Covid-Tests: UK-Firma will nun den Verkauf von Kunden-DNA für die medizinische Forschung

Eine Formulierung, die in einem 5.000 Wörter umfassenden Grundsatzdokument eines führenden Anbieters von Covid-Tests versteckt ist – der plant, Abstriche mit der DNA seiner Kunden zu verkaufen – zeigt, dass selbst die DNA von Kindern nicht geschützt ist. Aus den Dokumenten des Unternehmens geht hervor, dass unsere DNA potenziell auf unbestimmte Zeit gespeichert wird und ohne unsere Zustimmung oder unser Wissen für Forschungszwecke verwendet oder an Dritte verkauft werden kann.

Cignpost Diagnostics, ein von der britischen Regierung zugelassener Anbieter, der als Express Test firmiert, bietet schnelle Covid-19-Tests vor Ort an. Das Unternehmen verfügt über 71 begehbare Standorte im gesamten Vereinigten Königreich und hat Berichten zufolge seit Juni letzten Jahres bis zu drei Millionen Tests durchgeführt. Das Unternehmen verlangt zwischen 35 und 120 Pfund für einen PCR-Test und hat allein mit den Testgebühren schätzungsweise mehrere zehn Millionen Pfund eingenommen, berichtet The Telegraph.

Neben der Öffentlichkeit, die Covid-Tests für Reisezwecke benötigt, hat das Unternehmen auch führenden Sport-, Unterhaltungs- und Unternehmensmarken, darunter die PGA European Tour, Scottish Premiership, BBC und Netflix, Testdienstleistungen angeboten.

Aus den Unterlagen von Cignpost geht hervor, dass das Unternehmen Proben analysieren wird, um die Informationen an Dritte zu verkaufen, und dass es die medizinischen Daten auch dazu nutzen wird, „mehr über die menschliche Gesundheit zu erfahren“ und neue Medikamente und Produkte zu entwickeln. Die Angelegenheit wurde dem Information Commissioner’s Office („ICO“) gemeldet, das Ermittlungen durchführt.

Cignpost hat sich mit einer parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppe („APPG“) – Business in a Pandemic (Covid) World – und RE:SILIENT, einer Tochtergesellschaft der Wohltätigkeitsorganisation RE:ACT Disaster Response, zusammengeschlossen.

RE:ACT hat bisher 61.600 Covid-Tests ermöglicht und mobile Testmöglichkeiten für Bewohner von Pflegeheimen sowie ein Pilotprojekt für Drop-and-Collect-Tests eingerichtet. RE:SILIENT hingegen arbeitet ausschließlich mit Cignpost zusammen, um mobile Vor-Ort-Tests für Unternehmen anzubieten.

Die APPG „Business in a Pandemic (Covid) World“ hat 9 Mitglieder, ihr Vorsitzender ist Ben Everitt, Mitglied des Parlaments für Milton Keynes North. Ihr Sekretariat wird von Wychwood Consulting geführt, das von Cignpost bezahlt wird.

Für den Fall, dass Sie plötzlich den Drang verspüren, herauszufinden, wie unsere DNA-Daten beschafft und missbraucht wurden, finden Sie HIER die Kontaktdaten der APPG.

Julia Hartley Brewer von TalkRadio sprach mit Madeleine Stone, Legal and Policy Officer von Big Brother Watch, über die jüngsten DNA-Enthüllungen.

„Das ist eine absolut erschütternde Verletzung der Privatsphäre und ein Vertrauensbruch. Es gibt keine sensibleren oder persönlicheren Daten als Ihre DNA und die DNA Ihrer Kinder“, sagte Stone.

Seit Beginn der „Pandemie“ gab es Bedenken, dass Covid-Tests zur Gewinnung von DNA verwendet werden.

Die Konzernmedien haben Artikel mit „Faktencheck“ verfasst, um solche Behauptungen zu entkräften. Letztes Jahr schrieb Channel 4: „Beiträge, in denen behauptet wird, dass die Regierung das Covid-19-Testprogramm heimlich nutzt, um DNA-Proben von ihren Bürgern zu sammeln, wurden inzwischen Tausende Male in den sozialen Medien geteilt. Wie die meisten anderen Coronavirus-Verschwörungen entbehrt auch diese Behauptung jeglicher Grundlage.“

Und zu den Behauptungen, dass die neue Gesetzgebung „DNA-Entnahmen“ ermöglichen wird, schrieb die BBC: „Das Anti-Desinformations-Team der BBC hat sich mit irreführenden und falschen Behauptungen über Coronavirus-Tests befasst.“ Gleichzeitig ermutigt die BBC die Öffentlichkeit, sich testen zu lassen, indem sie in der Mitte ihres Artikels einen Link „Wie bekomme ich einen Covid-Test in Großbritannien?“ einfügt.

Nun, Big Brother Watch und andere haben die Fake-Checker – Channel 4 und BBC – überprüft und festgestellt, dass ihre Artikel absichtlich irreführend oder „falsch“ sind.

Anfang dieses Jahres berichtete The Telegraph, dass die britischen Sicherheitsbehörden aufgefordert wurden, MGI Tech, einen der britischen Anbieter von Covid-Tests, zu untersuchen, weil dessen Muttergesellschaft BGI eine chinesische „DNA-Sammelfirma“ ist. „Angesichts der wachsenden Bedeutung von Biodaten für die nationale und persönliche Gesundheit muss die Regierung eine vollständige Sicherheitsbewertung dieser Partnerschaft durchführen, um festzustellen, ob sie ausgenutzt werden könnte“, sagte Dr. Alan Mendoza, Geschäftsführer der Henry Jackson Society.

Und natürlich ist Bill Gates in diese ruchlose Operation verwickelt. The National Pulse berichtete: „BGI Genomics – das der Kommunistischen Partei Chinas nahestehende Genomikunternehmen, das von US-Behörden als „Mining“ der DNA von Amerikanern bezeichnet wird – hat umfassend mit der Bill & Melinda Gates Foundation zusammengearbeitet.

Warum gibt es einen so lukrativen Markt für DNA?

Die Geschehnisse in China könnten eine Antwort liefern.

China baut „die größte von der Polizei betriebene DNA-Datenbank der Welt“ auf, in der Dutzende Millionen Menschen erfasst werden, „ohne dass sie kontrollieren können, wie ihre Proben gesammelt, gespeichert und verwendet werden“, so das Australian Strategic Policy Institute in einem im Juni 2020 veröffentlichten Bericht.

Seit Ende 2017 ist die Polizei in ganz China unterwegs, um genügend Proben für den Aufbau einer riesigen DNA-Datenbank zu sammeln. Das Projekt, das sich auf die Verfolgung ethnischer Minderheiten und anderer, gezielterer Gruppen konzentrierte, zielt darauf ab, die Genetik zur Kontrolle von Menschen einzusetzen. Es fügt sich in ein wachsendes, ausgeklügeltes Überwachungsnetz ein, das die Polizei im ganzen Land einsetzt und das zunehmend moderne Kameras, Gesichtserkennungssysteme und künstliche Intelligenz umfasst.