Da die Vereinten Nationen dem Dünger den Krieg erklären, sind die Ernteausfälle weltweit auf Krisenniveau

Die folgende Aussage ist eine Tatsache, keine Übertreibung: Die Globalisten führen derzeit einen planetarischen Völkermord gegen die Menschheit und alles Leben auf der Erde durch. Sie führen diesen Krieg über mehrere Vektoren, die nicht nur Menschen, sondern auch pflanzliches Leben auf dem gesamten Planeten angreifen:

Terraforming: Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre, um die Ernteerträge und Pflanzenökosysteme zu zerstören

Geo-Engineering: Besprühen des Himmels mit Schadstoffen, um die Sonne zu verdunkeln und die Photosynthese zu verringern

Hungersnot: Angriff auf die Düngemittelversorgung, um weltweite Nahrungsmittelknappheit, Hungersnot und Tod zu verursachen

Energie: Angriffe auf die Energieinfrastruktur, um die Länder der ersten Welt in Zusammenbruch und Chaos zu stürzen

Tödliche Impfungen: Impfstoffe werden als Medizin angepriesen, obwohl es sich in Wirklichkeit um Biowaffen zur Entvölkerung handelt

Zusammenbruch: Die kontrollierte Zerstörung der Weltwirtschaft, um den Planeten zu verarmen

Diese Bemühungen der Globalisten sind sehr erfolgreich. Die weltweite Nahrungsmittelernte befindet sich in einer Krise, in einigen Gebieten werden Ernteverluste von 50 bis 80 % gemeldet. Länder wie Sri Lanka befinden sich in einem Zustand des totalen Zusammenbruchs, der durch von der UNO verhängte Düngemittelverbote ausgelöst wurde und zu verheerenden Ernteverlusten und wirtschaftlichem Chaos führt.

Westeuropa wird gleichzeitig in eine Energie- und eine Nahrungsmittelkrise gestürzt, und die meisten westlichen Nationen drucken gefälschte Fiat-Währungen in einem Tempo, das unweigerlich zur völligen Zerstörung dieser Währungen und zum Sturz der Bevölkerung in anhaltende Armut führen wird.

Fast die Hälfte der Vereinigten Staaten befindet sich in einer schweren Dürre, und die Ernteausfälle verschlimmern sich sowohl im Mittleren Westen als auch im Central Valley in Kalifornien. Die Dürre verwüstet auch das Vereinigte Königreich, Spanien, Italien und Deutschland, und wie Michael Snyder im The Economic Collapse Blog schreibt, haben diese Ernteausfälle apokalyptische Ausmaße:

… [Noch nie da gewesene] Dürre verheert die Ernten auf der gesamten Nordhalbkugel. Viele Leute beschweren sich darüber, wie hoch die Lebensmittelpreise im Moment sind, aber warten Sie nur ab. Wenn nicht irgendein Wunder geschieht, wird die landwirtschaftliche Produktion sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa weit hinter den Erwartungen zurückbleiben, und das wird sehr ernste Folgen für das Jahr 2023 haben.

80 % Ernteverluste in Teilen Italiens aufgrund von Dürre

In Frankreich haben die Landwirte so gut wie gar keine Niederschläge zu verzeichnen, der Wasserstand ist um 84 % gesunken

Der Wasserstand des Rheins in Deutschland ist zusammengebrochen, sodass der Flussverkehr in einigen Gebieten zum Erliegen gekommen ist.

In Dallas, Texas, hat es seit zwei Monaten nicht mehr geregnet, und der Südwesten steht vor der schlimmsten Dürre seit 1.200 Jahren

247.000 Farmen und Ranches in Texas werden derzeit verwüstet, und die Dürre beeinträchtigt die Maiserträge in Oklahoma und den umliegenden Staaten

In Utah trocknet der Große Salzsee aus, und der Lake Mead verschwindet. Der Colorado River versiegt, und die Bundesstaaten stehen kurz davor, sich in einen Wasserkrieg um die verbleibenden Vorräte zu stürzen.

„Im Jahr 2023 wird es einfach nicht mehr genug Nahrung für alle geben“, schreibt Snyder.

Hinweis: Sehen Sie sich Steve Quayles beeindruckenden neuen Film Megadrought an, um ein umfassendes Verständnis dieser Dürresituation zu erhalten und zu verstehen, warum sie nächstes Jahr nicht einfach verschwinden wird.

Die Vereinten Nationen haben dem Dünger, der 4 Milliarden Menschen ernährt, den Krieg erklärt

Wie Michael Shellenberger in diesem hervorragenden Substack-Artikel erklärt, kam es zum Zusammenbruch Sri Lankas, weil ein ignoranter, düngerfeindlicher Präsident alle Düngerimporte im Jahr 2021 verbot, was zu einem katastrophalen Zusammenbruch der heimischen Lebensmittelversorgung und Wirtschaft führte:

Einen Monat nach dem Colombo-Treffen im Jahr 2019, das in Sri Lanka große Aufmerksamkeit in den Medien erregte, wählten die Wähler in diesem Land einen Anti-Dünger-Präsidenten, S.E. Gotabaya Rajapaksa, der ohne wissenschaftliche Beweise behauptete, dass synthetische Düngemittel Nierenkrankheiten verursachen würden. Im April 2021 verbot er die Einfuhr von Düngemitteln.

