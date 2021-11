Die eigentliche Pandemie hat gerade erst begonnen, und zwar durch COVID-Spritzen ausgelöste Herzanfälle bei jungen Menschen

Ein besonders erschreckender Instagram-Post vor ein paar Tagen zeigt unsere neue globale Realität. Es handelt sich um ein Video, das auf einer belebten Straße irgendwo in Israel aufgenommen wurde, wo eine junge Person – es scheint ein Mädchen im Teenageralter oder vielleicht Anfang 20 zu sein – zusammengebrochen ist. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Kopf ist nach hinten und zur Seite geneigt, und sie scheint völlig teilnahmslos zu sein, als sie von Sanitätern durch die belebte Fußgängerzone gerollt wird. Aus dem Off beginnt ein Mann in der Menge zu schreien: „Das ist Pfizer! Das ist Pfizer! Hier ist Pfizer!“ Hier zu finden.

Willkommen in der „Neuen Normalität“. Wenn Sie glauben, dass dies eine Übertreibung ist, werfen Sie einen Blick auf eine Auswahl von Dutzenden von Geschichten, die kürzlich Schlagzeilen machten:

12-jähriges schottisches Mädchen stirbt plötzlich an Hirnblutung

Achtklässlerin aus San Diego bricht im Sportunterricht zusammen und stirbt an Herzversagen

Gesundes und aktives 14-jähriges Mädchen von der Goldküste erleidet Herzanfall auf dem Fußballplatz

18-jähriges italienisches Mädchen stirbt nach COVID-Impfung; Hirnchirurg sagt, er habe noch nie so „umfangreiche und schwere“ Blutgerinnsel gesehen

21-jährige Studentin mit Myokarditis nach COVID-Impfung im Krankenhaus

Junger Mann bricht in Edmonton mit Hirnblutung zusammen

16-Jähriger erleidet während eines Spiels in Frankreich einen Herzinfarkt

Ein Rugbyspieler aus New Jersey brach auf dem Spielfeld zusammen und erlitt einen Herzinfarkt

Unten mit Verlinkung.

Die Chancen stehen gut, dass jeder dieser Jugendlichen geimpft wurde. Fragen Sie einfach Govin Newsom, ob Kinder in Kalifornien geimpft werden müssen, um die Schule besuchen zu können. Oder fragen Sie Kyrie Irving, wie viel Druck auf junge Sportler ausgeübt wird, sich impfen zu lassen, um spielen zu dürfen. Es ist gut möglich, dass sie alle mindestens eine Dosis der experimentellen COVID-19-Impfung erhalten haben, denn die Wahrscheinlichkeit, als Kind einen Herzinfarkt oder eine Hirnblutung zu erleiden, ist verschwindend gering – es sei denn, man hat eine so genannte „Gerinnungsimpfung“ erhalten.

Steigende Jugendsterblichkeit und Herzinfarkte

Diese Jugendlichen sind tragische statistische Beispiele für ein weltweites Phänomen, das sich gerade erst abzuzeichnen beginnt. Es zeigt sich zum Beispiel in Indien, wo die Hindu Times berichtet, dass Herzinfarkte bei Jugendlichen zunehmen. Der Artikel bezieht sich auf den Prominenten Puneeth Rajkumar, der vor fünf Tagen im Alter von 46 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Seine erste Warnung waren plötzliche Schmerzen in der Brust im Fitnessstudio. In den Medien wird nicht erwähnt, dass der „Yoga-Praktizierende und überzeugte Verfechter einer gesunden Lebensweise“ im April seine erste experimentelle COVID-Spritze erhielt, aber er twitterte es.

Es passiert in Kanada, wo die Gesundheitsbehörde 970 bestätigte Fälle von Myokarditis, einer entzündlichen Herzerkrankung, die zu einem Herzinfarkt führen kann, unter den Geimpften mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren meldet – eine deutlich höhere Rate als normal.

Dies geschieht in Schottland, wo ein mysteriöser Anstieg von Herzinfarkten aufgrund verstopfter Arterien die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens verblüfft hat.

