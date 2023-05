Da die Popularität von „Impfstoffen“ sinkt, ändert die FDA ihre Taktik: Nehmt einfach eine für alles

JD Rucker

Gerade als man vergessen hatte, dass die Impfungen immer noch auf dem Vormarsch sind, erinnert man uns mit einer „guten“ Nachricht daran, dass wir gar nicht so viele Spritzen nehmen müssen, wie man uns ursprünglich erzählt hat.

Es ist schon lustig, wie sich das Gaslighting der Impfstoffe je nach Stimmungslage verändert. Da die Stimmung gegenüber den Impfungen derzeit auf dem Tiefpunkt ist, sind die Verantwortlichen von „Lasst euch so oft wie möglich impfen“ zu „Ihr braucht nur eine Impfung, Leute!“ übergegangen.

In den neuesten Leitlinien zu den sogenannten „bivalenten mRNA-Covid-19-Impfstoffen“ empfiehlt die FDA ungeimpften Menschen nur eine einzige Impfung. Die FDA hofft, wie sie offen erklärt, die zunehmende Zurückhaltung bei der Impfung durch eine Vereinfachung des Verfahrens zu bekämpfen.

Ich bin mir nicht sicher, wie wirksam das sein wird. Schließlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der sich so lange nicht hat impfen lassen, plötzlich eine Impfung wünscht, nur weil die FDA die Zahl der erlaubten Impfungen begrenzt hat. Andererseits bin ich kein Spezialist für Psychoanalyse, und soweit ich weiß, ist dies genau der Anreiz, den sie benötigen, um ihre Injektionen in ein paar mehr Arme zu pressen.

In der Pressemitteilung heißt es:

„In diesem Stadium der Pandemie sprechen die Daten für eine Vereinfachung der Verwendung der zugelassenen bivalenten COVID-19-Impfstoffe mit mRNA, und die Behörde glaubt, dass dieser Ansatz dazu beitragen wird, künftige Impfungen zu fördern“, sagte Dr. Peter Marks, Direktor des FDA-Zentrums für die Bewertung und Erforschung von Biologika. „Es gibt jetzt Beweise dafür, dass der größte Teil der US-Bevölkerung ab 5 Jahren Antikörper gegen SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, hat, entweder durch Impfung oder Infektion, die als Grundlage für den Schutz durch die bivalenten Impfstoffe dienen können. COVID-19 stellt nach wie vor ein sehr reales Risiko für viele Menschen dar, und wir ermutigen die Menschen, sich regelmäßig impfen zu lassen, auch mit einem bivalenten COVID-19-Impfstoff. Die verfügbaren Daten zeigen weiterhin, dass Impfstoffe die schwerwiegendsten Folgen von COVID-19, nämlich schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Tod, verhindern.“

Diese letzte Aussage ist noch weniger wahr als der Rest der Aussage. Die „verfügbaren Daten“ besagen, dass man sich nicht impfen lassen sollte, unabhängig davon, was Angstmacher einem erzählen, denn Covid ist nicht der Killer, als der es der Öffentlichkeit verkauft wurde. Noch schlimmer für die offizielle Darstellung ist die jüngste Enthüllung, dass mehr Menschen daran starben, dass man ihnen Beatmungsgeräte in den Hals schob, als an Covid selbst.

Es ist verständlich, dass die meisten Amerikaner das Pandemie-Panik-Theater hinter sich gelassen zu haben scheinen. Das ist im Allgemeinen auch gut so, denn so bleiben uns die Nannys und Hacker vom Hals. Aber es besteht die Gefahr, dass wir uns auf eine Ruhe vor dem Sturm einlassen, eine Flaute vor der nächsten Plandemie. Bleibt frostig, Leute, und vergesst nie, was sie uns über drei Jahre lang zugemutet haben.