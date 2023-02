Studie zeigt, dass die vom Steuerzahler subventionierte COVID-Pille mit neuen Virusmutationen verbunden ist – Ich glaube, wir steuern auf eine Katastrophe zu

childrenshealthdefense.org: Mercks orale antivirale Pille für COVID-19, Molnupiravir – vermarktet unter dem Namen Lagevrio – könnte die Entwicklung neuer und potenziell tödlicher Varianten von COVID-19 fördern, so die Autoren einer neuen Vorabdruck-Studie.

Die Studie, die am 27. Januar von einem Team US-amerikanischer und britischer Forscher veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss: „Es ist möglich, dass einige Patienten, die mit Molnupiravir behandelt werden, SARS-CoV-2-Infektionen nicht vollständig auskurieren, sodass es zu einer Weitergabe von mit Molnupiravir mutierten Viren kommen kann.“

Merck erhielt von der Biden-Administration beträchtliche Steuergelder für die Entwicklung und den Vertrieb von Molnupiravir, und die US-Regierung kaufte fast 2 Millionen Kurse des Medikaments auf Kosten der Steuerzahler.

Die Studie, deren Begutachtung noch aussteht, geht auf die Entdeckung eines Mathematik- und Naturwissenschaftslehrers der Mittelstufe in Indiana zurück, der zahlreiche Varianten von COVID-19 entdeckte, nachdem Molnupiravir weitverbreitet war.

Wissenschaftler hatten schon lange davor gewarnt, dass die Entwicklung solcher Mutationen durch die Verwendung von Molnupiravir möglich sei.

„Es ist keine Überraschung, dass Molnupiravir dazu führen könnte, dass mutierte Virusstämme oder Substämme in die Population gelangen“, so Dr. Harvey Risch. „Seine Hauptfunktion besteht darin, das Virus dazu zu bringen, schneller zu mutieren.

Risch, emeritierter Professor und leitender Forscher für Epidemiologie (chronische Krankheiten) an der Yale School of Public Health, erklärte gegenüber The Defender:

„Die Idee ist, dass das Virus sich selbst zu Tode mutieren wird. Aber einige lebende Mutanten könnten nach außen dringen, und diese Arbeit zeigt, dass sie es getan haben.“

Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte, dass die Autoren der Studie die weltweiten SARS-CoV-2-Sequenzdatenbanken nach Mutationen durchsuchten, die für Molnupiravir charakteristisch sind (G-zu-A und C-zu-U) und einen Anstieg dieser Mutanten ab 2022 feststellten – nachdem Molnupiravir auf den Markt gebracht und speziell in Ländern, in denen Molnupiravir vertrieben wurde.

„Obwohl dies kein ‚direkter Beweis‘ dafür ist, dass die Mutationen direkt auf die Einnahme von Molnupiravir zurückzuführen sind“, so Hooker gegenüber The Defender, „sind die Beweise sehr überzeugend und bestätigen die Befürchtungen vieler, die vor der Zulassung des Medikaments durch die FDA [US Food and Drug Administration] Ende 2021 davor gewarnt haben.“

Die FDA erteilte Molnupiravir am 23. Dezember 2021 eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für die Verwendung bei leichten bis mittelschweren COVID-19-Infektionen bei Patienten ab 18 Jahren.

Die EUA kam nur einen Tag, nachdem die FDA die antivirale COVID-19-Behandlung Paxlovid von Pfizer zugelassen hatte.

Merck kündigte diese Woche massive Einnahmen aus dem Verkauf von Molnupiravir im Jahr 2022 an, rechnete aber mit einem deutlichen Rückgang dieser Umsätze im Jahr 2023.

Die FDA hat am Mittwoch die Anforderung aufgehoben, dass eine Person positiv auf COVID-19 getestet werden muss, um ein Rezept für Molnupiravir oder Paxlovid zu erhalten.

Ich glaube, wir steuern auf eine Katastrophe zu

Molnupiravir „wirkt, indem es Mutationen im COVID-19-Genom erzeugt, die das Virus daran hindern, sich im Körper zu vermehren, und so die Wahrscheinlichkeit verringern, dass es schwere Krankheiten verursacht“, so Bloomberg.

Laut Science deuten die Ergebnisse der Preprint-Studie jedoch darauf hin, dass „einige mit dem Medikament behandelte Personen neue Viren erzeugen, die nicht nur lebensfähig bleiben, sondern sich auch ausbreiten“.

Dieser Befund „unterstreicht das Risiko des Versuchs, den genetischen Code des Erregers absichtlich zu verändern“, was einige Forscher dazu veranlasst, „zu befürchten, dass das Medikament ansteckendere oder gesundheitsgefährdendere Varianten von COVID hervorbringen könnte“, so Bloomberg.

