US-Fingerabdrücke deuten auf den Terrorismus zwischen dem chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor hin

Im April wurde ein Terroranschlag auf ein Hotel in der südwestlichen pakistanischen Provinz Baluchistan verübt, in dem der chinesische Botschafter von Pakistan, Nong Rong, untergebracht war. Botschafter Nong Rong befand sich zum Zeitpunkt des Anschlags nicht im Hotel, aber der Anschlag forderte dennoch vier Tote und mehrere Verletzte.

Im Juli richtete sich eine Explosion gegen einen Bus, in dem sich chinesische Ingenieure befanden, die am chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) arbeiteten, der Teil von Chinas breiterer Belt and Road Initiative (BRI) ist. Bei diesem Anschlag wurden 13 Menschen getötet, darunter 9 der chinesischen Ingenieure.

Solche Angriffe sind nicht neu. Sie sind lediglich die jüngsten Gewalttaten inmitten eines langjährigen Versuchs der USA und bewaffneter Militanter, die sie seit Jahren offen unterstützen, Chinas Partnerschaft mit Pakistan zu vereiteln und die BRI zu sabotieren.

Während US-Präsident Joe Biden seine „Build Back Better World“-Initiative (B3W) auf dem G7-Treffen im Februar 2021 als Amerikas Antwort auf Chinas BRI vorgestellt hatte, war dies eindeutig ein Deckmantel, hinter dem die USA eine Kampagne der globalen Destabilisierung und Militanz fortsetzen, die auf Nationen abzielt, die mit Peking kooperieren und verschiedene BRI-Projekte beherbergen.

Pakistan ist eine von vielen Nationen, die jetzt mit Amerikas wahrer Antwort auf die BRI konfrontiert sind – staatlich geförderter Terrorismus, Militanz und politischer Umsturz. Zu Pakistan gesellen sich auch südostasiatische Nationen wie Thailand und Myanmar, die beide in den letzten Jahren unter von den USA gesponserten Anti-Regierungs-Protesten gelitten haben – im letzteren Fall haben sich die Proteste in einen bewaffneten Konflikt verwandelt, der nun andauert.

Die USA haben auch China intern ins Visier genommen, indem sie ihre Bemühungen auf die Radikalisierung uigurischer Separatisten in Chinas westlicher Region Xinjiang konzentrierten und dann Pekings Bemühungen untergruben, den daraus resultierenden Terrorismus einzudämmen. Xinjiang dient, nicht zufällig, als kritischer Knotenpunkt für mehrere BRI-Routen.

Mehr als bloße Spekulation: Amerikas „Free Baluchistan“-Kampagne

Ein großer Teil von Washingtons Bemühungen um ein „freies Belutschistan“ wurde von den US-Bemühungen kopiert und eingefügt, den Nahen Osten aufzuteilen, indem man den Kurden in der Region ein de facto autonomes Territorium zugesteht, oder von dem von den USA unterstützten Vorstoß für ein „freies Ostturkestan“ in Chinas Region Xinjiang. Letztere Bestrebung spiegelt sich auf der offiziellen Website des US National Endowment for Democracy (NED) wider, das seine Programme für Xinjiang, China, als „Xinjiang/Ostturkestan (China)“ auflistet und damit absichtlich den Namen einbezieht, den Separatisten der Region geben.

Über bloße Spekulationen hinaus haben die USA seit Jahren offen bewaffnete Separatisten in Pakistans südwestlicher Provinz Baluchistan unterstützt. Dazu gehören ganze Anhörungen im US-Kongress, in denen die Unterstützung der USA für ein „freies Belutschistan“ erörtert wurde, öffentlich veröffentlichte Meinungsäußerungen, die von in den USA ansässigen, von Unternehmen finanzierten politischen Denkfabriken verfasst wurden, und Gesetzentwürfe im Kongress, die ausdrücklich ein unabhängiges Belutschistan fordern.

Bereits 2011 veröffentlichte The National Interest einen Artikel von Selig Harrison, Direktor des Asienprogramms am Center for International Policy, mit dem Titel „Free Baluchistan“.

