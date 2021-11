Wie das „Große Schachbrett“ zum Schachmatt der USA in Afghanistan führte

Fast so spannend wie die kometenhafte Rückkehr der Taliban an die Macht nach dem endgültigen Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Afghanistan ist die Ungewissheit darüber, was als Nächstes kommt, wenn…

Viele haben vorausgesagt, dass Russland und China einspringen werden, um das Machtvakuum zu füllen und die umgestalteten Taliban davon zu überzeugen, im Gegenzug für politische und wirtschaftliche Unterstützung ein Abkommen zur Teilung der Macht auszuhandeln, während andere befürchten, dass ein Abstieg in einen Bürgerkrieg unvermeidlich ist.

Obwohl Moskau und Peking von dem demütigenden Rückzug der USA profitieren könnten, indem sie auf eine integrative Regierung in Kabul drängen, muss die umbenannte paschtunische Gruppe zunächst als terroristische Organisation eingestuft werden.

Keiner der beiden Staaten möchte, dass sich Afghanistan zu einer Brutstätte des Dschihad entwickelt, da der islamistische Separatismus bereits zuvor Russland im Kaukasus geplagt hat und China sich immer noch mitten in einem ethnischen Konflikt in Xinjiang mit uigurischen muslimischen Abtrünnigen und der mit Al-Qaida verbundenen Islamischen Partei Turkestans befindet.

Zu diesem Zeitpunkt ist allen klar, dass die ernsthaftere extremistische Bedrohung nicht von den Taliban ausgeht, sondern vom Auftauchen von ISIS Khorasan oder ISIS-K, dem Ableger des Islamischen Staates, der für mehrere Terroranschläge der letzten Zeit verantwortlich gemacht wird, darunter die Bombenanschläge am 26. August auf dem internationalen Flughafen Hamid Karzai in der afghanischen Hauptstadt, bei denen 13 amerikanische Soldaten und mehr als 100 Afghanen während des US-Abzugs getötet wurden.

Drei Tage später ordneten die amerikanischen Kommandeure einen Vergeltungsdrohnenangriff auf ein Fahrzeug an, das angeblich auf dem Weg war, auf demselben Flughafen in Kabul eine Selbstmordbombe zu zünden.

Mehrere Tage lang behauptete das Pentagon fälschlicherweise, der Luftangriff habe zwei ISIS-K-Kämpfer erfolgreich ausgeschaltet, und die unterwürfigen Konzernmedien plapperten diese Behauptungen unhinterfragt nach, wobei sie auch einen völlig frei erfundenen Bericht ausheckten, wonach die Explosion aus „sekundären Explosionen“ von Sprengsätzen bestand, die sich bereits im Auto befanden und für einen Terroranschlag bestimmt waren.

Zwei Wochen später sah sich das US Central Command (CENTCOM) gezwungen, sich zu entschuldigen und zuzugeben, dass es sich bei dem Angriff in der Tat um einen „tragischen Fehler“ handelte, bei dem irrtümlich zehn unschuldige Zivilisten getötet wurden – allesamt Mitglieder einer einzigen Familie, darunter sieben Kinder -, während sich unter den Toten keine Daesh-Mitglieder befanden.

Diese Verzerrung, die in Absprache zwischen der endlosen Kriegsmaschinerie und den Medien in Umlauf gebracht wurde, wird in ihrer Verlogenheit vielleicht nur noch von der Geschichte über das angebliche russisch-talibanische Kopfgeldprogramm in den Schatten gestellt.

Wenn Amerikaner vor dem verpfuschten Luftangriff in Kabul über ISIS-K Bescheid wussten, erinnern sie sich wahrscheinlich daran, dass der frühere US-Präsident Donald Trump 2017 den beispiellosen Einsatz einer massiven Sprengbombe, die informell als „Mutter aller Bomben“ bezeichnet wird, gegen Kämpfer des Islamischen Staates in der Provinz Nangarhar genehmigte.

Berichten zufolge musste Bidens Vorgänger von seinem Nationalen Sicherheitsberater, HR McMaster, Fotos aus den 1970er Jahren gezeigt bekommen, auf denen afghanische Mädchen Miniröcke trugen, um sein Wahlversprechen, den längsten Krieg in der Geschichte der USA zu beenden, zu brechen. Zufällig befanden sich die von der MOAB ausgelöschten ISIS-Khorasan-Kämpfer in einem unterirdischen Tunnelkomplex nahe der pakistanischen Grenze, der in den 1980er Jahren während des afghanisch-sowjetischen Krieges von der CIA gebaut worden war.

