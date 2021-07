Israelische und britische Daten liefern unterschiedliche Signale zur Wirksamkeit des Impfstoffs gegen den Delta-Stamm

timesofisrael.com: Lokale Studie behauptet, dass die Impfung von Pfizer nur noch zu 41% gegen symptomatische COVID wirksam ist, während die britische Statistik eine Wirksamkeit von 88% angibt

Neue Daten aus Israel und Großbritannien zeichneten am Donnerstag ein verwirrendes und widersprüchliches Bild hinsichtlich der Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer im Kampf gegen die Delta-Variante des Coronavirus.

Neue Statistiken des Gesundheitsministeriums wiesen darauf hin, dass die Pfizer-Impfung – der Impfstoff, der fast allen Israelis verabreicht wird – im Durchschnitt nur noch zu 39% gegen die Infektion wirksam ist, während sie bei der Verhinderung von symptomatischem COVID nur zu 41% wirksam ist. Zuvor war der Impfstoff von Pfizer-BioNTech zu weit über 90 % wirksam gegen eine Infektion.

Eine neue britische Studie, die diese Woche im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, fand heraus, dass derselbe Impfstoff zu 88 % wirksam ist, um symptomatische COVID zu verhindern – mehr als doppelt so viel wie in den israelischen Daten gefunden.

Die israelische Forschung stimmte zumindest darin überein, dass die Impfung mit einer Wirksamkeit von 91,4 % sehr effektiv bei der Vermeidung schwerer Erkrankungen war.

Einige Analysten haben davor gewarnt, dass die Zahlen über die Wirksamkeit der Impfung aufgrund einer Reihe von Faktoren für größere Ungenauigkeiten anfällig sind, einschließlich der Frage, ob es genaue Daten über die Infektionsraten unter den nicht geimpften Personen gibt, die für solche Statistiken entscheidend sind.

Die israelischen Statistiken scheinen auch ein Bild des Schutzes zu zeichnen, der mit den Monaten nach der Impfung schwächer wird, weil die Immunität nachlässt. Menschen, die im Januar geimpft wurden, sollen jetzt nur noch einen Schutz von 16 % gegen die Infektion haben, während bei denen, die im April geimpft wurden, die Wirksamkeit bei 75 % lag.

Ärzte weisen darauf hin, dass solche Zahlen möglicherweise nicht nur die Zeit widerspiegeln, die seit der Impfung vergangen ist, sondern auch eine Verzerrung, nach der diejenigen, die früh geimpft wurden, oft Menschen mit gesundheitlichen Problemen waren und die anfälliger für Infektionen sind, wie zum Beispiel ältere Menschen.

Als Reaktion auf die israelischen Zahlen sagte der Epidemiologe Nadav Davidovitch, Professor an der Ben-Gurion-Universität und Vorsitzender der israelischen Ärztegewerkschaft, am Donnerstag gegenüber der Times of Israel: „Was wir sehen, ist, dass der Impfstoff bei der Verhinderung der Übertragung weniger effektiv ist, aber es ist leicht zu übersehen, dass er immer noch sehr effektiv bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten und schweren Fällen ist.

Davidovitch fügte hinzu: „Er ist immer noch hervorragend, sehr gut bei der Verhinderung von schweren Fällen und Tod, aber weniger gut bei der Verhinderung der Übertragung. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht allein auf Impfungen verlassen können, sondern auch Green Passes, Tests, Masken und ähnliches brauchen.“

Davidovitch betonte, dass alle Zahlen als vorläufig und mit begrenzter Relevanz behandelt werden sollten, da die Zahl der positiven Patienten im Moment noch relativ gering ist. „Es ist ziemlich früh, um etwas zu kommentieren, da die Anzahl der positiven Personen noch recht gering ist“, sagte er.

Er sprach, nachdem die Minister die Wiedereinführung des Grünen Passes genehmigt hatten, der die Teilnahme an großen Veranstaltungen auf diejenigen beschränkt, die geimpft sind, sich von COVID-19 erholt haben oder ein gültiges negatives Testergebnis vorweisen können.

Die erneuten Einschränkungen gelten ab dem 29. Juli sowohl für Indoor- als auch für Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern. Die Anforderung, einen Nachweis über die Impfung, die Genesung oder einen negativen Test innerhalb der letzten 72 Stunden vorzulegen, gilt nur für Personen, die älter als 12 Jahre sind. Unter diesem Alter wird es keine Einschränkungen geben.

Die Entscheidung wurde vom sogenannten Coronavirus-Kabinett, einem hochrangigen Ministerforum, das mit der Leitung der Pandemiebekämpfung der Regierung beauftragt ist, genehmigt. Er muss noch von der Regierung ratifiziert werden und soll am Sonntag während der wöchentlichen Kabinettssitzung abgestimmt werden.