Zwei neue Studien über Myokarditis nach Impfungen untergraben die Impfpolitik

In der kanadischen Provinz Ontario wurde eine Studie über das Auftreten von Myokarditis nach einer mRNA-Impfung durchgeführt. Was hat sie gezeigt? Einer von 1287 (777 von einer Million) Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren, die zunächst Pfizer und dann Moderna einnahmen, entwickelte innerhalb von 30 Tagen eine Myokarditis.

Das ist die höchste Zahl, die ich bisher gesehen habe“, sagt die Ärztin Tracy Høeg. Sie weist darauf hin, dass die Kombination von Pfizer und Moderna auch zu den meisten Fällen von Myokarditis in den skandinavischen Ländern führte.

Darüber hinaus hat eine französische Studie gezeigt, dass Myokarditis bei Männern nach Moderna häufiger auftritt. In Frankreich wurden in der Studie nur Patienten untersucht, die sich im Krankenhaus befanden. Die Daten aus Ontario beziehen sich zum Teil auf Personen, die nicht ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Zuvor wurde festgestellt, dass 1 von 2.700 Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren aus Hongkong nach der zweiten Dosis eine Myokarditis entwickelte. Høeg stellt fest, dass die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu erkranken, nach der Moderna-Impfung sechsmal höher ist. „Warum also sollten wir Moderna in den Vereinigten Staaten für Jugendliche zulassen?“, fragt sie.

Einer pro Million“, sagte der Gesundheitsminister. Jetzt sind es 777, wenn Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren erst Pfizer, dann Moderna bekommen“, schreibt der Neurologe Jan Bonte. „Wie hoch die tatsächliche Zahl ist, ist nicht bekannt, aber man schätzt, dass auf jeden Fall fünf bis zehn Fälle nicht erkannt werden“.

„Mir tun die Menschen wirklich leid, die in ihrer Leichtgläubigkeit glaubten, die Regierung und Big Pharma hätten nur ihr Bestes im Sinn. Für die Impf-Fanatiker, die für eine Impfpflicht plädieren und jeden verurteilen, der zur Vorsicht mahnt: Kein Mitleid mit euch“, sagte Bonte.