Leider ist die Ironie dieses Details den Mainstream-Medien völlig entgangen, deren Neigung, Pentagon-Nachrichten als Evangelium zu behandeln, nicht nur für die letzten zwanzig Jahre der US-Besatzung charakteristisch ist, sondern auch für vier Jahrzehnte des amerikanischen Engagements in Afghanistan, seit die Operation Cyclone, der verdeckte Plan der Central Intelligence Agency zur Bewaffnung und Finanzierung der Mudschaheddin, 1979 gestartet wurde.

Frank Wisner, der CIA-Beamte, der die Operation Mockingbird ins Leben rief, das umfangreiche geheime Programm der CIA zur Infiltration der Nachrichtenmedien zu Propagandazwecken während des Kalten Krieges, bezeichnete die Presse als „Mighty Wurlitzer“, also als Musikinstrument, das zur Manipulation der öffentlichen Meinung eingesetzt wird.

Langleys Rekrutierung von Aktivposten innerhalb der vierten Gewalt war eine von vielen illegalen Aktivitäten des nationalen Sicherheitsapparats, die in den 1970er Jahren in der begrenzten Sitzung des Church-Ausschusses enthüllt wurden, zusammen mit der Komplizenschaft der CIA bei Staatsstreichen, Attentaten, illegaler Überwachung und drogeninduzierter Gehirnwäsche ahnungsloser Bürger.

Im Grunde war es nicht nur der Verstand menschlicher Versuchskaninchen, den „The Company“ zu kontrollieren versuchte, sondern auch die von den Amerikanern konsumierte Nachrichtenberichterstattung.

In seiner Aussage vor einem Sonderausschuss des Kongresses räumte William Colby, Direktor der Central Intelligence, den Einsatz von Spionen im Journalismus offen ein, wie in dem preisgekrönten Dokumentarfilm Inside the CIA: On Company Business (1980).

Leider wurde das Ausmaß des Geheimprojekts und der Überprüfung von Journalisten erst durch einen Artikel von Carl Bernstein, der für seine Watergate-Aktivitäten berühmt wurde, in der Zeitschrift Rolling Stone vollständig aufgedeckt, während die Reihe offizieller Untersuchungen nur dazu führte, dass der tiefe Staat gerettet wurde, indem solche Verfehlungen als schurkische „Missbräuche“ und nicht als fester Bestandteil der Spionage zur Durchführung der US-Außenpolitik dargestellt wurden.

Die korrupte Institution der westlichen Medien bestraft auch jeden in ihren Reihen, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Das Ehepaar Paul Fitzgerald und Elizabeth Gould, Autoren eines neuen Memoirenbuchs, das die wahre Geschichte Afghanistans beleuchtet, waren zwei solche Journalisten, die erfahren haben, wie die Wurst in der Hauptstadt der Nation mit der Duldung der Boulevardpresse hergestellt wird.

Paul und Liz, beide Veteranen der Friedensbewegung, gehörten anfangs zu denjenigen, die naiv glaubten, dass Amerikas Demütigung in Vietnam und die weithin bekannten Anhörungen, die die Geheimdienste in Misskredit brachten, mit der Wahl von Jimmy Carter 1976 zu einem Umschwung in Washington führen würden.

Im Nachhinein betrachtet gab es angesichts der Verträge und Gespräche zwischen den USA und Moskau zur Verringerung der Rüstung während der Regierungen Nixon und Ford – ein Silberstreif am Horizont von Henry Kissingers „realistischer“ Doktrin der Staatskunst – tatsächlich guten Grund für Optimismus in Bezug auf die Aussichten auf den Weltfrieden.

Jeder Hoffnungsschimmer auf eine Entspannung der angespannten Beziehungen zwischen dem Westen und der Sowjetunion war jedoch nur von kurzer Dauer, da die wenigen Stimmen der Vernunft innerhalb des Gürtels, die von einem guten Willen Moskaus in Bezug auf die Entspannung und die Verbreitung von Atomwaffen ausgingen, schon bald von einer neuen kriegerischen Fraktion von Denkfabriken in Washington herausgefordert wurden, die behaupteten, dass die Diplomatie die strategische Position Amerikas gefährde und dass die UdSSR die Weltherrschaft anstrebe.

