer Tech-Firma verbunden ist, die Donald Trump tatsächlich ausspioniert hat.

„Beide Umfragen wurden durchgeführt, bevor Special Counsel John Durham letzte Woche einen Skandalbericht veröffentlichte, in dem behauptet wurde, Clintons Wahlkampfteam habe versucht, die Computerserver des ehemaligen Präsidenten Trump auszuspionieren, um ihn mit Russland in Verbindung zu bringen“, so der Bericht weiter.

Der Spionageskandal um Trump wird von Tag zu Tag schlimmer: FEC-Berichte zeigen, dass sowohl die Biden-Kampagne 2020 als auch das Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) vor den Wahlen dieselbe Firma, Neustar Information Services, in Anspruch genommen haben.

„Die Biden-Kampagne zahlte fast 20.000 Dollar an eine Cybersecurity-Firma, die im Mittelpunkt der Ermittlungen von Special Counsel John Durham zu den Ursprüngen der Trump-Russland-Sondierung steht“, berichtete Chuck Ross beim Free Beacon.

Laut den Aufzeichnungen der Federal Election Commission, die vom Free Beacon aufgedeckt wurden, zahlte die Biden-Kampagne Neustar Information Services im Jahr 2020 mehr als 18.819 Dollar für „Buchhaltungs- und Compliance-Arbeiten“.

Das FBI würde eine Untersuchung gegen die Trump-Kampagne einleiten, um die entlarvte Verbindung zur Alfa Bank zu untersuchen. Hillary Clinton machte die politische Desinformation in einem Tweet vom Oktober 2016 sogar zur Waffe.

Informatiker haben offenbar einen geheimen Server entdeckt, der die Trump-Organisation mit einer in Russland ansässigen Bank verbindet.

Computer scientists have apparently uncovered a covert server linking the Trump Organization to a Russian-based bank. pic.twitter.com/8f8n9xMzUU — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 1, 2016

Die Kampagnen von Biden und Clinton sind die einzigen beiden Präsidentschaftskomitees, die Neustar jemals bezahlt haben, wie The Free Beacon feststellte, aber auch das DCCC hat die Firma vor den Zwischenwahlen 2018 engagiert.