Covid und die drei Tests zur Einhaltung der Vorschriften

Jeffrey A. Tucker

Jesus sah sich in der Wüste drei Versuchungen durch den Teufel selbst ausgesetzt: materieller Komfort, Ruhm und Macht. Natürlich wies er jede Versuchung zurück und bestand alle drei Prüfungen.

Das Gleiche gilt für das Paar, das in Mozarts Zauberflöte in den Orden der Tugend aufgenommen werden will. Sie haben die Prüfungen des Schweigens, der Isolation und der Angst mit Bravour gemeistert. In der Oper wird daraufhin viel gefeiert.

Auch Märchen werden oft von drei Chancen eingerahmt. Die Müllerstochter hat zum Beispiel drei Chancen, den Namen von Rumpelstilzchen zu erraten, und ich bin sicher, Ihnen fallen noch weitere Beispiele ein.

Der Schlusssatz der 6. „tragischen“ Sinfonie von Gustav Mahler enthält drei Hammerschläge, von denen der dritte später vom Komponisten aus abergläubischen Gründen entfernt wurde: die Befürchtung, dass der dritte Schlag den Tod bedeutet. Bis heute warten die Zuhörer gespannt darauf, ob der Dirigent dem Schlagzeuger ein Zeichen gibt, den dritten Schlag zu setzen oder nicht. Wenn er es nicht tut, ist der Schlag durch seine Abwesenheit noch auffälliger.

Und nun befinden wir uns im dritten Jahr, nachdem die Reaktion auf die Pandemie unser Leben und das von Milliarden von Menschen in außergewöhnliche Turbulenzen versetzt hat. Den meisten von uns erscheint es wie ein verrücktes Durcheinander von Erlassen, Propaganda, Enthüllungen, Angst, Verwirrung, Spaltung und Schock, sodass es schwer ist, die Geschichte zu überblicken. In der Tat wünschen sich viele Menschen, dass alles vergessen oder zumindest völlig falsch in Erinnerung behalten wird.

Täglich werden wir mit einer gefälschten Geschichte bombardiert, von der wir wissen, dass sie falsch ist. Wir haben sie miterlebt. Brownstone hat alle Belege gesammelt: die E-Mails, Reden, Bearbeitungen, Drohungen, Aufforderungen, Forderungen und so weiter. Angesichts all dieses versuchten Revisionismus ist es schwer, die Fassung zu bewahren.

Eine Möglichkeit, über die letzten drei Jahre nachzudenken, ist eine Reihe von Konformitätstests: Wie viel Freiheit und gesunden Menschenverstand sind wir bereit, dem Regime zu überlassen und zu welchen Bedingungen? Die Politik scheint genau zu diesem Zweck konzipiert worden zu sein.

Als ob sie in das Modell passen würden, kamen sie in drei großen Wellen: Abriegelungen, Masken und Impfstoffmandate. Schauen wir uns alle drei Phasen an und denken wir über ihre Forderungen und Bedingungen nach. Es ergibt einen Sinn, zumindest aus der Sicht derjenigen, die die Kontrolle haben.

Lockdowns

„Gott sei Dank gibt es die Abriegelungen; das wird die Pandemie beenden“.

Die Abriegelungen trafen uns ab Mitte März 2020 mit voller Wucht. Sie wurden verhängt, als wären sie eine konventionelle Reaktion auf einen neuen Krankheitserreger, obwohl es dafür in der Geschichte keinen Präzedenzfall gab. Sie waren weitreichend und schlossen Kirchen, Schulen, kleine und mittlere Unternehmen, Bürgervereine wie die Anonymen Alkoholiker, Bars und Restaurants sowie Fitnessstudios und sogar Orte, an denen Hochzeiten und Beerdigungen stattfinden. Viele Staaten verhängten Hausarrest. Die gesamte Belegschaft wurde in lebenswichtige und nicht lebenswichtige Mitarbeiter aufgeteilt, während die medizinischen Dienste nur für Covid-Fälle und andere extreme Notfälle reserviert waren, während alles andere geschlossen wurde.

All dies beruhte auf der erstaunlichen Ankündigung der Trump-Administration: „Die Gouverneure sollten Schulen in Gemeinden schließen, die sich in der Nähe von Sendegebieten befinden“ und „Bars, Restaurants, Food Courts, Turnhallen und andere Orte im Innen- und Außenbereich, an denen sich Menschengruppen versammeln, sollten geschlossen werden.“

Auf der Pressekonferenz am 16. März 2020 stellte kein einziger Reporter eine kritische Frage. Selbst wenn es sich, wie versprochen, nur um zwei Wochen handeln sollte, wie ist das mit dem Gesetz und der Bill of Rights vereinbar? Wie kann es sein, dass die Bürokratie ohne jede Abstimmung der Legislative einfach ein ganzes Land „stilllegen“ kann? Das war so bizarr, dass die meisten Menschen davon ausgingen, dass es einen legitimen Grund dafür geben müsse.