Da nachrichtendienstliche Einschätzungen den Behauptungen über das sowjetische Streben nach strategischer Überlegenheit in unangenehmer Weise widersprachen, zog CIA-Direktor George H.W. Bush das angebliche Fachwissen einer konkurrierenden Gruppe von intellektuellen Kriegstreibern zu Rate, die als „Team B“ bekannt war und in der viele der gleichen Namen vertreten waren, die später zum Synonym für die neokonservative Bewegung wurden, darunter Richard Pipes, Paul Wolfowitz und Richard Perle.

Bush sen. hatte den bereits erwähnten Bill Colby nach dem berüchtigten „Halloween-Massaker“ im Weißen Haus von Gerald Ford abgelöst, einer politischen Umwälzung, zu der auch die Entlassung Kissingers als Nationaler Sicherheitsberater und die Beförderung des jungen Donald Rumsfeld zum Verteidigungsminister gehörte, während sein Schüler Richard B. Cheney zum Stabschef ernannt wurde.

Dieser proto-neokonservative Soft-Coup ermöglichte es Team B und seinen manipulierten Schätzungen des sowjetischen Atomwaffenarsenals, die laufenden Gespräche über die Begrenzung strategischer Waffen (SALT) zwischen Washington und dem Kreml zu untergraben, bis Jimmy Carter und Leonid Breschnew schließlich im Juni 1979 einen zweiten umfassenden Nichtverbreitungsvertrag unterzeichneten.

Hinter den Kulissen wurde innerhalb des außenpolitischen Establishments weiter um die Frage gerungen, welches Dogma die Außenpolitik bestimmen sollte, bevor sich dank der Machenschaften von Carters nationalem Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski die Unipolarität von Team B durchsetzte.

Wenn die geheimdienstlichen Einschätzungen der Absichten und militärischen Fähigkeiten Moskaus nicht mit der These von Team B übereinstimmten, ersann der polnisch-amerikanische Stratege einen Plan, um die UdSSR in Afghanistan in eine Falle zu locken, die den Anschein sowjetischen Expansionismus erwecken sollte, um Carter davon zu überzeugen, sich im folgenden Jahr von SALT II zurückzuziehen und die Annäherung zu sabotieren.

Als bekannt wurde, dass die CIA islamistische Aufständische in dem zentralasiatischen Land mit Waffen versorgte, lautete die offizielle Darstellung Washingtons, dass sie dem afghanischen Volk im Kampf gegen eine „Invasion“ der Roten Armee helfe.

Ironischerweise war dies die Rechtfertigung für einen Stellvertreterkonflikt, der den Tod von mindestens 2 Millionen Zivilisten zur Folge hatte und schließlich zum Sturz der sozialistischen Regierung in Kabul führte, was einen blutigen Bürgerkrieg und die Entstehung der Taliban auslöste.

Dennoch waren es die Medien, die dazu beitrugen, den Eindruck zu erwecken, dass der verdeckte Krieg der CIA erst nach dem Eingreifen der Sowjets begann. In der Zwischenzeit wurden die wenigen ehrlichen Reporter, die versuchten, die Wahrheit über die Geschehnisse ans Licht zu bringen, zum Schweigen gebracht und an den Rand gedrängt.

Paul Fitzgerald und Elizabeth Gould waren die ersten beiden amerikanischen Journalisten, denen die Moskau-freundliche Regierung 1981 die Einreise in die Demokratische Republik Afghanistan gestattete, da westliche Korrespondenten aus dem Land verbannt worden waren. Was sie vor Ort aus erster Hand erlebten, hätte nicht schärfer von der gängigen, von Propagandaschriften verbreiteten Geschichte von Freiheitskämpfern, die sich gegen eine kommunistische „Besatzung“ wehren, abweichen können.

Stattdessen entdeckten sie eine Armee feudaler Stammesangehöriger und fanatischer Dschihadisten, die Schulen in die Luft sprengten und Frauen mit Säure übergossen, während sie einen heiligen Krieg gegen eine autonome, wenn auch unvollkommene, fortschrittliche Regierung in Kabul führten, die Landreformen durchführte und für die Bildung von Mädchen sorgte.

Darüber hinaus erfuhren sie, dass die sowjetische Militärpräsenz von den großen Fernsehsendern absichtlich übertrieben wurde, die ihre exklusiven Berichte entweder ganz zensierten oder selektiv bearbeiteten, angefangen bei den CBS Evening News und später bei ABCs Nightline.

