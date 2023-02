Covid-Theologie in der australischen Kirche

Michael J. Sutton

Vom 30. März 2020 bis zum 28. März 2021 hat die australische christliche Kirche mit der Covid-Hysterie ein Vermögen verdient und sich dabei ins Fäustchen gelacht. Nebenbei erfand die Kirche die Covid-Theologie, um die Gier zu decken. Wie viel braucht man, um eine Kanzel zu kaufen? Die Antwort ist nicht viel. Etwa 500 Dollar pro Woche.

Während die Kirche vor dem Staat katzbuckelt, spricht die Bibel viel von Freiheit. Jesus sagte einmal: „Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Das scheint unmissverständlich zu sein. Das bringt das Christentum auf den Punkt. Die meisten Kirchen lehrten während des Kriegsrechts in Australien (März 2020 bis April 2022) das Gegenteil. Priester, Pfarrer und Pastoren predigten Impfvorschriften, Impfpässe und Loyalität gegenüber dem Staat, um „die Menschen zu schützen“. Die Minderheit, die sich weigerte zu gehorchen, wurde als Faschisten, Feinde Gottes und – schlimmer noch – als „Anti-Vaxxer“ verurteilt. Die meisten Kirchen sangen die gleiche Hymne: ‚Folge der Wissenschaft‘. Dies ist ein ernstes Problem für einen Glauben, der sich auf das Übernatürliche stützt.

Im August 2021 protestierten einige Tausend rebellische australische Geistliche und Pastoren gegen die Covid-Hysterie. Politiker und Bürokraten ignorierten sie, aber die wohlhabenden Konfessionen, die mit Steuerbefreiungen ein Vermögen gemacht haben, standen diesem plötzlichen und überraschenden Ausbruch des echten Christentums sehr kritisch gegenüber.

Für den Christen, der sich die Mühe macht, seine Bibel zu lesen, gehören Formen des zivilen Ungehorsams, des Gebets und der Ermutigung zu den angemessenen Optionen angesichts des unerbittlichen, institutionellen Bösen, wie es die Politik der Covid-Hysterie darstellt. Es ist unmöglich, ein Christ zu sein und die Regierung entscheiden zu lassen, wer das Recht hat, die gute Nachricht Gottes zu hören.

Indem sie den Ungeimpften die Kirchentür verschlossen, ließen sich viele auf eine bösartige Abtrünnigkeit ein, wie wir sie seit Franco nicht mehr erlebt haben. Von Juli 2021 bis Mitte 2022 wurden in den staatstreuen Kirchen Impfpässe verwendet. Das bedeutete, dass jemand mit Grippe, Hepatitis, Syphilis, Herpes und einem frühen Ausbruch von Ebola in die Kirche gehen konnte, wenn er seinen Covid-Impfpass hatte.

Die australischen Kirchen wurden dazu verleitet, sich korrupt zu verhalten. Um das Geschäft zu versüßen, erhielten Tausende von Religionsausübenden während der Lockdowns finanzielle Belohnungen vom Staat. Es handelte sich um den größten direkten Geldtransfer an die Kirche in der Geschichte Australiens.

Die christliche Kirche ist eine der korruptesten Institutionen des Westens. Seit über einem Jahrhundert badet sie ihren ausgemergelten Körper im Öl von Steuerbefreiungen und Sonderbehandlungen und ertrinkt infolgedessen in Skandalen, Korruption, Kindesmissbrauch und Vetternwirtschaft. Die Kirchen sind keine Wohltätigkeitsorganisationen, sondern Dienstleister, und sogar die Bibel sagt in Römer 13, Verse 6 und 7, dass die Kirchen Steuern an die Regierung zahlen müssen. Die Kirchen ignorieren diese Verse, weil sie dem schnellen Geld im Wege stehen. Eine marktwirtschaftliche, freie Gesellschaft verfügt jedoch über das Finanzamt, das Gesetz und den Wettbewerbsdruck, um die Krankheiten, die die moderne Kirche plagen, so gut wie auszurotten. In Australien unterstützen die Kirchen den Staat, weil der Staat sie dafür bezahlt, dass sie geöffnet bleiben.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die christlichen Faschisten einige berüchtigte Slogans erfunden:

Gott will, dass du dich impfen lässt“.

