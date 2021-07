Ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie eine „Cyber-Pandemie“ aussehen könnte?

Große Tech-, Bank-, Medien- und Fluglinien-Websites fallen aus

Könnte allein die wahrgenommene Bedrohung durch eine Cyber-Pandemie ein Katalysator sein, um die große Reset-Agenda zu beschleunigen? Perspektive

Es sind noch nicht einmal zwei Wochen vergangen, seit die Cyber-Polygon-Cyberpandemie-Vorbereitungsübung abgeschlossen ist, und die Websites von Big Tech, Banken, Medien, Fluggesellschaften und mehr fallen kurzzeitig aus.

Bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie eine Cyber-Pandemie aussehen könnte?

Heute leuchtete DownDetector mit einer ganzen Seite von großen Website-Ausfällen auf, die in den Bildern unten aufgelistet sind.

Während die zugrundeliegende Ursache zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch nicht feststeht, sagte das Content Distribution Network Akamai, dass es sich eines aufkommenden Problems mit seinem Edge DNS [Domain Name Systems] Service bewusst sei.

Heute gab Akamai die folgende Erklärung ab:

Wir sind uns eines aufkommenden Problems mit dem Edge DNS-Service bewusst.

Wir sind dabei, das Problem zu untersuchen. Wenn Sie Fragen haben oder von diesem Problem betroffen sind, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Akamai. Aus Zeitgründen stellen wir Ihnen die aktuellsten verfügbaren Informationen zur Verfügung, die jedoch Änderungen, Korrekturen und Aktualisierungen unterliegen können.

Akamai teilte auf Twitter mit, dass die Störung behoben wurde und der Dienst wieder normal funktioniert“.

Die meisten Probleme im Zusammenhang mit dem heutigen Internetausfall wurden laut Medienberichten des Unternehmens schnell behoben.