Darin argumentierte Harrison (Hervorhebung hinzugefügt):

Während sie an anderen Orten in Pakistan sich weniger einsetzten sollten, sollten die Vereinigten Staaten mehr tun, um anti-islamistische Kräfte an der südlichen Küste des arabischen Meeres zu unterstützen. Erstens sollten sie anti-islamistische Sindhi-Führer der Sufi-Variante des Islam mit ihrem Netzwerk von 124’000 Schreinen unterstützen. Vor allem aber sollte es den 6 Millionen Belutschen-Aufständischen helfen, die angesichts der zunehmenden ISI-Unterdrückung für die Unabhängigkeit von Pakistan kämpfen. Pakistan hat China einen Stützpunkt in Gwadar im Herzen des Belutschengebiets zur Verfügung gestellt. Ein unabhängiges Belutschistan würde also neben dem unmittelbaren Ziel, islamistische Kräfte zu bekämpfen, auch den strategischen Interessen der USA dienen.

In Wirklichkeit war (und ist) die „Unterstützung anti-islamistischer Kräfte“ der Vorwand, den die USA benutzen, um ihr Engagement nicht nur in der pakistanischen Provinz Belutschistan, sondern auch in ganz Nordafrika und im Nahen Osten aufrechtzuerhalten. Oftmals sponsern die USA diese extremistischen Kräfte, während sie sich gleichzeitig als Unterstützer derjenigen ausgeben, die sie bekämpfen.

Der wahre Grund, warum die USA an Belutschistan interessiert waren und sind, wurde in Harrisons letztem Satz genannt, in dem er auf die Tatsache anspielte, dass ein unabhängiges Belutschistan die chinesischen Interessen in der Region erschweren oder sogar ganz vertreiben würde.

Der Hafen Gwadar in Belutschistan ist ein wichtiger Kontrollpunkt entlang Chinas BRI. Er dient als Endpunkt des Chinesisch-Pakistanischen Wirtschaftskorridors und ermöglicht es China, Energie und Waren von China zum Arabischen Meer zu verschiffen, wobei ganz Südostasien für den Transport in den und aus dem Nahen Osten, Afrika und darüber hinaus umgangen wird.

Im Jahr 2012 würde sich das Subcommittee on Oversight and Investigations des Komitees für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses speziell auf die Unterstützung eines „unabhängigen Belutschistan“ konzentrieren.

Es würde eine vorbereitete Erklärung von Oberstleutnant der US-Armee im Ruhestand Ralph Peters enthalten, der behaupten würde:

Belutschistan ist besetztes Gebiet. Es ist Pakistan nie freiwillig beigetreten und möchte auch jetzt nicht Teil Pakistans sein. Wenn morgen ein Plebiszit oder ein Referendum abgehalten würde, würde es dafür stimmen, Pakistan zu verlassen, so wie jede Provinz und jedes Gebiet westlich des Indus.

Dann würde er die US-amerikanisch-pakistanische Zusammenarbeit anprangern und Pakistan mit „Piraten“ vergleichen und behaupten:

Vor zweihundert Jahren stand einer unserer größten Präsidenten vor einem Problem. Die Barbary-Piraten weigerten sich, unsere Schiffe in Frieden passieren zu lassen, also zahlten wir Tributgeld, um unsere Waren passieren zu lassen. Thomas Jefferson schob dem einen Riegel vor. Heute zahlen wir wieder Tribut, diesmal an die pakistanischen Piraten, um unsere Waren nach Afghanistan passieren zu lassen. Herr Vorsitzender, ich bin auf der Suche nach einem Thomas Jefferson.

Peters‘ Aussage würde den Wunsch der USA offenbaren, den größten Teil, wenn nicht sogar das gesamte pakistanische Territorium westlich des Indus-Flusses abzutrennen – durch den zufällig auch der gesamte chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor verläuft. Ein erfolgreiches Unabhängigkeitsstreben der von den USA unterstützten Separatisten würde CPEC auf unbestimmte Zeit beenden.

Die Etablierung Belutschistans als US-Klientelregime würde auch bedeuten, dass sowohl das von den USA besetzte Afghanistan als auch dieser angrenzende Rumpfstaat zu einer einzigen von den USA kontrollierten Region im Herzen Zentralasiens mit Zugang zum Meer verschmelzen würden, was Washingtons Fähigkeit, militärische Macht – sowohl konventionell als auch asymmetrisch – in der gesamten Region zu projizieren, erheblich verbessern würde.

