„Ich hoffe, wir finden nicht heraus, dass diese mRNA im Körper verbleibt“, sagt der Arzt von Pfizer.

„Ich hoffe, dass wir nicht herausfinden, dass diese mRNA im Körper verbleibt“, sagt Dr. Jordon Walker, Leiter der mRNA-Forschung und Entwicklung bei Pfizer, in einem von Project Veritas heimlich aufgenommenen Video.

Tut mir leid, Dr. Walker. Wir wissen seit über einem Jahr definitiv, dass die mRNA im Körper verbleibt, in einigen Fällen für mindestens 60 Tage. Die Weltklasse-Pathologiegruppe der Stanford University berichtete darüber in Cell am 24. Januar 2022 – „Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination„. Und je länger die mRNA besteht, desto mehr hochtoxisches Spike-Protein wird sie produzieren, und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Gesundheitsproblemen.

(Für Videos mit versteckter Kamera gelten die üblichen Vorbehalte. Die offizielle Erklärung von Pfizer als Reaktion auf die früheren Videos mit Dr. Walker lässt auf Authentizität schließen, aber wir wissen es nicht genau).

Dr. Walker fragt sich auch nach den möglichen Ursachen für die weit verbreiteten Menstruationsstörungen. Er meint, der Impfstoff müsse mit der HPG-Achse (Hypothalamus, Hypophyse, Gonade) interagieren – der Hormonkette, die die Menstruation und zahlreiche andere Biosysteme reguliert. Er ist jedoch verwirrt, weil „der Impfstoff die Blut-Hirn-Schranke nicht überwindet“.

Aber es gelangt sehr wohl ins Gehirn. Das wissen wir auch schon seit Langem, wie viele Autopsien bezeugen. Dr. Walker kommt nicht einmal in den Sinn, dass die Lipid-Nanopartikel (LNPs) auch direkt in die Eierstöcke gelangen, wie wir seit dem Frühjahr 2021 wissen, als der kanadische Impfstoffexperte Dr. Byram Bridle das Zulassungsdossier von Pfizer ausgrub, das der japanischen Regierung vorgelegt wurde.

Wir wissen seit mindestens 20 Monaten, dass die LNPs nicht wie angekündigt in der Nähe der Injektionsstelle verbleiben, sondern sich im ganzen Körper verteilen und sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Sie dringen in fast alle Zellen und Gewebetypen ein. Neue Autopsien zeigen jeden Tag eine breitere und tiefere Infiltration. Erst gestern enthüllte der Pathologe Dr. Ryan Cole eine neue Autopsie, bei der Spike überall in den Nebennieren zu finden war.

Die mRNA hält sich viel länger als angegeben, mindestens 60 Tage, wie die Stanford-Pathologen in ihrem Cell-Artikel schreiben. Natürliche mRNA zerfällt und löst sich in Minuten oder Stunden auf. Sie ist sehr instabil, was eine gute Sache ist. Die in den Spritzen verwendete modifizierte RNA ist jedoch synthetisch. Pfizer und Moderna ersetzten alle Uracil-Bausteine (U) durch Pseudo-Uridin (Ψ), das, wie wir heute wissen, die modRNA stabilisiert und verhindert, dass sie sich auflöst. Sie dachten, dass dies vorteilhaft wäre, weil dadurch länger mehr Antigen produziert und möglicherweise die Entzündung verringert würde.

Die persistente modRNA produziert das Spike-Protein dann über lange Zeiträume – nicht Minuten oder Tage, sondern vielleicht Wochen oder Monate. Es wird überall im Körper, in vielen Geweben, produziert. Die RNA ist ein Code, nicht der Wirkstoff selbst. Solange sie bestehen bleibt, weist sie die Ribosomen an, weiterhin Protein zu produzieren. Wie kann man also die Dosis kontrollieren? Ich glaube nicht, dass wir das können. In vielen Fällen könnte die persistierende mRNA riesige, aber unbekannte Mengen von Spike produzieren, die Superdosen eines hochgiftigen Proteins abgeben, wie wir jetzt wissen.

Spike greift vorwiegend die vaskulären Endothelien an, also die Auskleidung unserer Blutgefäße und Kapillaren, die jedes Gewebe durchdringen. Das Ergebnis ist oft viel, viel mehr Spike, viel länger, in viel mehr Geweben, als fast jeder Mensch bei einer natürlichen Infektion produzieren würde.

Bei den meisten natürlichen Infektionen tötet unser Immunsystem das Virus in unseren Schleimhäuten – Nasenrachenraum, Lunge, Darm – im Laufe mehrerer Tage ab. Das Virus (und das Spike-Protein) gelangen daher oft nicht in Gewebe jenseits der Schleimhäute.

Bei schweren Covid-19-Infektionen können die Spikes Lungen-, Gefäß- und Nierengewebe usw. schädigen und einen Zytokinsturm auslösen. Die Impfstoffe erzeugen jedoch weitaus mehr Spike und umgehen die Schleimhaut – unsere erste Verteidigungslinie – völlig und gelangen direkt zu unseren empfindlichen Organen.

Wenn dieses Video echt ist, könnte es eine öffentliche Diskussion über die vielen tiefgreifenden wissenschaftlichen und gesundheitlichen Bedenken eröffnen, die wir seit zwei Jahren haben. Zumindest offenbart es, wie wenig einige Führungskräfte bei Pfizer über ihre eigenen Produkte wissen und was die Wissenschaft und die Daten uns sagen.

Es scheint, dass die Zensur in großem Stil auf ihre Praktiker zurückfällt.