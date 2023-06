Lassen Sie uns nicht den Stift an der Granate ziehen, um zu sehen, was passiert….

Der Ukraine den Beitritt zur NATO zu gestatten, ist so, als würde man den Stift an einer Granate ziehen und abwarten, was passiert. Die Drohung mit der Aufnahme der Ukraine in die NATO war einer der Gründe, die Russland zum Einmarsch in die Ukraine veranlassten. Kriegsbefürworter behaupteten, dies sei Unsinn und es gebe keinen Plan, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Diese Behauptung war bestenfalls zweifelhaft.

Wenn es jedoch Diskussionen und Verhandlungen über die Aufnahme der Ukraine in die NATO gegeben hat, so wurden diese Diskussionen mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beendet. Wenn die Aufnahme der Ukraine in die NATO einer der Gründe für den Beginn des Krieges war, würden Drohungen, die Aufnahme zuzulassen, den Krieg nur verlängern oder künftige Friedensverträge beenden. Es wurde zu einem strittigen Punkt.

Nun, das stimmt eigentlich nicht. Während sich Russland und die Ukraine im Krieg befinden, gibt es immer noch Leute, die sich für eine Aufnahme der Ukraine in die NATO einsetzen. Eine neokonservative Organisation namens Atlantic Council hat gerade einen Artikel veröffentlicht, in dem Sicherheitsoptionen für die Ukraine erörtert werden, einschließlich der Aufnahme in die NATO.

Nein, im Ernst.

Es scheint, dass diejenigen, die diese Ansicht vertreten, der NATO-Erweiterung als Provokation und nicht als Abschreckung absolut keinen Glauben schenken. Die von Obama unterstützte ukrainische Farbrevolution führte 2014 zur russischen Invasion auf der Krim. Es hat den Anschein, dass dies eher eine Provokation als eine Abschreckung war. Zumindest sollte man sich gleichermaßen darauf konzentrieren, Provokationen zu vermeiden.

Der Atlantic Council plädiert für einen NATO-Beitritt der Ukraine:

Es gibt gute Argumente für eine ukrainische Mitgliedschaft in der NATO. Das offensichtlichste Argument ist, dass die Abschreckung auf der Grundlage von Zusicherungen, Partnerschaften, der Androhung von Sanktionen und militärischer Unterstützung die Ukraine bereits zweimal im Stich gelassen hat. Im Interesse der langfristigen Sicherheit Europas darf die Abschreckung nicht erneut versagen. Dies gilt insbesondere für ein Land, das so viel für seine Freiheit geopfert hat. Es hat die meisten Kriterien des Aktionsplans zur Mitgliedschaft erfüllt, einschließlich der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Anforderungen. Die Ukraine hat den vollen Schutz der NATO verdient. Mit der Garantie langfristiger Sicherheit wird die Ukraine in der Lage sein, an künftigen Verhandlungen mit Russland mit größerem Vertrauen teilzunehmen. Ferner hat die Ukraine in den letzten fünfzehn Monaten des Konflikts feste kulturelle, politische und sicherheitspolitische Brücken zu allen NATO-Mitgliedern und zur Europäischen Union geschlagen. Wichtig ist, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine keine Einbahnstraße wäre. Das ukrainische Militär ist eines der fähigsten und sicherlich das kampferprobteste in Europa. Das ukrainische Militär ist an einer breiten Palette von NATO-Munition ausgebildet und daher mit den NATO-Streitkräften interoperabel. Ihr Wissen darüber, wie Russland kämpft, wäre für das Bündnis von unschätzbarem Wert.

Lassen Sie uns diesen Absatz etwas genauer untersuchen, was genau die „Abschreckung“ sein würde. Die Abschreckung wäre ein militärischer Konflikt. Artikel 5 des NATO-Vertrags besagt im Wesentlichen, dass ein Angriff auf ein Mitglied der NATO als Angriff auf alle angesehen wird. Es mag zwar stimmen, dass die Formulierung, dass eine militärische Reaktion nicht erforderlich ist, etwas Spielraum lässt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, und ein Verzicht auf eine solche Reaktion würde das Bündnis wahrscheinlich zerbrechen lassen. Wenn die Abschreckung in einer militärischen Antwort besteht, dann wäre die Aufnahme der Ukraine in die NATO eine weitere Provokation. Weiterhin schafft sie einen Stolperdraht für die Eskalation eines künftigen militärischen Konflikts.

