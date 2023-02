Fasten für metabolische Fitness und Hormonhaushalt – große Mehrheit tut es, und das wirkt sich verheerend aus

Doch die große Mehrheit tut es, und das wirkt sich verheerend auf Blutzucker, Blutdruck und Bauchumfang aus.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In diesem Interview erläutert Dr. Mindy Pelz, Autorin von „Fast Like a Girl„, wie zeitlich begrenztes Essen (TRE) Ihre Gesundheit verbessern und Ihre Sexualhormone ausgleichen kann. Im Allgemeinen glaube ich, dass TRE eine der grundlegendsten Strategien ist, um gesund zu bleiben, aber der Teufel steckt in den Details, und Pelz wird hier einige davon herausarbeiten.

Die metabolische Gesundheit ist auf einem Allzeittief

Die überwiegende Mehrheit der Menschen isst über 12 Stunden oder mehr, was ein Rezept für eine Stoffwechselkatastrophe ist. Gesundheitsstatistiken belegen dies: 93,2 % der Amerikaner sind stoffwechselmäßig nicht fit.

Im Juli 2022 veröffentlichte das Journal of the American College of Cardiology einen aktuellen Bericht über die metabolische Fitness oder Flexibilität der amerikanischen Bevölkerung veröffentlicht. Im Jahr 2016 galten 12,2 % der Amerikaner als stoffwechselfit. Zwei Jahre später, im Jahr 2018, hatten nur 6,8 % der amerikanischen Erwachsenen eine optimale kardiometabolische Gesundheit. Das war vor vier Jahren, also ist dieser Anteil heute wahrscheinlich noch niedriger.

Die metabolische Fitness umfasst Dinge wie Blutzucker, Blutdruck und Gewicht, und die metabolische Flexibilität bezieht sich auf die Fähigkeit des Körpers, nahtlos zwischen der Verbrennung von Fett und Kohlenhydraten als Hauptbrennstoff zu wechseln.

19 von 20 Amerikanern würden von einer Verbesserung ihrer Stoffwechselgesundheit profitieren, und TRE ist eine der einfachsten und zugleich wirkungsvollsten Maßnahmen, um die Insulinresistenz zu verringern, die metabolische Flexibilität wiederherzustellen und überschüssiges Körperfett zu verlieren.

Pelz hat die letzten acht Jahre ihrer klinischen Laufbahn damit verbracht, TRE zu verwenden, es in der Praxis zu verfeinern und ein Verständnis für die hormonellen Komponenten zu erlangen, die insbesondere bei Frauen berücksichtigt werden müssen.

Ihre beiden Energiesysteme

Wie Pelz erklärt, verfügt der Körper über zwei primäre Energiesysteme. Eines davon wird aktiviert, wenn Sie essen. Wenn der Blutzucker ansteigt, verwendet der Körper die Glukose zur Energiegewinnung. Wenn Sie eine Zeit lang nichts essen, sinkt Ihr Blutzucker, und wenn Sie metabolisch flexibel sind, schaltet Ihr Körper auf ein anderes Energiesystem um, das aus Fett gewonnene Ketone anstelle von Glukose verwendet.

Nach 48 Stunden steigt die Produktion von Antioxidantien an. Und Valter Longo lehrte uns, dass man mit 72 Stunden [Fasten] sein gesamtes Immunsystem neu starten kann. Es handelt sich also um eine Art neurochemische Magie, die im Körper abläuft, die man aber nur nutzen kann, wenn man auf Nahrung verzichtet.“

Aber wir beginnen zu erkennen, dass die wichtigere Frage ist, WANN wir essen und wie wir auf dieses Fettverbrennungssystem umsteigen. Und was wir aus der Forschung wissen, und was ich jetzt bei Millionen von Menschen sehe, ist, dass je länger wir in diesem fettverbrennenden ketogenen System bleiben, desto mehr Heilung geschieht.

Die zirkadiane Verbindung

Eine weitere interessante Komponente ist, dass diese Energiesysteme eng mit dem zirkadianen Rhythmus verbunden sind. Viele wissen, dass der zirkadiane Rhythmus von einer Hauptuhr im suprachiasmatischen Kern des Gehirns gesteuert wird. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass die meisten Zellen in unserem Körper auch eine innere Uhr haben, die nicht mit dieser Hauptuhr verbunden ist.