Der Virologe William Haseltine, Ph.D., Vorsitzender und Präsident von ACCESS Health International, hat wiederholt solche Bedenken bezüglich Molnupiravir geäußert.

„Es ist ganz klar, dass lebensfähige mutierte Viren [die Behandlung mit Molnupiravir] überleben und [mit bestehenden Varianten] konkurrieren können“, sagte Haseltine gegenüber Science. „Ich denke, wir steuern auf eine Katastrophe zu.“

Laut Gateway Pundit: „Wenn man studiert, wie Lagevrio funktioniert, sollte dies nicht schockieren. Die Pille greift das COVID-Virus an, indem sie versucht, seinen genetischen Code zu verändern.“

The Gateway Pundit berichtet:

Sobald ein Virus in eine menschliche Zelle eingedrungen ist, kann es innerhalb weniger Stunden 10.000 Kopien seines genetischen Codes erstellen. Mit jeder Kopie steigt das Risiko, dass das Virus einen seltenen Fehler macht und eine ungenaue Kopie erzeugt.

Auf diese Weise entstehen Mutationen, wie wir bei COVID gesehen haben. Ein Medikament, das den genetischen Code eines Virus absichtlich verändert, würde das Mutationsrisiko stark erhöhen.

Dr. Jonathan Li, ein Virologe und Leiter des Li-Labors, das mit der Harvard Medical School und dem Brigham and Women’s Hospital verbunden ist, erklärte gegenüber Bloomberg:

„Es gab immer die unterschwellige Sorge, dass dies zu einem Problem bei der Entstehung neuer Varianten beitragen könnte. Dies war bisher weitgehend hypothetisch, aber dieser Preprint bestätigt viele dieser Bedenken.“

Laut Science befürchten Haseltine und andere Wissenschaftler seit langem, dass Molnupiravir COVID-19-Mutationen erzeugen könnte, die „überleben und sich ausbreiten – und sich vielleicht als übertragbarer oder virulenter erweisen als zuvor.“

Ein Merck-Sprecher bezeichnete diese Theorie als „interessante hypothetische Sorge“, bevor das Medikament die EUA erhielt.

Dieselben Wissenschaftler befürchteten auch, dass neben dem Virus auch die DNA derjenigen, die das Medikament erhalten, mutieren könnte, berichtet Science.

Diese Bedenken veranlassten „Forscher und Bürgerwissenschaftler“, die Genomsequenzen von COVID-19 zu untersuchen, die in der internationalen Datenbank GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) katalogisiert sind, um Mutationen zu identifizieren, die wahrscheinlich durch Molnupiravir verursacht wurden.

Hier passiert eindeutig etwas

Die Suche nach diesen Mutationen basierte auf der Annahme, dass [Molnupiravir] eher spezifische Nukleinsäure-Substitutionen verursacht, bei denen Guanin zu Adenin und Cytosin zu Uracil wechselt, als zufällige Veränderungen im RNA-Genom des Virus zu bewirken“, so Science.

Durch diesen Prozess hat Ryan Hisner, ein Lehrer für Naturwissenschaften und Mathematik an einer Mittelschule in Monroe, Indiana – von Science als „Virenjäger“ bezeichnet – schließlich „Dutzende Sequenzen identifiziert, die Cluster dieser charakteristischen Substitutionen aufweisen“.

Hisner teilte seine Bedenken auf Twitter mit, wo er mit Dr. Thomas Peacock, einem Virologen am Imperial College London, in Kontakt kam. Sie und andere britische und US-amerikanische Forscher überprüften „systematisch mehr als 13 Millionen SARS-CoV-2-Sequenzen in GISAID und analysierten diejenigen mit Clustern von mehr als 20 Mutationen“, so Science.

Das Team fand heraus, dass „eine große Teilmenge die charakteristischen Substitutionen aufwies; alle stammten aus dem Jahr 2022, nachdem Molnupiravir allgemein eingesetzt wurde“, berichtet Science.

Laut der Preprint-Studie wirkt Molnupiravir, indem es während der Replikation Mutationen im Virusgenom induziert. Die meisten zufälligen Mutationen sind wahrscheinlich schädlich für das Virus, und viele davon sind tödlich“.

Allerdings schrieben die Forscher:

Es ist möglich, dass einige Patienten, die mit Molnupiravir behandelt werden, SARS-CoV-2-Infektionen nicht vollständig auskurieren, sodass es zu einer Weitergabe von mit Molnupiravir mutierten Viren kommen kann.

