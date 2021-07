Die neueste Google-Zensur die aufgrund ihrer Impfstoff-Investitionen vorgenommen werden

mercola.com

Die Muttergesellschaft von YouTube, Google, ist direkt in den COVID-„Impfstoff“ von AstraZeneca/Oxford involviert. Das ist der Grund, warum YouTube alles zensiert, was die Einführung und die zukünftigen Gewinne der COVID-19 Genveränderungstherapien bedroht

Das Silicon Valley drängt darauf, das Gesundheitssystem in ein System umzuwandeln, das auf Telemedizin und personalisierter Pflege durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Google ist stark in diese Bewegung involviert

Google arbeitet auch direkt mit dem US-Militär zusammen, das zunehmend an einer transhumanistischen Agenda arbeitet

Die DARPA investiert stark in transhumanistische Technologien für den Einsatz bei Soldaten, einschließlich Gehirn-Maschine-Schnittstellen und andere noch extremere Ideen. Kürzlich haben sie sich mit dem Wellcome Trust zusammengetan, um etwas zu schaffen, das sich „Wellcome Leap“ nennt, eine Bewegung, die den Transhumanismus einführen soll

Normalerweise gibt es sehr strenge Regeln und Vorschriften für die Erprobung und den Einsatz von gentechnischen Veränderungen am Menschen. Nur weil sie die COVID-Spritzen als „Impfstoffe“ bezeichnen, konnten sie die EUA erhalten, die es erlaubt, einige Standard-Sicherheitsvorschriften zu umgehen

Im obigen Video interviewt der deutsche Rechtsanwalt und Mitbegründer des deutschen Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschusses Dr. Reiner Fuellmich, Whitney Webb, einen unabhängigen investigativen Reporter, darüber, wer wirklich hinter der YouTube-Zensur von medizinischen Forschern und ihren veröffentlichten Arbeiten steckt.

Er erzählt von einem Mediziner, der es nach vielen Mühen geschafft hat, dass eine Risiko-Nutzen-Analyse von Maskenmandaten im Journal of Pediatrics veröffentlicht wurde. Er erstellte ein kurzes Video über seine Erkenntnisse, und innerhalb von Minuten, nachdem er es auf YouTube gepostet hatte, wurde das Video entfernt. Was ist hier eigentlich los? Wer steckt hinter der Zensur von peer-reviewed Wissenschaft? Wer versucht, was zu beeinflussen?

Google investiert in den COVID-„Impfstoff“

Wie Webb feststellte, ist der Mutterkonzern von YouTube, Google, direkt in den COVID-„Impfstoff“ von AstraZeneca/Oxford investiert. Während der AstraZeneca-Impfstoff als ein nicht-profitorientiertes Produkt dargestellt wurde, ist dies bei weitem nicht wahr. Die Entwickler dieses Genmodifikationswerkzeugs sind Adrian Hill und Sarah Gilbert vom Jenner Institute for Vaccine Research.

Während das Jenner Institute der offizielle Entwickler der Spritze ist, liegen die eigentlichen Patente und Lizenzrechte für die AstraZeneca-Spritze bei einer privaten Firma namens Vaccitech, die von Hill und Gilbert gegründet wurde. Zu den Investoren von Vaccitech gehören:

Google Unternehmungen

Der Wellcome Trust, der seit langem Verbindungen zur Eugenik-Bewegung hat

Die britische Regierung

BRAAVOS, eine Kapitalanlagegesellschaft, die von einem Manager der Deutschen Bank gegründet wurde. Die Investition von BRAAVO ist teilweise verborgen, da BRAAVO der Hauptaktionär von Oxford Science Innovation ist, die wiederum in Vaccitech investiert ist

Chinesische Interessen, einschließlich einer chinesischen Bankfiliale und einer Arzneimittelfirma namens Fosun Pharma

Alle diese Investoren werden irgendwann in naher Zukunft von diesem „Impfstoff“ profitieren, und Vaccitech hat sich gegenüber seinen Aktionären recht offen über das zukünftige Gewinnpotenzial geäußert und darauf hingewiesen, dass die COVID-19-Impfung höchstwahrscheinlich ein jährlicher Impfstoff werden wird, der jede Saison aktualisiert wird, ähnlich wie der saisonale Grippeimpfstoff.