Ebenfalls 2012 wurde eine Resolution des US-Repräsentantenhauses mit dem unmissverständlichen Titel „Expressing the sense of Congress that the people of Baluchistan, currently divided between Pakistan, Iran, and Afghanistan, have the right to self-determination and to their own sovereign country“ eingebracht. Auch wenn er nicht verabschiedet wurde, zeigt er die sehr offene und anhaltende Unterstützung innerhalb bestimmter Kreise der US-Macht, ein „unabhängiges Belutschistan“ zu fördern.

Wie bei anderen laufenden separatistischen Projekten rund um den Globus pflegen die USA und ihre europäischen Verbündeten eine Exilregierung für die imaginäre Nation Belutschistan.

Der bevorzugte Führer dieser imaginären Nation ist der „Khan von Kalat“, Mir Suleman Dawood. Bei einer Veranstaltung des „Democracy Forum“ im britischen Oberhaus im Jahr 2017 behauptete Mir Suleman Dawood, dass Chinas Investitionen und die Entwicklung Belutschistans die Spannungen nur verschärfen würden.

Eine der Hauptbeschwerden der Separatisten in Belutschistan ist die wahrgenommene Vernachlässigung durch Islamabad. Es ist jedoch sehr klar, dass die durch CPEC vorangetriebene Entwicklung der Infrastruktur dies lindern würde, was bedeutet, dass die Opposition gegen CPEC in Wirklichkeit diese Vernachlässigung verlängert – und sogar aktiv verhindert, dass sie angegangen wird.

Während dieses Gesprächs 2017 in London wurde sogar deutlich gemacht, dass die Aussicht auf ein „unabhängiges Belutschistan“ nur noch weiter in die Ferne rücken würde, wenn die CPEC-Projekte weiter auf ihre Vollendung zusteuern. Obwohl während der Diskussion nie direkt gesagt wurde, warum, ist es klar, dass ein entwickeltes und wohlhabenderes Belutschistan den separatistischen Extremismus genau so untergraben und überwinden würde, wie es die Entwicklung in Chinas Regionen Tibet und Xinjiang tat.

Realistisch oder nicht, die USA werden die Militanz weiter unterstützen

Während diese Kreise der US-amerikanischen und europäischen Macht für die Unabhängigkeit der pakistanischen Provinz Belutschistan eintreten, geben sie auch zu, dass die separatistischen Gruppen selbst die Unabhängigkeit wahrscheinlich nicht erreichen werden und sich – falls sie sie jemals erreichen sollten – wahrscheinlich in einen zersplitterten gescheiterten Staat verwandeln würden.

Ralph Peters selbst war 2012 in einem Artikel der Huffington Post mit dem Titel „Serious Internal Issues Undermining Baloch Insurgency And Independence Movement“ (Ernsthafte interne Probleme, die den Aufstand und die Unabhängigkeitsbewegung der Belutschen untergraben) vertreten, in dem er die Unabhängigkeitsbewegung in wenig optimistischen Begriffen beschrieb.

Der Artikel vermerkt:

Laut Peters ist eines der ernsthaftesten Probleme der Unabhängigkeitsbewegung der Belutschen ein „zutiefst beunruhigender“ Machtkampf. Tatsächlich verurteilt er solche Streitereien mit Nachdruck; er geht sogar so weit zu behaupten: „Sie werden schnell zu ihren eigenen schlimmsten Feinden“.

Seiner Ansicht nach verstehen einzelne Belutschen einfach nicht, dass ihre persönlichen Fehden die größere Bewegung unterminieren: „Gewisse Belutschen verstehen nicht, dass ihre einzige Hoffnung, die Unabhängigkeit zu erlangen, darin besteht, ihre eigenen Egos und Eitelkeiten beiseite zu legen und zusammenzuarbeiten. Dies ist die kalte, harte Tatsache. Sie sind jetzt schon unterlegen und unterbesetzt. Pakistan wird weiterhin ihre Differenzen ausnutzen, bis sie das erkennen.“

Solange die Belutschen sich weiterhin in „kleinliche Kämpfe“ verwickeln, einschließlich „gegenseitiger Beschimpfungen in E-Mails“, ist Peters pessimistisch, dass sie im Westen breite Unterstützung erhalten können. Tatsächlich warnt er, dass solche internen Kämpfe sogar ihre treuesten Unterstützer abschrecken könnten.

