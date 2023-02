Syrien unter der amerikanischen Peitsche: Sanktionen die langsam die Bevölkerung töten

Die westliche Sanktionswaffe ist in Syrien nicht neu, aber seit 2019 ist sie zu einer tödlichen Waffe geworden, die ganze syrische Sektoren zerstört und die Bevölkerung tötet.

Rund 83 Jahre nach ihrem Einsatz gegen Deutschland im Jahr 1940 sind Wirtschaftssanktionen das am häufigsten eingesetzte Instrument in Washingtons Arsenal, um gegnerische Staaten zu zwingen. Sanktionen sind zu einer parallelen oder alternativen Politik zu militärischen Invasionen geworden, insbesondere nachdem sich der Dollar durch die Bindung an Öl im Jahr 1975 zur weltweit dominierenden Währung gefestigt hat – und durch den Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 weiter gestärkt wurde.

Diese Finanz- und Wirtschaftswaffe der USA hat Syrien jahrzehntelang Leid zugefügt, aber ihre Auswirkungen sind in den vergangenen Jahren, insbesondere nach 2019, tödlich geworden.

Die Sanktionen wirken sich auf alle lebenswichtigen Bereiche der Wirtschaft aus, von der Medizin über das Bildungswesen, die Energieversorgung, die Kommunikation, die Landwirtschaft und die Industrie bis hin zur Bewältigung von Katastrophen wie dem Erdbeben, das Syrien und die Türkei am frühen Morgen des 6. Februar erschütterte und bisher 1 300 Zivilisten das Leben gekostet, viele Menschen verletzt und Tausende Häuser zerstört hat.

Die Auswirkungen der westlichen Sanktionen und der militärischen Besetzung Syriens durch die USA haben die Wirtschaft des Landes lahmgelegt und seine Fähigkeit untergraben, auf größere Naturkatastrophen dieser Art zu reagieren. Die Situation ist so dringlich, dass der Rat der Kirchen im Nahen Osten am 6. Februar die sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien forderte, damit Damaskus die humanitären Folgen des tragischen Erdbebens bewältigen kann.

1979 wurde Syrien zum ersten Mal von Washington mit Sanktionen belegt, als das Land als staatlicher Sponsor des Terrorismus eingestuft und mit einem Exportverbot für Waren und Technologien in die USA belegt wurde. Dies geschah als Strafe für Syriens Unterstützung des Irans während des iranisch-irakischen Krieges (1980-1988) und führte auch zur Aussetzung der Finanzhilfe der Monarchien am Persischen Golf (etwa 1,5 Milliarden Dollar jährlich) und zu einer erdrückenden Wirtschaftskrise, die als „Krise der Achtzigerjahre“ bekannt wurde.

Weniger als ein Jahrzehnt nach einer kurzen Phase wirtschaftlicher Prosperität in Syrien (das Nettoinlandsprodukt stieg zwischen 2000 und 2010 um rund 49 Prozent) begann 2011 der vom Ausland unterstützte Krieg, der die syrische Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft zog. Weitreichende Schäden entstanden sowohl durch die direkte Zerstörung von Wirtschaftseinrichtungen und -sektoren während der Kampfhandlungen als auch durch eine Reihe US-amerikanischer Sanktionen, die mit dem Caesar Act 2019 und dem Captagon Act vom letzten Jahr ihren Höhepunkt erreichten und sich gegen die einheimische Pharma- und Gesundheitsindustrie Syriens richteten.

Ein doppelter Würgegriff

Im Gegensatz zu den meisten Fällen, in denen die USA und ihre Verbündeten in der EU und der NATO Wirtschaftssanktionen einsetzen, um eine externe Wirtschaftsblockade gegen Staaten zu verhängen, werden die Sanktionen gegen Damaskus von einer weiteren internen Blockade begleitet.

Erreicht wird dies durch die ausländische militärische Kontrolle über die Ölvorkommen und wichtigen landwirtschaftlichen Felder im Nordosten Syriens – dem „Brotkorb der Levante“ -, die unter der Kontrolle der von den USA unterstützten und kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in den Gebieten der „Autonomen Verwaltung“ stehen.

Damaskus befindet sich somit in einem doppelten Würgegriff, da ihm sein Öl (die wichtigste Devisenquelle) entzogen wird. Die Energieverkäufe machen etwa ein Viertel der syrischen Exporteinnahmen aus und decken 90 Prozent des syrischen Bedarfs auf dem Binnenmarkt. Vor dem Krieg, im Jahr 2010, produzierte Syrien 4 Millionen Tonnen Weizen, ein strategisches landwirtschaftliches Grundnahrungsmittel, das die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und die Versorgung des Landes sicherstellt, wovon etwa ein Viertel exportiert wird.

