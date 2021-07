Impfen unter Zwang! Wie Moskaus Bürgermeister die Einhaltung von Vorschriften erzwingt

Aber keine Sorge, wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie einfach Ihren Job wechseln.

off-guardian.org: Da die Moskauer Krankenhäuser einer so starken Belastung ausgesetzt sind wie seit sechs Monaten nicht mehr, hat Bürgermeister Sergej Sobjanin mit antiquierten Vorstellungen von körperlicher Autonomie und freiem Handel aufgeräumt, um die Stadt zu retten. Bitte klatschen.

Die Moskauer atmeten kollektiv auf, als Sobjanin letzten Monat verkündete, dass aufgrund der steigenden Zahl von Covid-Krankenhausaufenthalten Millionen von Einwohnern nicht mehr zugetraut wird, persönliche medizinische Entscheidungen für sich selbst zu treffen. In Branchen wie dem Transportwesen, dem Gastgewerbe und der Freizeitindustrie müssten Unternehmen eine Impfquote von 60 % der Mitarbeiter erfüllen oder exorbitante Geldstrafen riskieren.

Ein paar Tage später kündigte der Bürgermeister die Schaffung von nun nicht mehr existierenden „Covid-freien“ Zonen für doppelt geimpfte VIPs und Covid-bewusste Anwohner an: Im Rahmen der kurzlebigen Regelung konnten diejenigen, die vollständig geimpft waren oder sich in den letzten sechs Monaten von dem Virus erholt hatten oder einen negativen PCR-Test der letzten 72 Stunden vorweisen konnten, einen QR-Code erhalten, der ihnen exklusiven Zugang zu Innenplätzen in Bars und Restaurants gewährte. Diejenigen, die diesen Gesundheitsausweis nicht vorweisen konnten – die Aussätzigen – wurden auf Sitzplätze im Freien verbannt.

Als er diese bahnbrechende Gesundheitspolitik letzten Monat vorstellte, hatte Sobjanin darauf bestanden, dass die digitalen Gesundheitspässe „notwendig sind, um Menschen am Leben zu erhalten“. Aber ab dem 19. Juli werden sie nicht mehr benötigt. Sie haben sich nie wirklich durchgesetzt, was dazu führte, dass fast 200 Geschäfte in Moskau in weniger als 3 Wochen geschlossen wurden.

Für das ungeschulte Auge erscheinen diese Maßnahmen als potenzielle Nötigung – was ein schlechtes Licht auf Sobjanin werfen könnte, wenn man bedenkt, dass erpresserische Taktiken auf dem Markt der Ideen in der Vergangenheit 1-Stern-Yelp-Bewertungen erhalten haben.

Wenn derjenige, der Zwang gegen mich anwendet, mich durch Argumente für seine Zwecke formen könnte, würde er das zweifellos tun. Er gibt vor, mich zu bestrafen, weil sein Argument stark ist; aber er bestraft mich wirklich, weil sein Argument schwach ist. William Godwin

Vielleicht war das um 1700 wahr, aber die menschliche Natur hat sich seither sehr verändert. Außerdem musste sich Godwin nie Gedanken über die Kapazität von Krankenhäusern machen.

Freiwillige Impfung: Eine einfache Frage der Perspektive

Eine kleine, aber lautstarke Gruppe von Unzufriedenen hat Sobjanin beschuldigt, ein „Zwangs“-Impfsystem einzuführen, das irgendwie gegen die grundlegenden Menschenrechte verstößt. Aber was sagen die Fakten, und was noch wichtiger ist, was sagt Kreml-Sprecher Dmitry Peskov? Peskow, der den neuen Ansatz des Bürgermeisters zur Massenimpfung unterstützt, bestand darauf, dass „die Impfung freiwillig ist, weil man seinen Arbeitsplatz wechseln kann.“

Peskow scheint ein genaues und sehr differenziertes Verständnis davon zu haben, was eine Pflichtimpfung ist. Vielleicht ist eine unfreiwillige Impfung, wenn Peskow mit einer Kalaschnikow an Ihre Tür klopft und Sie höflich bittet, den Ärmel hochzukrempeln? Vielleicht. Was auch immer es ist – es ist nicht das, was im Moment passiert.

Gefährliche Impfgegner könnten sagen, dass es verwerflich ist, zu behaupten, dass die Moskauer eine freie Entscheidungsgewalt ausüben, wenn sie gezwungen sind, zwischen ihrer Ernährung und der Kontrolle darüber, was in ihren Körper gelangt, zu wählen. Was ist daran so verwerflich?

Peskow hat geschickt ein Schlupfloch gefunden, um die russischen Behörden von moralischen Erwägungen abzuschirmen – dafür wird er bezahlt, und er macht es sehr gut. Bei so vielen Russen, die jetzt Gefahr laufen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wäre es auf makroökonomischer Ebene unverantwortlich, grundlose Verleumdungen zu verbreiten, die die eigene Jobsicherheit des Kremlsprechers untergraben könnten.

