Cyberpunk 20**? Forscher warnen vor einer „düsteren“ Zukunft, in der Unternehmen private Gedanken besitzen und die Welt zwischen Cyborg und Mensch geteilt ist

Wissenschaftler des Imperial College London haben vor einem „düsteren Panorama“ in Bezug auf die kommerzielle Nutzung von Gehirn-Computer-Schnittstellen gewarnt. Unreguliert könnte die Technologie dazu führen, dass Unternehmen unsere tiefsten Gedanken ausspähen, so die Wissenschaftler.

Mehrere Big-Tech-Firmen, darunter Facebook und Microsoft, und Technologie-Investoren wie Elon Musk haben Projekte finanziert, die den Einsatz von Brain-Computer-Interface (BCI)-Geräten erforschen, um neuronale Verbindungen aufzudecken. Auch US-Regierungsbehörden untersuchen die Anwendungen der Technologie.

In einer neuen Studie, die in der Zeitschrift APL Bioengineering veröffentlicht wurde, haben Forscher der Universität den Stand der BCI-Forschung untersucht. Sie warnen vor einer möglichen kommerziellen Ausbeutung unserer innersten Gedanken und Gefühle und vor einer gespaltenen Welt, was den Zugang zur BCI-Technologie angeht.

Der Mitautor der Studie, Roberto Portillo-Lara, bezeichnete die Möglichkeit des Zugriffs von Unternehmen auf BCI-Messwerte als „besonders besorgniserregend“, da „neuronale Daten oft als die intimsten und privatesten Informationen angesehen werden, die mit einem bestimmten Benutzer in Verbindung gebracht werden könnten.“

Der wahrscheinlichste Ansatz für BCI-Anwendungen in der realen Welt ist die Elektroenzephalographie (EEG), eine relativ kostengünstige, nicht-invasive Methode zur Überwachung der elektrischen Aktivität des Gehirns. Krankenhäuser verwenden sie – über ein Kopfband mit Elektroden an der Kopfhaut – zur Diagnose von Epilepsie und anderen Störungen.

Die Forscher behaupten, dass EEG-basierte BCI-Systeme (eBCIs) in naher Zukunft Branchen wie Gesundheitswesen, Unterhaltung, Sicherheit, Bildung und Marketing tiefgreifend verändern“ werden.

Portillo-Lara warnte jedoch, dass EEG-Daten Unternehmen auch einen „unvergleichlichen Einblick“ in die „Absichten, Vorlieben und Emotionen“ einer Person geben könnten.

Ein aktuelles Beispiel für ein BCI-Projekt ist ein von Facebook finanziertes „Sprachneuroprothesen“-Projekt, bei dem chirurgisch implantierte Elektroden auf der Hirnoberfläche eines Teilnehmers verwendet wurden, um Computermodelle für „Spracherkennung“ und Wortverwendung zu erstellen.

In einem Blog-Beitrag Anfang des Monats erklärte das Unternehmen, dass das Projekt einem Mann, der nach einer Reihe von Schlaganfällen vor 16 Jahren nicht mehr sprechen konnte, ermöglicht hat, wieder zu kommunizieren. Dies geschah durch die Umwandlung seiner Sprechversuche in Worte auf einem Bildschirm.

Allerdings war das Projekt noch weit von dem erklärten Ziel des Tech-Giganten entfernt, ein System zu entwickeln, das „100 Wörter pro Minute direkt aus Ihrem Gehirn tippen kann“. Es überrascht vielleicht nicht, dass Facebook die Finanzierung des Projekts einstellte, um sich auf ein Produkt zu konzentrieren, das kurzfristig ein besseres Verkaufspotenzial hatte – einen Virtual-Reality-Controller für das Handgelenk, der Muskelsignale liest, die vom Gehirn des Trägers an den Arm gesendet werden.

Letztes Jahr gab Musks BCI-Tech-Start-up Neuralink bekannt, dass es einen Chip in das Gehirn eines Schweins implantiert hatte, um dessen Nervenbahnen zu studieren – mit dem möglichen Ziel, „Fitbit im Schädel“-Implantate für Menschen zu bauen, die es ermöglichen würden, Erinnerungen zu teilen und Tesla-Autos telepathisch zu rufen.

In der Zwischenzeit entwickelt der Forschungsarm des US-Militärs DARPA Berichten zufolge BCI-Technologie mit der Absicht, Supersoldaten zu schaffen, die „Schwärme von Drohnen steuern können, die mit der Geschwindigkeit der Gedanken arbeiten.“ Im Jahr 2017 hatte die Agentur Aufträge vergeben, um besser zu verstehen, wie Gehirn-Interface-Technologie funktioniert und möglicherweise ein Gerät zu bauen, das in der Lage ist, mit bis zu einer Million Neuronen auf einmal zu kommunizieren.

Dies knüpft an das an, wovor die Forscher warnen, dass dies zu einer Welt führen könnte, die zwischen dem Augmentierten und dem Natürlichen geteilt ist. Studien-Ko-Autor Rylie Green sagte, dass politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden das „Dilemma“ der BCI-Kommerzialisierung angehen müssen, um dieses „düstere Panorama“ zu vermeiden.

Die Autoren der Studie sagten, dass man aus der Kommerzialisierung und den globalen Auswirkungen von Innovationen wie dem Internet und Smartphones lernen könne. Diese Beispiele zeigten, dass „strenge“ Gesetze geschaffen werden müssen, um sicherzustellen, dass Anwendungen der BCI-Technologie ethisch und sicher sind.

Außerdem empfahlen sie, dass die Technologie gemeinsam genutzt werden und leicht zugänglich sein sollte, um zu verhindern, dass sich „die derzeitigen sozioökonomischen Ungleichheiten“ weiter verschärfen.