Die jüngsten Sterblichkeitsdaten für England und Wales sind ebenso „rätselhaft“ – aber nur, wenn man ein Experte für öffentliche Gesundheit ist, der nicht in der Lage ist, die jüngste Injektion eines stark immunmodulierenden neuartigen, experimentellen, genverändernden Impfstoffs, der Spikes produziert, in seiner Analyse zu berücksichtigen. Daten des Office for National Statistics zeigen, dass junge Menschen, insbesondere in der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen, in jüngster Zeit in deutlich höherer Zahl sterben, wobei die Zahl der überzähligen Todesfälle zwischen 16 % und 47 % über dem erwarteten Niveau zwischen Mai und September 2021 liegt – und von COVID-19 nicht erfasst wird.

Impfschäden verstopfen die Gesundheitssysteme

Diejenigen, die sich Sorgen machen, dass COVID die Krankenhaussysteme überfordert, sollten sich die Daten des U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ansehen. Bei Kindern im Alter von sechs bis 17 Jahren (meist nur bei den 12- bis 17-Jährigen, da die Fünfjährigen erst in dieser Woche geimpft werden) wurden bis zum 22. Oktober 26.608 unerwünschte Ereignisse nach der COVID-Impfung gemeldet. Dabei handelt es sich nicht nur um einen „wunden Arm an der Injektionsstelle“ und „leichtes Fieber“, wie CNN behauptet. Darunter sind 1.689 Minderjährige, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten (z. B. wegen 754 Fällen von lebensbedrohlicher Myokarditis und Perikarditis – bei Teenagern!) Hinzu kommen 321 Jugendliche, die als lebensbedrohlich eingestuft wurden (z. B. anaphylaktischer Schock), und 163 Jugendliche mit bleibenden (d. h. lebenslangen und lebensverändernden) Behinderungen wie Lähmungen und neurologischen Störungen. Darunter sind auch 38 Kinder, die nach der Verabreichung einer der „neuartigen“, überstürzten, experimentellen Injektionen von Big Pharma starben.

Es sei daran erinnert, dass die Sterblichkeitsrate von COVID-19 bei Kindern unter 18 Jahren 0,00002 oder praktisch Null beträgt. Bei Menschen unter 50 Jahren liegt sie bei 0,0005 (das sind drei Nullen).

In den 18 Monaten, seit die Gesundheitsexperten begonnen haben, auf das Coronavirus zu „reagieren“, sind in den Vereinigten Staaten 542 Kinder unter 18 Jahren an COVID-19 gestorben (das sind etwa 30 Kinder pro Monat). Die meisten von ihnen hatten schwere Grundkrankheiten.

In sechs Monaten, in denen nur ein Teil der Kinder (über 12 Jahre) gegen COVID geimpft wurde, gab es allein 754 neue Fälle von Herzkrankheiten und mehr als 200 Kinder, die dauerhaft behindert oder gestorben sind. Ganz zu schweigen von den Tausenden von anderen Fällen. Wer rechnet das aus?

Ein Todesfall bei Kindern durch Grippe im Jahr 2020

Dieselben Leute, die das Nutzen-Risiko-Verhältnis der COVID-Impfung für Kinder und junge Erwachsene berechnen, sind diejenigen, die die Angst vor COVID bei Kindern schüren. In Wirklichkeit sterben in der Regel jedes Jahr mehr als 100 Kinder an der Grippe. Wie bei COVID handelt es sich dabei meist um sehr frühe Säuglinge oder schwer kranke Kinder, bevor sie infiziert wurden. Während der sechsmonatigen Grippesaison 2017-2018 starben zum Beispiel 188 Kinder an Grippe. Verglichen mit den 30 pro Monat bei COVID sind das 31 Kinder pro Monat, die 2018 an der Grippe starben, was laut den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wahrscheinlich „näher an 600 liegt.“ Bemerkenswerterweise wurde der CDC nur ein einziger pädiatrischer Grippetod während der pandemischen Grippesaison 2020-21 gemeldet. Es ist, als ob die Grippe plötzlich verschwunden wäre und ein „neuartiges“ Atemwegsvirus, das genauso aussieht wie sie, an ihre Stelle getreten wäre, nur dass Gesundheitsexperten und Politiker es plötzlich zu einem Sensationsthema gemacht haben und es zu ihrer vorrangigen Agenda gemacht haben.