Gott will, dass wir andere lieben, und der Beweis dafür ist unsere Impfung.

Christen müssen der Regierung in allem gehorchen, also lass dich impfen.

Christen, die sich nicht impfen lassen, folgen Christus nicht nach.

Sich impfen lassen ist der Beweis, dass man andere liebt.

Was war da los? Die Kirchen hassen sich normalerweise gegenseitig und haben Jahrhunderte damit verbracht, sich gegenseitig umzubringen. Die Covid-Hysterie hat die meisten dieser alten Feinde auf bemerkenswerte Weise zusammengebracht. Es ging nicht um Gott, das Evangelium, die Auferstehung oder gar um Jesus, sondern um die Chance, dem Staat nahe zu sein. Die westliche Kirche steckt in großen Schwierigkeiten, und sie braucht Freunde, um ihre sterbende Institution zu stützen.

Die Unterstützung der Kirche für die Covid-Hysterie ist nicht überraschend. Die Kirche sagt immer dann nichts, wenn sie etwas sagen müsste. Fast jedes Mal, wenn die Kirche die Gelegenheit hatte, für die Freiheit einzutreten, hat sie es nicht getan. Das tut sie nie. Die westliche Kirche war schon immer auf der Seite der Macht, und sie schweigt, es sei denn, ihr Reichtum ist bedroht, oder sie sieht die Möglichkeit, ihre Macht auszuweiten. Jesus hat gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, aber die Lehren, das Werk und die Identität Jesu Christi sind eine direkte Bedrohung für die besitzende und monetäre Religion, insbesondere was er über die individuelle, persönliche Freiheit sagt.

Im Australien des Jahres 2023 kriechen die Kirchen aus dem geistlichen Sumpf heraus und tun so, als hätten die letzten drei Jahre nie stattgefunden. Viele tragen immer noch stolz ihre „Covid Safe“-Abzeichen in der Hoffnung, dass dies ein Zeichen der Loyalität ist und sie sich damit einen Gefallen tun können. Sie wollen, dass wir ihre Taten vergessen, damit sie sich zurücklehnen und ihr Geld zählen können. Jetzt sagen sie: „Wir hatten keine Wahl, wir hätten zu einer Geldstrafe oder ins Gefängnis kommen können. Jesus wurde gekreuzigt, weil er die politische Macht herausgefordert hat. Jetzt sagen sie: ‚Aber wir haben es nicht gewusst‘. Sie wussten es.

Ich gründete die Website Freedom Matters Today (Die Freiheit ist heute wichtig) im September 2021, mitten im zweiten Lockdown in Sydney. Wie alle Lockdowns war auch dieser eine Zeitverschwendung, und wie alle Lockdowns konnte er die Ausbreitung des Covid nicht verhindern. Während der Lockdowns sagten uns die Kirchen, dass Freiheit als etwas definiert wird, das zu unserem kollektiven Nutzen weggenommen werden muss. Mir wurde gesagt, dass meine Freiheit irrelevant sei.

Mir wurde gesagt, dass meine Freiheit von den Entscheidungen und der Weisheit der Machthaber abhängt. Mir wurde gesagt, dass meine Freiheit nichts mit meinem Glauben an Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu tun hat. Wie viele Menschen wurde ich verspottet, beleidigt, verteufelt und bevormundet. Viele Kirchenführer sagten mir, dass jedes Gerede über Freiheit unchristlich sei. Mir wurde gesagt, dass jede Rede von Freiheit die Übernahme fremder, amerikanischer Werte sei, ein Beweis dafür, dass ich von der amerikanischen Rechten indoktriniert worden sei. Kirchenführer sagten wiederholt, dass nur Faschisten an die Freiheit glauben.

