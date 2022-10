Da immer weniger Menschen bereit oder in der Lage sind, Kinder zu bekommen, glauben die Technokraten, die Antwort zu kennen: „digitale“ Familien

Die Beatles haben mit Yellow Submarine vielleicht einen prophetischen Akkord getroffen: „So segelten wir der Sonne entgegen / Bis wir das grüne Meer fanden / Und wir lebten unter den Wellen / In unserem gelben U-Boot“. Summen Sie einfach ein paar Takte und Sie werden sehen, was ich meine. Technokraten und Transhumanisten leben zunehmend unter den Wellen in einer Fantasiewelt, die bizarrer ist als Alice im Wunderland. ⁃ TN-Redakteur

Experten für künstliche Intelligenz sagen voraus, dass wir in wenigen Jahrzehnten nicht nur digitales Geld, digitale Ausweise und digitale Überwachung von allem, was wir tun und wo wir hingehen, haben werden.

Wir werden auch digitale Familien haben.

Die Idee, mit Hilfe von KI „virtuelle Kinder“ zu schaffen, ist bereits in der Pipeline.

Und in 40 oder 50 Jahren, wenn die Menschen zunehmend frustriert sind, weil sie nicht mehr selbst kreativ sein können, werden sie sich nach Ansicht von Verhaltensforschern und Computeringenieuren für die Idee erwärmen, ein digitales Kind im Metaversum aufzuziehen.

Die Autorin Catriona Campbell ist eine derjenigen, die glauben, dass Eltern sich online um ihre digitalen Kinder kümmern wollen. Man braucht nur ein Headset aufzusetzen, und schon hat man das Gefühl, mit einem künstlichen CGI-Baby, Kleinkind oder Teenager zusammen zu sein. Geben Sie einfach das Alter, das Geschlecht und andere Daten Ihres Wunschkindes ein, und schon ist es da, mit all den Bedürfnissen und der damit verbundenen Verantwortung eines echten Kindes – oder auch nicht.

Catrionas Kommentare erschienen in einem Artikel im Daily Star, in dem sie behauptet, dass diese virtuellen Kinder genau wie die echten sein werden, aber auf Knopfdruck abgeschaltet werden können.

Und Sie werden nie erraten, warum Frauen im gebärfähigen Alter ein „virtuelles“ Kind anstelle eines echten haben wollen.

Sie argumentiert, dass sie der Welt helfen, mit der „Überbevölkerung“ fertig zu werden, wenn sie sich für ein digitales statt für ein echtes Kind entscheiden, was natürlich eine große Lüge ist, die von Eugenikern wie Bill und Melinda Gates, Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum, den Vereinten Nationen und der blutigen Abtreibungsindustrie erfunden wurde.

Aber wenn man darüber nachdenkt, arbeiten diese Technokraten wirklich hart daran, alle ihre Grundlagen abzudecken.

Sie wissen, dass es ein natürlicher menschlicher Instinkt ist, Kinder zu haben und Familien zu gründen.

Aber sie wissen auch, dass mit der Ausweitung des Angebots an mRNA-Impfstoffen durch Big Pharma und der Verpflichtung von Regierungen und Unternehmen, diese zu verabreichen, in den kommenden Jahren immer mehr Menschen feststellen werden, dass sie sich selbst die Möglichkeit der Elternschaft genommen haben.

Wenn Sie die Worte „Covid-19-Impfstoffe und Fruchtbarkeitsprobleme“ in Ihre Suchmaschine eingeben, erhalten Sie einen „Faktencheck“-Artikel nach dem anderen, in dem es heißt, es gebe „keine Beweise“ dafür, dass die Injektionen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Aber das ist nur eine weitere Lüge von Big Tech in Zusammenarbeit mit Big Pharma und den Regierungen auf der ganzen Welt, die die Impfungen vorantreiben.

Die Wahrheit findet sich in den klinischen Versuchsdaten von Pfizer, die der FDA vorgelegt wurden und die dank einer kürzlich gestellten Anfrage nach dem Freedom of Information Act enthüllen, dass die FDA wusste, dass diese Covid-Impfstoffe schädliche Auswirkungen auf Schwangerschaften und Fruchtbarkeit haben, aber sie haben es vertuscht und die Spritzen trotzdem zugelassen.

