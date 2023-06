CV19 Biowaffe/Injektion – Der Beginn des Transhumanismus – Karen Kingston

Karen Kingston ist eine Biotech-Analystin und ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, die sich mit komplizierten medizinischen und biologischen Verträgen auskennt. Kingston warnt, dass die mRNA-Technologie in den CV19-Biowaffen-Injektionen nur der Anfang ist, um der ahnungslosen Öffentlichkeit eine transhumane Agenda aufzuzwingen. Wenn die Technologie (die auch als „synthetischer Erreger“ bezeichnet wird) in der CV19-Biowaffe/dem CV19-Impfung nicht gestoppt wird, würde „kein Fleisch gerettet werden“, wie Jesus vor mehr als 2.000 Jahren warnte. In einem neuen Substack-Beitrag behauptet Kingston, die mRNA-Technologie sei eine Massenvernichtungswaffe, und erklärt: „Wenn ich die Schlagzeile aufstelle, dass mRNA-Technologien, Neuralink oder Neural Lace, die injizierbare Form von Neuralink, sowohl Massenvernichtungswaffen als auch Transhumanismus sind, dann geht es darum, nicht-menschliches genetisches Editing am menschlichen Genom vorzunehmen sowie biologisch-digitale Technologie in den Menschen zu integrieren. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte von Dr. Robert Malone in einem Interview mit Glenn Beck. Hier sagte er, dass mRNA-Technologien eine Reihe von Technologien für die Zwecke des Transhumanismus sind. . . . Der Grund, warum ich sage, dass es sich dabei um Massenvernichtungswaffen handelt, ist, dass James Clapper, ein ehemaliger Generalleutnant der US-Luftwaffe, der unter Präsident Clinton im Geheimdienst tätig war, erklärte, dass es sich bei der mRNA-Technologie zur Genbearbeitung um Massenvernichtungswaffen handelt. Denn wenn man das Genom einer Spezies dauerhaft verändert, führt das zur Ausrottung dieser Spezies. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Pflanzen, Tiere oder den Menschen selbst handelt.“

Kingston fährt fort: „Was wir heute herausgefunden haben, ist, dass Covid-19 und die Covid 19-Injektionen eine Menge neurologisch schädlicher Auswirkungen haben. Das liegt daran, dass sie auch neurale Waffen sind… Das ist die Neuigkeit hier. Diese CV19-Injektionen enthalten die Neural Lace-Technologie. Auch Covid selbst war ein nanotechnologischer Angriff. Es war kein Virus. Es ist eine lipidhaltige, nanopartikuläre Materie. . . . Mit Covid verloren die Menschen ihren Geschmacks- und Geruchssinn… . . Das ist ein Angriff auf das Nervensystem. Es müsste sich also um einen Angriff mit einer Neurowaffe handeln. Die Menschen leiden auch unter Hirnnebel und Müdigkeit. Dies sind neurologische Symptome eines Angriffs mit einer Nervenwaffe. Die CV19-Injektionen sind also nicht nur Biowaffen, chemische und technologische Waffen, sondern auch Nervenwaffen. . . . Dies ist ein komplettes Experimentieren an Zivilisten ohne informierte Zustimmung, und die Technologien und die möglichen Folgen dieser Technologien sind erklärtermaßen Biowaffen. Das ist ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Es ist ein Verstoß gegen die Biowaffenkonvention. Es ist ein Verstoß gegen den internationalen Kodex für Militärjustiz. Es ist ein Verstoß gegen den 5. und 14. Verfassungszusatz. Pfizer, Moderna und die anderen Hersteller haben sich der Entfesselung von Massenvernichtungswaffen auf die Zivilbevölkerung weltweit schuldig gemacht.“

Kingston spricht auch über die mRNA-Technologie, die als synthetische Biologie bezeichnet wird und die dunkle Mächte in Ihre Nahrung, Ihr Wasser und sogar in die Luft, die Sie atmen, einbringen wollen. Kingston erklärt Ihnen, wie Sie sich von dieser zerstörerischen Technologie fernhalten können und wie Sie sie auch bekämpfen können, indem Sie Mittel wie Ivermectin einnehmen. Kingston erörtert auch die Notwendigkeit eines massenhaften Aufwachens vor der transhumanen Agenda mithilfe von synthetischer Biologie und mRNA. Kingston ist überzeugt, wenn genügend Menschen aufwachen und verstehen, was vor sich geht, ist dies der beste Weg, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten.

Abschließend sagt Kingston: „Es ist wirklich wichtig, dass die Menschen verstehen, dass die synthetische Biologie die gesamte Landschaft unserer Welt verändert. . . . Wenn sie den Photosyntheseprozess der Pflanzen kapern, und genau das tun sie, produziert die Pflanze statt Sauerstoff und Glukose diese neuen Proteine, die zu Waffen werden. Wir werden den Sauerstoffgehalt aller derzeitigen biologischen Lebensformen verringern. Das heißt, es zerstört die Umwelt. Das ist gelenkte Evolution und Transhumanismus. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Menschheit, es ist ein Krieg gegen die gesamte Schöpfung Gottes und alle biologischen Lebensformen.“

Vielleicht hat Jesus deshalb in Matthäus 24:22 gesagt: „Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt.“

Es gibt noch viel mehr in dem 1 Stunde und 5 Minuten langen Interview.