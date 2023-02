Oxfordshire widerlegt „Verschwörungstheorien“ über die Klimasperre für Autos in einem „dystopischen“ Video

Der Grafschaftsrat von Oxfordshire hat ein Video über die sogenannten „Verkehrsfilter“ veröffentlicht. Ein Ratsmitglied der Opposition verglich das Video mit einem „Geisenahme-Video“.

Die Ratsvorsitzende Liz Leffman sagt in dem Video, dass die „Verschwörungstheorien“ in den nationalen Medien „Schaden anrichten“. Sie will, dass sie diese nicht weiter ausbreiten.

Es kursierten Berichte, wonach die Stadt Oxford in sechs Zonen eingeteilt werden sollte und die Bewohner ihre Zonen nur eine begrenzte Anzahl von Malen im Jahr verlassen dürften, um die „globale Erwärmung“ zu bekämpfen.

Oxford Counsel hat die Klimasperren in Verkehrsfilter umbenannt… Sie können nirgendwo hingehen, ohne eine Erlaubnis der Regierung zu haben… und wenn Sie es doch tun, schicken sie Ihnen die Strafe mit der Post.

