COVID war nur der Anfang – Wie man sich auf kommende Krisen vorbereitet

Lebensmittel-, Energie- und Wirtschaftskrisen werden nach einem vorher festgelegten Plan fabriziert, so wie der COVID-Pandemieplan während des Ereignisses 201 vorhergesagt wurde. In einem aktuellen Interview mit Children’s Health Defense „Good Morning CHD“ erörtere ich, wie man sich auf diese bevorstehenden Krisen vorbereiten kann

Die Rockefeller Foundation war ein prominenter Akteur bei der Verbreitung der Pläne der „Deep State“-Kabale. Die Stiftung war ein Sponsor von Event 201, bei dem die Teilnehmer all das übten, was später eintrat, und sie hat auch mindestens drei Berichte veröffentlicht, die verschiedene Teile von The Great Reset beschreiben

Im Jahr 2010 veröffentlichte die Rockefeller Foundation einen Bericht mit dem Titel „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ (Szenarien für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung), in dem sie ein „Lockstep“-Szenario entwarf – eine koordinierte globale Reaktion auf eine tödliche Pandemie. Das in diesem Dokument beschriebene Szenario stimmt in vielen Details mit unserer jüngsten Vergangenheit überein

Im April 2020 veröffentlichte die Rockefeller Foundation einen „Nationalen COVID-19-Test-Aktionsplan“, in dem ein strategischer Rahmen für eine permanente Überwachungs- und soziale Kontrollstruktur festgelegt wurde, die die persönliche Freiheit und Entscheidungsfreiheit stark einschränkt

Der Bericht der Rockefeller Foundation vom Juli 2020, „Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System“, erklärt Nahrungsmittelknappheit und Hungersnot zur Realität und beschreibt, wie sie unter dem Deckmantel der „Gerechtigkeit“, „Fairness“ und des „Umweltschutzes“ die Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung und die Lieferkette an sich reißen wollen

Im obigen Video spreche ich in der Sendung „Good Morning CHD“ von Children’s Health Defense über die Unvermeidbarkeit kommender Lebensmittel- und Energiekrisen und darüber, wie man sich auf sie vorbereiten kann. Wie ich in diesem Interview erwähne, scheint es klar zu sein, dass diese Krisen nach einem vorher festgelegten Plan fabriziert werden, genau wie der COVID-Pandemieplan während des Ereignisses 201 vorhergesagt wurde.

Die globale technokratische Kabale, die für diese Pläne verantwortlich ist, verbirgt ihre Pläne nicht wirklich. Sie kündigen sie auf verschiedene Weise im Voraus an. Tabletop-Krisenübungen sind eine davon. Die Veröffentlichung von Weißbüchern ist eine andere.

Die Rockefeller Foundation hat bei der Veröffentlichung der Pläne der „Deep State“-Kabale eine wichtige Rolle gespielt. Die Stiftung war nicht nur Sponsor von Event 201, bei dem die Teilnehmer all das übten, was später eintrat, sondern sie hat auch mindestens drei separate Berichte veröffentlicht, die die Umsetzung verschiedener Teile dessen beschreiben, was wir heute als die Great Reset Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) kennen.

Operation Lockstep

Im Jahr 2010 veröffentlichte die Rockefeller Foundation einen Bericht mit dem Titel „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ (Szenarien für die Zukunft von Technologie und internationaler Entwicklung), in dem sie ein „Lockstep“-Szenario entwarf – eine koordinierte globale Reaktion auf eine tödliche Pandemie. Auch wenn der Name und der Ursprung des Virus unterschiedlich sind, stimmt das in diesem Dokument beschriebene Szenario in vielen Details mit unserer jüngsten Vergangenheit überein.

Eine tödliche virale Pandemie. Verheerende wirtschaftliche Auswirkungen. Die internationale Mobilität kommt zum Erliegen, die Industrie, der Tourismus und die globalen Lieferketten werden geschwächt. „Selbst vor Ort standen normalerweise geschäftige Geschäfte und Bürogebäude monatelang leer, ohne Angestellte und Kunden“, heißt es in dem Dokument.

