Geimpfte Menschen in Singapur machen drei Viertel der jüngsten COVID-19-Fälle aus

uk.sports.yahoo.com: Singapur hat bereits fast 75 % seiner 5,7 Millionen Einwohner geimpft, die zweithöchste Zahl weltweit nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie ein Reuters-Tracker zeigt, und die Hälfte der Bevölkerung ist vollständig geimpft.

Das Land meldete 1096 lokal übertragene Fälle in den letzten 28 Tagen, von denen 484, oder 44%, vollständig geimpfte Menschen waren, während 30% teilweise geimpft und die restlichen 25% ungeimpft waren.

Es gab nur sieben schwere Fälle, die Sauerstoffunterstützung benötigten und sechs von ihnen waren ungeimpft und einer war teilweise geimpft, sagte das Gesundheitsministerium.

„Es gibt weiterhin Beweise dafür, dass die Impfung hilft, schwere Krankheiten zu verhindern, wenn man infiziert wird“, sagte das Ministerium und fügte hinzu, dass alle vollständig geimpften und infizierten Personen keine oder nur leichte Symptome zeigten.

Experten sagten, dass Infektionen, die von geimpften Menschen berichtet wurden, nicht bedeuten, dass die Impfstoffe unwirksam sind.

„Da immer mehr Menschen in Singapur geimpft werden, werden wir mehr Infektionen unter geimpften Menschen sehen“, sagte Teo Yik Ying, Dekan der Saw Swee Hock School of Public Health an der National University of Singapore (NUS).

„Es ist wichtig, dies immer mit dem Anteil der Menschen zu vergleichen, die ungeimpft bleiben…. Angenommen, Singapur erreicht eine Rate von 100 % vollständig Geimpften… dann werden alle Infektionen von den Geimpften stammen und keine von den Ungeimpften.“

Die Daten zeigten auch, dass die Infektionsrate in den letzten 14 Tagen bei geimpften Menschen über 61 Jahren mit etwa 88% höher war als in der jüngeren Altersgruppe.

Linfa Wang, Professorin an der Duke-NUS Medical School, sagte, dass ältere Menschen nachweislich eine schwächere Immunantwort auf die Impfung haben.

In Israel, das ebenfalls eine hohe Impfrate hat, war nach Angaben der Gesundheitsbehörden etwa die Hälfte der 46 Patienten, die Anfang Juli in schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurden, geimpft, und die meisten stammten aus Risikogruppen.

Es war nicht sofort klar, ob die Daten einen verminderten Schutz durch die Impfung gegen die ansteckendere Delta-Variante widerspiegeln, die in den letzten Monaten die häufigste Version des Virus in Singapur war.

Singapur verwendet den Impfstoff von Pfizer/BioNTech und Moderna für sein nationales Impfprogramm.

Das Land verzeichnete am Donnerstag 162 neue lokal übertragene COVID-19-Fälle, was einem 11-Monats-Hoch von Anfang der Woche nahekommt. Der Anstieg der Fälle veranlasste die Behörden dazu, die Einschränkungen bei sozialen Zusammenkünften zu verschärfen, um die Impfraten zu erhöhen, insbesondere bei älteren Menschen.