Sicher, AstraZeneca hat versprochen, mit dem COVID-19-Impfstoff keinen Gewinn zu machen, aber dieses Versprechen ist zeitlich begrenzt. Das Non-Profit-Gelübde erlischt, wenn die Pandemie vorbei ist, und AstraZeneca kann selbst entscheiden, wann das ist.

Google schützt seine finanziellen Anteile

Da Google ein direktes finanzielles Interesse an AstraZenecas COVID-19-„Impfstoff“ hat, ist es da ein Wunder, dass seine Tochtergesellschaften, wie YouTube, Informationen zensieren, die die zukünftige Rentabilität dieser Produkte bedrohen? Ich würde denken, nein.

Ganz allgemein drängt das Silicon Valley darauf, das Gesundheitssystem als Ganzes in ein System umzuwandeln, das auf Telemedizin und künstlicher Intelligenz (KI) basiert. Im Wesentlichen geht es darum, Ärzte durch KI-gesteuerte Apps und Ähnliches zu ersetzen.

„Sie haben damit begonnen, das Gesundheitswesen neu zu definieren, indem sie die Kontrolle über das Leben der Menschen übernehmen, indem sie ihnen sagen, dass es zum Wohle der Öffentlichkeit, des Kollektivs und auch ihrer persönlichen Gesundheit ist, während es in Wirklichkeit ein Weg ist, diese transhumanistischen oder technokratischen Technologien unter dem Deckmantel eines gesundheitsbezogenen Unternehmens zu implementieren“, sagt Webb.

Google ist natürlich eng in all das verwickelt. Sie arbeiten auch direkt mit dem US-Militär zusammen. „Also, die Tatsache, dass sie Sachen zensieren, die gegen die Erzählung geht, die sie in Bezug auf die öffentliche Gesundheit vorbringen wollen … sollte wirklich niemanden überraschen“, sagte Webb.

Johnson & Johnson

Die COVID-Spritze von Johnson & Johnson wird unterdessen von einer amerikanischen Firma namens Emergent BioSolutions hergestellt, die früher BioPort hieß. Laut Webb wurde BioPort als Ableger der britischen Bioabwehranlage in Porton Down gegründet.

In ihrem im April 2020 erschienenen Artikel „A Killer Enterprise: How One of Big Pharma’s Most Corrupt Companies Plans to Corner the COVID-19 Cure Market“ (Ein mörderisches Unternehmen: Wie eines der korruptesten Unternehmen von Big Pharma plant, den COVID-19-Heilmittelmarkt in die Enge zu treiben), beschreibt Webb detailliert die skandalumwitterte Geschichte von BioPort und seine Rolle bei den Anthrax-Anschlägen von 2001 und der Opioid-Krise. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 in Emergent BioSolutions umbenannt. In dem vorgestellten Video sagt sie:

„Sie waren eng in die Geschehnisse um die Milzbrandanschläge von 2001 involviert, weil es im Grunde die einzige Möglichkeit war, ihr obligatorisches – für das US-Militärpersonal – Milzbrandimpfstoffprogramm zu retten“, sagt sie. Seitdem sind sie in Skandale verwickelt … aber sie wurden trotzdem für die Herstellung [des Johnson & Johnson COVID-Impfstoffs] ausgewählt, und die Person, die sie mit der Qualitätskontrolle in dieser Einrichtung betrauten, die diese Johnson & Johnson-Impfstoffe herstellte, hat keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet oder wirklich auf dem Gebiet jeglicher Art von pharmazeutischer Entwicklung oder Chemie.