„Da es keine offiziellen Eindämmungsprotokolle gab, verbreitete sich das Virus wie ein Lauffeuer. In dieser Darstellung erwies sich das Versäumnis der US-Regierung, strenge Reisebeschränkungen für ihre Bürger zu erlassen, als fataler Fehler, da sich das Virus so über die Grenzen hinweg verbreiten konnte. China hingegen schnitt besonders gut ab, da es schnell allgemeine Quarantänen für alle Bürger verhängte, die sich als wirksam erwiesen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

Viele andere Länder, in denen die Staatsoberhäupter „ihre Autorität spielen ließen“ und ihren Bürgern strenge Beschränkungen auferlegten – „vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen am Eingang von Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten“ -, schnitten ebenfalls gut ab.

In diesem Bericht wird im Wesentlichen dargelegt, was der ultimative Plan ist, nämlich mit Hilfe von Bioterrorismus die Kontrolle über die Ressourcen, den Wohlstand und die Menschen der Welt zu übernehmen. Es geht darum, eine koordinierte Pandemie als Rechtfertigung für eine Umverteilung des Reichtums und die Neuordnung des globalen Finanzsystems zu nutzen.

Der COVID-19-Aktionsplan

Im April 2020 veröffentlichte die Rockefeller Foundation das Weißbuch „National COVID-19 Testing Action Plan“, in dem ein strategischer Rahmen abgesteckt wurde, der eindeutig darauf abzielt, Teil einer permanenten Überwachungs- und sozialen Kontrollstruktur zu werden, die die persönliche Freiheit und Entscheidungsfreiheit stark einschränkt.

Das darin geforderte Überwachungssystem ähnelt auf unheimliche Weise dem in China verwendeten System, wo die Einwohner verpflichtet sind, sich in ein Gesundheitsregister einzutragen. Nach der Eintragung erhalten sie einen persönlichen QR-Code, den sie dann eingeben müssen, um Zugang zu Lebensmittelgeschäften und anderen Einrichtungen zu erhalten.3

Die Studie beschreibt auch die notwendige Infrastruktur für eine flächendeckende Impfverfolgung, und zwar für alle Impfstoffe, nicht nur für die COVID-Impfungen, und legt den Grundstein für die medizinische Überwachung im Allgemeinen.

Es forderte nicht nur den Zugang zu anderen medizinischen Daten, sondern auch ausdrücklich die Abschaffung der Datenschutzgesetze. In diesem Dokument heißt es: „Bei einem so virulenten Infektionserreger wie COVID-19 müssen einige Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre beiseite geschoben werden… Und wenn man sich den Plan durchliest, wird klar, dass dieses Überwachungsprogramm nicht als vorübergehend gedacht war.

COVID-19 wurde einfach als Vorwand benutzt, um die Einführung eines permanenten Bioüberwachungssystems zu rechtfertigen. Es erforderte Hunderttausende neuer Mitarbeiter, die Aktualisierung von Computersystemen und die Einführung neuer Gesetze, die in vielerlei Hinsicht der Einführung der TSA nach 9/11 ähneln.

Die Kabale deckt den Tisch neu

Als nächstes haben wir den Bericht vom 28. Juli 2020, „Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System, in dem beschrieben wird, wie die COVID-Pandemie „eine Hunger- und Ernährungskrise“ in den USA verursacht hat, die ihrer Meinung nach durch eine komplette Überholung des Lebensmittelsystems gelöst werden muss.

Im Wesentlichen wird beschrieben, wie sie unter dem Deckmantel der „Gerechtigkeit“, der „Fairness“ und des „Umweltschutzes“ die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung und die Versorgungskette an sich reißen wollen.

Ein Schlüssel zu diesem Vorhaben ist die Datenerfassung. Sie wollen Daten über die Ausgaben und Essgewohnheiten aller Menschen sammeln, und um diese Datensammlung zu erleichtern, wollen sie alles in eine Online-Umgebung verlagern, einschließlich Bildung, Medizin und den Kauf von Lebensmitteln.

Schon der Titel verrät, worum es hier wirklich geht. „Reset the Table“ ist eine klare Anspielung auf „The Great Reset“, das von WEF-Gründer Klaus Schwab und dem Prinzen von Wales Anfang Juni 2020 offiziell angekündigt wurde. Schon der Titel verrät uns also, dass die Forderung der Rockefeller Foundation nach einem „Reset“ des Lebensmittelsystems ein wesentlicher Bestandteil des „Great Reset“ des WEF ist.

