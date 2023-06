CV19 Biowaffenkatastrophe ist Mord – Dr. Pierre Kory

Der weltbekannte CV19-Experte für Intensivmedizin und Lungenheilkunde Dr. Pierre Kory betreibt jetzt eine Vollzeitpraxis für CV19-Impfstoffverletzungen. Mit mehr als 675 Millionen CV19-Biowaffen-/Impf-Injektionen allein in Amerika hat er eine lebenslange Arbeit vor sich. Kory sagt: „Wir leben in einem Land, in dem sich eine humanitäre Krise abspielt, die geheim gehalten wird. . . Der Großteil der Gesellschaft geht davon aus, dass Impfstoffe ’sicher und wirksam‘ sind, und versteht nicht, dass diese Impfstoffe eine humanitäre Katastrophe waren. Sie haben sich wirklich auf die Gesundheit und das Überleben von uns als Land ausgewirkt. In einem Zeitraum von zwei Jahren sank die durchschnittliche Lebenserwartung der Amerikaner von 79 auf 76 Jahre. Wer muss sterben, um einen solchen Rückgang zu bewirken? Es sind nicht die 80-Jährigen, die sterben. Es sind junge Menschen, die sterben, die eine solche Veränderung in unserer durchschnittlichen Lebenserwartung bewirken.“

Dr. Kory sagt, dass dies kein kleiner medizinischer Fehler ist, der diese Art von „sich entfaltender humanitärer Katastrophe“ verursacht. Dr. Kory hat ein neues Buch mit dem Titel „The War on Ivermectin“ veröffentlicht. Dr. Kory behauptet, dass es nicht nur ein Krieg gegen Ivermectin war, sondern ein Krieg gegen die Ärzte, die es anwenden wollten. Dr. Kory sagt: „Sie haben die Mittel, um einen auf lokaler, regionaler und – in meinem Fall – auf nationaler Ebene zu bestrafen. Es war wirklich ein Krieg gegen gute Ärzte“.

Ivermectin war eines der Medikamente, die Dr. Kory und andere für die frühzeitige Behandlung von Covid propagierten und einsetzten, aber die Ärzte, die es einsetzten, wurden von Big Pharma und der gekauften und bezahlten Ärzteschaft bestraft und niedergeschrien. Dr. Kory sagt: „Wir hatten die Daten Mitte 2020 bis Ende 2020. Es gab genügend Daten, um die Kombination von Hydroxychloroquin und Ivermectin zu empfehlen. Wäre dies das nationale Protokoll gewesen, hätten sich die Krankenhäuser geleert, und der Markt für Remdesivir wäre verschwunden. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Es hätte keine globale CV19-Impfkampagne gegeben. Es hätte eine massive „Impfverweigerung“ gegeben. Wer wird sich schon impfen lassen, wenn man weiß, dass es sich um eine kleine Krankheit handelt, die man mit ein paar sicheren Medikamenten behandeln kann?“

Laut Dr. Kory schränken Big Pharma und die Ärzteschaft den Einsatz von Medikamenten wie Ivermectin immer noch ein, und sie bestrafen immer noch gute Ärzte, die versuchen, ihren Patienten zu helfen. Der „Krieg“ geht weiter.

Laut Kory handelt es sich nicht nur um eine humanitäre Katastrophe, sondern um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kory erklärt: „Man sieht es an den verwerflichen Handlungen der Zulassungsbehörden und der Art und Weise, wie sie die Todesfälle, Nebenwirkungen und unerwünschten Ereignisse in der VAERS-Datenbank (Vaccine Adverse Event Reporting System) ignoriert haben. Man kann es an der Art und Weise sehen, wie sie Impfstoffdaten gefördert haben, die völlig betrügerisch und fehlerhaft sind. Ja, das sind Verbrechen. Das sind Verbrechen. Lügen zu verbreiten, die zum Tod von Menschen führen, weil man lügt und eine Autoritätsposition innehat und jemanden aufgrund dieser Lügen tötet, das klingt für mich nach einem Verbrechen. Das klingt nach einer Art Mord oder Totschlag. Ich bin kein Jurist, aber es gibt Menschen, die Lügen verbreitet haben, die zum Tod anderer geführt haben.“

In dem 51-minütigen Interview gibt es noch viel mehr von Dr. Kory zu hören.

Seien Sie dabei, wenn Greg Hunter am 30.5.23 ein Einzelgespräch mit Dr. Pierre Kory führt, einem der besten Lungen- und Covid-Critical-Care-Experten der Welt, der Mitbegründer der Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (flccc.net) und Autor des neuen Buches „The War on Ivermectin“ ist.