Die Wissenschaft kann nicht warten

Und dann sind da noch die Bedenkenträger mit ihren sogenannten Sicherheitsbedenken.

Der russische Impfstoff Sputnik V hat, wie fast jeder andere Impfstoff auf dem Markt, im ersten Jahr der klinischen Tests gottähnliche Ergebnisse gezeigt. Unter normalen Umständen wären nur weitere neun bis vierzehn Jahre an Versuchen nötig, um die Zulassung für diese Wundermittel zu erhalten.

Nach den Protokollen der IFPMA, einer führenden globalen Pharmalobby, dauern allein die klinischen Studien der Phase I typischerweise zwei Jahre – länger, als es Covid-19 überhaupt gibt, um dagegen zu impfen. Phase-III-Studien dauern oft zwischen 5-10 Jahren.

Natürlich ist all das oben Genannte auch heute noch zu 100% wahr. Aber die Zinnfolienhüter, die sich gegen die weltweite Einführung von Notimpfstoffen mit dem Argument der „Sicherheit“ wehren, laufen immer noch Gefahr, von Fakten und Logik schachmatt gesetzt zu werden: Wenn diese Impfstoffe so schlecht sind, warum benutzt sie dann buchstäblich jeder?

Für das Protokoll: Es gab bisher nur einen – nur einen! – globalen Gesundheitsschwindel in den letzten zehn Jahren, bei dem Länder auf der ganzen Welt, einschließlich Russland, dazu gebracht wurden, viel Geld für potenziell gefährliche Impfstoffe auszugeben, die sie wahrscheinlich nicht brauchten.

Im Jahr 2009 rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach dem Ausbruch der H1N1-„Schweinegrippe“ eine globale Pandemie aus, ohne offenzulegen, dass mehrere Beamte, die an dieser folgenschweren Entscheidung beteiligt waren, finanzielle Verbindungen zu pharmazeutischen Unternehmen hatten, die mit der staatlich geförderten Masseneinführung von Impfstoffen riesige Profite machen konnten.

Einer der Impfstoffe, der in dieser Zeit auf den Markt gebracht wurde, Pandemrix, wurde später mit verdächtigen Fällen von Narkolepsie bei Kindern in Verbindung gebracht. Glücklicherweise wurde diese spezielle Pharmamischung in Russland nicht eingesetzt.

Dennoch wurden bis Anfang 2010 mehr als eine Million Moskauer gegen die Schweinegrippe geimpft, wobei Medienberichte Verweigerer“ davor warnten, dass es schwerwiegende Folgen haben könnte, sich nicht impfen zu lassen. Russische Ärzte verschrieben auch ein Anti-Schweinegrippe-Medikament namens Tamiflu, bei dem sich später herausstellte, dass es auf gefälschten Daten beruhte.

In den Vereinigten Staaten wurde die H1N1-Impfung für Mitarbeiter des Gesundheitswesens in New York zur Pflicht gemacht. Etwa 90 Millionen Impfstoffe wurden landesweit verabreicht, aber eine fast ebenso große Anzahl – 70 Millionen – wurde wieder verworfen, nachdem die Nachfrage nach dem Medikament versiegte. Das Impfprogramm hat die US-Steuerzahler um 1,6 Milliarden Dollar zurückgeworfen.

Eine ähnlich abscheuliche Ausgabenorgie fand in Russland statt. Ein Gesetzgeber, ein pensionierter FSB-Oberst und Mitglied der Anti-Korruptions-Kommission der Duma, meinte, Russland sei dazu verleitet worden, riesige Summen zu verschwenden, obwohl die öffentlichen Mittel bei weitem nicht unbegrenzt waren.

„Russland hat über 4 Milliarden Rubel für den Kampf gegen das neue Virus ausgegeben. Wenn man den Zustand der Wirtschaft des Landes berücksichtigt, könnten diese Mittel für die Lösung anderer Probleme ausgegeben werden, deren Relevanz außer Frage steht“, sagte der Duma-Abgeordnete Igor Barinow im November 2009.

Das einzige Land, das nicht viele experimentelle Impfungen gegen die Schweinegrippe kaufte, Polen, bestand darauf, dass die weltweite Impfaktion „nicht ehrlich und nicht sicher“ sei.

Aber all das geschah vor langer Zeit im Jahr 2009. Seitdem haben sich die globalen Gesundheitsbehörden stark verändert.