Heute hat das Land nicht nur den Zugang zu seinen lebenswichtigen Anbauflächen verloren, sondern die westlichen Sanktionen hindern Damaskus auch daran, diese wichtigen Grundnahrungsmittel für die Ernährung seiner Bevölkerung zu importieren.

Dies hat die Auswirkungen der Blockade auf die syrische Bevölkerung verschärft, die derzeit eine der schwersten Lebens-, Wirtschafts- und Gesundheitskrisen ihrer modernen Geschichte durchmacht und nicht in der Lage ist, den täglichen Grundbedarf an Brot und Medikamenten zu decken.

Informierte Quellen berichten The Cradle, dass Damaskus doppelt belastet wird, wenn es um die Beschaffung von Grundbedarfsgütern geht, da diese nicht direkt importiert werden können, sodass die syrische Regierung gezwungen ist, auf Maklerfirmen zurückzugreifen, um die Sanktionen der USA und Europas zu umgehen.

Die Quellen verweisen auf die entscheidende Rolle Russlands bei der Beschaffung von Weizen für Damaskus, aber auch dies ist mit hohen Transportkosten verbunden. Ähnlich verhält es sich mit dem Iran, der Syrien zwar über eine Kreditlinie mit Öl versorgt, dessen Transport jedoch von privaten Unternehmen durchgeführt wird, die sich den Schikanen der US-Behörden ausgesetzt sehen – sei es durch das Zurückhalten von Lieferungen (z. B. in Gibraltar und Griechenland) oder durch die Aufnahme der beteiligten Öltanker in die US-Sanktionslisten.

Unter den Sanktionen steht Syrien vor großen Schwierigkeiten beim Wiederaufbau seiner Schlüsselsektoren Landwirtschaft, Industrie, Energie, Bildung und Gesundheitswesen, die in einem Krieg zerstört wurden, in dem Washington eine führende Rolle spielte. Damaskus ist gezwungen, nach regionalen Alternativen und zwischengeschalteten Unternehmen zu suchen, um den Würgegriff zu umgehen, oder Hilfe von befreundeten Ländern wie Russland oder dem Iran zu erhalten.

Dies hat natürlich seine eigenen Nachteile für die USA, da es dazu beiträgt, dass Syrien engere politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Washingtons Gegnern knüpft. Heute sind es unter anderem iranische Unternehmen, die in Syrien Wartungsarbeiten durchführen und neue Kraftwerke bauen.

Sanktionen über Sanktionen

Die meisten der einseitigen Sanktionen gegen Syrien gehen auf das Jahr 2011 zurück, als der damalige US-Präsident Barack Obama die bestehenden Strafmaßnahmen im Rahmen des Syria Accountability Act (2004) erweiterte. Die neuen Sanktionen umfassten ein Flugverbot, Beschränkungen für Ölexporte, finanzielle Beschränkungen für Unternehmen und Einzelpersonen, das Einfrieren syrischer Vermögenswerte im Ausland, Reiseverbote für syrische Beamte und Wirtschaftsführer sowie den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Damaskus.

2019 erließen die USA den Syrien-spezifischen Caesar Act, der Washington die Befugnis verleiht, Sanktionen gegen alle Personen zu verhängen, die – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – mit Syrien Geschäfte machen, an Infrastruktur- und Energieprojekten beteiligt sind, die syrische Regierung unterstützen oder Waren oder Dienstleistungen an das syrische Militär liefern.

Das Captagon-Gesetz, das 2022 vom US-Kongress verabschiedet wurde, um den illegalen Handel mit einer Droge zu bekämpfen, die durch von Ausländern unterstützte Dschihadisten in Syrien berühmt wurde, besitzt die Frechheit, Damaskus für die Entstehung von Captagon verantwortlich zu machen, und zielt darauf ab, das, was von der renommierten pharmazeutischen Industrie des Landes noch übrig ist, zu zerstören.

Im Jahr 2011 verbot die EU die Ausfuhr von Waffen, Gütern und Energietechnologie nach Syrien. Außerdem verhängte sie ein Verbot der Einfuhr von syrischem Öl und Mineralien sowie jeglicher Handels- und Finanztransaktionen mit dem syrischen Energiesektor. Diese Sanktionen wurden 2018 ausgeweitet und umfassen nun auch das Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverbote für Personen und Einrichtungen, die angeblich am Einsatz von Chemiewaffen beteiligt waren.

Großbritannien verhängte nach seinem Austritt aus der EU parallele Sanktionen gegen Syrien, und mehrere verbündete Staaten, darunter Kanada, Australien und die Schweiz, schlossen sich diesem Beispiel an. Arabische Länder, darunter Katar und Saudi-Arabien, die den Krieg gegen Syrien finanziell und materiell unterstützt haben, haben ebenfalls ihre eigene Variante von Sanktionen gegen Damaskus verhängt.

