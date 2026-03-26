Da der Iran-Konflikt immer mehr aus dem Ruder läuft, drängt sich die Frage auf: „Wo stehen wir?“

Von Alastair Crooke

Die Amerikaner müssen dringend darüber diskutieren, wie sie die Voraussetzungen wiederherstellen können, die zu einer Wiederherstellung eines Staates führen könnten, der von den Interessen der Amerikaner selbst bestimmt wird.

Die westliche Propagandamaschinerie – die mächtigste strategische Waffe des Westens – hat wiederholt behauptet, dass die US-Streitkräfte einen raschen und umfassenden Sieg über den Iran errungen hätten. Gleichzeitig informieren israelische Geheimdienstmitarbeiter westliche Medien darüber, dass sie zunehmende Anzeichen von Zerrüttung und „Chaos“ innerhalb des Regimes in Teheran sehen, und fügen hinzu, dass die iranische Befehlskette durch schwerwiegende Zusammenbrüche beeinträchtigt sei.

Und warum sollte man solche Behauptungen über einen umfassenden Sieg nicht aufstellen? Trump ging vermutlich mit überragendem Vertrauen in die militärische Stärke Amerikas in den Krieg, um die iranische Staatsstruktur, ihr Kommandonetzwerk und ihre militärischen Kapazitäten auszulöschen. Seine Generäle schienen die allgemeine These vom Zerstörungspotenzial zu unterstützen – fügten jedoch mehrere „Aber“ hinzu, die Trumps Denkweise wahrscheinlich nicht durchdrangen.

Und genau das tat Trump dann auch – eine umfassende „Vernichtung“; ununterbrochene Wellen von Fernbombardements. Den Zweiflern an seinem Erfolg beim Zusammenbruch der iranischen Staatsstruktur entgegnet er schlicht: „Dann werden wir noch mehr vernichten.“ „Wir werden noch mehr ihrer Führer töten“.

Westliche (einschließlich israelischer) Medien lobten im Anschluss an die Angriffe vom 28. Februar in begleitenden Berichten ebenfalls die verheerende Wirkung des Schlags gegen die politische und militärische Führung des Iran.

Es wurde kein Versuch unternommen, die Auswirkungen auf einen Staat kritisch zu durchdenken, der sich seit 20 bis 40 Jahren auf eine asymmetrische Reaktion auf diesen bevorstehenden Krieg vorbereitet hatte. Es wurde kein Versuch unternommen, die tatsächlichen Auswirkungen der Bombardierung eines Staates zu durchdenken, der seine gesamte militärische Infrastruktur (einschließlich seiner „Luftwaffe“) von der Erdoberfläche entfernt hat, nur um sie in tiefen unterirdischen „Städten“ zu verbergen.

Es wurde kein Versuch unternommen, die Auswirkungen der Ermordung der politischen und militärischen Führer des Iran auf die öffentliche Stimmung einzuschätzen. Es wurde nicht verstanden, wie das dezentrale iranische Führungs-„Mosaik“ eine schnelle, vorab geplante Reaktion auf die Entkopplung der Führung ermöglichen könnte. Es wurde auch nicht berücksichtigt, dass eine solche diffuse Führungsstruktur es dem Iran ermöglichen würde, einen langen Zermürbungskrieg gegen die USA und Israel zu führen – im Gegensatz zum Beharren der USA und Israels auf kurzen Kriegen, die die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung nicht überstrapazieren.

Im Gegensatz dazu konzentrierten sich alle Mainstream-Berichte auf das Ausmaß der Schäden, die Teheran und seiner Bevölkerung zugefügt wurden – verbunden mit der impliziten Annahme, dass die Zerstörung der Infrastruktur und die hohe Zahl ziviler Todesopfer an sich schon eine Opposition hervorbringen würden, die „aufstehen“ und die Zügel der nationalen Führung „an sich reißen“ würde.

Dass dieser Konflikt so wenig angemessen berücksichtigt wurde, spiegelt die Tatsache wider, dass die USA ihre Denkweise in Bezug auf Kriegsführung zunehmend an den seit langem von Israel angewandten Modellen ausrichten – mit möglicherweise weitreichenden Konsequenzen für die Zukunft des Westens.

Natürlich gibt es professionelle US-Militäroffiziere, die wiederholt vor den Unzulänglichkeiten von Massenbombardements als eigenständiges strategisches Instrument gewarnt haben und argumentieren, dass diese nie die erwarteten Ergebnisse gebracht hätten; doch ihre warnenden Botschaften hatten kaum Einfluss auf den vorherrschenden Zeitgeist der „Vernichtung“.