Viele der Autoren des Stiftungspapiers sind auch Mitglieder des WEF, was diese Verbindung noch verstärkt. Im Vorwort betont der Präsident der Rockefeller Foundation, Dr. Rajiv Shah, dass ein „umfassendes Handbuch“ für das Lebensmittelsystem auch andere Themen wie „existenzsichernde Löhne“ und „Wohnen“ ansprechen muss, die im Rahmen des „Great Reset“ ebenfalls überarbeitet werden sollen.

Schwab prägte den Begriff der „vierten industriellen Revolution“, was eigentlich nur eine andere Bezeichnung für die „transhumanistische Revolution“ ist. Kurz gesagt, bezieht er sich auf die Integration und Übernahme von künstlicher Intelligenz, Robotik und die Verschmelzung von Mensch und Maschine, die unweigerlich dramatische gesellschaftliche Veränderungen auslösen wird.

Die Menschen, die von Robotern und/oder erweiterten Menschen verdrängt und unbrauchbar gemacht werden, werden eine Art Stipendium zum Leben und ein Dach über dem Kopf brauchen.

Als Gegenleistung für die staatliche Unterbringung und Verpflegung wird man natürlich alles aufgeben müssen, was das Leben lebenswert macht. Das WEF hat vor Jahren verkündet: „Bis 2030 werden Sie nichts mehr besitzen“, und sie haben es ernst gemeint. Die Abschaffung der privaten Eigentumsrechte ist Teil des Plans. Die Regierung wird sich um Sie „kümmern“, aber Sie werden in einem Sklavensystem gefangen sein.

Der Plan ist offenkundig

Event 201, diese drei Berichte der Rockefeller Foundation und viele andere legen den Plan der globalen Kabale offen. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn ernst zu nehmen. Das tun sie sicherlich.

Seit Jahrzehnten verschieben sie die sprichwörtlichen Schachfiguren auf dem globalen Schachbrett, um das Szenario herbeizuführen, in dem wir uns derzeit befinden: die Zerstörung und der Zusammenbruch der Versorgungsketten, der Nahrungsmittelproduktion, der Infrastruktur und der Volkswirtschaften. Sie müssen alle alten Systeme zu Fall bringen, um sie für obsolet zu erklären, damit sie dann ihre neuen Sklavensysteme einführen können.

Und sie wissen, dass die Menschen diese Sklavensysteme nicht akzeptieren werden, es sei denn, sie sind absolut mittellos und verzweifelt und haben keine andere Wahl, als sich zu fügen. Wenn wir wissen, dass dies der Plan ist, was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir a) uns vorbereiten müssen, damit wir nicht Opfer ihrer vorsätzlichen Zerstörung werden, b) ihre Pläne bei jedem Schritt zurückweisen und c) parallele Systeme aufbauen müssen, die sich ihrer Kontrolle entziehen.

Wichtige Vorbereitungen: Denken Sie zuerst an Wasser

Eine der wichtigsten Vorbereitungen, die Sie treffen können, ist die Sicherung eines Trinkwasservorrats, da Sie ohne Nahrung viel länger überleben können als ohne Wasser. Ein ideales System, das Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie einen Garten haben, ist die Installation einer großen Zisterne zum Sammeln von Regenwasser.

Da ich einen ganzen Hektar Land habe, auf dem ich Lebensmittel anbaue, habe ich eine 5.000-Gallonen-Zisterne, die das Regenwasser aus den Dachrinnen auffängt. Sie dient zur Ergänzung meines Bewässerungssystems, ist aber auch eine große Wasserquelle für Notfälle. Eine andere Strategie besteht darin, eine Reihe von angeschlossenen Regentonnen an Ihren Dachrinnen zu installieren. Ich bespreche diese und andere Strategien in „Wie Sie Ihre Wasserversorgung für Notfälle sichern“.

Vorschläge zur Nahrungszubereitung

Wenn es um Lebensmittel geht, haben die meisten Amerikaner einen geheimen Vorteil: Sie haben monatelang überschüssige Fettreserven, die es ihnen ermöglichen, über längere Zeiträume zu fasten. Dennoch werden Sie früher oder später sicherlich Lebensmittel benötigen, daher sollten Sie sich mit Vorräten eindecken, solange es noch geht.

