Da Covid weiterhin auch geimpfte Menschen infiziert, ändert die US-Behörde CDC heimlich die Definition von Impfstoffen

Das Center for Disease Control (CDC) hat auf seiner Website eine neue Definition von „Impfstoff“ veröffentlicht, da COVID-19 weiterhin geimpfte Menschen infiziert.

Während Joe Biden sich darauf vorbereitet, seine neue „Strategie“ zur Bekämpfung der COVID-19-Delta-Variante zu verkünden, haben die Centers for Disease Control and Prevention in aller Stille die Definition von „Impfstoff“ geändert. Dies geschieht in einer Zeit, in der sich geimpfte Menschen weiterhin mit dem Coronavirus infizieren und die Wirksamkeit des Impfstoffs Berichten zufolge „nachlässt“.

Die CDC änderte kürzlich die Definition des Begriffs „Impfstoff“ auf ihrer Website inmitten eines zunehmenden Ausbruchs von „bahnbrechenden“ Coronavirus-Infektionen bei geimpften Personen; Infektionen, die viele Unternehmen und Regierungsstellen dazu veranlasst haben, Maskenvorschriften, soziale Distanzierung und andere COVID-19-Pandemie-Einschränkungen wieder einzuführen.

Am 26. August 2021 lautete die Definition von „Impfstoff“ auf der Website der CDC „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person stimuliert, um Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“. Die damalige Definition von „Impfung“ lautete „die Einbringung eines Impfstoffs in den Körper, um eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen“.

Seit gestern lautet die neue Definition von „Impfstoff“ auf der Website der CDC „ein Präparat, das verwendet wird, um die Immunreaktion des Körpers gegen Krankheiten zu stimulieren“. Die Definition von „Impfung“ beschreibt „die Einführung eines Impfstoffs in den Körper, um Schutz vor einer bestimmten Krankheit zu erzeugen“.

Joe Biden wird am Donnerstag seine sechsstufige „Strategie“ zur Bekämpfung der Ausbreitung der Delta-Variante und zur Erhöhung der COVID-19-Impfraten in den USA vorstellen.

Die Änderungen der CDC-Definition von „Impfstoff“ und „Impfung“ kommen zustande, da geimpfte Personen weiterhin infiziert werden und das Coronavirus verbreiten. Wie bereits von National File berichtet, hat eine neue Studie ergeben, dass Menschen, die „vollständig geimpft“ sind, eine 251-fach höhere Viruslast von COVID-19 in sich tragen als normal. Experten sind besorgt, dass dies ein Risiko für diejenigen darstellen könnte, die nicht gegen COVID-19 geimpft sind, und es scheint auch wahrscheinlich, dass diese erhöhte Viruslast zu mehr sogenannten „Durchbruchsfällen“ führen könnte, bei denen sich Geimpfte mit COVID-19 infizieren.

Eine Studie der Oxford University Clinical Research Group, die am 10. August in der Zeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, ergab, dass vollständig geimpfte Personen eine 251-mal höhere Viruslast des Coronavirus tragen als Personen, die keinen der umstrittenen Impfstoffe erhalten haben. „Die Viruslast der Fälle von Infektionen mit der bahnbrechenden Delta-Variante war 251-mal höher als die der Fälle, die mit alten Stämmen infiziert waren, die zwischen März und April 2020 entdeckt wurden“, heißt es in der Studie. Die Impfstoffe scheinen es geimpften Personen zu ermöglichen, ungewöhnlich hohe Viruslasten in sich zu tragen, ohne krank zu werden, und sie so zu Superverbreitern zu machen, die später Symptome entwickeln, wie Daily Veracity berichtet…“

Die Definitionsänderung kommt auch einige Wochen nachdem die FDA den Impfstoff von Pfizer scheinbar genehmigt hat, nur wenige Tage nachdem CDC Rochelle Walensky zugegeben hat, dass die Wirksamkeit der COVID-19 Impfstoffe „nachlässt“, was frühere Berichte von National File bestätigt. „Wir sehen besorgniserregende Anzeichen für eine nachlassende Wirksamkeit des Impfstoffs im Laufe der Zeit und gegen die Delta-Variante“, sagte Rochelle Walensky während eines Pressebriefings im Weißen Haus. „Berichte unserer internationalen Kollegen, einschließlich Israel, deuten auf ein erhöhtes Risiko schwerer Erkrankungen bei denjenigen hin, die früh geimpft wurden.“ (READ MORE: NIH begann Studie zur Impfstoffsicherheit für Schwangere, NACHDEM viele Mütter die Impfung erhalten hatten)