Der hermetische Kult der Krankenhauskapazität

In den letzten zwölf Monaten oder so wurde es plötzlich extrem modisch für Regierungen, große Teile der menschlichen Aktivität und der menschlichen Erfahrung selbst der „Krankenhauskapazität“ unterzuordnen. In einem Blogeintrag, in dem er seine „schwierige, aber notwendige und verantwortungsvolle Entscheidung“ begründete, die Vormundschaft über das zu übernehmen, was in die Körper von mehreren Millionen Moskauern muss, verwies Sobjanin auf die sich rapide verschlechternde Situation in den Krankenhäusern der Stadt. Immerhin gab es in der Stadt fast 2000 Krankenhauseinweisungen pro Tag.

Grundlegende Prinzipien der medizinischen Privatsphäre und des freien Handels mussten durch einen Holzhacker gejagt werden. Sobjanins Stellvertreter erklärte, warum: in 2-3 Wochen würde es keine Betten mehr für Covid-Patienten geben. „Es ist einfache Mathematik, die uns in die Enge treibt“, verriet sie am 16. Juni. Mehr als 12’000 Betten waren zu diesem Zeitpunkt belegt.

Nach den neuesten, öffentlich zugänglichen Informationen hat Moskau derzeit irgendwo zwischen 20 und 24 Tausend Krankenhausbetten für Covid-Patienten reserviert. Am 29. Juni „näherte“ sich die Belegung 15’000 Betten, und diese Zahl ist seither relativ konstant geblieben. Mit anderen Worten: Es gibt mindestens 20’000 Covid-Betten, von denen derzeit 15’000 belegt sind – was eine Reserve von über 5000 Betten bedeutet. Die Belegung scheint Ende Juni ihren Höhepunkt erreicht zu haben, aber die Gesamtzahl der Betten, die zur Bewältigung des Ansturms aufgeboten wurden, kam nicht annähernd an die 30’000 Betten heran, die mehr als ein Jahr zuvor, im Zeitraum März-Mai 2020, für Covid-Patienten zur Verfügung gestellt worden waren.

Wir haben diese Zahlen schon einmal gesehen. Letztes Jahr, am 24. Dezember, hatte der Bürgermeister berichtet, dass die Stadt „etwa 2000 Krankenhauseinweisungen pro Tag“ verzeichnete. Trotz des Anstiegs der Krankenhausaufenthalte sagte Sobjanin, dass es 5000 Krankenhausbetten in Reserve gäbe. Er erklärte, dass dies ein ausreichender Puffer sei und dass das medizinische System in der Lage sein werde, „ruhig zu arbeiten“.

„Bis jetzt geht es dem Gesundheitssystem der Stadt gut“, hieß es in einer Erklärung des Büros des Bürgermeisters über den Anstieg der Krankenhauseinweisungen. Eine Woche zuvor, am 16. Dezember, waren etwa 12’000 Moskauer mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Kann die aktuelle Situation angesichts einer Reserve von 5000 Betten, die sechs Monate zuvor für ausreichend erklärt worden war, eines täglichen Zustroms von Krankenhauseinweisungen, der zuvor als überschaubar galt, und der Tatsache, dass Moskau vor mehr als einem Jahr in der Lage war, 30’000 für Covid vorgesehene Betten zu produzieren, wirklich als beispiellos betrachtet werden? Die Antwort auf diese Frage lautet eindeutig ja.

Alle oben genannten Daten wurden aus Pressemitteilungen und Erklärungen gegenüber den Medien entnommen – denn Sie können weder auf dem offiziellen russischen Covid-Dashboard noch auf irgendeiner anderen von der Regierung betriebenen Website eine offizielle, aktuelle Anzahl von Krankenhausbetten finden.

Es ist wahr, dass Millionen von Menschen aufgefordert werden, persönliche Opfer zu bringen, um die Krankenhausressourcen zu schützen. Aber verdienen sie wirklich den Zugang zu regelmäßig aktualisierten Zahlen, die zeigen, wie viele Betten für Covid-Patienten reserviert wurden und wie viel Prozent davon derzeit belegt sind? Sollten die Moskauer ein Recht auf alle relevanten Informationen zu diesem Thema haben, so dass sie diese scheinbar lebensverändernden Daten zu jeder Zeit ihrer Wahl überprüfen können? Das scheint eine übertriebene und willkürliche Forderung zu sein, es sei denn, Sie wollen ernsthaft behaupten, dass Gesundheitsbehörden und Politiker irgendwie nicht unfehlbar sind.

In der Tat können die Moskauer beruhigt sein, denn sie wissen, dass die Politik, die die ernsthaftesten Angelegenheiten des Lebens diktiert, in keiner Weise von einer mystisch anmutenden Hingabe an streng gehütete Statistiken abhängt.

