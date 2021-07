Cybercrime & Kambodscha… Zwei Fronten der hybriden Kriegsführung der USA gegen China

strategic-culture.org: Washingtons übergeordnetes Motiv und Ziel ist der Versuch, Chinas globales Wirtschaftswachstum und seine strategischen Partnerschaften zu bremsen, schreibt Finian Cunningham.

Der Außenminister der Vereinigten Staaten, Antony Blinken, hat in dieser Woche eine scharfe Verurteilung Chinas ausgesprochen und es beschuldigt, massive Cyberangriffe gegen Amerika und seine Verbündeten zu führen.

„Die Vereinigten Staaten und Länder auf der ganzen Welt machen die Volksrepublik China (VRC) für ihr unverantwortliches, störendes und destabilisierendes Verhalten im Cyberspace verantwortlich, das eine große Bedrohung für unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit darstellt“, sagte der oberste US-Diplomat in einer beispiellosen Erklärung.

Bezeichnenderweise wurden die schweren Vorwürfe gegen China mit den US-Verbündeten in der Geheimdienstgruppe Five Eyes – darunter Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland – abgestimmt.

Peking wies die Behauptungen über den Cyberangriff als eine „riesige Lüge“ zurück, die von Washington inszeniert wurde, um einen „großen Konflikt zwischen den Ländern“ zu schüren. Es ist bemerkenswert, dass ähnliche Vorwürfe auch gegen Russland erhoben wurden, das angeblich eine Basis für Cyberkriminalitätsbanden ist, um westliche Infrastrukturunternehmen zu erpressen. Das alles ist Teil von Washingtons neuer Agenda des Kalten Krieges, um die Welt in feindliche Lager zu polarisieren.

Wenn Blinken dann noch „unsere Partner und Verbündeten“ auffordert, „verantwortungsvolles staatliches Verhalten im Cyberspace zu fördern, Cyberkriminalität zu bekämpfen und sich digitalem Autoritarismus entgegenzustellen“, ist es offensichtlich, dass das, was Washington erreichen will, die Isolierung und Unterminierung Chinas (und Russlands) ist.

Wenn China als Cyberkrimineller verleumdet werden kann, dann dient das dazu, Pekings strategische Ambitionen zur Förderung von Handels- und Investitionsgeschäften unter dem Deckmantel der globalen Belt and Road Initiative zu zerschlagen. Washington versucht, China als würdigen internationalen Partner zu diskreditieren, indem es große Teile der sozialen Infrastruktur aufbaut und Telekommunikationsnetzwerke der neuen Generation entwickelt.

Die Biden-Administration hat offengelegt, dass sie sich vorrangig darauf konzentriert, China als den geopolitischen Rivalen Nummer eins zu behindern. Das Weiße Haus von Biden setzt alles daran, die strategische Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und China zu spalten. Als die beiden Ende letzten Jahres ein großes Handels- und Investitionsabkommen unterzeichneten, war die neue Biden-Administration sichtlich verärgert über diese Aussicht.

Washingtons Bestrebungen zielen seither darauf ab, das Abkommen zwischen der EU und China zu entgleisen. Man kann vermuten, dass Biden bereit ist, auf amerikanische Einwände gegen Deutschlands Energiehandel mit Russland zu verzichten, um Berlin im Spiel zu halten und Peking herauszufordern. Chinas Aufstieg zur wirtschaftlichen Supermacht wird als die „größte Bedrohung“ für die globale Dominanz der USA wahrgenommen.

Ein Großteil der amerikanischen Rhetorik ist eine Selbstdarstellung der eigenen Schuld über bösartiges Verhalten. Washington beschuldigt China und Russland – mit unbedeutenden Beweisen – der Cyberkriminalität, der Spionage und des Hackings, obwohl es selbst der größte erwiesene Täter ist. Ebenso beschuldigt Washington seine Rivalen, eine „hybride Kriegsführung“ zu führen. Auch das ist nur ein weiterer Blick in den Spiegel.

Blinkens Streifzug durch angebliche chinesische Cyberkriminalität in dieser Woche kann als eine globale Front gesehen werden, um Peking zu verleumden und zu schädigen. Aber im Arsenal der amerikanischen hybriden Kriegsführung gibt es auch Vorstöße auf nationaler Ebene, um Chinas Interessen zu sabotieren. Die Summe zielt darauf ab, die ehrgeizige chinesische Belt and Road Initiative zu stören. Die BRI wurde 2013 von Präsident Xi Jinping ins Leben gerufen und hat in kurzer Zeit die wirtschaftliche Entwicklung in über 100 Ländern angekurbelt, von Südostasien bis Afrika und von Europa bis Lateinamerika. Washington ist vor Neid erblasst. In Gesprächen wird China oft beschuldigt, Entwicklung als Schuldenfalle zu nutzen. Aber unterm Strich scheinen die gigantischen Investitionen und die wirtschaftliche Planung für eine „menschenzentrierte“ Entwicklung ein enormer und größtenteils willkommener Erfolg gewesen zu sein.

