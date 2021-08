COVID trifft das Kreuzfahrtschiff Carnival und das, obwohl ALLE Besatzungsmitglieder und Passagiere geimpft sind!

Ein Schiff der Carnival Cruise Line in der Karibik hat ein Riss in die Matrix gesprengt, dass „Ungeimpfte“ für die „bahnbrechende“ Ausbreitung von COVID verantwortlich sind; auf dem Schiff gibt es einen Ausbruch, obwohl ALLE Passagiere und die Crew „geimpft“ sind. Es sieht so aus, als ob DER IMPFSTOFF die Ursache für den Ausbruch und die Verbreitung ist!

Die Carnival Vista, die am 31. Juli von Galveston, Texas, auslief, hat strenge Vorschriften für Gesichtsmasken erlassen und die infizierten Personen an Bord in Isolation geschickt. Die Mainstream-Medien sind bereits damit beschäftigt, die Sache herunterzuspielen, während die Kreuzfahrtgesellschaft sich selbst auf die Schulter klopft, weil sie so schnell reagiert hat.

In einer Erklärung an FOX 26 sagte Carnival: „Wir haben unsere neue flottenweite Maskenpolitik auf der Carnival Vista frühzeitig eingeführt, da wir eine kleine Anzahl positiver Fälle an Bord haben. Unsere im Voraus erstellten Protokolle für geimpfte Gäste und Besatzungsmitglieder, Tests, verbesserte medizinische Möglichkeiten und die Rückverfolgung von Kontakten haben das Potenzial für positive Fälle vorweggenommen und sind so konzipiert, dass sie an verschiedene Szenarien angepasst werden können. Wir haben enge Kontakte identifiziert und getestet, und jeder, der positiv getestet wurde, befindet sich in Isolation. Die Entscheidung, die Maskenregelung einzuführen, wurde aus reiner Vorsicht getroffen, da uns die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und der Besatzung am Herzen liegt. Die Reise wird wie geplant fortgesetzt, und wir sind bestrebt, unseren Gästen weiterhin einen angenehmen und sicheren Urlaub zu bieten. Wir wissen die Unterstützung unserer Carnival Vista-Gäste zu schätzen, die uns bei der Umsetzung dieser Maßnahme am Mittwochabend sehr geholfen haben.“

Bemerkungen von Hal Turner:

Man beachte, dass sie von einer „geringen Anzahl positiver Fälle“ sprechen, ohne zu sagen, was „gering“ für sie bedeutet. Sind es 2? 10? 50? Wenn man bedenkt, dass das riesige Schiff mehr als 4000 Menschen fassen kann, könnte „gering“ alles Mögliche bedeuten. Jeder Mainstream-Bericht, den wir heute Morgen gesehen haben, hat die Formulierung „geringe Anzahl“ blindlings akzeptiert und sogar hervorgehoben, ohne die genauen Zahlen zu erfragen. Das ist kein Journalismus. Es ist eine Erzählung, die aufgebaut wird.

Seitdem klar geworden ist, dass die „Impfstoffe“ wenig bis gar nichts gegen die Delta-Varianten ausrichten können, haben das Weiße Haus, die CDC und die Mainstream-Medien versucht, den Anstieg der „bahnbrechenden Fälle“ als Ergebnis der heimtückischen Ungeimpften darzustellen. Aber niemand an Bord des Carnival Delta ist ungeimpft, eine Tatsache, die von allen bei Carnival und den Medien auffallend ignoriert wird.

Wenn ungeimpfte Menschen auf engem Raum einen Ausbruch von Covid-19 verursacht hätten, würden die Medien mit genauen Zahlen und der obligatorischen Schelte darüber berichten. Auf einem Schiff, auf dem es keine ungeimpften Menschen gibt, werden die Einzelheiten des Ausbruchs absichtlich unklar gehalten.

Meiner persönlichen Meinung nach sind die Fakten so offensichtlich wie die Nase in meinem Gesicht: DER IMPFSTOFF IST DIE URSACHE FÜR DIE AUSBRÜCHE! Es scheint mir offensichtlich zu sein, dass die „Impfstoffe“ keine Immunität bieten und Covid-Mutationen verursachen.