Die Mechanismen des kirchlichen Glaubensabfalls in der Covid-Hysterie sind undurchsichtig. Wir wissen, dass sich Anfang 2020 Experten des öffentlichen Gesundheitswesens und andere in die Kirche eingeschlichen haben, und dass die Kirchenführer in die „Geheimnisse“ über Covid eingeweiht wurden. Diese „Geheimnisse“ sind inzwischen alle diskreditiert, wie Sie wissen, aber die Kirchenführer lassen sich gerne vom Staat und von Staatsfunktionären einschleimen. Es gibt ihnen ein Gefühl der Selbstherrlichkeit und die Möglichkeit, die einfachen Menschen zu ignorieren.

Uns wurde gesagt, wir sollten die Freiheit verleugnen und uns den Machthabern unterordnen, weil sie von Gott eingesetzt worden seien, und wenn wir ihnen gehorchten, würden wir Gott gehorchen. Das ist die Kovid-Theologie. Mir wurde gesagt, dass die Bibel unsere absolute Unterordnung unter den Staat lehrt. Wir müssen dem Staat gehorchen, denn jede Opposition ist eine Opposition gegen Gott, der unsere politischen Führer eingesetzt hat. Mir wurde gesagt, dass das Herzstück meines Glaubens nicht in der Freiheit Christi zu finden sei, sondern im Gehorsam gegenüber Menschen an der Macht, die Gott dazu bestimmt hatte, Entscheidungen in meinem Namen zu treffen. Meine Aufgabe war es, mich hinzusetzen, den Mund zu halten und zu tun, was man mir sagte.

Die Logik der Kovid-Theologie war lächerlich und hat einige perverse Auswirkungen. Erstens war die protestantische Reformation nach der Covid-Theologie eine Sünde gegen Gott, weil sie den Umsturz der von Gott eingesetzten legitimen politischen Autorität beinhaltete. Diese Autorität war Rom und das Heilige Römische Reich. Erinnern Sie sich an Luther, der sagte: „Hier stehe ich; ich kann nicht anders! Offensichtlich hat er sich geirrt. Er hätte einfach der von Gott verordneten Autorität gehorchen sollen.

Zweitens hat Amerika laut der Kovid-Theologie ein Problem. Es wurde in Sünde gezeugt. Der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg war eine aufrührerische Rebellion und somit eine Sünde gegen Gott, da die Kolonien gegen die von Gott verordnete Autorität, nämlich Großbritannien, rebellierten. Auch der Bürgerkrieg war nach Ansicht der Kovidischen Theologie eine schreckliche Sünde. Der Süden hätte einfach dem Präsidenten gehorchen sollen. Nach der kovidischen Theologie war die Bürgerrechtsbewegung eine Sünde, weil sie sich aktiv gegen die von Gott verordnete Gesetzgebung auflehnte, auch wenn diese die Afroamerikaner diskriminierte, ausschloss und ausgrenzte.

Die Kovid-Theologie, die auf einer falschen Auslegung von Römer 13,1-2 beruht, ist völliger Unsinn, aber die australischen Kirchen mussten ihre Komplizenschaft und Korruption rechtfertigen. Das Problem mit der christlichen Kirche in Australien ist, dass Ehrlichkeit noch nie ihre Stärke war. Sie haben eine Geschichte der Komplizenschaft, Kooperation und Kollusion bei den meisten Schrecken der australischen Geschichte, vom Völkermord bis zum Missbrauch von Kindern. Viele Kirchen haben in der Covid-Hysterie Christus verraten, der die Aussätzigen berührte, die Kranken heilte und die Sterbenden besuchte.

