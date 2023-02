COVID Symptome der Macht: Tech-Milliardäre ernten die Menschheit

Die Arbeitslosigkeit hat während der COVID-19-Pandemie einen historischen Höchststand erreicht, aber nicht jeder ist davon betroffen. Einige Menschen kassieren immer noch kräftig ab, und zwar auf unterschiedlichste Weise.

Link zum Video

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Bill Gates, Eric Schmidt und andere Milliardäre profitieren von der COVID-19-Pandemie, und zwar auf unterschiedliche Weise

Die COVID-19-Pandemie wird genutzt, um höchst umstrittene Veränderungen herbeizuführen, die unverkennbar totalitäre Züge tragen, einschließlich der privaten Übernahme der Regierung durch öffentlich-private Partnerschaften

Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, arbeitet mit Gates zusammen, um die Post-COVID-Realität des Staates neu zu gestalten, wobei der Schwerpunkt auf der dauerhaften Integration von Technologie in jeden Aspekt des gesellschaftlichen Lebens liegt

New York geht auch eine Partnerschaft mit Google ein. Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt leitet ein neues Gremium zur Planung der technologischen Infrastruktur des Staates

Partners in Health – die vom Gouverneur von Massachusetts, Charlie Baker, mit der Durchführung der COVID-19-Kontaktsuche beauftragte Gruppe – wird von Gates und einem der reichsten Männer der Welt, George Soros, finanziert. Chelsey Clinton ist Mitglied des Kuratoriums, und einer der Mitbegründer, Jim Kim, ist auch Präsident der Weltbank

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: Mai 27, 2020

Bill Gates hat mit seinen Technologien und „philanthropischen“ Bemühungen ein globales Imperium aufgebaut. Sein schierer Reichtum hat es ihm ermöglicht, zu einer wahren Supermacht aufzusteigen und sich zum nicht gewählten globalen Gesundheitszar von COVID-19 zu machen. Sogar die Weltgesundheitsorganisation und das Pandemie-Reaktionsteam des Weißen Hauses machen einen Kotau vor seinem nicht vorhandenen medizinischen Sachverstand.

Das Leben kann und wird nicht zur Normalität zurückkehren, solange wir nicht die gesamte Weltbevölkerung impfen können, sagt Gates, und dieselbe Meinung wird von Regierungsvertretern und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt geäußert. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Wissenschaftler und medizinische Forscher alle möglichen einfachen, kostengünstigen und sicheren Strategien zur Bekämpfung dieser Krankheit finden.

Doch die Weltbevölkerung zu impfen, reicht in Gates‘ Augen nicht aus. Wir müssen auch eine Überwachung der Infektion und des Impfstatus einführen. Es überrascht nicht, dass die Empfehlungen von Gates vor allem ihm selbst zugute kommen.

Wie in „Bill Gates – der gefährlichste Philanthrop der modernen Geschichte“ beschrieben, spendet die Bill & Melinda Gates Foundation Milliarden an dieselben Unternehmen und Branchen, an denen die Stiftung Aktien und Anleihen besitzt.

Es ist illegal, gemeinnützige Gelder zu verwenden, um die Forschung für Unternehmen voranzutreiben, in die man selbst investiert hat, und doch kommt er seit vielen Jahren damit durch. Gleichzeitig erhält seine Stiftung Steuererleichterungen für die wohltätigen Spenden, mit denen sie Geld verdient. Denken Sie daran, dass er Dutzende von Milliarden „gespendet“ hat, obwohl sich sein Nettovermögen verdoppelt hat. Das liegt vor allem daran, dass seine „Spenden“ steuerlich absetzbare Investitionen sind.

Pandemie-Angstmacherei zahlt sich für Tech-Unternehmen aus

Während die Arbeitslosigkeit während dieser Pandemie einen historischen Höchststand erreicht hat, ist der finanzielle Druck für einige nicht spürbar. Im Gegenteil, Gates und andere Tech-Milliardäre kassieren kräftig ab, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise.

In einem Artikel vom 8. Mai 2020 in The Intercept berichtet Naomi Klein, wie New York Gates damit beauftragt, die „Post-Covid-Realität des Staates neu zu erfinden, mit dem Schwerpunkt auf der permanenten Integration von Technologie in jeden Aspekt des gesellschaftlichen Lebens“.

Am 6. Mai 2020 kündigte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo an, dass der Staat mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammenarbeitet, um ein „intelligenteres Bildungssystem“ zu entwickeln, das sich auf Online-Lernen konzentriert. Und das, obwohl der Common-Core-Lehrplan – der frühere Versuch der Gates-Stiftung, das amerikanische Bildungswesen neu zu gestalten – ein kläglicher Fehlschlag war.