Sein Hintergrund ist die Leitung von militärischen Geheimdienstteams für das U.S. Militär im Irak und in Afghanistan. [Er] ist auch ein Experte für den Iran und Nordkorea … In jüngster Zeit hat sich in den USA ein Skandal um den Impfstoff von Johnson & Johnson entwickelt: Diese Chargen waren ‚ruiniert‘, sie sagen, im Grunde unbrauchbar, und wer weiß, was mit den Menschen passiert wäre, wenn das weit verbreitet gewesen wäre … Natürlich hat man Johnson & Johnson das durchgehen lassen, und die Schuld wurde Emergent BioSolutions zugeschoben, aber natürlich hat man ihnen als Firma nichts getan. Sie sind eng mit dem US-Militär verbunden und auch mit der CIA und einem militärischen Auftragnehmer in Ohio, Battelle, die eine Menge Verbindungen zu den Anthrax-Angriffe als auch hat.

Viele unbeantwortete Fragen

Eine von mehreren tiefen Bedenken, die in diesem Interview aufgeworfen werden, ist die Frage, ob es irgendwelche unabhängigen Kontrollen oder Überprüfungen der Inhalte dieser COVID-Spritzen gibt. Was ist wirklich in ihnen enthalten? fragt Dr. Wolfgang Wodarg, deutscher Arzt und Epidemiologe. Sie werden alle unter einer Notfallzulassung (EUA) verwendet, die es erlaubt, viele Standardkontrollen zu umgehen.

Wodarg fragt sich, ob die Pharmaindustrie die EUA vielleicht nur nutzt, um mehr darüber zu erfahren, wie die mRNA-Technologie tatsächlich funktioniert, und die Öffentlichkeit als Versuchskaninchen benutzt.

Normalerweise gibt es sehr strenge Regeln und Vorschriften für den Einsatz von gentechnischen Veränderungen am Menschen. Nur weil sie sie „Impfstoffe“ nennen, konnten sie die EUA bekommen, die es erlaubt, eine Menge Standard-Sicherheitsvorschriften zu umgehen.

Wodarg weist darauf hin, dass es aufgrund der deklarierten Inhaltsstoffe keine Erklärung für den Magnetismus zu geben scheint, von dem inzwischen Tausende von Menschen auf der ganzen Welt berichten, bei denen Magnete, Schlüssel, Besteck, Münzen, Handys und alle möglichen anderen Dinge am Körper haften.

Das Phänomen scheint direkt um die Injektionsstelle herum zu beginnen, aber dann, nach einigen Wochen, wird mehr oder weniger der ganze Körper magnetisiert (obwohl „magnetisiert“ nicht ganz korrekt ist, da viele nicht-magnetische Gegenstände am Körper haften bleiben).

Die DARPA investiert stark in transhumanistische Technologien für den Einsatz in Soldaten, einschließlich Gehirn-Maschine-Schnittstellen und andere noch extremere Ideen. Sie haben sich kürzlich mit dem Wellcome Trust zusammengetan, um etwas zu schaffen, das sich „Wellcome Leap“ nennt, eine eher beunruhigende Bewegung, die den Transhumanismus einleiten soll.

Also, wer kontrolliert, was in diese Spritzen kommt? Wodarg weist darauf hin, dass einige Injektionen gefunden wurden, um nichts anderes als Kochsalzlösung zu sein, was darauf hindeutet, dass einige Menschen tatsächlich eine Placebo-Injektion bekommen, obwohl ihnen gesagt wird, dass sie das Echte bekommen und sie sich nicht für eine formale Studie angemeldet haben.