Tatsächlich führte das Düngemittelverbot zu einem Einbruch der landwirtschaftlichen Produktion. Nach dem Düngemittelverbot erlitten 85 % der srilankischen Landwirte Ernteeinbußen. Die Reisproduktion ging um 20 % zurück, die Preise stiegen um 50 %, und das Land musste Getreide im Wert von 450 Millionen Dollar einführen. In Rajanganaya, wo die Landwirte im Durchschnitt nur einen Hektar Land bewirtschaften, berichteten Familien, dass sie nur die Hälfte ihrer normalen Ernte einfahren.

Am stärksten betroffen war der Tee. Mit ihm wurden jährlich Ausfuhren im Wert von 1,3 Mrd. USD getätigt, die bis 2021 71 % der Lebensmittelimporte des Landes ausmachten. Nach dem Düngemittelverbot brach die Teeproduktion um 18 % ein und erreichte den niedrigsten Stand seit 23 Jahren. Das verheerende Düngemittelverbot der Regierung zerstörte somit die Fähigkeit Sri Lankas, Lebensmittel und Treibstoff zu bezahlen und seine Schulden zu bedienen.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch und das Chaos in Sri Lanka waren ein Testfall, um zu sehen, ob man die gleichen Ergebnisse auf globaler Ebene erzielen kann. Durch das Verbot des Düngers, der buchstäblich die Hälfte der auf dem Planeten Erde lebenden Menschen ernährt, wussten die Globalisten, dass sie jede Nation in Chaos und Hunger stürzen können, was letztlich zu einem totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch und Massensterben bzw. Entvölkerung führt.

Mit anderen Worten: Die UNO führt einen Krieg gegen die Nahrungsmittelversorgung der Menschheit. Dies ist ein vorsätzlicher, planmäßiger Angriff auf das menschliche Leben.

Dieselbe UNO, die die weltweite Nahrungsmittelernte vernichtet, sagt, dass die Nahrungsmittelinflation über FÜNF Jahre hinweg nur 8,5 % betragen wird.

Absurderweise behauptet dieselbe UNO, die die weltweite Nahrungsmittelversorgung zerstört und die Menschheit in Massenhunger und Chaos stürzt, nun, dass die Nahrungsmittelinflation in fünf Jahren nur 8,5 % erreichen wird.

Diese erstaunliche, lächerliche Behauptung findet sich in diesem CNBC-Artikel. Die genaue Aussage lautet:

Die Vereinten Nationen rechnen im schlimmsten Fall damit, dass die weltweiten Lebensmittelpreise bis 2027 um weitere 8,5 % steigen werden.

Sie haben das richtig gelesen. Dieselbe UNO, die die weltweite Nahrungsmittelversorgung zerstört und Nationen in Chaos und Hunger stürzt, sagt, dass die Nahrungsmittelpreise bis zum Jahr 2027 nur um 8,5 % steigen werden – und das ist nach ihren Berechnungen das Worst-Case-Szenario.

Meine Antwort darauf? Bei den derzeitigen Inflationsraten in Amerika werden die Lebensmittelpreise bis nächsten Dienstag wahrscheinlich um 8,5 % steigen. Die Eierpreise sind in ganz Amerika allein in diesem Jahr um 47 % gestiegen. Krabbenfleisch hat sich um über 100 % verteuert, und jeder, der ein Restaurant besitzt oder betreibt, kann Ihnen sagen, dass die Großhandelskosten für Lebensmittel im letzten Jahr je nach Artikel um 20 % bis 200 % gestiegen sind. In vielen Fällen sind die Produkte nicht mehr zu jedem Preis erhältlich. Wir haben es gleichzeitig mit Lebensmittelinflation und Lebensmittelknappheit zu tun.

In demselben CNBC-Artikel wird eingeräumt, dass die Preise für Düngemittel um über 500 % gestiegen sind:

„Letztes Jahr kostete [Dünger] etwa 270 Dollar pro Tonne, jetzt sind es über 1400 Dollar pro Tonne“, sagte Meagan Kaiser von Kaiser Family Farms und Direktorin des United Soybean Board gegenüber NBCs Nightly News with Lester Holt.

Wie kann es also sein, dass die Düngemittelpreise um über 500 % steigen, während die Lebensmittelpreise in fünf Jahren nur um 8,5 % steigen? Und vergessen Sie nicht, die steigenden Preise für Dieselkraftstoff, die Verknappung des Dieselöls, die Preissteigerungen im Transportwesen, die zusammenbrechende Lieferkette für Ersatzteile für landwirtschaftliche Geräte und die zusammenbrechenden US-Eisenbahnen, die sich jetzt weigern, Dünger zu den Farmen zu transportieren, wenn sie ihn am dringendsten benötigen, zu berücksichtigen.

