Erzbischof Carlo Maria Vigano: Wir stehen vor einem globalen Umsturz, an dem sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Kirche beteiligt sind

Erzbischof Carlo Maria Vigano war zu Gast bei Canale Italia TV und teilte seine Beobachtungen über die Geschehnisse in der Welt mit.

Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Beobachtungen des Erzbischofs.

Über die kirchliche und politische Führung heute:

Auf die Frage nach den Bemühungen, eine globale Religion zu schaffen und ob dies für die Heilige Kirche Mord oder Selbstmord sei, antwortete Vigano:

Beides. Einerseits hasst der korrupte Teil der Hierarchie – den ich der Kürze halber die tiefe Kirche nenne -, da er Satan unterworfen ist, die Kirche als den mystischen Leib Christi und beabsichtigt, sie zu töten, so wie es mit dem Haupt der Kirche geschehen ist. Aber wir wissen, dass, so wie Christus auferstanden ist, auch sein mystischer Leib nach seiner Passion auferstehen wird. Also ja: Diejenigen, die dem Teufel dienen, führen eine mörderische Operation durch, auch wenn sie verrückt und zum Scheitern verurteilt ist.