Nicht lange nachdem die Taliban in den späten 1990er Jahren zum ersten Mal ein islamisches Emirat errichtet hatten, prahlte Brzezinski selbst schamlos damit, dass die Operation Zyklon eigentlich schon Mitte 1979 begonnen hatte, fast sechs Monate vor dem Einmarsch der sowjetischen Truppen im selben Jahr.

Frisch nach der Veröffentlichung seines Buches The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives erklärte der russophobe Warschauer 1998 gegenüber der französischen Zeitung Le Nouvel Observateur:

Frage: Der ehemalige Direktor der CIA, Robert Gates, hat in seinen Memoiren erklärt, dass die amerikanischen Geheimdienste sechs Monate vor der sowjetischen Intervention begannen, die Mudschaheddin in Afghanistan zu unterstützen. In dieser Zeit waren Sie der nationale Sicherheitsberater von Präsident Carter. Sie haben also eine Schlüsselrolle in dieser Angelegenheit gespielt. Ist das richtig?

Brzezinski: Ja. Nach der offiziellen Version der Geschichte begann die CIA-Hilfe für die Mudschaheddin im Laufe des Jahres 1980, d.h. nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan am 24. Dezember 1979. Aber die bis heute streng gehütete Realität sieht ganz anders aus: Es war der 3. Juli 1979, als Präsident Carter die erste Direktive für geheime Hilfe an die Gegner des prosowjetischen Regimes in Kabul unterzeichnete. Und noch am selben Tag schrieb ich dem Präsidenten eine Notiz, in der ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach eine sowjetische Militärintervention auslösen würde.

F: Trotz dieses Risikos waren Sie ein Befürworter dieser verdeckten Aktion. Aber vielleicht haben Sie selbst diesen Kriegseintritt der Sowjetunion gewünscht und nach einem Weg gesucht, ihn zu provozieren?

B: Ganz so war es nicht. Wir haben die Russen nicht zum Eingreifen gedrängt, aber wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingreifen würden, wissentlich erhöht.

F: Als die Sowjets ihre Intervention mit der Behauptung rechtfertigten, sie wollten gegen die geheime Beteiligung der USA in Afghanistan kämpfen, hat ihnen niemand geglaubt. Darin lag jedoch ein Körnchen Wahrheit. Bedauern Sie heute nichts davon?

B: Was bereuen? Diese Geheimoperation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte den Effekt, die Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie wollen, dass ich es bereue? An dem Tag, als die Sowjets offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich an Präsident Carter, im Wesentlichen: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu schenken.“ In der Tat musste Moskau fast zehn Jahre lang einen Krieg führen, der für das Regime untragbar war, einen Konflikt, der zur Demoralisierung und schließlich zum Zerfall des Sowjetreichs führte.

F: Und Sie bedauern auch nicht, dass Sie den islamischen Fundamentalismus unterstützt haben, der die zukünftigen Terroristen mit Waffen und Ratschlägen versorgt hat?

B: Was ist in der Weltgeschichte wichtiger? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige unruhige Muslime oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?

Wenn dieses verblüffende Geständnis aus erster Hand zu offen ist, um es zu glauben, holen sich Fitzgerald und Gould die Bestätigung für Brzezinskis machiavellistisches Geständnis von einem ihrer eigenen Skeptiker.

Dabei spielt es keine Rolle, dass die rechtmäßige afghanische Regierung Moskau um Hilfe gebeten hatte, um sich gegen den schmutzigen Krieg der USA zu verteidigen – ein Vorbote des Syrienkonflikts mehr als drei Jahrzehnte später, als Damaskus 2015 Russland um militärische Hilfe im Kampf gegen die vom Westen unterstützten „Rebellen“-Gruppen bat.

Paul und Liz entdecken auch die Fingerabdrücke der CIA bei der verdächtigen Ermordung von Adolph Dubs, dem amerikanischen Botschafter in Afghanistan, im Februar 1979, dessen Verhandlungsversuche Brzezinskis Plan, die UdSSR in einen Sumpf zu ziehen, möglicherweise ungewollt einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Als Carter seinem außenpolitischen Tutor grünes Licht für die Finanzierung der islamistischen Stellvertreter gab, wurde die rechtzeitige Entführung und Ermordung des US-Diplomaten in einem Kabuler Hotel dem KGB angelastet, und der Rest war Geschichte.