Derzeit sieht es so aus, als würde die Lebensmittelknappheit gegen Ende 2022 beginnen. Aber selbst wenn es länger dauert, bis alles zusammenbricht, wird die Inflation die Preise in die Höhe treiben, so dass Sie mit dem Kauf von zusätzlichen Lebensmitteln jetzt noch Geld sparen können.

Ich empfehle, sich mit gesunden, nahrhaften Lebensmitteln einzudecken, die Sie ohnehin regelmäßig essen. Auf diese Weise können Sie Ihre Vorräte regelmäßig wechseln. Meiner Meinung nach gehört tierisches Eiweiß zu den wichtigsten Vorräten, die Sie auf Vorrat kaufen sollten, was bedeutet, dass Sie einen zusätzlichen Gefrierschrank benötigen. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, einen weiteren Gefrierschrank anzuschaffen, um genug Fleisch für drei bis sechs Monate für Ihre Familie zu lagern.

Der Schlüssel zum Erfolg ist eine Notstromversorgung, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass das Stromnetz ausfällt und Sie Ihre Investition verlieren. Die wirtschaftlichste Art, sich mit Fleisch einzudecken, wäre, Bison-, Rinder- oder Lammhackfleisch zu kaufen. Hackfleisch ist nicht nur preiswerter, sondern nimmt auch am wenigsten Platz in Ihrem Gefrierschrank ein. Vermeiden Sie Schweine- und Hühnerfleisch aufgrund des hohen Linolsäuregehalts.

Eine andere Möglichkeit ist Rindfleisch in Dosen, das lange haltbar ist und nicht eingefroren werden muss. Achten Sie auf Sorten, die als einziges Konservierungsmittel Salz enthalten. Lehman’s Rindfleisch in Dosen ist eine solche Option.

Lachs-, Makrelen- und Sardinenkonserven aus Alaska sind ebenfalls eine gute Wahl. Sie enthalten gesundes Eiweiß und Fett und sind gleichzeitig arm an giftigen Wasserschadstoffen und Schwermetallen. Achten Sie nur darauf, dass sie in Wasser und nicht in Öl konserviert sind, denn das ist garantiert das schlechteste Öl, das es gibt. Das gilt selbst dann, wenn es sich um „Olivenöl“ handeln soll. Andere nahrhafte Lebensmittel mit langer Haltbarkeit sind:

Talg, Ghee und Kokosnussöl – Diese gesunden Fette sind ideal zum Kochen und bleiben auch ohne Kühlung stabil.

Bio-Rinderbrühe und/oder Kollagenpulver – Rinderbrühe ist eine ideale Kollagenquelle, aber Bio-Kollagenpulver aus Grasfutter bleibt länger frisch. Kollagen ist das häufigste und am häufigsten vorkommende körpereigene Eiweiß und wird für die Gesundheit der Knochen, die Integrität des Gewebes und die Reparatur benötigt.

Molkenprotein – Molkenprotein ist reich an Leucin, das zur Stimulierung der Muskelproteinsynthese beiträgt und damit einen gesunden Muskelaufbau fördert. Ohne eine regelmäßige Fleischquelle kann es schwierig sein, allein durch die Ernährung genügend Leucin zur Aufrechterhaltung des Körperproteins zu gewinnen. Glücklicherweise lässt sich Molke leicht lagern und kann als Ressource für den Erhalt der Muskelmasse dienen.

Reis – Reis ist ein glutenfreies Grundnahrungsmittel, das über lange Zeiträume gelagert werden kann. Interessanterweise ist weißer Reis (mein Favorit ist Basmati) dem braunen Reis vorzuziehen, da die Antinährstoffe im braunen Reis seine Rolle als saubere Kohlenhydratquelle beeinträchtigen. Idealerweise legen Sie den Beutel in einen lebensmittelechten Eimer, zusammen mit einem oder zwei Sauerstoffabsorbern, und achten Sie darauf, dass der Deckel gut verschlossen ist.

Honig – Einheimischer, unverfälschter Honig ist nicht nur ein natürliches Süßungsmittel, sondern hat auch gesundheitliche Vorteile. So ist er beispielsweise ein wirksames Hustenmittel und kann bei der Bekämpfung von Atemwegsinfektionen und bakteriellen Infektionen, einschließlich antibiotikaresistenter Bakterien, helfen.