The Daily Expose berichtet, dass „diese Entscheidungen dazu führten, dass Mediziner, die den Arzneimittelbehörden viel zu sehr vertrauen, schwangere Frauen fälschlicherweise darüber informierten, dass die Covid-19-Injektionen während der Schwangerschaft völlig sicher sind, was dazu führte, dass sich viele schwangere Frauen unter Druck gesetzt fühlten, sich impfen zu lassen.“

Laut der Vaccine Adverse Event Database (VAERS) der Centers for Disease Control wurden bis zum 22. April 2022 insgesamt 4.113 fötale Todesfälle als unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Injektionen gemeldet, davon 3.209 bei den Pfizer-Injektionen und 996 bei den Moderna-Injektionen.

Die globalistischen Technokraten, die den Planeten vor unseren Augen entvölkern, wissen also, dass sie ein aufkeimendes Problem an der Hand haben. Später wird die Wahrheit durch all ihre betrügerischen Faktenchecker und KI-Filter schleichen, und junge Menschen werden erkennen, dass sie unfähig sind, Kinder zu bekommen.

In einem Buch, das dieses Jahr veröffentlicht wurde, sagt Campbell, dass eine „Tamagotchi-Generation“ geboren werden wird, die Eltern gegen eine „geringe monatliche Gebühr“ zur Verfügung stehen wird.

In dem Buch sagt sie: „Virtuelle Kinder mögen wie ein riesiger Sprung erscheinen, aber in 50 Jahren wird die Technologie so weit fortgeschritten sein, dass Babys, die im Metaversum existieren, von denen in der realen Welt nicht mehr zu unterscheiden sind.“

Die Verwischung der Grenzen zwischen dem Realen und dem Irrealen war schon immer ein Ziel des Transhumanismus, den Patrick Wood als die „böse Stiefschwester“ der Technokratie bezeichnet.

Campbell fügt hinzu: „Wir sind bereits auf dem besten Weg, die Tamagotchi-Generation zu schaffen, die für ihre Eltern in jeder Hinsicht ‚real‘ sein wird. Wenn die Nachfrage der Verbraucher da ist, und ich denke, das wird sie sein, werden KI-Kinder gegen eine relativ geringe monatliche Gebühr weithin verfügbar sein.“

Meta-CEO Mark Zuckerburg schwelgt zweifelsohne bereits in Gedanken an das Gewinnpotenzial, das die Bereitstellung künstlicher Babys im Metaversum mit sich bringt.

Das ist derselbe alte satanische Trick, den wir immer wieder sehen: Die Technokraten schaffen ein Problem, in diesem Fall Unfruchtbarkeit, und versuchen dann, eine Lösung anzubieten – künstliche Babys. Natürlich ist das alles zum Scheitern verurteilt.

Gott wird nicht zulassen, dass ihre Schikanen Erfolg haben, und das sollten wir auch nicht. Wir müssen es als das bezeichnen, was es ist – die böse Arroganz psychopathischer Wissenschaftler, die meinen, sie könnten die Wunder Gottes durch einen billigen Ersatz ersetzen. Es gibt keine Möglichkeit, mit digitaler Zauberei die Erfahrung zu wiederholen, die frisch gebackene Eltern in den Momenten nach der Geburt eines echten Babys machen, wenn sie ein neues Geschöpf, einen Teil von sich selbst, sehen und berühren. Ebenso wenig kann die Wissenschaft all die Freuden und den Herzschmerz wiedergeben, die mit dem Aufwachsen eines echten Kindes einhergehen. Keine satanische Fälschung kann es jemals mit der echten Sache aufnehmen.

Aber sie werden es versuchen. Und es hört nicht bei den digitalen Kindern auf. Die Technokraten versuchen, alles zu ersetzen und Substitute für alles anzubieten. Japanische Technokraten entwickeln beispielsweise immer mehr „lebensechte“ Sexroboter als Ersatz für Männer, die nicht mehr wissen, wie sie mit echten Frauen umgehen sollen, und deshalb keine Hoffnung haben, jemals eine Ehefrau zu finden.

In der verdrehten Vorstellung der Technokraten von Utopie hoffen sie, eine neue Art seelenloser Menschen zu züchten, die immer mehr voneinander isoliert werden, je mehr das Leben ins Internet verlagert wird. Diese „nutzlosen“ Menschen, wie Yuval Noah Harari sie beschreibt, werden sich in einem alternativen Universum, das auf Fälschungen basiert, amüsieren. Alles wird digital, und in der digitalen Welt ist alles leichter zu fälschen. Gefälschte Wissenschaft, gefälschte Nachrichten, gefälschte Impfstoffe, gefälschtes Geld, gefälschte Freunde und jetzt sogar gefälschte Babys und gefälschter Sex.