Die Zahl der überzähligen Todesfälle steigt – aber nicht wegen des Covid – Haben Sie schon einmal von ICD-10-Codes gehört

Von Meryl Nass: Sie ist Ärztin und Forscherin, die nachwies, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen war. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von COVID-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.

Hut ab vor Daniel Horowitz von der Blaze für diesen Artikel. Da der Artikel von Telegraph hinter einer Bezahlschranke steht, habe ich ihn abonniert, damit Sie informiert werden können. Den vollständigen Text des Telegraph-Artikels finden Sie am Ende dieses Artikels. (Wenn Sie mir helfen möchten, spenden Sie bitte an Children’s Health Defense für die steigenden Rechtskosten zur Verteidigung meiner ärztlichen Zulassung).

Ich vermute zwar, dass die Impfungen die Ursache für die überzähligen Todesfälle sind, aber ich kann es nicht beweisen, weil ich nicht viel mehr Autopsiedaten oder zusätzliche Statistiken habe, die geliefert werden. Es scheint jedoch, dass weniger Autopsien als üblich durchgeführt werden. Und das, obwohl sie doch dazu dienen, ungeklärte Todesfälle aufzuklären.

Die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs wissen genau, wer wann geimpft wurde, und sie kennen die Diagnosen auf den Totenscheinen für jeden Todesfall. Glauben Sie nicht an die Ausreden, dass es Wochen und Monate dauert, diese Daten zu sammeln. Ein Bestattungsunternehmen kann einen Leichnam erst dann aus dem Krankenhaus abholen, wenn der Totenschein ausgefüllt ist. Der Staat erhält die Sterbeurkunde innerhalb weniger Stunden nach einem Todesfall. Was sie dann mit den Daten machen, ist die Frage. In den USA vergraben die Zentren für Täuschung und Verwirrung die Daten.

In Kanada berichtet Horowitz, dass aus Alberta und New Brunswick ein ähnlich starker Anstieg der Sterbefälle gemeldet wurde, der allerdings schon früher, nämlich Mitte 2021, einsetzte.

Die ICD-10-Codes

Haben Sie schon einmal von ICD-10-Codes gehört? Dabei handelt es sich um die „International Classification of Disease“ (Internationale Klassifikation der Krankheiten), eine Reihe von Diagnosecodes, die von der US-Regierung und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geschaffen wurden, angeblich für die medizinische Abrechnung.

Bei der Umstellung von ICD-9 auf ICD-10, die in den USA zwischen 1999 und 2015 stattfand, geschah etwas wirklich Seltsames. Plötzlich stieg die Zahl der Diagnosen und Verfahren sprunghaft an, darunter auch bizarre Diagnosen (Verbrennungen durch Wasserski, Biss durch ein Schwein, in ein Triebwerk hineingesaugt – kein Scherz, die gibt es wirklich) – eine Menge Haarspalterei, obwohl es keinen erkennbaren Grund gab, sie zu spalten. Nach Angaben der CDC,

gibt es in ICD-10-PCS fast 19 Mal so viele Verfahrenscodes wie in ICD-9-CM Band 3

ICD-10-CM enthält fast 5 Mal so viele Diagnosecodes wie ICD-9-CM

Es gibt jetzt 70.000 verschiedene Diagnosen, im Vergleich zu 14.000 in der ICD-9.

Offensichtlich hat sich jemand einen Spaß daraus gemacht, einige dieser Diagnosen zu erfinden. Wurde den Erfindern eine Gesamtzahl von Codes vorgegeben, die sie sich ausdenken mussten? Ich habe mich immer gefragt, warum die USA und andere Länder zu diesem teureren und unhandlicheren System übergegangen sind. Aber jetzt glaube ich es zu wissen. Es war dazu gedacht, die Daten über Diagnosen und Todesursachen zu verwirren.

Wiederum nach Angaben der CDC,

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) genehmigte die Veröffentlichung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten – 10. Revision (ICD-10), die 1999 in den USA für die Kodierung und Klassifizierung von Sterbefällen anhand von Totenscheinen eingeführt wurde.

Wussten die Befürworter dieses verworrenen Systems, dass sie die Todesursachen in Zukunft verschleiern mussten? Sollten wir die Wurzeln des ICD-10-Kodierungssystems untersuchen, um einige der Täter des Great Reset zu identifizieren?