Werden „Undercover“-Studien durchgeführt, über die wir nicht informiert wurden? Es gibt viele unbeantwortete Fragen darüber, was wirklich los ist mit dieser COVID „Impfstoff“ Rollout. Webb kommentiert:

Es muss definitiv mehr Aufmerksamkeit auf die Hersteller des Impfstoffs gelegt werden, weil die Entwickler angeblich nur die Formel entwickeln, die dann an die Hersteller weitergegeben wird, die tatsächlich den Impfstoff produzieren und herstellen, der den Menschen injiziert wird. Im Falle der USA ist der Haupthersteller, nicht nur für den Impfstoff von Johnson & Johnson, sondern auch für einige andere, dieselbe Firma, Emergent BioSolutions, die eine schreckliche Erfolgsbilanz hat. Das Pentagon verlor 2004 einen Prozess, in dem sie beschuldigt wurden, US-Militärpersonal als Laborratten in einem experimentellen Off-Label-Einsatz dieses speziellen Milzbrand-Impfstoffs, den sie produzierten, zu benutzen …

BioPort, jetzt Emergent BioSolutions, hat viele Verbindungen zum US-Militär und auch zum Department of Health and Human Services. In Bezug auf die mRNA-Technologie stimme ich definitiv zu, dass sie diese Gelegenheit ergriffen haben, um sie breiter einzusetzen. Die versteckte Hand bei dem mRNA-Impfstoff ist also das US-Militär, würde ich sagen. Wenn man sich die mRNA-Technologie von Pfizer und Moderna anschaut, dann begannen beide mit einer bedeutenden Investition im Jahr 2013 von DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency], dem Forschungszweig des US-Militärs …

Googles ‚DARPA‘-Programm

DARPA, sagt Webb, ist auch stark in transhumanistische Technologien für den Einsatz in Soldaten investiert, einschließlich Gehirn-Maschine-Schnittstellen und andere noch extremere Ideen. Sie haben sich kürzlich mit dem Wellcome Trust zusammengetan, um etwas zu schaffen, das sich „Wellcome Leap“ nennt, eine eher beunruhigende Bewegung, die den Transhumanismus einführen soll.

Wie bereits erwähnt, hat der Wellcome Trust tiefe Wurzeln in der Eugenik-Bewegung, was die Zusammenarbeit doppelt beunruhigend macht. Mehr dazu finden Sie in Webbs investigativem Bericht „A ‚Leap‘ Toward Humanity’s Destruction“ (Ein ‚Sprung‘ zur Zerstörung der Menschheit).

Nun, die Geschäftsführerin von Wellcome Leap, Regina Dugan, arbeitete bei der DARPA. Sie begann dort 1996 zu arbeiten und war zwischen 2009 und 2012 die erste Direktorin. Sie war diejenige, die 2013 den Startschuss für die DARPA-Förderung für Pfizer und Moderna gab. Im Jahr 2012 verließ sie die DARPA, um für Google ein DARPA-Äquivalent namens Advanced Technology and Projects (ATAP) zu schaffen.

Später übernahm sie ein ähnliches Projekt bei Facebook, genannt Building 8. Wellcome Leap soll im Grunde eine „globale Gesundheits-DARPA“ sein, sagt Webb, mit all den transhumanistischen Konnotationen, die das mit sich bringt.

Wodarg ist sehr besorgt darüber, dass die Hersteller des COVID-19-Impfstoffs mit verschiedenen Mengen an Lipid-Nanopartikeln experimentieren, was einige der akut tödlichen Wirkungen erklären könnte, und vielleicht sogar das Phänomen der Übertragung zwischen geimpften und ungeimpften Personen, das aufzutreten scheint.

Natürlich wissen wir nicht, ob geheime Vergleichsversuche ohne unser Wissen durchgeführt werden. Was wir wissen, ist, dass Moderna seit vielen Jahren an der mRNA-Impfstofftechnologie arbeitet und das Problem der Toxizität der Nanolipide nicht lösen konnte. Wenn die Dosierung zu niedrig war, blieb die mRNA nicht lange genug im Körper, um zu wirken, und wenn sie zu hoch war, wurde sie toxisch.

