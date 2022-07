Am 25. Juni wurde Sewerodonezk, die Hauptstadt der Volksrepublik Luhansk, von der russischen Armee vollständig befreit. Die niederländische Journalistin Sonja van den Ende war in Sewerodonezk, das am Fluss Sewerskij Donez liegt.

Der ehemalige Gouverneur von Luhansk, Hennadiy Moskal, hat die Republik und insbesondere Sewerodonezk in einen brutalen Krieg gestürzt, weiß Van den Ende. Unter anderem verbot er die russische Sprache, obwohl die meisten Einwohner von Luhansk Russisch sprechen.

Foto: Die russische Armee verteilt Hilfsgüter in Lysychansk (VK/Sonja van den Ende)

Wenige Tage vor der Befreiung von Sewerodonezk wurde der Kommandeur des Nazi-Aidar-Bataillons, Sergej Melnichuk, von russischen Truppen gefangen genommen. Ein 2014 von Amnesty International veröffentlichter Bericht zeigte, dass dieses Bataillon in der Ostukraine Kriegsverbrechen begangen hat.

„Das Aidar-Bataillon sät Tod und Zerstörung in der Ostukraine“, so die Schlagzeile von AD. Die Mitglieder des Bataillons misshandelten Menschen und führten sogar Hinrichtungen durch.

Foto: Sewerodonezk (VK/Sonja van den Ende)

„Das Bataillon ist jetzt entschärft worden! antwortet Van den Ende freudig. Sie sprach in Sewerodonezk mit Hauptmann Filiponenko von der Befreiungsarmee der Volksrepublik Luhansk. Unter anderem sagte er, dass die ukrainischen Truppen FGM-148 Javelins, von den Vereinigten Staaten gelieferte Panzerabwehrraketen, sowie Milan-Panzerabwehrraketen einsetzten.

Filiponenko fügte hinzu, dass sich die Stadt im Wiederaufbau befindet. Kein Gebäude ist unbeschädigt, weil die ukrainische Armee die zivile Infrastruktur für militärische Zwecke nutzt. Er sagte auch, dass Zivilisten in Kellern festgehalten und als menschliche Schutzschilde benutzt werden. Das haben wir unter anderem schon in Marioepol erlebt.