China, Russland und Südostasien sind zu einem wichtigen Motor für die Weltwirtschaft im nächsten Jahrhundert geworden. Jede Nation in Eurasien ist ein wichtiger Knotenpunkt im multipolaren Firmament, der die von den USA dominierte westliche Ordnung herausfordert. In diesem Zusammenhang haben die Vereinigten Staaten begonnen, Länder zu destabilisieren, um die von China geführte BRI und ihren globalen Moloch zu vereiteln.

Analysten verweisen auf die wachsende US-Unterstützung für politische Oppositionsgruppen in Südostasien, wie z.B. in Thailand, Laos, Myanmar und Kambodscha, in Verbindung mit westlichen Medien, die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen aufgreifen. Jede dieser Nationen hat kolossale Investitionen von China in Infrastrukturprojekte gesehen, um den regionalen Handel und Transport zu erleichtern. Sie sind wichtige Knotenpunkte bei der Ausweitung der von China geführten BRI.

Wendy Sherman, Blinkens Stellvertreterin im Außenministerium, signalisierte die US-Agenda, als sie letzten Monat in Kambodscha eintraf, was als der bisher wichtigste Besuch der Biden-Regierung in Südostasien angesehen wurde.

Shermans Besuch kann als eine Ouvertüre der Vereinigten Staaten angesehen werden, um Chinas langjährige Partnerschaft in Kambodscha zu stören. Sie behauptete, dass Chinas Bauprojekte in der Tiefseehafenstadt Sihanoukville eine Tarnung für den Bau einer militärischen Marinebasis seien. China und die kambodschanische Regierung weisen diese Behauptung zurück. Sie sagen, die Entwicklung sei Teil eines Handels- und Transportplans, um Kambodschas logistisches Netzwerk mit der Region zu stärken. Seit Peking seine BRI-Projekte im Jahr 2013 gestartet hat, war Kambodscha ein früher Teilnehmer unter den südostasiatischen Nationen und hat große wirtschaftliche Erfolge angehäuft.

Der amerikanische Diplomat „drängte die kambodschanische Führung, eine unabhängige und ausgewogene Außenpolitik im besten Interesse des kambodschanischen Volkes zu betreiben.“ Mit anderen Worten, das war Washington, das Kambodscha aufforderte, seine strategische Wirtschaftspartnerschaft mit China zu zügeln.

Sherman informierte die kambodschanische Regierung von Premierminister Hun Sen auch darüber, dass ihr Besuch Treffen mit Oppositionellen beinhaltete, denen Phnom Penh vorwirft, von der US-Regierung nahestehenden Stiftungen wie der National Endowment for Democracy (NED) gesponsert zu werden. Die NED war ein wichtiger Unterstützer von „farbigen Revolutionen“ in verschiedenen Ländern, was Kritiker als höfliche Bezeichnung für einen von Washington geplanten „Regimewechsel“ bezeichnen.

Es gehört schon eine gehörige Portion Frechheit dazu, wenn eine hochrangige Vertreterin der US-Regierung in ein fremdes Land fliegt, das enge politische Beziehungen zu China unterhält, und dann den Führern dieses Landes einen Vortrag darüber hält, dass Washington die wirtschaftliche Partnerschaft mit Peking missbilligt, wobei die US-Beamtin durch die Androhung künftigen Ärgers deutlich macht, dass sie mit von den USA unterstützten Oppositionsgruppen kommuniziert.

Washingtons übergeordnetes Motiv und Ziel ist der Versuch, Chinas globales Wirtschaftswachstum und seine strategischen Partnerschaften zu lähmen. Auf einer Ebene ist die amerikanische Taktik eine länderspezifische Bemühung, BRI zu entwirren, wie bei Shermans kühnem Besuch in Kambodscha zu sehen. Auf einer anderen Ebene geht es darum, China international als Cyber-Schurkenstaat und Menschenrechtsparia zu verleumden und zu isolieren, mit zweifelhaften Anschuldigungen des Völkermords an den Uiguren in der Provinz Xinjiang.

Chinas Größe als Wirtschaftsmacht und seine unverzichtbare Verflechtung als globaler Partner mit so vielen Nationen wird die amerikanische Taktik nicht so leicht aufgehen lassen. In diesem Fall jedoch könnte das Ergebnis der Frustration für Washington zu einer direkten Konfrontation mit Peking führen.