Aber nicht alle haben mitgemacht. Einige Friseursalons, Bars und Kirchen blieben geöffnet, wurden aber von den Medien an den Pranger gestellt. Dann rückte die Polizei an, sogar mit SWAT-Teams, und schloss sie mit Gewalt. Die Kinder mussten auch zu Hause bleiben, und Mütter und Väter waren gezwungen, ihre Arbeit aufzugeben, um sich zu Hause um die Kinder zu kümmern, indem sie so taten, als würden sie mit Zoom-Anrufen arbeiten, während ihre Kinder so taten, als wären sie mit Zoom in der Schule. Es war ein massiver technologischer Ansturm, und jeder musste sich anpassen.

Man konnte nirgendwo mehr hin, und die meisten amerikanischen Städte sahen plötzlich aus wie Geisterstädte. Präsident Trump kündigte an, dass bis Ostern sicher alles vorbei sein würde, aber das war schon ein Schock: Ostern war noch mehr als zwei Wochen entfernt, sodass seine Ankündigung einer Verlängerung der Abriegelung gleichkam. Seine Berater Anthony Fauci und Deborah Birx nutzten die Gunst der Stunde und überredeten Trump erfolgreich zu weiteren 30 Tagen der Abriegelung.

Diese Wochen waren unerträglich. Viele, wenn nicht die meisten Menschen wussten, dass etwas nicht stimmte, aber es war unklar, was. Wir konnten uns nicht mehr mit Freunden und Nachbarn treffen, um zu diskutieren. Außerdem schienen viele Menschen in unseren Online-Communities die Abriegelungen zu befürworten und glaubten fest daran, dass dies der Weg sei, eine Pandemie zu kontrollieren und schließlich zu stoppen.

Und doch lebten wir alle in dieser surrealen Szene und wurden aufgefordert, das Unwahrscheinliche zu glauben und das aufzugeben, was wir am meisten liebten, aus Rücksicht auf eine Handvoll Menschen, die behaupteten, mehr zu wissen als wir. Diejenigen, die nicht das Richtige taten, galten als abscheulich und unwissenschaftlich, als zu wenig gläubig gegenüber unseren Vorgesetzten.

Masken

„Gott sei Dank gibt es Masken; damit ist Schluss mit den Einsperrungen.“

In diesen frühen Tagen gab es keine Überlegungen zur allgemeinen Maskierung. Sie war nie Teil unserer Geschichte. Während der Pandemie von 1918 gab es einen Moment, in dem eine Stadt Masken ausprobierte, aber es funktionierte nicht nur nicht, sondern führte zu einer massiven politischen Revolte. Seitdem wurden nie wieder Masken für die allgemeine Bevölkerung ausprobiert. Viele Länder im Fernen Osten hatten Masken verwendet, um den Smog an schlechten Tagen herauszufiltern, aber dieses Problem war in den USA nie so groß gewesen, dass sie zur Norm geworden wären.

Außerdem rieten die Experten damals allen, sich nicht mit ihnen abzugeben. Die Masken sollten für medizinisches Personal aufgespart werden. Auf jeden Fall sind sie nicht wirklich geeignet, die Ausbreitung von Viren wie diesem zu kontrollieren. Sie sind nicht das Äquivalent zur Verwendung von Kondomen, um eine Ansteckung mit AIDS zu vermeiden. Ein Atemwegsvirus ist etwas ganz anderes, und wir sind ein Volk, das sich an Fakten und Wissenschaft orientiert. Es war nirgendwo der Beweis in Sicht, dass Masken einen wirklichen Zweck erfüllen.

Praktisch über Nacht hat sich dieser Ratschlag geändert. Teil der Abmachung war, dass Masken der Schlüssel sind, um aus der Abriegelung herauszukommen. Wir könnten unser Haus wieder verlassen, wenn wir nur eine Maske tragen würden. Für diejenigen, die den Lockdown nicht mögen, ist jetzt die Gelegenheit, ihn hinter sich zu lassen. Ihr müsstet euch nur an diese zweite Runde von Erlassen halten. Die erste Runde war zwar ziemlich hart, aber wer kann schon etwas dagegen haben, wenn man sich ein Tuch über das Gesicht zieht? Sicherlich niemand. Wie Bill Gates sagte, tragen wir Hosen, warum also nicht auch unser Gesicht bedecken? Das ist nur logisch.