Letzten Endes werden die USA, unabhängig davon, ob sie ihr primäres Ziel, die Abtrennung pakistanischen Territoriums und die Verhinderung des CPEC, erreichen können oder nicht, die Militanz in Belutschistan und anderswo westlich des Indus weiter unterstützen.

Wie wir in diesem Jahr mit Anschlägen auf chinesische Ingenieure, die an CPEC arbeiten, oder einem Attentat auf den chinesischen Botschafter in Pakistan selbst gesehen haben, wird die Militanz weiterhin ein bedeutendes Hindernis sowohl für die Fertigstellung von CPEC als auch für die Nutzung seines maximalen Potenzials darstellen.

Der B3W-Vorschlag von Präsident Biden war auf den ersten Blick ein leerer Vorschlag, dem selbst die grundlegendsten Details fehlten – denn wie eine Nebelwand soll er nichts bewirken, außer zu verschleiern. In diesem Fall verschleiert B3W eine Kampagne des staatlich geförderten Terrorismus, die der Westen als seine eigentliche Antwort auf Chinas BRI einsetzt – mit bewaffneten Kämpfern, um BRI-Projekte zu blockieren oder zu zerstören, anstatt der Welt eine überzeugende und konstruktive Alternative zu diesen Projekten zu präsentieren.

Was hält die Zukunft für CPEC bereit?

China hat eine überzeugende Lösung für den von den USA geförderten Separatismus sowohl in Tibet als auch in Xinjiang demonstriert, wo chinesische Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung mit Infrastrukturprojekten, Beschäftigungsprogrammen und anderen Mitteln zur Bekämpfung der Grundursachen des Extremismus die von Washington entfachten, lange brennenden Feuer effektiv erstickt haben.

Ein ähnlicher Plan zur Bekämpfung von Sicherheit, Armut und wahrgenommener Vernachlässigung in Belutschistan hätte auch dort die besten Chancen, erfolgreich zu sein.

Wir können davon ausgehen, dass jede Sicherheitsoperation oder jedes Wirtschaftsprogramm, das Pakistan mit Chinas Hilfe durchführt, vom industrialisierten „Menschenrechts“-Komplex des Westens und den westlichen Medienkampagnen in der gleichen ruchlosen Art und Weise dargestellt werden wird, wie Chinas Bemühungen in Tibet und Xinjiang – als „Völkermord“.

Der Grundstein dafür wurde bereits gelegt: US NED-Programme konzentrierten sich jahrelang speziell auf die Provinz Belutschistan, um Fronten aufzubauen, die sich als Menschenrechtsbeobachtungsgruppen ausgeben und Berichte über Islamabads „Missstände“ in der Region fabrizieren. Diese lokalisierte Propagandakampagne könnte – genau wie in Xinjiang – internationalisiert werden, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind.

Es wird ein Wettlauf zwischen Pekings und Islamabads Fähigkeit sein, Belutschistan schneller zu entwickeln, als die USA und ihre Verbündeten es unterminieren und destabilisieren können, aber es ist ein Wettlauf, der bereits deutlich begonnen hat, und ein Wettlauf, der sowohl gefährlich als auch tödlich ist.

Der „Rückzug“ der USA aus Afghanistan bedeutet, dass verdeckte Operationen vom Territorium Afghanistans aus von US-Auftragnehmern oder Spezialeinheiten mit einem besseren Gefühl der plausiblen Abstreitbarkeit durchgeführt werden können. Auch Großbritannien hat kürzlich gelobt, seine Spezialkräfte für „risikoreichere“ Aufgaben gegen „große staatliche Gegner“ einzusetzen – womit eindeutig China (und auch Russland) gemeint ist.

Ob US-amerikanische und britische Operateure von lokalen Sicherheitskräften von verdeckten Aktivitäten in Westpakistan abgezogen werden, bleibt abzuwarten, aber die langjährige Unterstützung des Westens für bewaffnete Extremisten in dieser Region ist fest etabliert – eine Unterstützung, die immer noch westlichen außenpolitischen Zielen zugute kommt und diese erfüllt – eine Unterstützung also, die zweifellos bis in die absehbare Zukunft andauern wird.