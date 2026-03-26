Das Einstellungs-Paradoxon: Warum niemand mehr passt (Teil 1)

Wenn Mangel und Überfluss gleichzeitig existieren

Es gibt Sätze, die inzwischen fast jeder in der Schweiz schon gehört hat. Der eine lautet: «Wir finden keine Leute mehr.» Der andere: «Ich finde trotz unzähliger Bewerbungen keinen Job.» Beides soll gleichzeitig wahr sein. Und genau darin liegt das Problem.

Der Schulabgänger hört, er habe zu wenig Erfahrung. Die erfahrene Fach- oder Führungskraft jenseits der fünfzig hört, ihr Profil passe nicht, sie sei überqualifiziert, zu teuer, zu senior oder einfach «nicht der richtige Fit». Der eine hat angeblich zu wenig Geschichte, der andere zu viel.