Warum haben die Kirchen während der Covid-Hysterie Gott aufgegeben und den Staat umarmt? Sie taten es nicht. Sie haben den Staat nie verlassen. Die derzeitigen Steuerregelungen sind die Quelle ihres unkontrollierbaren, unauffindbaren und illegitimen Reichtums. Die Kirchen haben ein Reich auf Erden errichtet und hoffen, dass Jesus nicht zurückkehrt. Die christliche Religion ist nur die Tapete, hinter der sich das Gold und das Silber verbergen.

Die Kirchen haben auch die Opfer von sexuellem Kindesmissbrauch verraten. Das Argument der Kirchen vor der Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse (2013-17) war, dass die Kirchen nicht verklagt werden könnten, weil Priester, Pfarrer und Pastoren rechtlich nicht bei der Kirche angestellt seien. Sie seien keine Angestellten, sondern selbständig tätig. Diese Beschäftigungsregel konnte nie geändert werden. Sie war nicht verhandelbar.

Die Covid-Hysterie änderte alles. Die Kirchen forderten und erhielten im Mai 2020 eine Änderung des Beschäftigungsstatus. Diese nicht verhandelbare Position war damit hinfällig. Kirchenführer wurden plötzlich zu Angestellten, damit sie im Rahmen des berüchtigten „Job Keeper“-Programms („Arbeitsplatzerhalter“-Programm) alle zwei Wochen 1.500 AU$ erhalten konnten. Keine Kirche befand sich in außergewöhnlichen finanziellen Schwierigkeiten. Die meisten haben eine Variante des Lastschriftverfahrens eingeführt. Während der gesamten Pandemie verlangten die Kirchen, dass die Opferstöcke bis zum Rand gefüllt bleiben. Nur wenige haben die Beträge, die sie erhalten haben, offengelegt. Die Moral von der Geschicht ist, dass das finanzielle Wohlergehen von Priestern, Pastoren und Seelsorgern wichtiger ist als die Entschädigung der Opfer von Kindesmissbrauch.

Während der Covid-Hysterie erhielten die Kirchen einen großzügigen Anteil aus dem 89-Milliarden-Dollar-Schmiergeldfonds von Job Keeper, der größten Finanzspritze in der Geschichte Australiens. Während Millionen unter der Covid-Hysterie litten, brachte die Pandemie einer sterbenden Kirche wieder Wohlstand. Zufälligerweise war dies auch die Zeit, in der die Kirche aufhörte, sich zur öffentlichen Covid-Politik zu äußern, außer um die Regierung zu loben. Nach der Pandemie kamen die Kirchen ungeschoren davon und kehren nun zum „business as usual“ zurück, einem religiösen Leben, das von einer Vielzahl von Steuerbefreiungen geprägt ist.

Allerdings dürfen kirchliche Wohltätigkeitsorganisationen keine medizinischen Ratschläge erteilen oder Medikamente verabreichen, sondern nur religiösen Unterricht erteilen. Kirchen, die medizinische Ratschläge erteilten und zu Impfungen und Abriegelungen rieten, verstießen gegen die Wohltätigkeitsgesetze und sollten ihre Lizenzen entzogen bekommen. Außerdem wissen wir jetzt, dass Priester, Pfarrer und Pastoren keine Selbstständigen, sondern Angestellte sind, was bedeutet, dass Kirchen verklagt werden können.

Wenn Sie Gerechtigkeit wollen, hören Sie sich die Predigten Ihres örtlichen Pfarrers oder Priesters an, und rufen Sie dann die Wohlfahrtskommission an. Hören Sie denjenigen zu, die von ihrem örtlichen Pfarrer unqualifizierte Ratschläge erhalten haben, und unterstützen Sie sie. Die Zukunft der australischen Kirche wird sich vor den Gerichten mit dem Leiden der Impfgeschädigten und -missbrauchten abspielen. Bankrott und leer, werden wir Zeuge des Aufstiegs einer neuen Kirche, die bereit ist, für den richtigen Preis alles zu tun, was der Staat will.