Während Licht und Dunkelheit die Hauptuhr regulieren, ist die Nahrung der wichtigste Regler oder Auslöser für diese andere Uhr in Ihren Zellen. Wenn Sie also Ihre Essenszeiten nicht richtig einhalten, werden Ihre zirkadianen Rhythmen, die für das Ein- und Ausschalten der zellulären Proteinproduktion verantwortlich sind, ernsthaft beeinträchtigt. Pelz erklärt:

Normalerweise war das am Morgen. Sie mussten aufstehen und nach Essen suchen. Am Nachmittag kamen sie nach Hause und aßen. Wenn man also innerhalb eines Tages einen solchen Schlemmerrhythmus einhält, kann man diesen zirkadianen Rhythmus anzapfen und damit beginnen, eine gewisse Normalität in diesen natürlichen Rhythmus zurückzubringen, von dem uns das moderne Leben weggeführt hat.“

Heutzutage sind wir so sehr von künstlichem Licht beeinflusst und haben den ganzen Tag über Zugang zu Nahrung, dass wir unseren natürlichen Rhythmus, zu dem auch der zirkadiane Rhythmus gehört, nicht mehr kennen. Wenn wir also anfangen zu fasten, ahmen wir das nach, was unsere ursprünglichen Vorfahren getan haben, nämlich etwas länger ohne Nahrung auszukommen.

„Der einfachste Weg, dies zu verstehen, ist, zurückzugehen zu dem, wie wir in der Urzeit gelebt haben. Damals drehte sich alles, was wir taten, um den Aufgang der Sonne, den Untergang der Sonne und die Suche nach Nahrung.

Wie lang ist Ihr ideales Essenszeitfenster?

Die Grundvoraussetzung für TRE ist, dass Sie alle Ihre Mahlzeiten innerhalb eines bestimmten Zeitfensters am Tag zu sich nehmen und in der übrigen Zeit fasten. Bei der Länge dieses Zeitfensters gibt es Unterschiede. Hier sind drei wichtige Regeln, die Sie beachten sollten:

Mit diesen „absoluten“ Werten im Hinterkopf könnte Ihr Essensfenster zwischen zwei und 10 Stunden liegen. Letztendlich müssen Sie das ideale Zeitfenster für sich selbst herausfinden, aber für den Anfang sind hier einige andere grundlegende Überlegungen.

„Das Wichtigste ist, daran zu denken, dass man versucht, das nachzuahmen, was wir im Urzustand getan haben. Also Schlemmer-Hunger-Zyklen. Manchmal haben sie geschlemmt und manchmal haben sie zwei oder drei Tage lang nichts gegessen, und so konnten sie zwischen diesen beiden Phasen wechseln. Meiner Meinung nach ist der beste Weg, das Fasten anzugehen, und was ich in meiner Gemeinschaft beobachte, ist, seinen natürlichen Rhythmus zu finden.

Wir wollen selten absolute Werte. Ich habe angefangen, Autophagie auf meinem YouTube-Kanal zu lehren, und die Leute haben sich in das Konzept verliebt. Aber was wir gefunden haben, ist, dass eine Menge Leute sehr starr mit ihrem Fasten Fenster bekam. Sie würden großartige Ergebnisse erzielen, aber dann würden sie stecken bleiben und beginnen, schlechte Ergebnisse zu erhalten, weil es zu starr wurde und sie nicht dieses Fest-Hunger-Zyklus zu imitieren waren.

Also habe ich angefangen zu lehren, wie man das variieren kann. Ich mag das allgemeine 5-1-1-Konzept, bei dem man an fünf Tagen in der Woche etwa 15 Stunden intermittierendes Fasten betreibt. An einem Tag in der Woche dehnt man es ein wenig aus, und an einem Tag in der Woche fastet man nicht.

Was wir dabei beobachten, ist unglaublich – die Mengen an Medikamenten, die die Menschen absetzen, das Gewicht, das sie verlieren, und die Superaufladung ihres Gehirns, und das alles nur, weil sie wieder in diesen für sie einzigartigen Schlemmer-Rhythmus kommen. Es gibt also nicht die eine Antwort auf die Frage, was das perfekte Fastenfenster ist.

Viele Menschen lieben das 16:8-Fasten (16 Stunden fasten und innerhalb von acht Stunden essen). Das scheint ein sehr beliebtes Fastenfenster zu sein, und ich denke, das funktioniert wirklich gut. Aber auch hier müssen wir die Variation in den Vordergrund des Gesprächs stellen.“