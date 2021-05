COVID-Spritzen zur „Dezimierung der Weltbevölkerung“, warnt Dr. Bhakdi

In diesem exklusiven Interview in englischer Sprache mit dem Senior Editor des The New American Magazins, Alex Newman, warnt der weltbekannte deutsch-thailändisch-amerikanische Mikrobiologe Dr. Sucharit Bhakdi, dass die COVID-Hysterie auf Lügen basiert und dass die COVID-„Impfstoffe“ eine globale Katastrophe und eine Dezimierung der menschlichen Bevölkerung verursachen werden.

Zu Beginn erklärt er, dass der PCR-Test missbraucht wurde, um auf unwissenschaftliche Weise Angst zu erzeugen. Als nächstes erklärt er, was die mRNA-Impfstoffe im menschlichen Körper anrichten werden, und zwar in Begriffen und mit Analogien, die jeder verstehen kann.

Unter anderem erwartet er eine massive tödliche Gerinnung sowie Reaktionen des Immunsystems, die den menschlichen Körper zerstören werden. Schließlich warnt Bhakdi von einem drohenden „Untergang“ während eines Fox News Interview das viral ging und fordert die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen und einen sofortigen Stopp von diesem globalen Experiment.