Die Rolle von Impfungen bei Indiens SURFENDER Todesrate lässt sich nicht länger leugnen

Verwesende Leichen werden in Rekordzahlen an den Ufern des Ganges angeschwemmt, einem großen Fluss, der durch Indien und Bangladesch fließt. Erst vor einer Woche wurden insgesamt einundsiebzig Leichen in der Nähe des Dorfes Chausa angespült. In Uttar Pradesh fanden die Anwohner Dutzende von Leichen, als sie zum Fluss gingen, um zu baden. Im Distrikt Ballia wurden zweiundsechzig weitere Leichen entlang des Flusses geborgen, Dutzende weitere wurden in Gahmar gefunden. Mehr als fünfzig Leichen wurden im Mahadevi Ghat angespült, wo wilde Hunde und Vögel sich an den Überresten labten. Jeden Tag werden Dutzende von Leichen entlang des 2500 Kilometer langen Flusses gefunden.

Indiens unhygienische und überfüllte Verhältnisse sind ein tödliches Rezept, besonders in den ländlichen Dörfern, wo es an Hygiene, Ernährung und medizinischer Versorgung mangelt. In Dörfern entlang des Ganges, darunter Kanpur, Kannauj, Unnao und Prayagraj, gibt es behelfsmäßige Friedhöfe am Flussufer, wo geliebte Menschen in flachen Gräbern entsorgt werden. Die Sterblichkeitsrate gerät in Indien außer Kontrolle, aber erst, nachdem die Stachelprotein-verteilenden, Entzündungen verursachenden Covid-19-Impfstoffe millionenfach eingesetzt wurden.

Infektionskrankheiten wüten in Indien, von Tuberkulose bis Malaria, da die Covid-Impfstoffe schwere Entzündungen verursachen und die Bevölkerung schwächen

Jeden Tag sterben in Indien Tausende von Menschen an Infektionen, und viele der Todesfälle werden in keinem offiziellen Register erfasst. Tuberkulose, Typhus, Malaria, Cholera, Grippe und Covid-19 sind nur einige der Infektionskrankheiten, die das Land heimsuchen.

Eine einst seltene Pilzinfektion namens Mukormykose ist bei genesenen und sich erholenden Covid-19-Patienten opportunistisch geworden. Mukormykose wird durch den Kontakt mit Mucor-Schimmel verursacht, der häufig in Erde, Pflanzen, Dung und verrottendem Obst und Gemüse vorkommt. Eine weitere Infektion, die sich ein schwaches Immunsystem zunutze macht, ist Scrub-Typhus. Fast eine Million Fälle werden jedes Jahr in Asien gemeldet. Scrub-Typhus kann das zentrale Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, die Nieren, die Atemwege und den Magen-Darm-Trakt befallen und zu einer Lungenentzündung oder zum Tod führen. Die besorgniserregendste Infektionskrankheit ist die Tuberkulose (TB) und eine Reihe von medikamentenresistenten Varianten. Indien hat mit 2,8 Millionen Fällen und 435’000 Todesfällen pro Jahr die höchste Inzidenz von TB.

Covid-19 hat die Situation nur verschlimmert. Menschen mit Atemwegssymptomen, die einer Lungenentzündung und Tuberkulose ähneln, sterben an Covid-19, und die Zahl der Todesfälle steigt wie nie zuvor, da die medizinischen Systeme zusammenbrechen. Indien meldet derzeit mehr Covid-19-Todesfälle an einem einzigen Tag als jedes andere Land zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten anderthalb Jahren. Seit Januar 2021 wurden landesweit mehr als 186 Millionen Impfungen durchgeführt. Warum sind die Menschen in Indien nach dem Massenimpfungsschub plötzlich anfälliger für Coronaviren und andere Infektionen? Liegt es daran, dass die Wissenschaft des angeborenen Immunsystems ignoriert und unterdrückt wird in dem Bestreben, die Menschen mit immer mehr Impfstoffen zu vergiften, die schwerwiegende Probleme verursachen, wie z.B. Antikörperabhängiges Enhancement (pathogenes Priming) und Virusinterferenz (erhöhte Anfälligkeit für Infektionen)?