Eine humanitäre Krise

Die erschreckende Verschlechterung der humanitären Lage und der Lebensbedingungen in Syrien – als direkte Folge der repressiven einseitigen Sanktionen, die gegen internationale Gesetze und Konventionen verstoßen – veranlasste die Vereinten Nationen, die UN-Sonderberichterstatterin für einseitige Zwangsmaßnahmen und Menschenrechte, Alena Douhan, vom 30. Oktober bis 10. November 2022 nach Damaskus zu entsenden, um die Auswirkungen der Sanktionen zu bewerten.

In einer Erklärung nach ihrem zwölftägigen Besuch in Syrien legte die Sonderberichterstatterin detaillierte Informationen über die katastrophalen Auswirkungen der einseitigen Sanktionen auf alle Lebensbereiche im Land vor.

Douhan berichtete, dass erschreckende 90 Prozent der syrischen Bevölkerung derzeit unterhalb der Armutsgrenze leben und nur begrenzten Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, Elektrizität, Unterkünften, Koch- und Heizstoffen, Transportmitteln und medizinischer Versorgung haben, und warnte vor einer massiven Abwanderung von Fachkräften aufgrund der wachsenden wirtschaftlichen Not.

Mehr als die Hälfte der lebenswichtigen Infrastruktur ist entweder völlig zerstört oder schwer beschädigt, und die Verhängung einseitiger Sanktionen gegen wichtige Wirtschaftssektoren wie Öl, Gas, Elektrizität, Handel, Bauwesen und Maschinenbau haben das nationale Einkommen geschmälert und die Bemühungen um wirtschaftliche Erholung und Wiederaufbau untergraben.

Die UN-Berichterstatterin sagte, dass die Blockierung von Zahlungen und die Verweigerung von Lieferungen durch ausländische Hersteller und Banken – in Verbindung mit den sanktionsbedingten begrenzten Devisenreserven – zu ernsthaften Engpässen bei Arzneimitteln und medizinischer Spezialausrüstung, insbesondere für chronische und seltene Krankheiten, geführt haben.

Sie warnte, dass die Instandsetzung und der Ausbau der Wasserversorgungsnetze für Trink- und Bewässerungszwecke ins Stocken geraten sind, weil keine Ausrüstungen und Ersatzteile zur Verfügung stehen, was schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Ernährungssicherheit hat.

In der derzeitigen dramatischen und sich weiter verschlechternden humanitären Lage, in der 12 Millionen Syrer mit Ernährungsunsicherheit zu kämpfen haben, fordere ich die sofortige Aufhebung aller einseitigen Sanktionen, die die Menschenrechte ernsthaft verletzen und jegliche Bemühungen um eine frühzeitige Erholung, Wiederaufbau und Rekonstruktion verhindern.

„Kein Verweis auf die guten Ziele einseitiger Sanktionen rechtfertigt die Verletzung grundlegender Menschenrechte“, fügte sie hinzu und betonte, dass „die internationale Gemeinschaft eine Verpflichtung zur Solidarität und Unterstützung des syrischen Volkes hat.“

Aufforderung zur Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien

Der UN-Bericht wirft ein weiteres Licht auf die von den Sanktionen betroffenen Sektoren in Syrien und zeigt, dass die syrische Wirtschaft um mehr als 90 Prozent geschrumpft ist und dass die Preise seit 2019 um mehr als 800 Prozent gestiegen sind.

Hunderttausende von Arbeitsplätzen sind verloren gegangen, und die Sanktionen blockieren die Einfuhr von „Lebensmitteln, Medikamenten, Ersatzteilen, Rohstoffen und Artikeln, die für die Bedürfnisse des Landes und die wirtschaftliche Erholung notwendig sind“, berichtet Douhan. Ferner muss Syrien „im Vergleich zu den Nachbarländern mehr als 50 Prozent höhere Preise zahlen, um seinen Lebensmittelbedarf zu decken“.

Der UN-Berichterstatter forderte die sofortige Aufhebung der einseitigen Sanktionen, die die USA und die EU gegen Syrien verhängt haben, und betonte, dass sie nach internationalem Recht illegal seien. „Ich fordere die internationale Gemeinschaft und insbesondere die sanktionierenden Staaten auf, den verheerenden Auswirkungen der Sanktionen Rechnung zu tragen und umgehend konkrete Schritte zu unternehmen, um die übermäßige Einhaltung der Sanktionen durch Unternehmen und Banken zu unterbinden“, erklärte sie.