Macadamia-Nüsse – Nüsse werden häufig als gute Quelle für Ballaststoffe, Proteine und gesunde Fette empfohlen, die ohne Kühlung lange frisch bleiben, sofern sie in einem versiegelten Beutel oder Behälter aufbewahrt werden. Der Grund, warum dies keine gute Idee ist, liegt darin, dass alle Nüsse mit Ausnahme der Macadamianüsse einen sehr hohen Gehalt an dem gefährlichen Fett Linolsäure aufweisen. Es wäre also nicht sinnvoll, Nüsse zu lagern, da man nur etwa fünf pro Tag essen kann.

Ich empfehle auch, sich mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Rindfleisch-Organ-Komplex, essenziellen Mineralien, Omega-3, Vitamin K2, Magnesium, Vitamin-B-Komplex und Astaxanthin einzudecken.

Eigenes Gemüse anbauen oder nicht?

Wenn es um Obst, Beeren und Gemüse geht, werden viele nicht in der Lage sein, das, was sie brauchen, erfolgreich im eigenen Garten anzubauen. Das ist einfach die Wahrheit. Es erfordert ein gewisses Know-how. Man kann nicht einfach ein paar Samen in die Erde streuen und erwarten, dass etwas wächst. Man muss zur richtigen Jahreszeit pflanzen, man muss gießen, regelmäßig Unkraut jäten und so weiter.

Natürlich ermutige ich Sie, anzubauen, was Sie können, aber seien Sie realistisch und verlassen Sie sich nicht auf etwas, das im Ernstfall keine Chance hat, Sie am Leben zu erhalten. Eine Ausnahme sind Sprossen. Praktisch jeder kann Sprossen anbauen, sogar im Haus auf kleinem Raum, und sie liefern eine hohe Nährstoffdichte, die innerhalb von Tagen und nicht erst nach Wochen oder Monaten geerntet werden kann.

Bestimmte Pflanzen wie Moringa und Maniok sind extrem widerstandsfähig und trockenheitsresistent und erfordern fast keine Aufmerksamkeit, sodass sie eine gute Wahl für Anfänger sein können. Moringa ist ein echtes Superfood, und man kann die Blätter, entweder frisch oder getrocknet, und die Samen essen, aber es ist wirklich ein subtropischer Baum, der ein warmes Klima braucht, um gut zu gedeihen. Sie können auch frische Kräuter anbauen, um Ihre Gerichte zu verfeinern.

Glauben Sie den Kabalen, wenn sie Ihnen sagen, dass es zu Engpässen und Masseninflation kommen wird, und bereiten Sie sich entsprechend vor.

Neben der Bevorratung mit Gemüse, Obst und Beeren in Dosen oder gefriergetrockneten Lebensmitteln besteht eine weitere Strategie darin, Beziehungen zu örtlichen Landwirten aufzubauen. Besuchen Sie Bauernmärkte und knüpfen Sie Kontakte zu Menschen, die die Lebensmittel selbst anbauen. Ich empfehle, den Bauernhof zu besuchen, um sicherzugehen, dass es sich um ein echtes Geschäft handelt, denn manche kaufen ihr Gemüse einfach dort, wo auch die Lebensmittelgeschäfte es kaufen, und verkaufen es dann auf dem Bauernmarkt weiter.

In dem Interview gehe ich auch auf andere Vorbereitungsstrategien ein, die ich für wichtig halte, wie z. B. sicherzustellen, dass man ein gesundes Maß an Sonneneinstrahlung erhält, was kostenlose Nahrung ist (man muss weder für Vitamin-D-, Melatonin- noch Antioxidantien-Präparate bezahlen, wenn man genug Sonne abbekommt), und unbedingt aus überfüllten städtischen Gebieten herauszukommen. Ob man vorbereitet ist oder nicht, dicht bevölkerte Städte werden die gefährlichsten Gebiete der Erde sein, sobald Lebensmittel, Strom und Geld knapp werden.

Die Zeichen stehen auf der Wand und in den Weißbüchern der Rockefeller Foundation und des WEF. Der Zusammenbruch der Wirtschaft und unseres Lebensmittelsystems ist unvermeidlich, weil er gewollt ist. Hoffentlich glauben Sie den Kabalen, wenn sie Ihnen sagen, dass es zu Engpässen und Masseninflation kommen wird, und bereiten sich entsprechend vor.