Wir haben die globalen Sequenzierdatenbanken systematisch auf eine Signatur der Molnupiravir-Mutagenese untersucht. Wir fanden heraus, dass eine bestimmte Klasse von langen phylogenetischen Zweigen fast ausschließlich in Sequenzen aus dem Jahr 2022, nach der Einführung der Molnupiravir-Behandlung und in Ländern und Altersgruppen mit weitverbreitetem Einsatz des Medikaments auftritt.

Unsere Daten deuten darauf hin, dass eine Signatur der Molnupiravir-Mutagenese in globalen Sequenzierdatenbanken zu sehen ist, in einigen Fällen mit weitergehender Übertragung.

Peacock erklärte gegenüber Science, dass diese „Signatur-Cluster“ in Ländern, in denen Molnupiravir weitverbreitet ist, einschließlich der USA, Großbritanniens und Australiens, mit bis zu 100-facher Wahrscheinlichkeit identifiziert werden, verglichen mit Ländern wie Kanada und Frankreich, in denen das Medikament nicht weitverbreitet ist.

„Hier ist eindeutig etwas im Gange“, so Peacock.

Merck: „keine Beweise“, dass ein antiviraler Wirkstoff zur Entstehung von zirkulierenden Varianten beigetragen hat

Dr. Theo Sanderson, Genetiker am Francis Crick Institute und Mitverfasser des Preprints, erklärte gegenüber Science: „Wir können noch nicht sagen, ob diese Mutationen zu schwereren COVID-19-Varianten führen oder nicht.

Der Preprint-Studie zufolge haben die von den Forschern identifizierten Varianten nicht gezeigt, dass sie tödlicher sind oder der Immunität mehr entgehen als andere existierende COVID-19-Stämme.

Haseltine veranschaulichte das potenzielle Risiko jedoch anhand des Vergleichs mit dem Besitz eines Löwen als Haustier: „Nur weil er dich gestern nicht gebissen hat, heißt das nicht, dass er dich heute nicht beißen wird“.

Laut dem Gateway Pundit:

Merck wurde von mehreren Wissenschaftlern gewarnt, dass ihr Medikament problematische Mutationen hervorrufen könnte, die das Virus gefährlicher und schwieriger zu behandeln machen würden. Das Unternehmen beschloss, alle Bedenken zu ignorieren und Lagevrio [Molnupiravir] trotzdem auf den Markt zu bringen.

Wie The Defender bereits berichtete, äußerte Dr. James Hildreth, Präsident und CEO des Meharry Medical College und Mitglied von Bidens COVID-19 Health Equity Task Force, Bedenken, dass mutierte Varianten entweichen könnten.

Im Jahr 2021 sagte Hildreth vor einem FDA-Beratungsgremium: „Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, eins zu 10.000 oder 100.000, dass dieses Medikament eine Ausbruchsmutante hervorruft, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht schützen, könnte das für die ganze Welt katastrophal sein.“

Ebenfalls im Jahr 2021 erklärte Haseltine gegenüber Science:

Sie bringen ein Medikament in Umlauf, das ein starkes Mutagen ist, und das zu einer Zeit, in der wir sehr besorgt über neue Varianten sind. Ich kann mir nichts Gefährlicheres vorstellen.

Wenn ich versuchen würde, ein neues und gefährlicheres Virus beim Menschen zu erzeugen, würde ich den Infizierten eine subklinische Dosis [von Molnupiravir] verabreichen.

Zwei weitere aktuelle Studien stellten ebenfalls die Wirksamkeit von Molnupiravir infrage und äußerten die Befürchtung, dass das Medikament zur Entwicklung neuer COVID-19-Varianten beitragen könnte.

In einer Vorabveröffentlichung vom Dezember 2022 stellte ein australisches Forscherteam fest, dass dieses häufig eingesetzte Virostatikum die virale Entwicklung bei immungeschwächten Patienten ‚ankurbeln‘ kann, wodurch möglicherweise neue Varianten entstehen und die Pandemie verlängert wird.

Und eine Studie, die am 28. Januar in The Lancet veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass Molnupiravir die Häufigkeit von COVID-19-assoziierten Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen bei geimpften Erwachsenen mit hohem Risiko in der Bevölkerung nicht verringert.

Der klinische Mikrobiologe Ravindra Gupta von der University of Cambridge erklärte gegenüber Science, dass es zwar unklar ist, ob Molnupiravir tödlichere COVID-19-Varianten hervorruft, aber die Gesamtergebnisse dieser jüngsten Studien „infrage stellen, ob Molnupiravir verwendet werden sollte“.

