Cyber Polygon* kehrt zurück, um einen „ausgeklügelten gezielten Angriff auf ein Technologieunternehmen“ durchzuführen

*Cyber Polygon ist eine jährliche internationale Cybersicherheitsübung, die von der russischen Organisation Sberbank und dem World Economic Forum organisiert wird.

Die Cyber-Pandemievorbereiter sind zurück, dieses Mal in Riad, wo das WEF sein letztes Treffen abhielt: Perspektive

Die Cybersicherheitsübung Cyber Polygon findet zum ersten Mal seit 2021 wieder statt und simuliert einen „ausgeklügelten gezielten Angriff auf ein Technologieunternehmen“.

Cyber Polygon 2024 wird vom 10. bis 11. September virtuell auf der BI.ZONE Cyber Polygon Plattform durchgeführt.

Gleichzeitig wird ein Cyber Polygon-Stand im Rahmen der MENA Information Security Conference (ISC) in Riad, Saudi-Arabien, an denselben Daten betrieben.

“In diesem Jahr ist die Übung einem ausgeklügelten gezielten Angriff auf ein Technologieunternehmen gewidmet. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein Startup-Unternehmen, das eine Lösung mit KI-Technologie entwickelt hat. Das Unternehmen hat jedoch den Verdacht, dass die interne Infrastruktur kompromittiert wurde. Die Übungsteilnehmer müssen diesen Vorfall untersuchen.” Cyber Polygon 2024

In der heute veröffentlichten Aktualisierung der Anmeldung heißt es: „Die Teilnahme an der technischen Schulung ist kostenlos. Die Teilnehmer müssen lediglich ihre Unternehmens-E-Mail-Adresse, den Teamnamen, die Organisation, die sie vertreten, die Branche und das Land angeben.

Während es in der letzten Aktualisierung heißt, dass das diesjährige Cyber Polygon „einem ausgeklügelten gezielten Angriff auf ein Technologieunternehmen gewidmet ist“, heißt es in der ursprünglichen Ankündigung der Neuauflage vom 23. April: „Das diesjährige Cyber Polygon ist dem Schutz der industriellen Infrastruktur gewidmet. Unternehmensteams aus der ganzen Welt werden ihre Fähigkeiten bei der Abwehr eines Cyberangriffs verbessern.”

In der Ankündigung der Neuauflage vom 23. April heißt es weiter:

“Das Training wird in Verbindung mit der MENA ISC 2024 stattfinden, wo wir einen Cyber Polygon-Stand haben werden. Parallel dazu werden BI.ZONE-Experten an Podiumsdiskussionen und anderen Aktivitäten teilnehmen. Die MENA ISC 2024 ist eine der weltweit führenden Cybersicherheitskonferenzen, die in Saudi-Arabien stattfindet. Die Konferenz wird Cybersecurity-Experten und -Anbieter aus verschiedenen Ländern auf einer Plattform zusammenbringen.“

Am Stand von Cyber Polygon „können die Besucher der Konferenz den Trainingsfortschritt auf der Anzeigetafel verfolgen, versuchen, einige Aufgaben direkt vor Ort zu lösen, und an einer Vielzahl von Aktivitäten teilnehmen.“

“Wir sehen die Notwendigkeit, mehr Schulungsveranstaltungen und Kurse für Fachleute, die mit der Verteidigung von Infrastrukturen arbeiten, zu fördern. Unser Training zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Blue Teams zu stärken. In den 24 Stunden des Trainings üben die Teilnehmer die Handlungen eines Reaktionsteams, während sie einen ausgeklügelten Angriff abwehren und den Vorfall mit Hilfe klassischer Forensik- und Threat-Hunting-Techniken weiter untersuchen.” BI.ZONE CHIEF PRODUCT AND TECHNOLOGY OFFICER Muslim Medzhlumov, CYBER POLYGON 2024

Cyber Polygon, the international training for raising global cyber resilience,will be held online on https://t.co/tFmTdILCiw Cyber Polygon Platform, September 10–11, during MENA ISC in Saudi Arabia.



The training is free to apply.



Learn more: https://t.co/RfeFrGGT32 pic.twitter.com/smvo21wI8i — BI.ZONE (@bizone_en) June 4, 2024

Bei früheren Cyber Polygon-Ausgaben spielte das Weltwirtschaftsforum (WEF) immer eine wichtige Rolle als strategischer Partner, wobei der Gründer Klaus Schwab die Hauptansprachen hielt.

Das WEF hat jedoch jede Erwähnung von Cyber Polygon von seiner Website gestrichen, mit Ausnahme von zwei zufälligen Ausnahmen hier und hier.

Und das WEF wird auf der Landing Page der Veranstaltung nicht mehr als an Cyber Polygon beteiligt aufgeführt; stattdessen heißt es dort nur: „Cyber Polygon wird von BI.ZONE mit Unterstützung von INTERPOL veranstaltet.“

Schwab und das WEF wurden in der Ankündigung der Neuauflage vom 23. April als frühere Teilnehmer erwähnt, aber die Organisatoren haben dann im heutigen Registrierungs-Update den Namen von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum aus der Liste der früheren Teilnehmer gestrichen.