Trotz jahrelanger Arbeit war man nie in der Lage, eine wirksame, nicht toxische Dosis von mRNA in Nanolipid zu bestimmen. Zumindest haben sie nie einen Erfolg verkündet. Und jetzt sollen wir ihnen glauben, dass sie es in weniger als einem Jahr herausgefunden haben? Nein, höchstwahrscheinlich haben sie es nie herausgefunden und nutzen den Deckmantel der Pandemie, um einen ungetesteten Impfstoff unter dem Deckmantel der Notfallzulassung auf die Öffentlichkeit loszulassen.

Eine effektive, nicht-toxische Dosierung ist wahrscheinlich das, was die öffentliche COVID-Impfkampagne ihnen helfen wird, zu bestimmen, sodass dieses Wissen dann auf andere Genmodifikations-Medikamente und Impfstoffe angewendet werden kann. Es ist extrem bequem, wenn man bedenkt, dass sie für die Schäden und Todesfälle, die ihre Produkte verursachen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden, und dass ihre unbezahlten menschlichen Versuchspersonen mittlerweile in die Milliarden gehen.

Worum geht es bei der Impfkampagne wirklich?

Laut Fuellmich deuten derzeit alle Beweise darauf hin, dass wir es nicht wirklich mit einem medizinischen Notfall zu tun haben, der den Einsatz dieser Genveränderungswerkzeuge rechtfertigen würde, also stellt sich die Frage, warum sie in solch einer beispiellosen Weise vorangetrieben werden? Es muss einen Grund dafür geben, und wenn es nicht um einen medizinischen Notfall geht, was ist es dann? Webb meldet sich ein und sagt:

„Der Vorstoß aus dem Silicon Valley, das Gesundheitswesen neu zu gestalten, ist ein wichtiger Teil dessen, was sie Präzisionsmedizin nennen … Sie beschreiben es als Medikamente und Impfstoffe und Gentherapien, die auf das Individuum zugeschnitten sind, d.h. auf das eigene Genom. Das ist der Grund, warum wir unter dem Deckmantel des COVID-19-Tests diese riesigen Anstrengungen sehen, genetische Daten von Menschen auf der ganzen Welt zu sammeln. Natürlich wird ein großer Teil davon von denselben Silicon-Valley-Firmen gehalten. Im Fall des Westens der USA wurde ein Großteil der COVID-19-Tests von Verily durchgeführt, einer Google-Tochter, die gleichzeitig versucht, ihre KI-Gesundheitsfürsorge auf diese genetischen Daten zu stützen.

Viele dieser gleichen Technologien für die Präzisionsmedizin kommen auch aus den USA, vom Militär [und] beinhalten prädiktive Diagnosen, bei denen sie auf der Grundlage eines KI-Algorithmus sagen, dass Sie wahrscheinlich diese Krankheit haben, ob es COVID oder Krebs oder etwas anderes ist, bevor Sie tatsächlich Symptome davon zeigen.

Das wird gerade von Google in einem Teil des Militärs, der Defense Innovation Unit, mitentwickelt. Es gibt noch viele andere Beispiele für solche Entwicklungen. Und so würde ich argumentieren, dass der weitreichende Einsatz dieser RNA-Impfstoffe und ihre Behandlung als reguläre Impfstoffe anstelle von … Gentherapie, ein Weg ist, um die gleiche Art von Silicon Valley-basierter Präzisionsmedizin zu normalisieren, die sie zum neuen Normalzustand im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt machen wollen.



Wenn man beginnt, das verflochtene Netz von Akteuren zu entwirren, die an dieser globalen Impfkampagne beteiligt sind, kommt man immer wieder auf zwei Schlüsselbewegungen zurück: die transhumanistische Bewegung und die Eugenik-Bewegung, die Mitte der 1950er Jahre tatsächlich zu verschmelzen begannen. Wie Fuellmich bemerkt, scheint es, als ob wir „den Ausgang einer sehr langjährigen Strategie“ beobachten, um die Bevölkerung zu reduzieren und diejenigen, die übrig bleiben, zu verändern.