Auf dem NATO-Gipfel im Juli in Vilnius (Litauen) werden mehrere Wege zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erwogen. Einer davon ist der sofortige Beitritt nach einem Waffenstillstand mit Russland. Es gibt aber auch andere Optionen, die nicht so schnell wären. Es werden auch Bündnisse ohne NATO-Mitgliedschaft diskutiert. Eine davon ist die Aufnahme in die Europäische Union. Die Europäische Union verfügt nicht über die Verteidigungsmöglichkeiten der NATO, aber sie verlangt im Falle einer militärischen Aggression Hilfe und Unterstützung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. Weitere vorgeschlagene Maßnahmen wären mögliche unilaterale Initiativen der Vereinigten Staaten. So würde der Kongress aufgefordert, „eine übereinstimmende Resolution zu verabschieden, in der zugesagt wird, der Ukraine nach einem Waffenstillstand weiterhin die notwendigen Waffen zu liefern, um sicherzustellen, dass Russland nicht den Vorteil hat, die Ukraine erneut anzugreifen.“

Die Autoren kommen zu dem Schluss:

Die NATO-Mitgliedschaft wäre die stärkste langfristige Abschreckung gegen eine erneute russische Aggression, aber die Schwierigkeiten, die Schweden hat, um die Zustimmung der Türkei und Ungarns zum NATO-Beitritt zu erhalten, deuten auf die Schwierigkeiten hin, die die Ukraine haben könnte. Eine sofortige NATO-Mitgliedschaft inmitten eines bewaffneten Konflikts wäre wahrscheinlich nicht erfolgreich, da sie eine unmittelbare Situation nach Artikel 5 herbeiführen würde.

Nun, zumindest denken sie, dass es gefährlich wäre, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, während sie sich im Krieg mit Russland befinden…. Doch die Idee, dass militärische Hilfe eher eine Provokation als eine Abschreckung wäre, ist verloren…

Es ist unerheblich, welche Seite in diesem Konflikt Recht hat und welche Seite Unrecht. Es gibt drei Seiten jeder Medaille. Meine Seite, deine Seite und dann die Wahrheit. Die Wahrheit ist die schmale Seite der Münze. Der Rest ist Quatsch. Die Realität ist, dass eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt wurde, die schließlich zu diesem Konflikt geführt haben.

Schon in den 1990er-Jahren warnten einige, dass die NATO-Erweiterung Russland provozieren und die Beziehungen zwischen den USA und Russland schädigen würde. Zu Beginn des gegenwärtigen Krieges waren viele von uns der Ansicht, dass wir uns sofort um eine Deeskalation des Krieges hätten bemühen sollen. Stattdessen wurde der gegenteilige Ansatz verfolgt und eine Politik betrieben, die die Situation nur eskalieren ließ. Dazu gehörten natürlich auch Milliarden von Dollar an Hilfe und Waffen für die Ukraine. Die Politik der Abschreckung funktioniert nicht. Sie führt zu einem viel gefährlicheren Krieg und schwächt die Wirtschaft der USA.

Sollten wir versuchen, die Situation zu deeskalieren, oder sollten wir weiterhin auf die provokative Abschreckungspolitik setzen?

Neben den zahllosen Russen und Ukrainern, die sterben, gibt es einen weiteren Grund, die Situation nicht weiter zu eskalieren. Russland hat die weltweit meisten Atomwaffen und verfügt über Überschallraketen, die offenbar nicht abgeschossen werden können. Wenn dieser Krieg zu einem totalen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland eskalieren würde, dann wäre das Spiel vorbei. Wir würden einen globalen Atomkrieg haben. Niemand würde gewinnen und jeder auf dem Planeten würde verlieren.

Wenn man beim Pokern ein schlechtes Blatt hat und beim Bluffen erwischt wird, steigt man aus. Man geht nicht all-in. Die Strategie der „Abschreckung“ hat seit Jahrzehnten nicht funktioniert. Sie hat auch in diesem aktuellen Konflikt nicht funktioniert. Sie hat die Situation nur bis zu einem sehr gefährlichen Punkt eskalieren lassen. Irgendwann sollten die Menschen, die die Probleme verursachen, aufhören, Lösungen anzubieten.

Lassen Sie uns nicht den Stift an der Granate ziehen, um zu sehen, was passiert….