Der Staat arbeitet auch mit Google zusammen, und Cuomo hat den ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt gebeten, ein neues Gremium zu leiten, das die technologische Infrastruktur des Staates planen soll. Schmidt schloss sich Cuomo bei einem Briefing an und sagte: „Die ersten Prioritäten … konzentrieren sich auf Telemedizin, Fernunterricht und Breitband …“ Wie von Klein angemerkt:

„Es hat einige Zeit gedauert, bis sich eine kohärente Pandemie-Schock-Doktrin herauskristallisiert hat. Nennen Sie es den Screen New Deal. Die Zukunft, die weitaus technisierter ist als alles, was wir bei früheren Katastrophen gesehen haben, behandelt die vergangenen Wochen der physischen Isolation nicht als schmerzhafte Notwendigkeit, um Leben zu retten, sondern als lebendiges Labor für eine permanente – und höchst profitable – berührungslose Zukunft … Es ist eine Zukunft, in der unsere Häuser nie mehr ausschließlich persönliche Räume sind, sondern über digitale Hochgeschwindigkeitsverbindungen auch unsere Schulen, unsere Arztpraxen, unsere Fitnessstudios und, wenn der Staat es so will, unsere Gefängnisse … Es ist eine Zukunft, in der jede unserer Bewegungen, jedes unserer Worte, jede unserer Beziehungen durch eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen Regierung und Tech-Giganten nachverfolgt und ausgewertet werden kann. Wenn Ihnen das alles bekannt vorkommt, liegt das daran, dass uns vor Covid diese präzise app-gesteuerte, gig-getriebene Zukunft im Namen von reibungslosem Komfort und Personalisierung verkauft wurde. Aber viele von uns hatten Bedenken … Heute werden viele dieser wohlbegründeten Bedenken von einer Flutwelle der Panik hinweggefegt, und diese aufgewärmte Dystopie erfährt ein überstürztes Rebranding. Vor dem Hintergrund eines erschütternden Massensterbens wird sie uns nun mit dem zweifelhaften Versprechen verkauft, dass diese Technologien die einzige Möglichkeit sind, unser Leben vor einer Pandemie zu schützen, der unverzichtbare Schlüssel, um uns und unsere Lieben in Sicherheit zu bringen … Das Herzstück dieser Vision ist die nahtlose Integration der Regierung mit einer Handvoll Silicon-Valley-Giganten – mit öffentlichen Schulen, Krankenhäusern, Arztpraxen, Polizei und Militär, die alle (zu hohen Kosten) viele ihrer Kernfunktionen an private Tech-Unternehmen auslagern.“

In ihrem Artikel – der es wert ist, vollständig gelesen zu werden – beschreibt Klein, wie Schmidt und Gates auf die Zukunft hingearbeitet und sie vorangetrieben haben, die uns jetzt direkt ins Gesicht starrt, und wie der Überwachungsapparat, gegen den die Verbraucher protestiert haben, jetzt als Antwort auf jedermanns Gesundheitsprobleme neu gebrandmarkt wird.

In einem Artikel vom 6. Mai 2020 äußerte sich Theodore Schleifer von Vox zu Cuomos Entscheidung, die sprichwörtlichen Schlüssel zum Staat an Tech-Milliardäre zu übergeben, deren Philanthropie am Ende immer ihnen selbst am meisten zugute kommt:

„Über die genauen Befugnisse dieser Gruppen, die über die Abgabe von Empfehlungen hinausgehen, und darüber, ob ihre Arbeit öffentlich sein wird, gibt es nur wenige Angaben. Aber Gates könnte plötzlich die Möglichkeit haben, Empfehlungen auszusprechen, welche Arten von Dingen den Schülern des Staates in einem ’neu gestalteten‘ System gelehrt werden. Schmidt könnte den Staat dazu ermutigen, sich in erheblichem Maße umstrittenen Gesundheitsdiensten zuzuwenden. Beide sind zwar erfolgreiche Unternehmer, aber die Bedenken spiegeln die allgemeine Kritik an der Philanthropie von Milliardären wider: dass diese ‚Hilfe‘ einigen wenigen Wohlhabenden einen undemokratischen Einfluss auf die amerikanische Politik ermöglicht.“

Schmidt Futures will private Daten öffentlich machen

Schmidt ist zwar weniger sichtbar als Gates, aber man kann ihm kaum mehr vertrauen als Gates. Schmidt Futures – die philanthropische Initiative von Eric und Wendy Schmidt, die „durch die durchdachte Entwicklung neuer Wissenschaft und Technologien, die der Menschheit zugute kommen können, die gesellschaftlichen Ergebnisse verbessern will“ – gibt zu, dass einer ihrer Ansätze darin besteht, „private Daten für einen öffentlichen Zweck freizugeben“.