„Ja, absolut“, sagt Webb. „Wenn man auf jemanden wie Julian Huxley zurückblickt, den [Gründungs]Generaldirektor der UNESCO und ehemaligen Präsidenten der Britischen Eugenik-Gesellschaft, die heute noch existiert. Es heißt das Galton-Institut. Sie haben es erst 1989 umbenannt. Adrian Hill vom Impfstoffhersteller AstraZeneca sprach bei ihrem 100-jährigen Jubiläum, das 100 Jahre … Eugenik feierte. Der Wellcome Trust beherbergt ihr Archiv, von dem sie glauben, dass es einen großen Nutzen für die Medizin im Allgemeinen hat.

Um auf Julian Huxley zurückzukommen: 1946 sagte er, wir sollten das Undenkbare wieder denkbar machen. Etwa 10 Jahre später prägte er den Begriff Transhumanismus und sagte, dass Gen-Editierung als eugenische Wissenschaft zusammen mit … Bestrebungen, Menschen mit Maschinen zu verschmelzen, um einen neuen Menschen oder den Menschen 2.0 zu erschaffen …

Vor kurzem hat eines ihrer Vorstandsmitglieder … [ein] Buch veröffentlicht, das tatsächlich positiv rezensiert wurde und in der britischen Presse über Eugenik im 21. Jahrhundert. Im Mittelpunkt stehen diese Gen-Editing-‚Medikamente‘ … Ich denke, es geht um Kontrolle und letztlich … um Eugenik.“

Webb fährt fort, das Treffen der technokratischen Eliten im Januar 2020 in Davos, Schweiz, zu diskutieren, bei dem ein israelischer Hauptredner, Yuval Harari, warnte, dass wir in ein Zeitalter der digitalen Diktatur eintreten, in dem die Menschen „nicht länger geheimnisvolle Seelen sind – wir sind jetzt hackbare Tiere durch den Einsatz von Gentechnik und Fortschritten in der Gehirn-Maschine-Schnittstelle und Technologie. Unnötig zu erwähnen, dass er die Mitglieder des Weltwirtschaftsforums aufforderte, diese Technologie klug zu nutzen.

Fruchtbarer Dissens

Es ist eine sehr interessante Diskussion, also, wenn Sie die Zeit haben, hören Sie sich bitte das ganze Interview an. Abschließend schlägt Webb vor, dass die wahrscheinlich beste und effektivste Form des Widerstands die Gegenökonomie ist. Sich mit anderen zusammenzuschließen, um das zu produzieren, was man zum Überleben braucht, unabhängig von den zentralisierten Systemen und Konzernen, die versuchen, uns zu kontrollieren.

„Der mächtigste Protest an diesem Punkt wird ein wirtschaftlicher Protest sein“, sagt Webb. „Die Regierungen auf der ganzen Welt warten nur auf weitere gewaltsame Proteste oder Unruhen. Sie haben eine Menge Werkzeuge und Pläne, um mit diesen umzugehen. In den USA zum Beispiel starten sie einen Krieg gegen den inländischen Terror, der offensichtlich auf Dissidenz abzielt, so wie er geschrieben ist … Das ist die Art von Antwort, die sie erwarten, während ein passiver, gewaltfreier Protest des ökonomischen Widerstands und der Gegenökonomie, einfach unabhängig zu werden von diesen Leuten, die versuchen, diese Systeme [der Kontrolle] aufzubauen, ich denke, das ist der effektivste Weg, um dem zu diesem Zeitpunkt wirklich zu begegnen.

Und ich denke, eine breitere Gegen-Ökonomie-Bewegung, zusätzlich zu einer größeren Bewegung von Menschen, die nicht zustimmen und sich einfach nicht auf das System einlassen, ist etwas, das sie viel mehr fürchten, [was] ich denke, wirklich mächtig sein könnte.