Die Menüpreise in amerikanischen Restaurants sind im Vergleich zum Vorjahr bereits um 50 % oder mehr gestiegen. Und in Anbetracht der extremen Dürre, die derzeit in ganz Amerika zur Schlachtung von Rindern führt, werden sich die Rindfleischpreise im Jahr 2023 gegenüber 2022 mehr als verdoppeln. Rechnen Sie mit einem Anstieg von mehr als 100 % im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von extremer Knappheit.

Bereit für ein paar leckere Grillen?

Während die UN und die Globalisten die weltweite Nahrungsmittelversorgung völlig zerstören, versuchen sie, alle davon zu überzeugen, Grillen als primäre Proteinquelle zu essen. Wie Adan Salazar auf InfoWars.com schreibt, „Sie werden die Käfer essen: Major Brands Quietly Slipping Insects Into Your Food“.

Gemahlenes Grillenprotein wird in verarbeitete Lebensmittel eingeschleust, die in Lebensmittelgeschäften verkauft werden, wobei die Zutaten von Grillen auf der Vorderseite der Tüte als „nachhaltig“ gekennzeichnet sind, während im Kleingedruckten auf der Rückseite steht: „Menschen, die allergisch auf Schalentiere reagieren, können auch allergisch auf Grillen sein.“

Ein Unternehmen namens „Hoppy Planet Foods“ (nicht HAPPY, sondern HOPPY) hat „Chocolate Chirp Cookies“ auf den Markt gebracht, wobei die Betonung auf dem Wort „chirp“ liegt, da sie mit gemahlenen Grillen hergestellt werden. Die Vorderseite der Tüte wirbt mit „3X Protein“, erwähnt aber nicht die gemahlenen Grillen, die in der Keksmischung enthalten sind.

Ein anderes Unternehmen namens Roberts Bakery (UK), das sich mit Grillen rühmt, verkauft „Crunchy Cricket Loaf“-Brot, das mit gemahlenen Grillen mit der Bezeichnung „c336“ hergestellt wird. Wir konnten keine Informationen über „c336“-Heuschrecken finden und sind uns daher nicht sicher, was das bedeutet, aber es klingt nach einer gentechnisch veränderten Grillenart (Frankenfood).

Es ist erwähnenswert, dass sie beim Auskratzen der Grillen aus den Grillen-Zuchtkammern wahrscheinlich nicht den gesamten Grillenmist entfernen. Sie essen also wahrscheinlich gemahlenen Grillenmist in all diesen Produkten. Willkommen in Ihrer „grünen“ Utopie.

Zweifellos wird KFC bald ein „Extra Extra Crispy Fried Chicken“-Rezept auf den Markt bringen, das mit Grillenflügeln umwickelt ist, aus denen kleine Grillenbeine herausragen, die man abpflücken muss.

McDonald’s wird wahrscheinlich bald „Cricket McNuggets“ anbieten, und Pizza Hut wird zweifellos versuchen, so etwas wie eine mit Grillen gefüllte Pizzakruste mit extra Grillenwurstbelag auf den Markt zu bringen, denn Pizza Hut ist ein Woketard-Unternehmen, das jede dumme Idee der Globalisten mitmacht.

Alle Mächte der Welt haben es auf Sie abgesehen

Denken Sie an die Vision der Globalisten: Ihr werdet Grillen essen, eure eigene Pisse trinken und mittellos sterben, nichts besitzen und keinerlei Freiheiten haben, wenn die globalen Antihumanisten ihren Willen bekommen. Die Demokraten, die Konzerne und die Regierungen der Welt sind mit diesem ruchlosen, dämonischen Plan voll und ganz einverstanden. Und wie Yuval Harari kürzlich feststellte, braucht der Planet „die große Mehrheit“ der derzeitigen menschlichen Bevölkerung nicht mehr. Dies war Teil eines TED-Interviews, wobei TED die dämonische, globalistische, menschenfeindliche Plattform ist, die es jedem verbietet, über die Gefahren von GVOs oder Pestiziden zu sprechen. Wie Life Site News erklärt:

Harai schlug vor, dass in Abkehr vom 20. Jahrhundert, als die „großen Helden“ der vorherrschenden Erzählungen politischer Systeme immer „das gemeine Volk“ waren, jetzt im 21. Jahrhundert, werden wir Stattdessen, so Harari, durch künstliche Intelligenz (KI) ersetzt und durch eine High-Tech-Wirtschaft verdrängt.

Bereiten Sie sich darauf vor, ausgerottet zu werden, wenn Sie sich dem globalistischen Todeskult anschließen, den Harari jetzt zu vertreten scheint.

Erfahren Sie mehr Details zu all dem in unserem heutigen Situation-Update-Podcast, der es in sich hat: