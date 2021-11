COVID-Propaganda-Rundschau: Pfizer-finanzierte Unternehmensnachrichten werden irgendwie immer seltsamer

Eine Übersicht über Covid-Propaganda

Von den Lügen über den Irak 2002-2003 bis zur Ente mit Jussie Smollets Hassverbrechen und Ali Velshis MSNBC Berichterstattung („im Allgemeinen nicht ausartend“) vor dem Hintergrund brennender Gebäude ist bei der Konzernpresse die leichtgläubige und reflexhafte Wiederholung von Fake News – um ein bestimmtes Narrativ zu fördern – seit Jahrzehnten in Mode.

Das ist mittlerweile so amerikanisch wie Coca Cola.

So verdorben die vierte Gewalt in Amerika auch sein mag, die Exzesse der Konzernmedien sind in den letzten anderthalb Jahren immer seltsamer und verrückter geworden. In der Tat haben sie das Niveau des Surrealismus der Twilight Zone erreicht. Der Strukturwandel der COVID-Realität ist der Höhepunkt – der Michael Jordan der Konzern-Staats-Propaganda.

Sie halten euch für so blöd.

Seht euch das Kleingedruckte an:

„Tod aus irgendeinem Grund 28 Tage nach einem positiven Test“

Hier erfahrt ihr, was die vertrauensunwürdigsten Namen in den Nachrichten© in letzter Zeit ausgeheckt haben.



Der ‚Fauci‘ Dokumentarfilm auf National Geographic: Begeisterte Fake-News-Beiträge und Realität



Ein Dokumentarfilm ist per Definition der Akt des Dokumentierens: „Die Verwendung von Bildern oder Interviews mit Personen, die an realen Ereignissen beteiligt sind, um einen sachlichen Bericht über ein bestimmtes Thema zu erstellen.“



Die nordkoreanische Regierung produziert keine „Dokumentarfilme“. Genauso wenig wie National Geographic, zumindest nicht mehr.



Der schändliche TV-Kanal – der irgendwann in den letzten Jahren von Naturdokumentationen über Löwen, die Gazellen jagen, oder was auch immer, auf Propaganda für den Tiefen Staat umgestiegen ist – hat ein wahrhaft bizarres, kotzendes Anbetungsfest mit dem passenden Titel „Fauci“ veröffentlicht, in dem Bono, Bill Gates, George W. Bush und Anthony Fauci selbst über die gottähnliche Arbeit von Anthony Fauci, Anthony Faucis Märtyrertum für die COVID-Sache, Anthony Faucis wohlwollende Weisheit usw. sprechen.



Wenn man die lobhudelnden Kritiken von CNN, The Guardian und anderen auf Rotten Tomatoes liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass „Fauci“ ein großer Erfolg beim Publikum war.



„Wenn die Aufgabe war, den 80-jährigen menschlich aussehen zu lassen, dann haben die Filmemacher John Hoffman und Janet Tobias ihr Ziel erreicht.“ – Neal Justin, Minneapolis Star Tribune

„Der Film ‚Fauci‘ macht keinen Hehl daraus, wo seine Gefühle liegen, und lobt eine Figur, deren Kritiker sein Bild scheinbar bis zur Unkenntlichkeit verdreht haben, um ihn zu dämonisieren.“ – Brian Lowry, CNN.com

„Sehr sehr interessant, und Fauci kommt als ehrlicher und faszinierender Charakter rüber.“ – Mark Kermode, Kermode & Mayo’s Fim Review

„Fauci ist eine wohltuende Figur und ein Bannerträger der Ehrlichkeit.“ – Peter Bradshaw, Guardian

Aber was haben normale Menschen (nicht die CNN-Kritiker) auf der selben Plattform, auf Rotten Tomatoes, wirklich von der Doku gehalten?

Die Kritiker der Konzerne gaben 91%. Echte Menschen gaben 2%.

„Ich habe schon Propaganda erwartet und wurde nicht enttäuscht. Ich zweifle nicht, dass Fauci ein guter Vater war und so, aber dieser Mann hat in seiner Rolle als öffentlicher Angestellter vor allem in der Pandemie versagt…“

„Irgendwie sehr einseitig und vorbereitet. Seltsame Wahl der Produktion und des Zeitpunkts der Veröffentlichung. Ich dachte, er würde sich mit der Pandemie beschäftigen, und nicht mit dem Filmen.“

„Pedantisch, süßlich, zuhälterisch. Das ist kein Film. Das ist Werbung.“

„Eine schreckliche Dokumentation, die nur das Ego eines narzisstischen, politischen Despoten aufbläst.“

„Sehr einseitig. Ich würde das nicht als Dokumentation bezeichnen, sondern mehr als Lobeshymne für Fauci.“

„Das fühlte sich weniger als Dokumentation an denn eine lange Werbesendung für einen politischen Kandidaten.“

„Wenn man eine Dokumentation sehen will, in der nur Leute zu Wort kommen, die Fauci für eine Art Gott halten, dann ist das ein Film für dich.“

Die New York Times: „Australien ist immer noch ein freies Land, trotz unserer Covid Lockdowns“

Wie man es von einem New York Times-Autor mit rosa Haaren erwarten würde, hat Van Badham voll den schnippischen, pseudo-provokanten Bullshit zum Besten gegeben, um den dreckigen MAGA-Pöbel, der den COVID-Polizeistaat kritisiert, in die Schranken zu weisen:



„Wir haben die pandemischen Lockdowns meistens abwechselnd mit Langeweile, Frustration, Wein, einer Menge Netflix und dem Versuch verbracht, unsere Hosen vor Zoom-Meetings zu finden. In letzter Zeit sind wir auch auf einen beunruhigenden Mythos aufmerksam geworden, der von der amerikanischen Rechten mit Begeisterung gepflegt zu werden scheint : Unsere Erfahrung mit der Pandemie war offenbar die eines gewalttätigen Polizeistaats. Wir waren wohl zu sehr damit beschäftigt, die Mülltonnen rauszutragen, um es zu bemerken.“



Währenddessen… führt Australien das strengste Vaxx-Diktat der Welt ein



In Melbourne gilt selbst unter den kürzlich „aufgehobenen Beschränkungen“ – das Zuckerbrot, das den COVID-Sklaven/ehemaligen Bürgern vor die Nase gehalten wurde, um sie dazu zu bringen, sich impfen zu lassen – immer noch:



– Man muss drinnen und draußen immer Masken tragen

– Man darf die Stadt nicht verlassen, um in den Großraum Victoria oder andere Teile Australiens zu reisen.

– Man darf keine Versammlungen mit mehr als 10 Personen abhalten.

– Man muss von zu Hause aus arbeiten und darf seine Büros nur zu 25 % auslasten.

– Ohne Vaxx-Technopapiere (QR-Code) dürfen keine Restaurants, Zoos, Fitnessstudios usw. besucht werden.



In ihrer Barmherzigkeit werden die viktorianischen Behörden jedoch Hochzeiten und Beerdigungen für die Sklaven erlauben (natürlich mit angemessenen Einschränkungen):



„An einer Hochzeit im Freien können 50 vollständig geimpfte Personen teilnehmen oder 20 mit unbekanntem Impfstatus, während an einer Hochzeit in einem Gebäude 20 vollständig geimpfte Personen teilnehmen können oder nur 10, wenn der Impfstatus unklar ist.



Die gleichen Obergrenzen gelten für religiöse Versammlungen und Beerdigungen“.



Australische Polizisten prüfen die Kaffeetasse eines Sklaven, um zu sehen, ob er einen „triftigen“ Grund hat, seine Maske abzunehmen



Der Gastautor der New York Times möchte euch wissen lassen, dass all dies völlig normal ist. Die Teilnahme an Beerdigungen im Land Down Under hängt seit jeher davon ab, wie viele Gäste ordnungsgemäß mit dem richtigen Big-Pharma-Präparat injiziert werden.



Australische Polizisten haben schon immer die Kaffeetasse eines zufälligen Fußgängers inspiziert, um zu sehen, ob es in Ordnung ist, wenn er seine Maske abnimmt (vorübergehend natürlich; sie wird wieder aufgesetzt, wenn der Sklave sein Getränk ausgetrunken hat).



Bürgermeister Pete (Buttigieg): Die Nachschubprobleme entstehen durch die boomende Wirtschaft Bidens, nicht durch COVID-Lockdowns

Frisch aus dem Vaterschaftsurlaub, nachdem er mit seinem Mann zwei Kinder adoptiert hatte, meldete sich Bürgermeister Pete (jetzt Verkehrsminister) zu Wort, um zu erklären, dass die Krise in der Versorgungskette dank der geschickten Führung von Joseph Biden kein Desaster ist, sondern ein gutes Zeichen für eine gesunde Wirtschaft.



Bidens Fake News Auftritt für eine gefälschte Impf-Injektion* für einen gefälschten Präsidenten

*Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde glauben, dass der 78-jährige Biden sich tatsächlich live im Fernsehen vor Dutzenden von Reportern und Kameras spritzen lassen würde.

Aber keine Sorge – die vertrauenswürdige Instanz PolitiFact versichert euch, dass an der inszenierten, offensichtlich gefälschten Veranstaltung nichts „gefälscht“ war, denn, wie sie erklären, war dieselbe Bühne bereits für eine frühere Fake-News-Veranstaltung verwendet worden:

„Die Kulisse hinter Biden, als er seine Auffrischungsimpfung bekam, wurde nicht für diese Veranstaltung ‚geschaffen‘ – sie war fünf Tage zuvor für einen globalen Coronavirus-Gipfel verwendet worden.“

Fehler in der Beurteilung“: CBC verwendet Puppe in COVID-19-Angstmacherei-Bericht

Ein mea culpa von CBC (unter Druck veröffentlicht):

„Am 1. und 2. Oktober brachte CBC Edmonton zwei Berichte, in denen die Realität auf einer Intensivstation beschrieben wurde…. Da es uns nicht möglich war, unsere Kameras auf eine Intensivstation eines Krankenhauses zu bringen, haben wir in zwei Schulungseinrichtungen Aufnahmen gemacht, die dann zu Illustrationszwecken verwendet wurden… sie waren nicht eindeutig als Schulungsaufnahmen gekennzeichnet, was sie hätten sein müssen.“

Die „Nachrichtenorganisation“ CNBC twittert jetzt bezahlte Werbung für Big Pharma

Trotz der erklärten Besessenheit des Weißen Hauses, „Fake News“ zu bekämpfen, dürfen die Konzernmedien (und all ihre braven Twitter-Bluecheck-Sympathisanten) ihre Social-Media-Konten, ihren Einfluss und ihren Zugang zu Verlässlichen Quellen© behalten, während ihre Konkurrenten einer beispiellosen Big-Tech-Zensur zum Opfer fallen.

Was Andersdenkende in Amerika im Jahr 2021 erwarten können:

Die Fake-News, Blue-Check CNN Heroes© Behandlung auf dem roten Teppich

„TV-Sprecher waren am 11. September ‚fast so wertvoll wie die Führung des Landes. Sie waren an diesem Tag die moralische Autorität für das Land.“

Vor allem, weil politische Führer im Bunker saßen oder anderweitig unsichtbar waren…

Das ist tatsächlich ein nicht satirisch gemeinter Tweet von Brian Stelter von CNN am 11. September 2021 (eine Unverschämtheit!)

Oben abgebildet: Herr Eierkopf probiert PCP, wird zum Horror-Punk und nimmt an einer Preisverleihung teil

Ist es nicht seltsam, dass nur jene Medien und Persönlichkeiten, die das übliche neoliberale Narrativ verbreiten, nicht zensiert werden, sondern sogar als Vorbilder der Moral gepriesen werden? Als buchstäbliche Helden?

Wie seltsam.

Es ist fast so, als wäre es die eigentliche Aufgabe der Konzernmedien, die Öffentlichkeit im Namen der herrschenden Eliten (ihrer Sponsoren) hinters Licht zu führen – und nicht, Fakten zu liefern.