Nimmt man die Daten über Impfschäden bei älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinzu, wird das Bild noch verrückter – und erschreckender. Für Jugendliche zwischen 18 und 29 Jahren sind laut VAERS-Daten folgende Fälle aufgetreten:

184 Todesfälle

1.215 lebensbedrohliche unerwünschte Ereignisse

1.892 dauerhafte Behinderungen

5.542 Krankenhausaufenthalte (und zusätzlich 71 mit „verlängertem Krankenhausaufenthalt“)

11.647 Besuche in der Notaufnahme

13 556 Besuche in Arztpraxen

Andere unerwünschte Ereignisse, die insgesamt 85.415 gemeldet wurden.

Das ist eine Überforderung des Gesundheitssystems.

Denjenigen, die die Verwendung von VAERS-Daten als Indikator ablehnen, muss gesagt werden, dass die Berichte nicht beweisen, dass der Impfstoff die Ursache der gemeldeten Krankheit war. Aber es muss auch gesagt werden, dass die VAERS-Daten nachweislich nur eine von 100 zu meldenden Impfstoffnebenwirkungen erfassen, was bedeutet, dass die VAERS-Meldungen nur die Spitze des Eisbergs der Dinge sind, die falsch laufen. Fügen Sie den Zahlen eine oder zwei Nullen hinzu, und Sie sind näher an der Wahrheit.

Impfschäden betreffen vor allem junge Menschen

Was nicht berichtet wird, ist die Tatsache, dass die COVID-Todesfälle zwar weitgehend auf ältere Menschen beschränkt sind, wobei die überwiegende Mehrheit der Todesfälle bei den über 70-Jährigen auftritt, dass aber die jungen Menschen die Hauptlast der Impfschäden tragen. Nach Angaben von VigiAccess, der Datenbank für unerwünschte Ereignisse der Weltgesundheitsorganisation, sind 41 % der mehr als 2,4 Millionen bisher gemeldeten Impfschäden auf Personen unter 44 Jahren zurückzuführen, und nur sechs Prozent auf Personen über 75 Jahren.

Es kann sein, dass viele anormale Signale bei jungen Menschen aufgrund ihres Alters bei alten Menschen übersehen werden. VAERS meldet 1.925 Fälle von Myokarditis/Perikarditis, die in der Regel einen Krankenhausaufenthalt und eine monatelange medikamentöse Behandlung erfordern, bei 18- bis 29-Jährigen und 754 bei der kleineren Gruppe der 12- bis 17-Jährigen. Das Signal für dieses Problem wurde relativ früh erkannt, weil es so selten ist, dass junge Menschen aus heiterem Himmel eine Myokarditis oder einen Herzinfarkt bekommen. Aber diese jungen Menschen sind wahrscheinlich nur Kanarienvögel in einer Kohlenmine für ein Problem, das auch ältere Menschen betrifft. Die Gesamtzahl der von VAERS erfassten Fälle von Myokarditis/Perikarditis bei COVID-Impfstoffen beläuft sich derzeit auf 9.813 (7.256 für Pfizer, 2.368 für Moderna und 189 für den Impfstoff von Johnson & Johnson – es ist also schwer zu verstehen, warum die FDA nur den Impfstoff von Moderna auf sein Myokarditis-Risiko hin überprüft).

Addiert man dazu eine Null für eine konservative Schätzung des tatsächlichen Problems, kommt man auf über 90.000 Fälle von entzündlichen Herzerkrankungen durch den Impfstoff.

Außerdem muss berücksichtigt werden, dass es sich bei diesen „Fällen“ um echte junge Menschen handelt, deren Leben völlig aus den Fugen geraten ist und die sich höchstwahrscheinlich nicht so schnell erholen werden, wie sie es getan hätten, wenn sie sich mit dem Coronavirus infiziert hätten.

Ich kämpfe mit meiner neuen Normalität“.

Cienna Knowles ist ein typisches Beispiel dafür. Die 19-Jährige teilte von ihrem Krankenhausbett in Australien aus mit, dass sie am 21. Oktober die mRNA-Impfung von Pfizer genommen habe, weil ihr „so ziemlich alles gesagt wurde: keine Impfung, kein Job, kann nirgendwo hingehen“.

„Du bist egoistisch, wenn du dich nicht impfen lässt, lass dich impfen“, lautet die Botschaft, die Knowles und Millionen von Teenagern auf der ganzen Welt täglich von den apothekeneigenen Medien erhalten.

Doch nun wurde bei dem Mädchen, das versuchte, das „Richtige“ zu tun, und das noch nie in seinem Leben einen Tag im Krankenhaus verbracht hatte, ein Blutgerinnsel in der Lunge, im Magen und in den Beinen diagnostiziert. Ihre lukrativen Aussichten im professionellen Reitsport sind damit erst einmal dahin.

Knowles sagte, dass es weitere Symptome gibt, die sie nicht öffentlich machen möchte. „Ich kämpfe damit, mich mit dem abzufinden, was mir genommen wurde… meine neue Normalität.

Der 17-jährige Basketballspieler Everest Romney erhielt am 21. April seine erste Pfizer-Spritze, um weiter spielen zu können. Am nächsten Tag begannen seine Kopfschmerzen, und die Ärzte wiesen seine Probleme immer wieder zurück, bis seine Mutter neun Tage später darauf bestand, seinen Kopf zu untersuchen, und Blutgerinnsel in seinem Gehirn und in seiner Halsvene entdeckt wurden.

Daniel Shep und seine Freundin erkrankten nach der Einnahme von COVID-Impfstoffen im September beide an Herzproblemen. Shep bekam drei Wochen nach seiner zweiten Dosis starke Schmerzen in der Brust und wurde mit einer lebensbedrohlichen Herzbeutelentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Er darf sechs bis zwölf Monate lang keinen Sport treiben und hat eine Tüte mit Medikamenten erhalten. Bei seiner Freundin wurde eine Myokarditis diagnostiziert. Nachdem er seine Freunde angerufen hatte, um sie zu warnen, wurde bei Sheps Cousin ebenfalls eine Perikarditis diagnostiziert. Wie hoch sind die Chancen?

Diese Geschichten zu hören und die Tausenden von VAERS-Berichten über junge Menschen zu lesen, ist erschütternd und sollte eine Pflichtübung für die Berichterstatter der Mainstream-Medien sein, die sie in ihre täglichen COVID-Updates aufnehmen, sowie für die „Experten“ des öffentlichen Gesundheitswesens, die diese Pandemie von Impfschäden bei jungen Menschen fördern. Jeder Politiker und Schulverwalter, der Kindern in Schulen experimentelle Arzneimittel aufdrängt, jeder Baby-Boomer, der es missbilligt, dass Kinder Infektionen verbreiten, vor denen ihr Impfstoff sie nicht schützt und die sie selbst übertragen können, und alle Eltern, die ihren Kindern das Versprechen von Big Pharma abkaufen wollen, ihr Leben wieder zu normalisieren, sollten sich diese Videos ansehen.

Was wird noch kommen?

Vor kurzem wurden ein vier- und ein fünfjähriges Geschwisterpaar in einer Walgreen’s-Apotheke in Indiana versehentlich mit einer COVID-Spritze von Pfizer geimpft. Beide erhielten eine Dosis COVID für Erwachsene anstelle der Grippeimpfung. Der vierjährige Lukas wurde krank, noch bevor er nach Hause kam. Er und seine Schwester Sophia bekamen unter anderem Herzrasen und erhöhten Blutdruck und befinden sich nun in der Obhut eines Kinderkardiologen. Ob große Dosis oder nicht, dieser Vorfall verheißt nichts Gutes für das Immunsystem und die Gesundheit einer Generation von Kindern, die einem groß angelegten Experiment der Pharmaindustrie geopfert werden soll.

Angesichts der bevorstehenden Einführung des Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren fällt es schwer, sich nicht eine Zukunft mit einer Flut von VAERS-Berichten, Fallstudien und Nachrichtenberichten über Fünf-, Sechs- und Siebenjährige vorzustellen, die plötzlich auf Spielplätzen Herzinfarkte erleiden und mit Hirnblutungen und Thrombosen zu Boden fallen. Ich frage mich, ob die Öffentlichkeit, die durch das COVID-Narrativ von Fauci und seine pharmazeutische „Lösung“ gefangen gehalten wurde, dann zu begreifen beginnt, dass das Leben mit COVID-Impfstoffen niemals so etwas wie normal sein wird.