Etwas abseits des Themas, trafen wir aber einmal im Zug nach St. Petersburg einen Mann, der einer ketzerischen Sekte des Rosenkreuzerordens angehörte, die glaubte, das Universum drehe sich um die Anzahl der verfügbaren Bananen in Bangkok, Thailand. Er erklärte uns geduldig, dass alles, was er tue, darauf ausgerichtet sei, einen ausreichenden Vorrat an länglichen, gelben Früchten in der Stadt sicherzustellen. Doch als wir unseren Bekannten bedrängten, uns zu verraten, wie viele Bananen in Bangkok derzeit ungegessen seien, gab er zu, dass er die Zahl nicht kenne – nur der thailändische Lebensmittelhändlerverband habe diese Information, und die werde nur periodisch in kleinen, schwer zu verstehenden Häppchen verteilt. Später erfuhren wir, dass er ein Verrückter war, der aus einer nahegelegenen Psychiatrie ausgebrochen war.

QR-Codes: Sie machen einfach Sinn

Mitte Juni gab es in Moskau zum ersten Mal so viele Covid-Einweisungen wie seit Ende Dezember nicht mehr. Gerade als alles aussichtslos schien, schlug Sobjanin eine Lösung vor, die „komplex, unpopulär, aber notwendig war, um die Menschen am Leben zu erhalten“: Die ungeimpften „Komplizen des epidemiologischen Prozesses“, wie er sie nannte, sollten von nun an vom Essen ausgeschlossen werden, es sei denn, sie könnten einen PCR- oder Antikörper-Test vorweisen.

Diese wandelnden Biohazards könnten immer noch in den Vorortzügen mit Stehplätzen fahren und sich zu Millionen in die Viehwaggons der U-Bahnen quetschen. Aber sich für eine Mahlzeit hinsetzen wäre ein großes Tabu. Das ist die Prämisse, die die Einführung dieser stadtsparenden Gesundheitspässe leitete.

Am 16. Juli verkündete Sobjanin abrupt, dass diese „lebensrettenden“ Pässe nicht mehr notwendig seien: Die Zahl der Krankenhausaufenthalte sei rückläufig und plötzlich sei das Gesundheitssystem der Stadt vor der Implosion sicher. Er enthüllte sogar, dass 6000 leere Krankenhausbetten an Nicht-Covid-Patienten umverteilt werden könnten.

All die Moskauer, die vor 3 Wochen dringend eine QR-codierte Lebenserhaltung brauchten, sind nun gerettet.

Natürlich ist es möglich, dass es andere Gründe gibt, warum die QR-Codes nicht mehr als notwendig erachtet werden. Laut Moskaus Ombudsmann für kleine Unternehmen haben die digitalen Gesundheitskennungen die Restaurants der Stadt massakriert. Sie erklärte Sobjanin diesen unerwarteten Nebeneffekt, als er darüber nachdachte, ob er die lebensspendenden Ausweise weiter verwenden sollte oder nicht:

Wir sprachen über die Tatsache, dass in den letzten zwei Wochen fast 200 Restaurants geschlossen wurden, und 220 im gesamten letzten Pandemiejahr. In zweieinhalb Wochen haben wir fast so viele Betriebe verloren wie im gesamten letzten Jahr, das für die Branche das schwerste war.

Klingt wie ein donnernder Triumph für die öffentliche Gesundheit und das gesamtgesellschaftliche Wohlbefinden.

Kein Preis ist zu hoch für die öffentliche Gesundheit

Es ist unbestreitbar, dass Moskau einer strahlenden und sehr gesunden Zukunft entgegen marschiert. Aber eine Frage bleibt offen: Sind wir sicher, dass genügend Ressourcen und zivilisatorische Maßnahmen eingesetzt werden, um zu garantieren, dass jeder Russe geimpft ist? Schließlich kann man die Volksgesundheit nicht mit einem Rubel bezahlen.

Leider erleben wir immer wieder Anti-Impf-Hetze, die sich als angebliche Sorge um „andere“ Probleme der öffentlichen Gesundheit in Russland ausgibt. Zum Beispiel propagieren manche zynisch die Fantasie, dass das Geld, das für Impfstoffe ausgegeben wird, besser für die Verbesserung der Infrastruktur des Gesundheitssystems verwendet werden könnte. Ein Audit der russischen Regierung, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde, fand heraus, dass eine überraschende Anzahl von medizinischen Einrichtungen im ganzen Land ohne fließendes Wasser oder Zentralheizung waren.

Da in einigen Regionen des Landes nun Zwangsimpfungen eingeführt wurden, ist es möglich, dass einige Russen, die zum Schutz des Gesundheitssystems geimpft werden sollen, in Gebieten leben, in denen die örtliche Klinik kein fließendes Wasser hat.

Das ist ein echtes Ärgernis, denn nun könnten Radikale Impfgegner argumentieren, dass eine Gesundheitsklinik wahrscheinlich eine Infrastruktur des 20. Jahrhunderts haben sollte, bevor man von den Menschen erwartet, dass sie ein experimentelles Medikament einnehmen, um es zu schützen.

Dann wiederum haben sie vielleicht einen Punkt.