Covid-Verbrechen aufgedeckt: Die FDA, NIH, CDC, WHO sind kriminelle Organisationen, die wegen massiver Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, verurteilt und hingerichtet werden müssen

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Das ist die Schlussfolgerung aus dem Bericht „The Vaccine Death Report“, der von David John Sorensen und Dr. Vladimir Zelenko verfasst wurde und hier verfügbar ist…und hier…

Sie sollten den gesamten Bericht lesen, um zu verstehen, wie grausam und absichtlich Sie getäuscht wurden, und um zu begreifen, dass die Todesfälle durch den Covid-„Impfstoff“ wahrscheinlich noch lange nicht vorüber sind.

Ich bin mit vielen der einzelnen Informationen in diesem Bericht vertraut und habe darüber auf dieser Website berichtet. Diese ausführliche Zusammenfassung der Fakten über die weltweit durch die Covid-„Impfstoffe“ verursachten Todesfälle und Verletzungen wurde zum Teil von Dr. Vladimir Zelenko erstellt, der seine Covid-Patienten durch eine frühe Behandlung mit HCQ heilte. Da eine Heilung eine Bedrohung für die Notfallverwendung des „Impfstoffs“ ohne die erforderlichen Tests darstellte, wurde die Heilung verboten, und Ärzte wurden entlassen und bekamen ihre medizinische Zulassung entzogen, weil sie Menschen mit HCQ und Ivermectin geheilt hatten.

Nun, da echte Wissenschaftler – im Gegensatz zu den von Big Pharma angeheuerten PR-Agenten – den Beweis für einen Massengenozid erbracht haben, lenken die korrupten westlichen Regierungen, von denen jede einzelne darin verwickelt ist, und die Hurenmedien, von denen jede einzelne darin verwickelt ist, verzweifelt unsere Aufmerksamkeit auf ihr Ersatznarrativ von angeblichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die wahren Fakten über die Zwangs-„Impfung“ mit Covid müssen vertuscht werden, damit die Schuldigen nicht zur Verantwortung gezogen werden können.

Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und verstehen, dass wir von Kriminellen regiert werden, denen ihre Macht und ihr Profit weitaus wichtiger sind als unser Leben und unsere Gesundheit.

Das Böse ist in der westlichen Welt inzwischen so institutionalisiert, dass es scheint, als sei unser Schicksal hoffnungslos. Die Menschen sind blind für das, was man ihnen antut, und ihre Blindheit macht sie ohnmächtig. Viele eilen sogar zur Verteidigung derer, die sie zerstören.

In der westlichen Welt wurden Fakten durch Fiktionen und Wahrheit durch Lügen ersetzt. Die gesamte Covid-Operation war ein Prozess des Verbots und der Unterdrückung von Fakten. Der Prozess der Ersetzung von Fakten durch Fiktionen ist schon seit langem im Gange. Allein in den letzten 60 Jahren gab es eine ganze Reihe davon – die Ermordung von Präsident Kennedy, Vietnam, 9/11, Saddam Husseins „Massenvernichtungswaffen“, die Dämonisierung und Zerstörung Libyens und seines Führers, „Assads Einsatz von Chemiewaffen“, „iranische Atomwaffen“, die vielen inszenierten Dämonisierungen Russlands – angebliche Vergiftungen, der Abschuss des malaysischen Flugzeugs, Invasionen – und die „Covid-Pandemie“.

Hand in Hand mit diesen inszenierten Ereignissen gehen die Aushöhlung der bürgerlichen Freiheit und die Anhäufung unkontrollierbarer Macht in den Händen der Regierung und der Privatwirtschaft, wie z. B. der sozialen Medien und der Pharmaunternehmen, die die staatlichen Regulierungsbehörden kontrollieren. Die Eltern haben die Kontrolle über ihre Kinder an die Indoktrination in den öffentlichen Schulen und an das Jugendamt verloren, das unter jedem Vorwand ein Kind den Eltern wegnehmen kann. Die Rechte gehören jetzt nur noch denen, die das Sagen haben, und diese Leute sind weitgehend unzurechnungsfähig. Das Rechtssystem ist korrumpiert, weil es in politischen Machtkämpfen eingesetzt wird und dazu dient, die Gesellschaft im Sinne der Wähler umzustrukturieren und Sonderrechte für „unterdrückte Gruppen“ zu schaffen. Die Gerechtigkeit hat sich zusammen mit Integrität und Moral von uns verabschiedet.

Das Böse und die zügellose Macht sind allgegenwärtig. Die Menschen brauchen Führer, aber wo sind die Führer?