Aus dem Telegraph:

Daten des Office for National Statistics veranlassen Gesundheitsexperten, eine dringende Untersuchung der Ursachen für die überhöhte Sterblichkeitsrate zu fordern

Von Sarah Knapton, Wissenschaftsredakteurin 5. Juli 2022 – 9:00 Uhr

Jede Woche sterben in England und Wales Hunderte von Menschen mehr als üblich, wobei Covid nicht für die meisten Todesfälle verantwortlich ist, wie neue Zahlen zeigen.

Die neuesten Daten des Office for National Statistics (ONS) zeigen, dass es in der Woche bis zum 24. Juni 1.540 überzählige Todesfälle gab, von denen aber nur etwa 10 Prozent auf das Coronavirus zurückzuführen waren.

Gesundheitsexperten haben eine dringende Untersuchung der Ursachen für die überhöhte Sterblichkeit gefordert und befürchten, dass die Reaktion auf die Pandemie, der mangelnde Zugang zur Gesundheitsversorgung und sogar die Lebenshaltungskostenkrise dafür verantwortlich sein könnten.

Vor Ende März war die Zahl der Todesfälle in England und Wales niedriger als sonst in diesem Jahr, obwohl Hunderte von Menschen an Covid starben. In den letzten drei Monaten hat sich die Situation jedoch umgekehrt, und die Gesamtzahl der Todesfälle ist gestiegen, obwohl die Zahl der Covid-Todesfälle zurückgegangen ist.

Die Realität wird ziemlich komplex sein

Prof. Paul Hunter, Medizinprofessor an der University of East Anglia, sagte, dass ein Teil des Überschusses auf Menschen zurückzuführen sein könnte, deren Gesundheit durch Covid geschwächt wurde. Es ist bekannt, dass die Infektion das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten erhöht. Er warnte jedoch, dass auch andere, komplexere Faktoren im Spiel sein könnten.

„Einige könnten auch auf andere Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen sein, wie Probleme beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, verzögerte Überweisungen zur Behandlung und dann Dinge, die mit den Einschränkungen zusammenhängen, unter denen wir lebten, wie reduzierte Aktivität und sitzende Lebensweise“, sagte er.

„Ich denke, die Realität wird ziemlich komplex sein, aber wir müssen uns dessen bewusst sein und versuchen, es zu verstehen.

„Wir wissen, dass es einen Zusammenhang zwischen übermäßiger Sterblichkeit und Entbehrungen gibt, und vielleicht verschlimmert die derzeitige finanzielle Situation die Situation noch.

„Es ist zum Verzweifeln, wenn der Lebensunterhalt in der Versenkung verschwindet. Das muss nicht zwangsläufig zu Selbstmord führen, chronischer Stress kann zu allen möglichen Problemen führen.

Dr. Charles Levinson, der Geschäftsführer des privaten Hausarztunternehmens DoctorCall, forderte ebenfalls eine Untersuchung der Regierung über die Ursachen für die vielen Todesfälle zu Hause.

Das ONS meldete in der letzten Woche 752 überzählige Todesfälle im häuslichen Bereich, 30 Prozent mehr als üblich, und mehr als in Krankenhäusern und Pflegeheimen zusammengenommen.

„Das ist genau der Grund, warum die Regierung eine richtige Untersuchung durchführen muss“, sagte er. „Das ist nicht nur eine Verdrängung aus den Krankenhäusern… Ich verstehe nicht, wie das nicht richtig diskutiert werden kann“.

Dr. Levinson fügte hinzu: „Die Gründe für diese erschreckenden Zahlen sind kompliziert und niemand von uns versteht sie vollständig, und genau deshalb sollte es eine dringende und umfassende Untersuchung der Regierung geben.

„Wenn überhaupt, dann scheint sich die Situation zu verschlimmern. Wenn man bedenkt, dass man sich mehr als zwei Jahre lang auf ein einziges Virus konzentriert hat, ist es durchaus vernünftig, von der Regierung Antworten auf Tausende und Abertausende von Todesfällen zu verlangen, die nicht auf Covidose zurückzuführen sind.“