Das Journalistenpaar ging sogar so weit zu unterstellen, dass der für seine Ermordung verantwortliche Zweig des westlichen Geheimdienstes ein Agent des Safari-Clubs war, eines inoffiziellen Netzwerks zwischen den Sicherheitsdiensten einer ausgewählten Gruppe europäischer und nahöstlicher Länder, das während des Kalten Krieges auf mehreren Kontinenten verdeckte Operationen durchführte und Verbindungen zum weltweiten Drogenhandel und zu Brzezinski unterhielt.

Obwohl er wie Kissinger als Vertreter der „realistischen“ Schule der internationalen Beziehungen galt, stärkte Brzezinskis Plan, in Afghanistan ein russisches Äquivalent zu Vietnam zu schaffen, den Einfluss des Neokonservatismus in Washington, einer Überzeugung, die später in der Regierung von George W. Bush ihren Höhepunkt erreichen sollte.

Rückblickend betrachtet war die Notwendigkeit einer massiven militärischen Aufrüstung zur Erreichung der Pax Americana, die von den Kriegsfalken in Team B propagiert wurde, ein Vorläufer des einflussreichen Manifests „Rebuilding America’s Defenses“ der Kabale des Project for the New American Century, das dem 11. September 2001 und der darauf folgenden US-Invasion in Afghanistan vorausging.

Fitzgerald und Gould führen die ideologischen Wurzeln des Neokonservatismus auch historisch auf seine intellektuellen Grundlagen in der amerikanischen trotzkistischen Bewegung der 1930er Jahre zurück. Auch wenn ein abgewandelter Zweig des Marxismus als unwahrscheinliche Quelle für die rechtsgerichtete interventionistische Außenpolitik der Bush-Regierung erscheint, ist ihre Grundlage nicht so unerwartet, wie sie erscheinen mag.

Tatsächlich war einer der Hauptgründe für die Spaltung zwischen der Vierten Internationale und der Komintern die nationale Frage, da Trotzkis Theorie der „permanenten Revolution“ im Gegensatz zu Stalins Position des „Sozialismus in einem Land“, der die Souveränität und Selbstbestimmung der Nationalstaaten respektierte und dennoch nationale Befreiungsbewegungen unterstützte, eine Expansion zur Durchsetzung der globalen Revolution forderte.

Abschließend heben die Autoren hervor, dass die von den Neokonservativen erfolgreich vorangetriebene militärische Überholung auch für die Instandhaltung der US-Infrastruktur den Anfang vom Ende bedeutete.

Da sich die öffentliche Aufmerksamkeit derzeit auf den anstehenden Infrastructure Investment and Jobs Act konzentriert, um die verfallende Industrie im eigenen Land zu reparieren, während der katastrophale Abzug aus Afghanistan die Beliebtheit von Präsident Joe Biden auf ein Allzeittief gebracht hat, verbinden Fitzgerald und Gould wirklich alle Punkte zwischen dem Niedergang Amerikas als Supermacht und Brzezinski und Team B.

Selbst die jüngsten Äußerungen von Jimmy Carter selbst waren gleichbedeutend, als er mit Trump über den wirtschaftlichen Erfolg Chinas sprach, den er Pekings mangelnden verschwenderischen Ausgaben für militärische Abenteuer zuschrieb – eine unglaubliche Ironie, wenn man bedenkt, dass der Grundstein für die unter Ronald Reagan begonnene Eskalation des Verteidigungshaushalts durch Carters eigene Außenpolitik gelegt wurde.

Rückblickend stellt das Ehepaar fest, dass der ehemalige Gouverneur von Georgia gar nicht viel Überredung brauchte, um seine Versprechen als Kandidat zu brechen, wenn man bedenkt, dass sein Aufstieg zur Präsidentschaft durch seine Mitgliedschaft an der Seite von Brzezinski in der Trilateralen Kommission, einer von Rockefeller finanzierten Denkfabrik, begünstigt wurde.

Sicher ist, dass Paul und Liz ein unverzichtbares Buch geschrieben haben, das einen Einblick in die afghanische Geschichte gibt, wie ihn nur ihre vier Jahrzehnte währende wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema bieten kann.

The Valediction: Three Nights of Desmond ist ab sofort bei Trine Day Press erhältlich, und der Zeitpunkt seiner Veröffentlichung könnte nicht besser sein als der Kontext der jüngsten Weltereignisse.