Der Sprecher von Merck, Robert Josephson, verteidigte das Produkt gegenüber Bloomberg: „Es gibt keine Beweise dafür, dass irgendein antiviraler Wirkstoff zum Auftreten von zirkulierenden Varianten beigetragen hat.“

Molnupiravir „anders“ als Paxlovid – und „riskanter

Obwohl Molnupiravir dem Paxlovid insofern ähnelt, als es sich bei beiden um orale antivirale Behandlungen für COVID-19 handelt, erklärte Hooker gegenüber The Defender, dass es erhebliche Unterschiede in der Wirkungsweise der beiden Medikamente gibt:

„Molnupiravir wirkt auf das SARS-CoV-2-Virus, indem es direkt Mutationen im RNA-Genom induziert. Das ist eine völlig andere Wirkungsweise als bei dem Produkt von Pfizer, Paxlovid, und meiner Meinung nach ziemlich gefährlich.

„Merck behauptete, die durch Molnupiravir induzierte Mutationsrate würde das Virus abtöten und Mutanten würden nicht entkommen, aber das hat sich in Studien an immungeschwächten Patienten als falsch erwiesen.“

Hooker sagte, dass Paxlovid – und die COVID-19-Impfstoffe – potenziell auch zur Entwicklung von Mutationen führen können.

Seiner Ansicht nach ist der „Wirkmechanismus“ von Molnupiravir jedoch anders – und weitaus riskanter – als der von Paxlovid und den COVID-19-Impfstoffen, die lediglich die Lebensdauer des Virus im menschlichen Körper verlängern und dem Virus eine größere Chance zur natürlichen Mutation bieten.

Hooker sagte:

Im Gegensatz dazu löst Molnupiravir direkt Mutationen aus und erhöht damit die Mutationsrate des Virus im menschlichen Wirt beträchtlich.

Meiner Meinung nach ist dies eine sehr gefährliche Art, eine solche Infektion zu behandeln, da dadurch zufällige Mutanten entstehen können.

Merck hat mit Molnupiravir Milliarden verdient – dank der Steuerzahler

Im Jahr 2022 erreichte der Umsatz von Mercks Molnupiravir 5,68 Milliarden Dollar, was zum Teil auf den starken Absatz des Medikaments in Asien im vierten Quartal zurückzuführen ist.

Der Umsatz von Molnupiravir erreichte im vierten Quartal 825 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 358 Millionen US-Dollar um mehr als das Doppelte.

Diese guten Ergebnisse wurden durch die Unterstützung der Regierung – oder der Steuerzahler – begünstigt.

Im Juni 2021 – als sich Molnupiravir noch in der klinischen Erprobung befand, die erst im Oktober 2021 abgeschlossen wurde – unterzeichnete die Bundesregierung mit Merck einen Vertrag über 1,2 Milliarden Dollar für 1,7 Millionen Kurse des Medikaments zu Kosten von etwa 712 Dollar pro Patient.

Eine Analyse von Melissa Barber von der Harvard T.H. Chan School of Public Health und Dzintars Gotham vom King’s College Hospital in London ergab, dass sich die Produktionskosten für Molnupiravir auf etwa 1,74 Dollar pro Einheit belaufen – oder 17,74 Dollar für eine fünftägige Kur.

Nach diesen Berechnungen zahlte die US-Regierung einen Aufschlag von fast 4.000 %.

Im März 2022 kündigte Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Nation die Initiative „Test to Treat“ an, die es Personen, die in einer Apotheke positiv auf COVID-19 getestet wurden, ermöglichte, an Ort und Stelle kostenlos antivirale Tabletten – einschließlich Molnupiravir – zu erhalten.

Einen Monat zuvor hatte die Biden-Regierung 3,1 Millionen Molnupiravir-Präparate gekauft, mit der Option, weitere zu erwerben.

Für Merck und andere Hersteller von COVID-19-Medikamenten sind die Prognosen für 2023 weniger rosig, da die Öffentlichkeit der Pandemie überdrüssig ist und Biden den nationalen COVID-19-Notstand im Mai beenden will.

Laut Reuters wird der Umsatz von Molnupiravir in diesem Jahr voraussichtlich auf etwa 1 Milliarde US-Dollar sinken, was zu einem erwarteten Umsatzrückgang für Merck von 59,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 57,2 bis 58,7 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr beiträgt.

Der Aktienkurs von Merck fiel nach der Ankündigung vom Donnerstag um etwa 2 %.

Trotz dieser hohen Gewinne blieb der Gesamtumsatz von Molnupiravir deutlich hinter dem von Paxlovid im Jahr 2022 zurück. Der Umsatz von Paxlovid erreichte letztes Jahr 18,9 Milliarden Dollar.