Die Leute machten mit, und wir erlebten ein oder zwei ganze Saisons, in denen wir kein Lächeln sahen. Selbst die Kinder hatten ihre Gesichter bedeckt. Wenn man frei atmen wollte, musste man damit rechnen, von Fremden denunziert zu werden, weil man es wagte, sich den Forderungen der Behörden zu widersetzen. Man konnte aus dem Flugzeug geworfen und auf eine Liste gesetzt werden, um nie wieder zu reisen. Der Hass war überall spürbar, sogar auf den Märkten, wo man von den Pförtnern streng angewiesen wurde, sich das Tuch über das Gesicht zu schlagen.

Diejenigen, die sich der Forderung nach Maskierung widersetzten, wurden – ebenso wie diejenigen, die sich den Abriegelungen widersetzten – als Missetäter und politische Rebellen betrachtet. Ich fand die ganze Forderung nach Vermummung so absurd (Vermummung ist seit Langem ein Zeichen von Unterwürfigkeit), dass ich mich dagegen aussprach, nur um dann in vielen öffentlichen Foren bösartig als Oma-Killer und Krankheitsverbreiter angegriffen zu werden. Und das von Orten aus, die zuvor die bürgerlichen Freiheiten gefeiert hatten.

Diese Forderung nach Maskierung wurde später mit dem Amtsantritt von Biden verstaatlicht. Es sollten 100 Tage der Maskierung sein, um das Virus zu besiegen. Aber inzwischen glaubte niemand mehr etwas, was aus Washington kam, und wir wussten genau, dass die Behauptung, es handele sich nur um 100 Tage – warum 100? – Propaganda war.

Es bedurfte schließlich eines großen Gerichtsverfahrens, um das Maskierungsgebot für alle Reisen – Busse, Züge und Flugzeuge – aufzuheben. Selbst darüber wird bis heute gestritten, da die Regierung Biden behauptet, sie sei aufgrund der 1944 erstmals erteilten Quarantänebefugnis der Bundesregierung befugt, eine solche Anordnung zu erlassen.

Im Nachhinein betrachtet, war die Sache ziemlich klar: Man kann sich durch Maskierung vor der Sperre drücken. Wenn Sie sich nicht an die erste Testrunde halten wollen, haben wir hier einen weiteren Test für Sie: Halten Sie sich daran, und Ihr Gezeter über die Sperren hat ein Ende. Machen Sie einfach mit! Welche Art von Pathologie hält Sie davon ab, weiterhin dieser sinnlos rebellischen Angewohnheit zu frönen? Wahrscheinlich sind Sie ein Verschwörungstheoretiker oder QAnon oder verkehren mit Leuten aus der radikalen Rechten.

Tun Sie einfach, was man Ihnen sagt, dann wird alles gut. Die Dinge sind nicht in Ordnung, weil Sie sich irrationalerweise an Ihren „Freedumb“ klammern.

Natürlich hat die Regierung den Deal gebrochen. Die Maskierung hat die Beschränkungen nicht wirklich beendet. Sie gingen trotzdem weiter. Und viele von ihnen sind immer noch da, sogar die Überwachung durch Tracking und Tracing und die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Die Schilder, die uns zur sozialen Distanz auffordern, zieren noch immer Flughäfen und Einkaufszentren, auch wenn sie von allen ignoriert werden.

Impfstoffe

„Gott sei Dank gibt es Impfstoffe, sie werden die Abriegelungen und die Masken beenden.“

Schließlich wurde ein dritter Test zur Einhaltung der Vorschriften durchgeführt. Diesmal war er deutlicher: Wenn Sie die Abriegelung und Maskierung nicht mögen, ist der Ausweg ganz einfach: Lassen Sie sich impfen. Wenn du die Spritze bekommst, kannst du dich frei bewegen und sogar deine Maske abnehmen. Das ist der Weg, wie wir diese Pandemie beenden können, aber es muss eine breite Zustimmung geben. Jeder, der sich im Rahmen der „Notfallgenehmigung“ impfen lassen kann, sollte dies tun.

New York City wurde für alle außer den Geimpften geschlossen. Impfverweigerer durften keine Restaurants, Bars, Theater, Bibliotheken oder andere öffentliche Einrichtungen betreten. Boston und New Orleans folgten diesem Beispiel. Die Bürgermeister erklärten, dass sie die Sicherheit der Stadt gewährleisten und die Wirtschaft wieder ankurbeln wollten, da die einzige Möglichkeit, sich nicht mit Covid anzustecken, darin bestehe, sich nur mit geimpften Menschen zu umgeben. Außerdem wurde uns gesagt, dass die Ungeimpften die Pandemie verlängern würden. Ihre Geduld war am Ende: Lass dich impfen oder verliere deinen Job.

