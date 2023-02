Ehemaliger israelischer Premierminister: Westen blockiert Ukraine-Friedensabkommen

Im vergangenen September schrieben Fiona Hill und Angela Stent in Foreign Affairs Folgendes: „Nach Angaben mehrerer ehemaligen hochrangigen US-Beamten schienen sich russische und ukrainische Unterhändler im April 2022 vorläufig auf die Umrisse einer ausgehandelten Zwischenlösung geeinigt zu haben.“

Am Ende wurde natürlich keine solche Vereinbarung getroffen. Das mag zumindest zum Teil daran liegen, dass Boris Johnson Zelensky bei seinem „Überraschungsbesuch“ in Kiew Anfang April davon abgeraten hat, das Abkommen zu unterzeichnen.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, sagte einer von Zelenskys „engen Mitarbeitern“ der Ukrainska Pravda, Johnson sei ein „Hindernis“ für die Verhandlungen, weil er zwei einfache Botschaften mitgebracht habe: „Putin ist ein Kriegsverbrecher, man sollte ihn unterdrücken und nicht mit ihm verhandeln. Und zweitens: Wenn Sie bereit sind, mit ihm irgendwelche Vereinbarungen über Garantien zu unterzeichnen, dann sind wir es nicht. Wir können mit Ihnen verhandeln, aber nicht mit ihm, er wird trotzdem alle im Stich lassen.“

So Roman Romanyuk in der Ukrainska Pravda:

Hinter diesem Besuch und den Worten Johnsons verbirgt sich weit mehr als nur die Abneigung, sich auf Vereinbarungen mit Russland einzulassen. Der kollektive Westen, der noch im Februar vorschlug, Zelenski zu kapitulieren und zu fliehen, hatte nun das Gefühl, dass Putin in Wirklichkeit nicht so allmächtig ist, wie man ihn sich vorstellte. Außerdem gäbe es jetzt eine Chance, ihn „unter Druck zu setzen“. Und der Westen will sie nutzen.

Romanyuk ist nicht überzeugt, dass der Besuch Johnsons der Hauptgrund für das Scheitern des Abkommens war. Seiner Ansicht nach überwogen die Bedenken, dass „die ukrainische Gesellschaft ein solches Geschäft nicht akzeptieren könnte“. Andere interpretieren die Beweise anders.

Putin selbst hat behauptet, der Westen habe die Verhandlungen zum Scheitern gebracht, indem er in seiner Rede vom 21. September feststellte, dass „nachdem bestimmte Kompromisse vereinbart worden waren, Kiew tatsächlich angewiesen wurde, alle diese Vereinbarungen zunichte zu machen“.

Nun hat der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennett diese Ansicht bekräftigt und behauptet, der Westen habe einen Entwurf für ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine „blockiert“. Die Enthüllung erfolgte in einem langen Interview (auf Hebräisch), das auf Bennetts YouTube-Kanal veröffentlicht wurde.

Bennetts Äußerungen können nicht als bloße Spekulation abgetan werden, da er zu Beginn des Krieges auf Ersuchen von Zelensky eine zentrale Rolle bei der Vermittlung zwischen den beiden Seiten spielte.

In dem Interview erklärt Bennett, er sei der Ansicht, dass eine Politik der Neutralität dem nationalen Interesse Israels dienlich sei, weshalb er die Bitte um Vermittlung angenommen habe. Zu diesem Zweck habe er versucht, die Interessen beider Seiten zu verstehen.

„Putins Auffassung“, so sagt er, „war, dass wir nach dem Fall der Mauer mit der NATO eine Vereinbarung getroffen haben, dass sie sich nicht ausdehnen würde … warum führen Sie die Ukraine in die NATO ein?“ Später im Interview erklärt er, dass „der Krieg wegen der Forderung nach einem NATO-Beitritt ausgebrochen ist“.

Nach einer Reihe von Telefongesprächen mit den beiden Führern flog Bennett am 7. März nach Moskau. (In der Zwischenzeit führten russische und ukrainische Unterhändler Gespräche in Gomel in Weißrussland.)

Er sagt, dass Putin daraufhin „zwei große Zugeständnisse“ machte. Er versprach, Zelensky nicht „auszuschalten“, und er „verzichtete auf die Entwaffnung der Ukraine“. Am selben Tag machte Zelensky auch „ein großes Zugeständnis“ – er „verzichtete auf den Beitritt zur NATO“. Bennett bezeichnete dies als „große Schritte auf beiden Seiten“ und hatte den Eindruck, dass „beide Seiten sehr an einem Waffenstillstand interessiert sind“.

Dem ehemaligen Premierminister zufolge war Putin „sehr pragmatisch“, und „das war Zelensky auch“. Als Beispiel für Putins Pragmatismus führt er an, dass Putin „die politischen Zwänge Zelenskys vollkommen verstanden hat“. Auf die Frage, ob Putin „um jeden Preis kämpfen will“, antwortet Bennett mit „nein“, denn „er hat Ziele zu erreichen“.

Zu den verschiedenen westlichen Staats- und Regierungschefs sagt er, dass „Boris Johnson die aggressive Linie verfolgte“, während „Macron und Scholz eher pragmatisch waren“ und „Biden beides“.

Dann kommen wir zum interessantesten Teil. „Ich denke, es gab eine legitime Entscheidung des Westens“, erklärt Bennett, „Putin weiter zu schlagen“, den „aggressiveren Ansatz“ zu wählen. „Sie haben es also blockiert?“, fragt der Interviewer. „Ja. Sie haben es blockiert.“

Bennets Darstellung deckt sich offensichtlich mit Romanyuks Beobachtung, dass der Westen die Chance sah, Putin „unter Druck zu setzen“.

Ein Grund, skeptisch zu sein, besteht darin, dass Bennets Vermittlungsbemühungen letztlich gescheitert sind und er einen Anreiz hat, äußeren Kräften (in diesem Fall dem Westen) die Schuld zu geben. Gegenwärtig können wir nicht sicher sein, was genau passiert ist. Aber die Enthüllungen sind verblüffend, da sie mit dem früheren Bericht in der Ukrainska Pravda übereinstimmen – bis zu dem Detail, dass Johnson besonders hawkistisch ist.