Die Sprache, die Trump und sein Team verwenden, um Iraner als „böse“ und „mörderische, Babys tötende“ Untermenschen zu bezeichnen, ist ganz offensichtlich darauf ausgelegt, den Konflikt so weit zu polarisieren, dass andere militärische Strategien als eine noch weitergehende „Vernichtung“ ausgeschlossen werden.

Trump erklärte gegenüber Journalisten der New York Times, „dass er sich durch keine internationalen Gesetze, Normen, Kontrollmechanismen oder Gegengewichte eingeschränkt fühle“, und die „einzigen Grenzen für seine Fähigkeit, die militärische Macht Amerikas einzusetzen“, seien „meine [seine] eigene Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich aufhalten kann“.

Berichten zufolge zeigte er sich überrascht, dass Amerikas Überraschungsangriff auf die iranische Führung eine sofortige Reaktion in Form von Vergeltungsschlägen auf amerikanische Stützpunkte am Golf hervorgerufen hatte: „Das hatten wir nicht erwartet“, sagte Trump; ebenso wenig hatte er die anschließende selektive Sperrung der Straße von Hormus vorausgesehen, obwohl die Iraner ausdrücklich gewarnt hatten, dass sie genau dies tun würden. Er kannte das Risiko, machte aber dennoch weiter und sagte, er habe „nicht gedacht“, dass die Iraner die Kontrolle über die Engstelle von Hormuz übernehmen würden.

QUELLE: lloydslist.com

Die Bedingungen, unter denen die Welt mit Öl und Gas handelt

Die iranische Kontrolle über etwa 20 % des weltweiten Öls und eine ähnliche Menge an Gas, die durch Hormuz transportiert wird, verschafft dem Iran einzigartige Einflussmöglichkeiten auf den gesamten dollarbasierten Wirtschaftsraum. Dennoch stellt dies eine besondere Bedrohung für die Golfstaaten dar – denn Hormuz dient auch als Korridor für Düngemittel, Nahrungsmittel und vieles mehr.

Die selektive Sperrung von Hormuz hat daher globale wirtschaftliche Folgen zweiter und dritter Ordnung für die Welt. Wie Lloyd’s Intelligence gestern feststellte:

„Mehrere Regierungen – darunter Indien, Pakistan, Irak, Malaysia und China – führen direkte Gespräche mit Teheran und koordinieren den Schiffsverkehr über ein neu eingerichtetes, vom IRGC betriebenes Registrierungs- und Überprüfungssystem … Lloyds … geht davon aus, dass der IRGC in den kommenden Tagen ein formelleres Genehmigungsverfahren für Schiffe einführen wird.“

Warum also hat Israel mit dem Angriff auf die iranischen Terminals, die Gas aus dem gemeinsam mit Katar genutzten South-Pars-Gasfeld empfangen, eine solche strategische Eskalation herbeigeführt? Israel behauptet, Trump habe ihnen grünes Licht für den Angriff gegeben. Trump antwortete, dass „Israel heute früh das iranische South-Pars-Gasfeld angegriffen hat, ohne die Vereinigten Staaten oder Katar zu informieren“.

Der Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur löste, wie zu erwarten war, eine gegenseitige Eskalation mit iranischen Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur am Golf aus – und eskalierte den Konflikt damit zu einem ernsthaften Wirtschaftskrieg.

Im Wesentlichen geht es nun um die Bedingungen, zu denen die Welt Öl und Gas kaufen kann. Werden Käufer in der Lage sein, Energie in anderen Währungen als dem Dollar zu erwerben? Es scheint so – Pakistan konnte die Durchfahrt seiner Fracht durch die Straße von Hormuz auf genau diese Weise aushandeln – indem es nachwies, dass die Fracht in Yuan gekauft wurde.

Es geht daher nicht nur um die militärische Präsenz der USA in der Region – deren Rückzug der Iran fordert –, sondern vielmehr um die iranischen Forderungen nach einer vollständigen Beendigung des Dollarhandels in der Region.

Dies könnte – sollte sich der Iran durchsetzen – den schwierigen Weg zum wirtschaftlichen Überleben der Golfstaaten bedeuten.