Viele mussten sich impfen lassen, und Tausende wurden entlassen, weil sie sich weigerten. Millionen von Menschen wurden dadurch vertrieben. Dies verstärkte die Kampagne, die dann auch auf Kinder ausgedehnt wurde. Dann kamen die Auffrischungsimpfung und die bivalente Impfung. Währenddessen wurden die Nachrichten über ihre Wirksamkeit immer schlechter. Die Übertragung wurde nicht gestoppt, sodass die „öffentliche Gesundheit“ nicht mehr als Grund für die Verordnungen diente. Außerdem wurde die Infektion nicht verhindert. Man würde ohnehin Covid bekommen. Durch die Prägung der Immunität könnte man sogar noch anfälliger sein.

Auch der dritte Hammerschlag entpuppte sich als Lüge. Ihre Entscheidung, Ihre körperliche Autonomie für den Impfstoff aufzugeben, der funktionierte, hat Ihre Freiheit ebenso wenig zurückgewonnen wie die Maske oder die Abriegelungen. Alle drei Nachgiebigkeitsforderungen, von denen jede auf der Vorstellung beruhte, dass dadurch das Virus verschwinden und Rechte und Freiheiten zurückgewonnen werden könnten, erwiesen sich als die eine oder andere Art von Betrug.

Entscheidend ist, dass die neue Forderung mit dem Versprechen einherging, dass, wenn man nur an die neueste Sache glaubt und sie befolgt, die ältere Sache, die man hasste, verschwinden wird. Wo liegt also das Problem? Man muss sich nur dieser neuen Sache beugen und alles wird gut.

Und doch war das Impfstoffmandat in mancher Hinsicht das ungeheuerlichste. Wenn die Abriegelungen der Krieg war, dann war das Impfmandat die Wehrpflicht. Sie griff nach dem eigenen Körper und verlangte, dass man sich – mit einer Nadel in der Haut – ein von der Regierung mit Steuergelder finanziertes und entschädigtes Mittel einflößen ließ, von dem man nichts wusste. Es war das Äquivalent zur Einberufung junger Menschen aus ihrer Blütezeit, um in einem fremden Land zu töten und getötet zu werden, und wir wissen, wie das für die Staaten, die das versucht haben, geendet hat: nicht nur mit Unruhen, sondern mit Revolutionen.

Der dritte Test war also für viele genau der Akt, der den Schalter in den Köpfen umlegte. Es war eine Brücke zu weit und der Akt, der Millionen dazu veranlasste, alles über die Reaktion auf die Pandemie und ihre Zustimmung zu überdenken. Selbst bei denjenigen, die mitgemacht haben, bleibt die Verbitterung bestehen und wächst.

In der Legende und in der Literatur werden die Dinge in der Regel so dargestellt, nicht mit einer einladenden Versuchung, mitzumachen, sondern mit drei Chancen, sich zu fügen, jede mit der Zusicherung, dass alles gut wird, wenn wir nur unseren widerspenstigen Wunsch aufgeben, selbst zu denken und zu handeln. In jeder Phase ist jeder von uns einem enormen Druck ausgesetzt, und zwar nicht nur von Seiten der Regierung, sondern auch von Familie, Freunden und Arbeitskollegen.

„Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl, dass diese Steine zu Brot werden“ ~ materieller Trost

„Wenn du der Sohn Gottes bist, dann wirf dich hin“ ~ Ruhm und gesellschaftliche Anerkennung

„All diese Dinge werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest“ ~ Macht

Die drei Prüfungen erwiesen sich in diesem Fall eher als die Hammerschläge in Mahlers Symphonie, als Zeichen für Unheil und Tod, in diesem Fall in Bezug auf unsere Rechte und Freiheiten.

Sicherlich sind die Überbleibsel aller drei Schläge auch heute noch präsent. Es gibt immer noch Kapazitätsbeschränkungen als Überbleibsel der ursprünglichen Abriegelungen. In vielen Städten und an vielen Orten besteht nach wie vor Maskenpflicht. Und die Impfvorschriften werden immer noch durchgesetzt. Und der Pandemienotstand ist immer noch in Kraft und wird noch einige Monate andauern.

Kaum endet eine Phase, kann man sicher sein, dass eine andere beginnt. Die New York Times hat gerade Alarm geschlagen wegen der Vogelgrippe H5N1, die die Hälfte der Menschheit töten könnte, wenn sie von Vögeln auf Menschen übergeht. Und wir können sicher sein, dass die drei Prüfungen wieder über uns hereinbrechen werden.

Haben wir daraus gelernt? Wie werden wir bei der nächsten Runde der Versuche reagieren?