Sie können Schwab jedoch immer noch am Ende der Cyber Polygon Landing Page finden, zumindest im Moment.

Die letzte Cyber Polygon-Veranstaltung sollte am 8. Juli 2022 in Moskau stattfinden, wurde aber verschoben, ohne dass ein Krieg, ein Konflikt oder die Ukraine erwähnt wurden.

Zufälligerweise kam es am selben Tag, dem 8. Juli 2022, beim kanadischen Telekommunikationsgiganten Rogers zu einem großen Netzwerkausfall, der „fast jeden Aspekt des täglichen Lebens störte, den Zugang zu Bankgeschäften, Verkehrsmitteln und Behörden für Millionen von Menschen unterbrach und das bargeldlose Zahlungssystem des Landes sowie das Callcenter von Air Canada beeinträchtigte.“

Cyber Polygon 2022 sollte unter dem Thema „digitale Widerstandsfähigkeit im Cloud-Zeitalter“ stattfinden, wo die Teilnehmer ihre Ausbildung „auf den aktuellen Trend der verschwimmenden Grenzen und einen aktiven Übergang zur Cloud“ konzentriert hätten, während „führende Branchenspezialisten über Cybersicherheitstrends, wirksame Methoden zur Verhinderung von Bedrohungen und neue Abwehrtechnologien sprechen werden.“

“Die Implikation ist klar: Mangelnde Cybersicherheit ist zu einer klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit geworden.” Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Cyber Polygon 2021 simulierte „einen gezielten Angriff auf die Lieferkette eines Unternehmensökosystems in Echtzeit“.

In seiner Eröffnungsrede an der Cyber Polygon 2021 warnte WEF-Gründer Klaus Schwab: „Ein Mangel an Cybersicherheit ist zu einer klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit geworden.“

Der nicht gewählte Globalist führte im Juli 2021 weiter aus: „Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren. Das Gleiche gilt für Cyberattacken.

“Auch hier müssen wir vom einfachen Schutz zur Immunisierung übergehen. Wir müssen IT-Infrastrukturen aufbauen, die von Haus aus über digitale Antikörper verfügen, um sich zu schützen.“

Die Diskussionen, die aus dem Cyber Polygon 2021 hervorgingen, endeten mit dem Wunsch, das Internet zu immunisieren, Kryptowährungen zu verteufeln und zentralisierte Regierungssysteme durch einen engeren Zusammenschluss von Unternehmen und Staaten (öffentlich-private Partnerschaften) zu fördern.

“Das Schreckensszenario eines flächendeckenden Cyberangriffs, der die Energieversorgung, den Verkehr, die Krankenhausversorgung, unsere gesamte Gesellschaft zum Erliegen bringen würde, ist uns allen bekannt, wird aber noch zu wenig beachtet.” Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020

Ein Jahr zuvor hatte Schwab auf der Cyber Polygon 2020 vor einer kommenden Cyber-Pandemie gewarnt, die die Gesellschaft bis ins Mark erschüttern würde.

„Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, das Transportwesen, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm immer noch zu wenig Beachtung“, so Schwab.

„Die COVID-19-Krise wäre in dieser Hinsicht eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff“, fügte er hinzu.

Cyber Polygon 2020 stand unter dem Thema: „Digitale Pandemie: Wie man eine Krise verhindert und die Cybersicherheit auf allen Ebenen stärkt“.

“Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Eigenschaften würde sich schneller und weiter verbreiten als jeder biologische Virus. Seine Reproduktionsrate wäre etwa 10 Mal höher als die des Coronavirus.” Weltwirtschaftsforum, 18. Januar 2021

Dem WEF zufolge war COVID-19 als antizipiertes Risiko bekannt, und das gilt auch für seine digitale Entsprechung.

Mehr noch: „Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen würde sich schneller und weiter verbreiten als jeder biologische Virus. Seine Reproduktionsrate wäre etwa zehnmal höher als die des Coronavirus.

Wenige Monate vor dem Ausbruch des Coronavirus COVID-19 veranstaltete das WEF zusammen mit der Johns Hopkins und der Bill and Melinda Gates Foundation am 18. Oktober 2019 eine Pandemieübung mit der Bezeichnung Event 201, bei der speziell eine Coronavirus-Pandemie simuliert wurde, um die weltweite Bereitschaft zu testen.

Das WEF hielt sein letztes Treffen, das Sondertreffen zu globaler Zusammenarbeit, Wachstum und Energieentwicklung, vom 27. bis 29. April in Riad, Saudi-Arabien, ab.

Es ist dieselbe Stadt, in der BI.ZONE seinen Cyber Polygon 2024-Stand auf der MENA ISC vom 10. bis 11. September haben wird.

Das Königreich Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie, in der alle Staatsbeamten nicht gewählt werden und das Regime fast alle politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten einschränkt.

BI.ZONE mit Sitz in Moskau ist seit 2016 eine Tochtergesellschaft der russischen Sberbank und wurde gegründet, um „Cyber-Bedrohungen und Einbruchsversuche zu erkennen und Sicherheitssystem-Audits für die größte Bank in Russland durchzuführen.“