Ihr Bericht macht deutlich, dass die Verschärfung der einseitigen Sanktionen und die Handelsbeschränkungen zu einer langfristigen Wirtschaftskrise in Syrien geführt haben, mit einem zunehmenden Anstieg des Inflationsniveaus und einem kontinuierlichen Wertverlust der Landeswährung von 47 syrischen Lira gegenüber dem Dollar im Jahr 2010 auf mehr als 5.000 Lira im Jahr 2022.

Elektrizität und Wasser

Die Sanktionen haben Damaskus auch daran gehindert, die beschädigte Infrastruktur wieder aufzubauen, vor allem in abgelegenen und ländlichen Gebieten, und sie haben einen „Strommangel“ verursacht, der zu täglichen Stromausfällen führt.

In dem UN-Bericht wird insbesondere auf die Verschlechterung der öffentlichen Wasserversorgung und der Bewässerungssysteme hingewiesen, deren Instandsetzung aufgrund fehlender Ausrüstung und Ersatzteile ins Stocken geraten ist, was schwerwiegende Folgen für die öffentliche Gesundheit und die Ernährungssicherheit hat. Dem Bericht zufolge ist der Mangel an Trinkwasser in weiten Teilen Syriens die Ursache für den derzeitigen Ausbruch der Cholera im Lande.

Gesundheitssektor

Aus dem Bericht von Douhan geht auch hervor, dass Stromausfälle zum Ausfall empfindlicher und teurer medizinischer Geräte führten, für die aufgrund kommerzieller und finanzieller Beschränkungen keine Ersatzteile beschafft werden konnten. Aus dem Bericht geht hervor, dass 14,6 Prozent der Syrer an chronischen und seltenen Krankheiten leiden und dass die Beschaffung von Medikamenten – insbesondere für Patienten mit Krebs, Dialysebedarf, Bluthochdruck und Diabetes sowie Anästhetika – durch den Rückzug ausländischer Arzneimittelhersteller aus Syrien und die Unmöglichkeit der Einfuhr von Rohstoffen und Laborreagenzien zur Herstellung von Medikamenten vor Ort behindert wird.

Obwohl Medikamente und medizinische Geräte nicht direkt von Sanktionen betroffen sind, sorgen die Unklarheit und Komplexität der Genehmigungsverfahren sowie die Angst der Hersteller und Lieferanten vor Strafen dafür, dass der Zugang zu lebensrettenden Lösungen sehr schwierig wird – insbesondere nach der Verabschiedung des Captagon Act in Washington.

Landwirtschaft und Ernährungssicherheit

Aufgrund von Wasser- und Energieknappheit sowie finanziellen und handelspolitischen Beschränkungen ist die Menge an landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Düngemitteln, Saatgut, Pestiziden, Futtermitteln und Ersatzteilen für landwirtschaftliche Maschinen zurückgegangen. Die landwirtschaftliche Produktion Syriens ist von 17 Millionen Tonnen jährlich im Zeitraum 2000-2011 auf 11,9 Millionen Tonnen im Jahr 2021 zurückgegangen.

Die Weizenernte ist von 3,1 Millionen Tonnen im Jahr 2019 auf weniger als 1,7 Millionen Tonnen im Jahr 2022 zurückgegangen. Während Syrien in der Vergangenheit Weizen exportierte, importiert es ihn jetzt über ein Netz von Zwischenhändlern, was die finanzielle Belastung für Damaskus erheblich erhöht.

Eine Strategie im Dienste der Interessen Israels

Die USA und ihre Verbündeten rechtfertigen ihre Syrien-Sanktionen als ein Mittel, um Druck auf „Schurkenstaaten“ auszuüben und diese zu einer Änderung ihrer Politik zu zwingen. Die umfangreichen Erfahrungen mit dieser US-Politik in zahlreichen Ländern zeigen jedoch deutlich, dass Sanktionen in erster Linie ein politisches Instrument sind, das dazu dient, Regierungen zu unterwerfen, indem man ihre Bevölkerung zugrunde richtet.

Die Sanktionen gegen Syrien haben zu einer schweren Ernährungskrise geführt: 12 Millionen Syrer – mehr als die Hälfte der Bevölkerung – sind von Ernährungsunsicherheit betroffen, und 2,4 Millionen leiden nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) unter schwerer Ernährungsunsicherheit.

Diese Sanktionen zehren an den Lebensgrundlagen des syrischen Volkes, was nach Ansicht von Damaskus weitgehend mit dem Konflikt mit Israel zusammenhängt, wobei Tel Aviv als größter Nutznießer der langsamen Zerstörung Syriens angesehen wird. Die UN-Sonderberichterstatterin für einseitige Zwangsmaßnahmen und Menschenrechte wird dem UN-Menschenrechtsrat im September 2023 ihren Abschlussbericht über die Auswirkungen der Sanktionen vorlegen.