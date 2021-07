Cyber Polygon 2021 die ersten Informationen: Bank von Russland erforscht zentralisiertes digitales Währungssystem, das bestimmte Käufe einschränken kann!

Digitaler Rubel wird erforschen, „Bedingungen für die erlaubte Nutzung einer bestimmten Währungseinheit zu setzen“: Russlands stellvertretender Zentralbank-Gouverneur

Russlands Zentralbank erforscht eine zweistufiger digitaler Rubel, die Benutzer bestimmte Arten von Käufen zu beschränken erlauben würde, und alle Transaktionen würden auf einem zentralisierten Ledger aufgezeichnet werden, so bei einer Cyber Polygon 2021 Podiumsdiskussion.

Auf der jährlichen Cyber Polygon Cybersicherheitsübung hat der stellvertretende Gouverneur der russischen Zentralbank, Alexey Zabotkin, den Plan der Zentralbank für einen digitalen Rubel dargelegt.

„Der digitale Rubel soll in seiner Verwendung bequemer sein als Bargeld“, sagte er und fügte hinzu: „Der digitale Rubel wird in Form von eindeutig identifizierbaren Einheiten existieren – man kann sie sich als eine Art elektronische Banknoten vorstellen.“

Mit diesen elektronischen Banknoten könnten die Nutzer Grenzen für die Art der Einkäufe setzen.

„Dieser [digitale Rubel] wird eine bessere Stabilität des Zahlungsverkehrs und des Geldflusses ermöglichen und auch die Möglichkeit erkunden, Bedingungen für die erlaubte Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen“, sagte Zabotkin.

Die russische Zentralbankbehörde sagte, dass Eltern ihren Kindern die digitale Währung mit bestimmten Einschränkungen geben könnten, wie z. B. dem Verbot, Junk-Food zu kaufen.

„Stellen Sie sich vor, dass Sie in der Lage sind, Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln zu geben und dann deren Verwendung zum Beispiel für den Kauf von Junk-Food einzuschränken.

„Das wäre eine nützliche Funktionalität für einen Kunden, und natürlich können Sie sich Hunderte von anderen ähnlichen Anwendungsfällen ausdenken“, fügte Zabotkin hinzu.

Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen, was diese „Hunderte von anderen ähnlichen Anwendungsfällen“ sein könnten, aber wenn Eltern erlaubt werden könnte, die Berechtigungen auf dem digitalen Geld zu ändern, dann würden sicherlich viel mächtigere Entitäten in der Lage sein, das Gleiche zu tun, oder etwa nicht?

Das Weltwirtschaftsforum, das ein wichtiger Partner der Cyber Polygon-Übung ist, hat seine gesamte Plattform auf den Aufbau öffentlicher und privater Partnerschaften ausgerichtet.

Wo Regierungen in ihrem Wissen und ihrer Macht eingeschränkt sind, kann der private Sektor einspringen und die Lücke füllen.

Im Fall von digitalen Währungen könnten private Zahlungsanbieter und andere Finanzinstitutionen ihre eigenen Regeln dafür aufstellen, welche Arten von Käufen sie auf ihren Plattformen erlauben würden?

Wenn dies in den USA geschehen würde, könnte eine private Bank oder ein Fintech-Unternehmen „Nutzungsbedingungen“ für das Geld aufstellen, die es einem Kunden erlauben, zum Beispiel ein Auto zu kaufen, ihn aber vom Kauf einer Schusswaffe abhalten?

Laut dem russischen Zentralbanker wird der Zugang zum digitalen Rubel „auf der letzten Meile in den Händen der Geschäftsbanken verbleiben, plus möglicherweise anderen autorisierten und ordnungsgemäß überwachten Zahlungsdienstleistern.

„Sie werden den Zugang zu digitalen Rubel-Wallets in ihre Apps integrieren, die KYC und das Onboarding neuer Nutzer übernehmen und neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die die innovativen Funktionalitäten des digitalen Rubels nutzen“, fügte er hinzu.

Könnte in Zeiten von Ressourcenknappheit der Zugang der Geschäftsbanken auf der letzten Meile es ihnen ermöglichen, den Kauf bestimmter Warenmengen wie Benzin, Fleisch oder Toilettenpapier einzuschränken, je nachdem, welche Berechtigungen sie für die von ihnen bereitgestellte digitale Währung zulassen?

Darüber hinaus plant die russische Zentralbank, einen digitalen Rubel zu implementieren, bei dem alle Transaktionen in einem zentralisierten Ledger aufgezeichnet werden würden.

„Wir sehen die Implementierung des digitalen Rubels als ein zweistufiges System“, sagte Zabotkin.

„Die Bank von Russland wird das zentralisierte Hauptbuch auf der technologischen Plattform der Bank von Russland unterhalten, und alle Transaktionen werden in diesem Hauptbuch aufgezeichnet“, fügte der Leiter der Zentralbank hinzu.

Unter diesem CBDC-Schema würden alle Transaktionen in einem einzigen, zentralisierten Hauptbuch aufgezeichnet werden.

Zabotkin fuhr fort, dass der digitale Rubel eine Wahlmöglichkeit sei und dass die Menschen immer noch Bargeld verwenden könnten, wenn sie es wollten.

Der Vertreter der Zentralbank betonte jedoch, dass der digitale Rubel „den Wettbewerb erhöhen“ und „gleiche Bedingungen in der Zahlungsindustrie schaffen würde.“

Wenn man Zabotkins erste Behauptung berücksichtigt, dass der „digitale Rubel bequemer sein wird als Bargeld“, und den Faktor „den Wettbewerb erhöhen“ hinzufügt, dann scheint es, dass Russlands Zentralbank auf die zentralisierte digitale Bankwährung setzt, um am Ende zu gewinnen.

Der digitale Rubel, nach der Wette, würde bequemer und wettbewerbsfähiger sein – aber zur gleichen Zeit – es würde auch zentralisiert werden, auf einem Hauptbuch aufgezeichnet, und kommen mit der Fähigkeit, Käufe zu beschränken.

Die Bequemlichkeit hat ihren Preis in Form von Freiheit, Anonymität und begrenzter Kaufkraft.

Zabotkin fügte hinzu, dass „der digitale Rubel Menschen und Unternehmen eine sehr einfache, aber einheitlich und billig zugängliche Alternative zum elektronischen Bankgeld bieten wird.

„Es wird an den Nutzern liegen, zwischen der Nutzung des elektronischen Bankgeldes oder des digitalen Rubels zu wählen, so wie sie heute zwischen dem elektronischen Bankgeld und Bargeld wählen.

„Aber es wird den Wettbewerb erhöhen und gleiche Bedingungen in der Zahlungsindustrie schaffen, und das Ergebnis werden niedrigere Kosten und eine verbesserte, effizientere Geldtechnologie für die Wirtschaftsakteure sein“, schloss er.

In Anknüpfung an die letztjährige Cyber-Pandemie-Simulation wurden auf der diesjährigen Cyber Polygon Live-Trainingsübungen abgehalten, bei denen auf „einen gezielten Angriff auf die Lieferkette eines Unternehmens in Echtzeit“ reagiert wurde.

Parallel zu den Trainingsübungen wurden Diskussionen darüber geführt, wie man alles angehen kann, von Ransomware und Angriffen auf die Lieferkette bis hin zur Implementierung von „widerstandsfähigen“ digitalen Währungen und dem Wunsch nach einer globalen Governance im Internet.