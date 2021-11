DER PAPST, DER PAEDO & DER ‚PIMP‘ Strahlender Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell vom Papst gesegnet – und zeigen ihre allmächtigen Verbindungen

thesun.co.uk: Der strahlende Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell werden vom Papst gesegnet – und zeigen damit ihre allmächtigen Beziehungen.

Der Schnappschuss zeigt den pädophilen Milliardär und seine angebliche „Madame“ bei einer Privataudienz mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche im Vatikan.

Es wird davon ausgegangen, dass sie für die Segnung durch Johannes Paul II. vor fast zwei Jahrzehnten mit einem Privatjet nach Rom geflogen sind.

Eine Quelle sagte der Zeitung The Sun On Sunday: „Bilder wie diese zeigen, wie mächtig Epsteins Verbindungen waren und wie sehr er in der Lage war, fast jede Tür zu öffnen.

„Er schaffte es, sich einen Weg in königliche Paläste, das Weiße Haus und den Vatikan zu bahnen, und das alles mit Maxwell an seiner Seite.“

Unser Bild zeigt Epstein, der einen dunklen Anzug und eine rot gemusterte Krawatte trägt, zu Füßen des Papstes kniend mit seinem Ex-Geliebten Maxwell, der eine gestreifte Anzugsjacke und ein blaues Hemd mit offenem Kragen trägt.

Beide haben die Hände zu Fäusten geballt, lächeln und blicken in die Augen von Johannes Paul II., der die katholische Kirche von 1978 bis zu seinem Tod im Jahr 2005 leitete.

Der sitzende Papst hat auf dem Foto, das vermutlich im Jahr 2003 aufgenommen wurde, die Arme erhoben.

Flugprotokolle, die die Reisen der Sexbestie Epstein aufzeichnen, zeigen, dass er seinen „Lolita Express“-Jet am 20. Mai desselben Jahres für einen Flug von Rom nach Madrid benutzte.

An Bord befanden sich Maxwell, der Model-Scout Jean-Luc Brunel, der Pilot Pete Rathgeb und zwei Passagiere, die als „AM“ und „JK“ eingetragen waren.

Der 75-jährige Franzose Brunel wurde letztes Jahr wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung von Minderjährigen angeklagt.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Rathgeb von illegalen Aktivitäten wusste oder daran beteiligt war.

Es gibt keine Aufzeichnungen über Epsteins Ankunft in Rom, obwohl er laut Protokoll am 12. Mai und am 21. Mai in New York war.

Unser päpstlicher Schnappschuss ist der letzte, der zeigt, wie Epstein und Maxwell mit einflussreichen Persönlichkeiten der Welt zusammenkommen.

Im April enthüllte die Zeitung The Sun Fotos, die Epstein und Maxwell 1993 grinsend im Weißen Haus mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton zeigen.

Epstein brachte sich 2019 im Alter von 66 Jahren im Gefängnis um, als er auf seinen Prozess wegen Sexhandels wartete.

Maxwell, 59, steht noch in diesem Monat in New York vor Gericht und wird beschuldigt, junge Mädchen für den ehemaligen Finanzier rekrutiert und sich am Missbrauch beteiligt zu haben.

Die Sunday Times berichtet, dass die Staatsanwaltschaft ihr „schwarzes Buch“ gegen sie verwenden will und behauptet, es sei ein „zwingender Beweis für ihre Schuld“.

Und Epsteins „Terminplanerin“ Adriana Ross wird voraussichtlich gegen Maxwell aussagen, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Das polnische Ex-Model, 38, ist eine von vier weiblichen „Mitverschwörern“, denen im Rahmen von Epsteins Geständnis im Jahr 2008 Immunität vor Strafverfolgung gewährt wurde.