Der Infektionsstatus fällt eindeutig in die Kategorie der privaten Daten, die jetzt als „öffentlicher Zweck“ bezeichnet werden. Wie auf der Website der Organisation vermerkt:

„Es besteht eine enorme Chance, vom Privatsektor gesammelte Daten zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu nutzen und dabei die Plattformen zu schaffen, die erforderlich sind, um die Menschen in großem Umfang zu erreichen. Beispiele für Datentypen sind mobile, soziale Medien, elektronischer Handel, Fernerkundung/Satelliten- und Sensordaten. Fortschritte in der Datenwissenschaft und im maschinellen Lernen erhöhen unsere Fähigkeit, diese Daten zu nutzen und zu interpretieren.“

„Unzurechnungsfähige Monopolisten“ ersetzen gewählte Abgeordnete

In einem Artikel im Guardian vom 14. Mai 2020 kommentieren Zephyr Teachout und Pat Garofalo:

„Selbst wenn Schmidt und Gates eine gute Politik betrieben hätten, ist Cuomos Ritterschlag für sie eine Beleidigung der amerikanischen Selbstverwaltung. Niemand hat sie gewählt, und sie sind niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig. Cuomo, dem oft vorgeworfen wird, er stehe den großen Wahlkampfspendern zu nahe, legt noch einen drauf: Er erlaubt den Milliardären einfach, unsere Zukunft direkt zu planen und schaltet die Mittelsmänner aus. Falls Sie Zweifel daran hatten, dass es sich hier um eine neue Regierungsform handelt, die sich in unsere alten demokratischen Gepflogenheiten einschleicht, so hat Cuomo diese Zaren genau zu dem Zeitpunkt gesalbt, als er der staatlichen Legislative enorme neue Befugnisse entzogen hat, die seit dem 1. April keine regulären legislativen Anhörungen mehr abgehalten hat … Die Abkehr von lokal gewählten Vertretern und die Hinwendung zu Milliardären ohne Rechenschaftspflicht stellt eine schreckliche Aushöhlung der demokratischen Entscheidungsfindung dar: Cuomo ersetzt im wahrsten Sinne des Wortes gewählte Vertreter durch private, nicht rechenschaftspflichtige Monopolisten. Und zu viele andere Gesetzgeber in den USA tun dasselbe.“

Die Gruppe zur Ermittlung von Kontaktpersonen von Gates, Soros und Clinton

Ob geplant oder nicht, die COVID-19-Pandemie wird eindeutig dazu benutzt, höchst umstrittene Veränderungen herbeizuführen, die unverkennbar totalitäre Züge tragen, einschließlich der privaten Übernahme der Regierung durch öffentlich-private Partnerschaften.

Die Ermittlung von Kontaktpersonen dient als bequeme Brücke für diese als „Hilfe“ getarnte feindliche Übernahme. Big Tech bietet nicht nur Apps zur Ermittlung von Kontaktpersonen an, sondern selbstsüchtige Milliardäre finanzieren auch Gruppen zur Ermittlung von Kontaktpersonen, die Dienste „vor Ort“ anbieten.

So wird beispielsweise Partners in Health – die Gruppe, die von Massachusetts Gov. Charlie Baker ausgewählt wurde, um die COVID-19-Kontaktsuche mit Hilfe von Untersuchungsteams durchzuführen, die Personen befragen, die positiv getestet wurden – von Gates und einem der reichsten Männer der Welt, George Soros, finanziert. Auch die William J. Clinton Foundation hat Partners in Health in der Vergangenheit finanziert.

Chelsey Clinton ist Mitglied des Kuratoriums, und einer der Mitbegründer der Gruppe, Jim Kim, war drei Jahre lang bei der WHO und ist derzeit Präsident der Weltbank. Er ist seit Januar 2019 wieder Mitglied des Verwaltungsrats von Partners in Health.