Wie könnte die Impfung die plötzliche Todesspirale in Indien verursachen?

Eine private Testfirma fand heraus, dass zwei von drei Menschen in Indien bereits messbare Mengen an Antikörpern in ihrem System haben. Ein Großteil der Bevölkerung ist derzeit immun gegen Covid-19, warum also steigt die Zahl der Todesfälle zu diesem Zeitpunkt so stark an?

Seit Januar 2021 wurden landesweit mehr als 186 Millionen Impfungen durchgeführt. Vor der Massenimpfkampagne leistete Indien gute Arbeit bei der Bewältigung von Infektionen und der Vermeidung von übermäßigen Todesfällen. Nach den Impfungen geriet die Todesrate außer Kontrolle. Heute gibt es 3532 zirkulierende Covid-19-Varianten“ in Indien, und sie alle gediehen fast sofort, nachdem die Menschen massenhaft mit den Impfstoffen“ geimpft wurden.

Die durchschnittliche Zahl der Coronavirus-Todesfälle pro Tag in Indien lag in den ersten drei Monaten der weltweiten Sperren weit unter 100 Menschen. Im August und September, gleich nachdem die Maskenmandate mit polizeistaatlicher Gewalt verhängt worden waren, stieg die Zahl auf 1000 Todesfälle pro Tag an. Die Infektionen gingen bis Januar 2021 zurück. Zu diesem Zeitpunkt lag die Zahl der Todesfälle pro Tag wieder deutlich unter 100. Als jedoch die Impfstoffe eingeführt wurden, schoss die Sterblichkeitsrate in die Höhe wie nie zuvor und überstieg im April 1500 pro Tag und im Mai 4500 Todesfälle pro Tag!

Warum sollten jeden Tag Tausende mehr Menschen sterben, wenn sich die Mehrheit der Menschen mit Antikörpern erholen würde? Warum sollten täglich Tausende mehr Menschen sterben, wenn Millionen von Impfstoffen Immunität garantieren würden? Könnte eine impfstoff-induzierte Antikörper-abhängige Verstärkung im Spiel sein? Könnten die Impfstoffe die Spike-Proteine der Geimpften verbreiten und damit die Ungeimpften gefährden?

Die Impfstoffe vergiften nicht nur den Körper der Menschen und machen sie anfälliger für Infektionskomplikationen (Virusinterferenz), sondern sie bereiten das Immunsystem auch darauf vor, zu versagen, wenn es erneut Coronavirus-Stämmen in freier Wildbahn ausgesetzt wird (Antibody Dependent Enhancement). Den klinischen Studien zufolge lösen die Covid-Impfstoffe neutralisierende Antikörper aus, die die Geimpften für eine schwerere Erkrankung sensibilisieren. Darüber hinaus sind Müdigkeit, Fieber, Augenbeschwerden, Schmerzen, Taubheitsgefühle, Gesichtslähmungen und Blutgerinnsel, die durch die Impfstoffe verursacht werden, Anzeichen dafür, dass die Impfstoffe schwere Entzündungen hervorrufen und die Menschen anfälliger für eine Vielzahl von Infektionen machen. Mehr noch, eine Massenimpfkampagne kann Coronaviren dazu zwingen, sich schneller weiterzuentwickeln, was zu einer beschleunigten Anpassung der Spike-Proteine und dem Auftauchen neuer Varianten führt. Wissenschaftler in Großbritannien glauben, dass die in Indien zirkulierende Variante B.1.617.2 um 50 Prozent infektiöser ist.

Darüber hinaus funktionieren die Impfstoffe wie Biowaffen für Autoimmunerkrankungen und zwingen die Körper der Menschen, Spike-Proteine zu produzieren, die zu einer Exposition gegenüber der Umwelt und einer schnellen Entwicklung infektiöser Viruspartikel führen können. Die Ungeimpften sind unzähligen Spike-Proteinen von geimpften Menschen ausgesetzt. Diese Gründe könnten erklären, warum die Zahl der Todesfälle in Indien plötzlich außer Kontrolle geraten ist und warum Leichen in Scharen an den Ufern des Ganges angespült werden.