Die Golfstaaten müssen sich möglicherweise bald entscheiden, wie sie zu diesem Krieg stehen. Einerseits haben sie sich voll und ganz in die merkantilistische Lebensweise der USA eingebunden. Doch der Iran droht, dieses Paradigma zu kippen. Andererseits könnten die Zukunftsaussichten der Golfstaaten – worüber sie nachdenken müssen – davon abhängen, ob der Iran ihnen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gestattet.

Wenn der Iran seinen „Fuß auf der Kehle“ des globalen Wirtschaftssystems selektiv – nach seinen spezifischen Kriterien – einsetzt, ist es möglich, dass andere Staaten (einschließlich der Europäer) gezwungen werden, sich mit Teheran an den „Verhandlungstisch“ zu setzen, um ihr künftiges wirtschaftliches Wohlergehen zu sichern.

Die verborgenen Machtstrukturen der USA

Es ist jedoch nicht nur der Golf, der sich überlegen muss, wo er – die Golfmonarchen – nach diesem unüberlegten und potenziell sehr schädlichen Wirtschaftskrieg steht. Es gibt Stimmen in den USA, die darauf bestehen, dass auch die Amerikaner diskutieren müssen, wo sie stehen sollen.

Der US-Kommentator Bret Weinstein traf vor kurzem den Nerv vieler Amerikaner, die wie er Trump aktiv unterstützt hatten, nun aber verwirrt und verunsichert waren, weil Trump einen Krieg gegen den Iran befürwortete – zumal seine Präsidentschaft infolgedessen auf der Kippe steht:

„Warum sollte ein Mann [wie] Trump, der sich in der Politik auskennt, einen so offensichtlichen Fehler machen?“

In einem Gespräch mit Tucker Carlson deutete Weinstein an, dass eine Antwort darin liege, dass Trump tatsächlich nicht die Kontrolle habe:

„Wir Amerikaner müssen uns selbst mit uns unterhalten – nicht nur darüber, wie kaputt das System ist und wozu es uns veranlasst, sondern auch darüber, wie es tatsächlich funktioniert. [Wer] ist es, der uns dazu treibt, das zu tun, was wir tun?“

Die Frage geht tiefer als das Problem, dass Trump sein Wahlversprechen „keine neuen Kriege im Ausland“ gebrochen hat. (Reuters berichtet heute, dass „die Trump-Regierung erwägt, Tausende zusätzlicher US-Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden – während Trump über die nächsten Schritte in Bezug auf den Iran nachdenkt, zu denen auch ein Versuch gehören könnte, die Meerenge zu sichern“).

Weinstein wies in seinem Gespräch mit Tucker Carlson darauf hin, dass das US-System seit einiger Zeit (seit 1961 oder 1963) schwer beschädigt zu sein scheint: Es habe die amerikanischen Interessen nicht mehr im Blick. Tatsächlich, so argumentierte er, sei die amerikanische Regierungsführung in vielen Bereichen – von der Finanzwirtschaft bis zum Gesundheitswesen – sichtbar den tatsächlichen Interessen der Amerikaner entgegengesetzt. Und der Staat habe sich seit den Ereignissen vom November 1963 in eine „verfassungsfeindliche“ Struktur verwandelt – das genaue Gegenteil dessen, was die USA eigentlich sein sollten.

Weinstein führte diese Situation auf „etwas“ zurück, das nicht offenbart wird; etwas, das nicht sichtbar beobachtet werden kann. Er deutete auf eine „versteckte Machtstruktur“ hin, deren Kontrolle und Interessen undurchsichtig sind: „Was treibt sie an? Wer genau hält in diesem System die Macht? Wir wissen es nicht“, argumentierte er. Was waren die verborgenen Interessen, die die USA zu dieser Abfolge von Auslandskriegen im Nahen Osten trieben?

Deshalb sei die Epstein-Affäre so entscheidend, betonte Weinstein: Die wenigen veröffentlichten Details hätten ein Machtgefüge aus Geheimdiensten, Geld und Korruption gezeichnet, das auf eine unausgesprochene verfassungsrechtliche und akute Sicherheitskrise innerhalb der USA hindeute.

Die Amerikaner mussten dringend darüber informiert werden, was diese Machtstruktur ist – und was ihre Interessen sind. Und dann darüber zu diskutieren, wo die Amerikaner stehen und wie sie die Elemente zurückgewinnen können, die zu einer Wiederherstellung eines Staates führen könnten, der von den eigenen Interessen der Amerikaner regiert wird.