Großbritannien fordert Antworten zum COVID-Datengeschäft

Auf der anderen Seite des großen Teichs fordern OpenDemocracy und das Tech-Start-up Foxglove die britische Regierung auf, die Details ihrer Verträge mit Big Tech über Patientendaten offenzulegen. In einem Beitrag vom 7. Mai 2020 schreibt OpenDemocracy.net:

„Abgesehen von der schrecklichen Zahl der Todesopfer ist die vielleicht weitreichendste globale Konsequenz der Pandemie die rasche Ausweitung der Überwachung in unserem täglichen Leben. Im Namen des Kampfes gegen die Pandemie gewähren Regierungen auf der ganzen Welt Tech-Giganten umfassenden Zugang zu wertvollen Gesundheitsdaten. Großbritannien ist da nicht anders. Am 28. März erschien ein Blog auf der Website des geschätzten Nationalen Gesundheitsdienstes auf. Darin wurde die möglicherweise größte Übergabe von NHS-Patientendaten an private Unternehmen in der Geschichte angekündigt. Die US-Tech-Giganten Amazon, Microsoft und Google – sowie zwei umstrittene KI-Filme namens Faculty und Palantir – unterstützen offenbar den NHS bei der Überwachung von Krankenhausressourcen und der Bereitstellung einer ‚einzigen Wahrheitsquelle‘ über die Epidemie, um ihre Ausbreitung einzudämmen.“

Obwohl die Menge der britischen Gesundheitsdaten, die mit diesen Unternehmen geteilt werden, als „beispiellos“ bezeichnet wurde, hat die britische Regierung noch keine Einzelheiten über die Partnerschaft veröffentlicht.

Verdächtig ist, dass Palantir seine COVID-19-Datenspeicherdienste dem NHS für nur £1, zur Verfügung stellt. Und das, obwohl die Dienstleistungen von Palantir schätzungsweise rund 88.000 Pfund pro Woche kosten, und das nur für die Gehälter. Wie und warum stellt Palantir seine Dienste kostenlos zur Verfügung? Das alte Sprichwort „Es gibt nichts umsonst“ scheint hier zuzutreffen.

OpenDemocracy fragt sich auch, wie es dem KI-Startup Faculty gelungen ist, in den letzten 18 Monaten sieben verschiedene Regierungsaufträge im Wert von fast 1 Million Pfund zu erhalten.

„Wir haben in Großbritannien Gesetze, die es Journalisten und der Öffentlichkeit ermöglichen, Zugang zu Informationen über solche Geschäfte zu erhalten, damit sie genau diese Art von Fragen beantworten können. Aber jetzt tut die britische Regierung so, als ob diese Gesetze nicht mehr gelten“ schreibt OpenDemocracy

Britische Regierung ignoriert FOIA-Anfrage

Foxglove hat am 3. April 2020 einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) an die britische Regierung gestellt. Eine Antwort ist innerhalb von 20 Arbeitstagen erforderlich, aber bisher ist keine Antwort erfolgt. Das britische Information Commissioner’s Office, die für die Durchsetzung des FOIA zuständige unabhängige Behörde, hat angekündigt dass es die Durchsetzung für die Dauer der Pandemiekrise gelockert hat.

Das scheint verdächtig bequem zu sein, wenn man bedenkt, dass im Geheimen Geschäfte gemacht werden, die nicht geheim sein sollten, und dass Panik geschürt wird, ohne dass es viele reale Daten gibt, die die Behauptung stützen, dass wir uns immer noch in einer Hochrisikosituation befinden.

„Obwohl der Wortlaut der Ankündigung vage war, besteht die Gefahr, dass die Öffentlichkeit keine praktische Möglichkeit hat, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen – und das auf unbestimmte Zeit“, erklärt OpenDemocracy und fügt hinzu: „Wir haben der britischen Regierung eine Frist bis zum 11. Mai gesetzt, um die angeforderten Informationen über diese umfangreichen COVID-Datengeschäfte zu veröffentlichen. Sollte sie dies nicht tun, werden wir erwägen, vor Gericht nach Antworten zu suchen. Die Öffentlichkeit muss nicht nur dringend wissen, wie ihre persönlichen Daten gehandelt werden und wer Zugang zu ihnen hat. Sie muss auch wissen, ob diese Pandemie bedeutet, dass unser Recht, Fragen zu stellen und die Handlungen unserer führenden Politiker zu hinterfragen, grundlegend beeinträchtigt wird. COVID-19 darf kein Vorwand für Regierungen und Unternehmen sein, sich der Verantwortung zu entziehen.“

Tech-Initiative will globales Verhalten ändern

Jeder, der immer noch in dem Irrglauben lebt, dass die Reaktionen der Regierungen auf diese Pandemie nur vorübergehende Notfallmaßnahmen sind, sollte schnellstens umdenken. Wie Vox berichtet, arbeiten Tech-Milliardäre wie Gates und Schmidt hart daran, Regierungen und die breite Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass nur sie uns vor einer weiteren Pandemie retten können.

Dies ist der Schwerpunkt des Pandemic Action Network, das für die Twitter-Kampagne #MaskingForAFriend verantwortlich ist, die von Hillary Clinton und anderen Prominenten vorangetrieben wird.

„… die #MaskingForAFriend-Kampagne … zielt darauf ab, das persönliche Verhalten zu ändern. Aber ihr wichtigeres Ziel ist es, das Verhalten der Regierung zu ändern“, schreibt Vox. „Diese Initiative ist einer der vorausschauenderen Versuche der Philanthropie, die Welt nach der Krise zu gestalten, und einer der wenigen, die sich auf politische Interessenvertretung konzentrieren. Der Vorstoß ist vorerst klein, mit nur 1,5 Millionen Dollar Startkapital von Schmidt Futures, der Bill & Melinda Gates Foundation und anderen Unterstützern. Aber das Pandemic Action Network will eine Druckkampagne führen, die die politische Debatte prägt, eine Debatte, die bei der nächsten Welle von Pandemiebekämpfungsmaßnahmen im Vordergrund stehen wird“.

Digitale Gesundheitspässe für 15 Länder

Ein Vorläufer des globalen Totalitarismus, der auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit und die Verhinderung einer weiteren Pandemie abzielt, ist die Ausstellung von „digitalen Gesundheitspässen“. Nach Angaben des britischen Technikmagazins Verdict werden digitale Gesundheitspässe für Coronaviren derzeit an 15 Länder geliefert.

Der Pass wurde entwickelt, um die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Covid-19-Coronavirus-Pandemie zu erleichtern“ – als ob wir noch nie in der Lage gewesen wären, nach einer anderen Epidemie oder Pandemie ins normale Leben zurückzukehren. In einem Artikel vom 11. Mai 2020 berichtet Verdict:

„Zu diesen Ländern gehören Italien, Portugal, Frankreich, Panama, Indien, die USA, Kanada, Schweden, Spanien, Südafrika, Mexiko, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Niederlande, mit dem Ziel, 50 Millionen digitale Gesundheitspässe bereitzustellen … Der Covi-Pass

wird mit einem Farbsystem (grün, gelb, rot) arbeiten, das anzeigt, ob die Person positiv oder negativ auf Covid-19 getestet wurde, sowie mit relevanten Gesundheitsinformationen. Zunächst lädt der Nutzer die App herunter und gibt die wichtigsten Daten wie Name, Adresse und Alter ein und verifiziert seine Identität mit seinem Fingerabdruck oder einem Gesichtsscan. Dann machen sie einen Covid-19-Test, der von einer zugelassenen medizinischen Fachkraft durchgeführt wird, und die Ergebnisse werden in den Covi-Pass eingescannt. Mit dem digitalen Gesundheitspass können sie dann ihren Gesundheitszustand authentifizieren, um „eine sichere Rückkehr zur Arbeit, zum Leben und zum sicheren Reisen zu ermöglichen.“

Nach Angaben von Covipass.com, zeigt die App „Ihren COVID-19-Testverlauf und Ihre Immunreaktion sowie andere relevante Gesundheitsinformationen“ an.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist ein RT-PCR-Testergebnis (Reverse Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion) im Grunde wertlos, da a) es lediglich das Vorhandensein von genetischem Material von SARS-CoV-2 nachweist, nicht aber das eigentliche Virus, und b) man sich jederzeit nach Erhalt des Testergebnisses infizieren kann, wodurch die „Überprüfung“ des Infektionsstatus null und nichtig wird.

Laut einer kürzlich gehaltenen Rede von US-Präsident Donald Trump mobilisiert seine Regierung das Militär, um den Impfstoff zu verteilen, sobald er fertig ist, was bereits Ende 2020 der Fall sein könnte.

Gleichzeitig hat der US-Senat für die Verlängerung der Überwachungsbefugnisse des Bundes gestimmt, die andernfalls ausgelaufen wären, und ein Gesetzentwurf mit dem unpassenden Namen HR 6666 würde die Regierung mit der Verfolgung von COVID-19 beauftragen, was den Steuerzahler satte 100 Milliarden Dollar kosten würde.

Artikel als PDF:

Quellen: